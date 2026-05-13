ETV Bharat / automobile-and-gadgets

ഇനി മുതൽ ആൾട്രോസ് സിഎൻജി ഓട്ടോമാറ്റിക്ക് പതിപ്പിലും: വേരിയന്‍റ് തിരിച്ചുള്ള വിലയും സവിശേഷതകളും

അപ്‌ഡേറ്റോടെ എഎംടി സഹിതം സിഎൻജി പവർട്രെയിനിൽ ലഭ്യമാകുന്ന ഇന്ത്യയിലെ ഏക പ്രീമിയം ഹാച്ച്ബാക്കായി ടാറ്റ ആൾട്രോസ് മാറി.

TATA ALTROZ ICNG PRICE TATA ALTROZ ICNG FEATURES ടാറ്റ ആൾട്രോസ് സിഎൻജി ഓട്ടോമാറ്റിക് TATA ALTROZ ICNG DESIGN
Tata Altroz ​​iCNG AMT launched in India (Photo - Tata Motors)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : May 13, 2026 at 6:18 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ഹൈദരാബാദ്: ഡീസൽ, പെട്രോൾ, ഇലക്‌ട്രിക്, സിഎൻജി എന്നിങ്ങനെ എല്ലാ പവർട്രെയൻ ഓപ്‌ഷനുകളും പരീക്ഷിച്ച ജനപ്രിയ കാർ ബ്രാൻഡാണ് ടാറ്റ മോട്ടോർസ്. ഇപ്പോൾ എഎംടി ട്രാൻസ്‌മിഷനോടുകൂടിയ പ്രീമിയം ഹാച്ച്ബാക്കായ ടാറ്റ ആൾട്രോസ് ​​iCNG പുറത്തിറക്കിയിരിക്കുകയാണ് കമ്പനി. 8.69 ലക്ഷം രൂപ എക്‌സ്-ഷോറൂം വിലയിലാണ് ​​iCNG ലഭ്യമാവുക.

പുതിയ അപ്‌ഡേറ്റോടെ, എഎംടി സഹിതം സിഎൻജി പവർട്രെയിനിൽ ലഭ്യമാകുന്ന ഇന്ത്യയിലെ ഏക പ്രീമിയം ഹാച്ച്ബാക്കായി ടാറ്റ ആൾട്രോസ് മാറുന്നു. സിഎൻസി മോഡലുകൾക്ക് ബൂട്ട് സ്‌പേസ് കുറവാണെന്ന പൊതുവെയുള്ള സംസാരം തിരുത്തുകയാണ് ടാറ്റ മോട്ടോർസ്. ഇരട്ട സിലിണ്ടർ സാങ്കേതികവിദ്യയാണ് ഇതിന് പ്രാപ്‌തമാക്കുന്നത്. ഇതിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് സൗകര്യം കൂടെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ.

പ്യുവർ, പ്യുവർ എസ്, ക്രിയേറ്റീവ്, ക്രിയേറ്റീവ് എസ്, അക്കംപ്ലിഷ്‌ഡ് എസ് എന്നിങ്ങനെ അഞ്ച് വേരിയന്‍റുകളിൽ ഇത് ലഭ്യമാവും. ആൾട്രോസ് സിഎൻജി ഓട്ടോമാറ്റിക്കിന്‍റെ വേരിയന്‍റ് തിരിച്ചുള്ള വിലയും സവിശേഷതകളും പരിശോധിക്കാം.

ടാറ്റ ആൾട്രോസ് iCNG AMT: വില

ആൾട്രോസ് ​​iCNG
AMT വേരിയന്‍റുകൾ		വില
(എക്‌സ്‌-ഷോറൂം)
പ്യുവർ 8.70 lakhs
പ്യുവർ എസ്9.00 lakhs
ക്രിയേറ്റീവ്9.57 lakhs
ക്രിയേറ്റീവ് എസ്9.82 lakhs
അക്കംപ്ലിഷ്‌ഡ് എസ്10.77 lakhs

ദൈനംദിനം ട്രാഫിക്കിൽ പെടുന്ന കുറഞ്ഞ സിഎൻജി റണ്ണിങ് ചെലവ് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഉപഭോക്താക്കൾക്കായാണ് ആൾട്രോസ് സിഎൻജി ഓട്ടോമാറ്റിക് വന്നിരിക്കുന്നത്. ദൈനംദിനം ട്രാഫിക്കിൽ മാനുവൽ ഗിയർബോക്‌സിനെ അപേക്ഷിച്ച് ഇത് കൂടുതൽ ഗുണം ചെയ്യും.

