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കരുത്തും സ്റ്റൈലും സാങ്കേതികവിദ്യയും ഒന്നിച്ചുചേരുന്നു: ഡ്യുവൽ-ഇന്ധന ഓപ്ഷനിൽ 'ടാറ്റ ഏരിസ്' ഇന്ത്യൻ നിരത്തിൽ
സുരക്ഷ, ഫീച്ചറുകൾ, ഇന്ധന ഓപ്ഷനുകൾ എന്നിവയിൽ പുതിയ മാനദണ്ഡങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുകയാണ് ടാറ്റ ഏരിസ്. ഇന്ത്യൻ റോഡുകൾക്കായി പ്രത്യേകം രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത ഈ കാർ നഗരങ്ങളിലും ഗ്രാമങ്ങളിലും ഒരുപോലെ ഉപയോഗിക്കാൻ അനുയോജ്യമാണ്.
Published : September 25, 2026 at 6:12 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: കാർ നിർമ്മാതാക്കളായ ടാറ്റ മോട്ടോഴ്സ് തങ്ങളുടെ പുതിയ കോംപാക്റ്റ് സെഡാനായ 'ടാറ്റ ഏരിസ്' ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ അവതരിപ്പിച്ചു. സുരക്ഷയ്ക്ക് പ്രാധാന്യം നൽകിക്കൊണ്ട് മികച്ച സവിശേഷതകളോടെയാണ് ഈ കാർ എത്തുന്നത്. 360-ഡിഗ്രി ക്യാമറ, ഡാഷ് ക്യാം, 6 എയർബാഗുകൾ തുടങ്ങിയ നിരവധി ഫീച്ചറുകൾ ഇതിലുണ്ട്.
5.29 ലക്ഷം രൂപയാണ് ഇതിന്റെ എക്സ്-ഷോറൂം പ്രാരംഭവില. പെട്രോൾ, സിഎൻജി എഞ്ചിൻ ഓപ്ഷനുകളിലാണ് ടാറ്റ ഏരിസ് വിപണിയിലെത്തിയിരിക്കുന്നത്. മാരുതി സുസുക്കി ഡിസയർ, ഹ്യുണ്ടായ് ഓറ, ഹോണ്ട അമേസ് എന്നീ മോഡലുകളോട് നേരിട്ട് മത്സരിക്കുന്നതിനാണ് ടാറ്റ മോട്ടോഴ്സ് പുതിയ ഏരിസ് അവതരിപ്പിച്ചത്. ടാറ്റ ഏരിസിന്റെ ഡിസൈൻ, സവിശേഷതകൾ, എഞ്ചിൻ ഓപ്ഷനുകൾ എന്നിവ വിശദമായി പരിശോധിക്കാം.
പുതിയ ഡിസൈൻ
വ്യക്തിഗത ഉപയോഗത്തിനായാണ് ടാറ്റ ഈ കാർ പുറത്തിറക്കിയിരിക്കുന്നത്. എതിരാളിയായ മാരുതി ഡിസയറിന്റെ വിൽപ്പനയിൽ വലിയൊരു പങ്കും ടാക്സി ഡ്രൈവർമാരിൽ നിന്നാണെങ്കിൽ, സ്വകാര്യ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ആകർഷകമായ ഒരു ഓപ്ഷനായാണ് ടാറ്റ ഏരിസ് അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. ടാറ്റ ടിഗോറിന് പകരമെത്തുന്ന ഈ കാറിന് പുതിയ ഡിസൈനും മികച്ച സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങളും നിരവധി ആധുനിക ഫീച്ചറുകളുമുണ്ട്.
പെട്രോൾ, സിഎൻജി എഞ്ചിൻ ഓപ്ഷനുകൾ
പുതിയ ടാറ്റ ഏരിസ് പെട്രോൾ, സിഎൻജി എഞ്ചിൻ ഓപ്ഷനുകളിൽ ലഭ്യമാണ്. ഇതിന്റെ സിഎൻജി വേരിയന്റിൽ 'ഡ്യുവൽ-സിലിണ്ടർ' സാങ്കേതികവിദ്യയാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. 1.2 ലിറ്റർ, 3-സിലിണ്ടർ, നാച്ചുറലി ആസ്പിരേറ്റഡ് പെട്രോൾ എഞ്ചിനാണ് ഇതിൽ നൽകിയിരിക്കുന്നത്.
പെട്രോളിൽ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ ഈ എഞ്ചിൻ 86 PS പവറും 113 Nm ടോർക്കും നൽകുന്നു. സിഎൻജിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ 75.5 PS പവറും 96.5 Nm ടോർക്കുമാണ് ലഭിക്കുന്നത്. നേരിട്ട് സിഎൻജിയിൽ തന്നെ കാർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാമെന്നതാണ് ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത. 70 ലിറ്റർ ശേഷിയുള്ള ഇന്ധന ടാങ്കാണ് കാറിലുള്ളത്. എഎംടി (AMT) ഗിയർബോക്സിൽ പരമ്പരാഗത ലിവറിന് പകരം കോംപാക്റ്റ് നോബും നൽകിയിരിക്കുന്നു. കൂടാതെ പാഡിൽ ഷിഫ്റ്ററുകളും ലഭ്യമാണ്.