ടാറ്റ ആൾട്രോസ് iCNG AMT: എഞ്ചിൻ
1.2 ലിറ്റർ റെവോട്രോൺ iCNG എഞ്ചിനാണ് ഈ ഹാച്ച്ബാക്കിന് കരുത്ത് പകരുന്നത്. സിഎൻജി മോഡിൽ, ഈ എഞ്ചിൻ 72.5 ബിഎച്ച്പിയും 103 എൻഎം ടോർക്കും ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നു. എഎംടി സഹിതം ടാറ്റ ഈ സജ്ജീകരണം വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നത് ഇതാദ്യമായാണ്. തിരക്കേറിയ നഗര ഗതാഗതത്തിലും, ട്രാഫിക്കിലും ആണ് ഈ കാർ കൂടുതൽ പ്രയോജനപ്പെടുന്നത്. പെട്രോൾ, സിഎൻജി മോഡുകൾക്കിടയിൽ സുഗമമായി മാറാൻ അതിന്‍റെ സിംഗിൾ അഡ്വാൻസ്ഡ് ഇസിയു കാറിനെ അനുവദിക്കുന്നുണ്ടെന്നും ടാറ്റ മോട്ടോഴ്‌സ് പറയുന്നു.

ടാറ്റ ആൾട്രോസ് iCNG AMT: ഡിസൈൻ
ടാറ്റ മോട്ടോഴ്‌സിന്‍റെ ഇരട്ട സിലിണ്ടർ iCNG ലേഔട്ടിൽ ലഗേജ് ഫ്ലോറിനടിയിൽ സിലിണ്ടറുകൾ കാണാം. ഇത് സിഎൻജി വേരിയന്‍റിന് പോലും 210 ലിറ്റർ ബൂട്ട് സ്‌പേസ് നൽകും. സിഎൻജി വാങ്ങിയാൽ ബൂട്ട്‌ സ്‌പേസ് പോവില്ലേയെന്ന ഉപഭോക്താക്കളുടെ പേടിക്കും ഇവിടെ വകയില്ല. അതേസമയം പെട്രോൾ, ഡീസൽ പതിപ്പുകൾ 345 ലിറ്റർ ബൂട്ട് സ്‌പേസ് വാഗ്‌ദാനം ചെയ്യുന്നു.

ഫ്ലഷ് ഡോർ ഹാൻഡിലുകൾ, ഇൻഫിനിറ്റി-കണക്റ്റഡ് എൽഇഡി ടെയിൽ ലാമ്പുകൾ, ഡിആർഎല്ലുകളുള്ള എൽഇഡി ഹെഡ്‌ലാമ്പുകൾ, ഹാർമാൻ അൾട്രാവ്യൂ 10.25 ഇഞ്ച് ട്വിൻ ഡിജിറ്റൽ സ്‌ക്രീനുകൾ എന്നിവയാണ് സിഎൻജി ഓട്ടോമാറ്റിക്കിലെ ക്യാബിനിനുള്ളിലെ സവിശേഷതകൾ.

ഇതിലെ മറ്റൊരു ആകർഷക ഘടകം സുരക്ഷാ പാക്കേജാണ്. അൾട്രാ-ഹൈ-സ്ട്രെങ്ത് സ്റ്റീൽ ഉപയോഗിച്ച് ആൽഫ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിൽ നിർമ്മിച്ച ടാറ്റ ആൾട്രോസിന് പെട്രോൾ, ഡീസൽ, സിഎൻജി ഉൾപ്പെടെയുള്ള വേരിയന്‍റുകളിൽ 5-സ്റ്റാർ ഭാരത് എൻസിഎപി റേറ്റിങ് ലഭിച്ചു. ആറ് എയർബാഗുകൾ, ഇഎസ്‌പി, ഐസോഫിക്‌സ്, റിവേഴ്‌സ് പാർക്കിങ് സെൻസറുകൾ, 360-ഡിഗ്രി എച്ച്ഡി സറൗണ്ട് വ്യൂ സിസ്റ്റം, ടയർ പ്രഷർ മോണിറ്ററിങ് സിസ്റ്റം, ഓട്ടോ ഹെഡ്‌ലാമ്പുകൾ, എൽഇഡി ഫോഗ് ലാമ്പുകൾ എന്നിവ സ്റ്റാൻഡേർഡ് സവിശേഷതകളിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.