ഇന്റീരിയറും ഫീച്ചറുകളും
ടാറ്റ ടിയാഗോയ്ക്ക് സമാനമാണ് ടാറ്റ ഏരിസിന്റെ ഇന്റീരിയർ. 10.25 ഇഞ്ച് ഇൻഫോടെയ്ൻമെന്റ് സിസ്റ്റവും ഡിജിറ്റൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ക്ലസ്റ്ററും ഇതിൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ലെതർ സീറ്റുകൾ, വെന്റിലേറ്റഡ് സീറ്റുകൾ, എസിക്കും മറ്റ് നിയന്ത്രണങ്ങൾക്കുമായി ഫിസിക്കൽ ബട്ടണുകൾ എന്നിവയും ഇതിലുണ്ട്. ഇന്ത്യൻ റോഡുകൾക്ക് അനുയോജ്യമായ രീതിയിലാണ് ഇതിന്റെ സസ്പെൻഷൻ ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതിന് 170 mm ഗ്രൗണ്ട് ക്ലിയറൻസും ലഭിക്കുന്നു.
ടാറ്റ ഏരിസിന്റെ വില
|ടാറ്റ ഏരിസിന്റെ
വേരിയന്റുകൾ
|പെട്രോൾ MT/AMT
|iCNG MT/AMT
|സ്മാർട്ട്
|5.30 ലക്ഷം
|6.30 ലക്ഷം/-
|പ്യുവർ
|6.15 ലക്ഷം / 6.70 ലക്ഷം
|7.15 ലക്ഷം / 7.70 ലക്ഷം
|പ്യുവർ+
|6.75 ലക്ഷം / Rs.7.30 ലക്ഷം
|7.75 ലക്ഷം / 8.30 ലക്ഷം
|ക്രിയേറ്റീവ്
|7.50 ലക്ഷം / Rs.8.05 ലക്ഷം
|8.50 ലക്ഷം / 9.05 ലക്ഷം
|അക്കംപ്ലിഷ്ഡ്
|8.20 ലക്ഷം / 8.75 ലക്ഷം
|9.20 ലക്ഷം / 9.75 ലക്ഷം
സുരക്ഷയ്ക്ക് മുൻഗണന
സുരക്ഷയ്ക്ക് അതീവ പ്രാധാന്യം നൽകിക്കൊണ്ടാണ് ടാറ്റ മോട്ടോഴ്സ് ഈ കാർ പുറത്തിറക്കിയത്. 360-ഡിഗ്രി ക്യാമറ, ഇൻ-ബിൽറ്റ് ഡാഷ്ക്യാം, ആറ് എയർബാഗുകൾ എന്നീ സവിശേഷതകൾ ഇതിൽ സ്റ്റാൻഡേർഡായി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഡിവിആർ (DVR), എസ്വിഎസ് (SVS), ടിപിഎംഎസ് (TPMS), ബ്ലൈൻഡ്-സ്പോട്ട് മോണിറ്ററിങ്, റോൾ-ഓവർ മിറ്റിഗേഷൻ, ഹിൽ-ഹോൾഡ് കൺട്രോൾ, കോർണർ സ്റ്റെബിലിറ്റി കൺട്രോൾ, അപകടത്തിന് ശേഷമുള്ള എസ്ഒഎസ് (SOS) സഹായം, പാനിക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ എന്നിവയാണ് മറ്റ് സുരക്ഷാ സവിശേഷതകൾ.
ടാറ്റ ഏരിസിന്റെ സിഎൻജി പതിപ്പിൽ കമ്പനി ഒരു സുരക്ഷാ പരിശോധന നടത്തിയിരുന്നു. കല്ലും മണ്ണും കൊണ്ട് കാറിനെ പൂർണ്ണമായും മൂടുന്ന രീതിയിലുള്ള പരീക്ഷണമാണ് നടത്തിയത്. കാർ പൂർണ്ണമായും മണ്ണിനടിയിൽ പെട്ട ശേഷവും, പുറത്തെടുത്തപ്പോൾ സുഗമമായി ഓടാൻ സാധിച്ചുവെന്നതാണ് ശ്രദ്ധേയമായ കാര്യം. ഇത് അപകട സാഹചര്യങ്ങളിൽ പോലും കാർ കൂടുതൽ സുരക്ഷ നൽകുമെന്ന് ഉറപ്പാക്കുന്നു.
ടാറ്റ ടിഗോറിന് പകരമായി പുതിയ ടാറ്റ ഏരിസ്
കമ്പനിയുടെ നിലവിലുള്ള ടാറ്റ ടിഗോറിന് പകരമായി പുതിയ ടാറ്റ ഏരിസ് എത്തുകയും, കോംപാക്റ്റ് സെഡാൻ വിഭാഗത്തിൽ ശക്തമായ സാന്നിധ്യമാവുകയും ചെയ്യും. ആകർഷകമായ ഡിസൈൻ, മികച്ച സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങൾ, പെട്രോൾ-സിഎൻജി ഓപ്ഷനുകൾ എന്നിവ കാരണം വ്യക്തിഗത ഉപഭോക്താക്കളെ ആകർഷിക്കാൻ ഇതിന് സാധിക്കും. ഇന്ത്യൻ റോഡുകൾക്കായി പ്രത്യേകം രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത ഈ കാർ നഗരങ്ങളിലും ഗ്രാമങ്ങളിലും ഒരുപോലെ ഉപയോഗിക്കാൻ അനുയോജ്യമാണ്. സുരക്ഷ, ഫീച്ചറുകൾ, ഇന്ധന ഓപ്ഷനുകൾ എന്നിവയിൽ ടാറ്റ ഏരിസ് പുതിയ മാനദണ്ഡങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അതിനാൽ തന്നെ ഈ കാർ ഉടൻ തന്നെ വിപണിയിൽ ഏറെ ജനപ്രിയമാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.
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