രാജ്യത്ത് ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ വളരുന്ന ഇന്ധന ഓപ്ഷനാണ് സിഎൻജി എന്ന് വാഹനത്തിന്‍റെ ലോഞ്ചിനിടെ ടാറ്റ പാസഞ്ചർ ഇലക്ട്രിക് മൊബിലിറ്റി ലിമിറ്റഡിന്‍റെ ചീഫ് കൊമേഴ്‌സ്യൽ ഓഫീസർ വിവേക് ​​ശ്രീവത്സ പറഞ്ഞു. 2025 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ 19 ശതമാനവും 2026 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ 22 ശതമാനവുമാണ് വളർച്ച കൈവരിച്ചത്.

iCNG നിരയിലേക്ക് AMT ഓപ്‌ഷൻ കൂടി ചേർക്കുന്നതോടെ, CNG വാഹനങ്ങളിൽ കൂടുതൽ സൗകര്യം ലഭിക്കും. ഉപഭോക്തൃ ആവശ്യം മനസ്സിലാക്കിയാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു നീക്കമുണ്ടായതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഈ മാറ്റം ആൾട്രോസിനെ സെഗ്‌മെന്‍റിലെ ഏറ്റവും വൈവിധ്യമാർന്നതും പ്രീമിയവുമായ വാഹനമാക്കുന്നുവെന്നും, സ്ഥലപരിമിതിയോ സുരക്ഷയോ വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യാതെ കാര്യക്ഷമത, സുഗമമായ ഡ്രൈവിങ്, ദൈനംദിന പ്രകടനം എന്നിവയുടെ തികഞ്ഞ സന്തുലിതാവസ്ഥ നിലനിർത്തുമെന്നും ശ്രീവത്സ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

Also Read:

  1. 160 സിസി സെഗ്‌മെന്‍റിൽ ഹോണ്ടയ്‌ക്ക് പുതിയ സ്‌കൂട്ടർ? 'എയർബ്ലേഡ്' ഇന്ത്യൻ വിപണിയിലേക്ക്
  2. ഇന്ത്യൻ വിപണിക്കായി എക്‌സ്‌ക്ലൂസീവ് സ്പെസിഫിക്കേഷനുകളും കളർ ഓപ്‌ഷനും: റേഞ്ച് റോവർ സ്‌പോർട് എസ്‌വി വിപണിയിൽ, വില കേട്ടാൽ ഞെട്ടും
  3. സുരക്ഷ മുഖ്യം! അഡാസ് സംവിധാനവുമായി പുതുക്കിയ സ്കോഡ കൊഡിയാക്: മാറ്റങ്ങൾ എന്തൊക്കെ?
  4. ഫ്ലാഗ്‌ഷിപ്പ് പെർഫോമൻസും അൾട്രാ സ്ലിം ഡിസൈനും: മോട്ടറോളയുടെ ബുക്ക്-സ്റ്റൈൽ ഫോൾഡബിൾ ഫോണെത്തി, പ്രത്യേകതകൾ
  5. ഓപ്പോയുടെ പ്രീമിയം ഫോൺ വരുന്നു, ലോഞ്ച് തീയതി പ്രഖ്യാപിച്ചു; 'ഫൈൻഡ് X9 അൾട്ര'യിൽ എന്തൊക്കെ സവിശേഷതകൾ പ്രതീക്ഷിക്കാം?

TAGGED:

TATA ALTROZ ICNG PRICE
TATA ALTROZ ICNG FEATURES
ടാറ്റ ആൾട്രോസ് സിഎൻജി ഓട്ടോമാറ്റിക്
TATA ALTROZ ICNG DESIGN
TATA ALTROZ ICNG LAUNCHED

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.