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സ്റ്റൈലിഷ് ലുക്കില് സുസുക്കി ഹയാബൂസയുടെ സ്പെഷ്യൽ എഡിഷൻ ഇന്ത്യയിൽ; വിലയും പുതിയ മാറ്റങ്ങളും അറിയാം
എക്സ്-ഷോറൂം വില 19,90,000 രൂപയിലാണ് ഹയാബൂസ സ്പെഷ്യൽ എഡിഷൻ എത്തുന്നത്. അതേസമയം, പരിഷ്കരിച്ച സ്റ്റാൻഡേർഡ് വേരിയന്റിന്റെ എക്സ്-ഷോറൂം വില 18,99,000 രൂപയാണ്.
Published : September 28, 2026 at 8:07 PM IST
ജാപ്പനീസ് ഇരുചക്രവാഹന നിർമ്മാതാക്കളായ സുസുക്കി മോട്ടോർസൈക്കിൾ ഇന്ത്യ തങ്ങളുടെ ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് സ്പോർട്സ് ടൂറിംഗ് ബൈക്കായ ഹയാബൂസയുടെ പുതിയ 'സ്പെഷ്യൽ എഡിഷൻ' മോഡൽ ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ അവതരിപ്പിച്ചു. സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഹയാബൂസയ്ക്കൊപ്പം തന്നെയാണ് ഈ പുതിയ വേരിയന്റും വിപണിയിൽ ലഭ്യമാകുക.
എക്സ്-ഷോറൂം വില 19,90,000 രൂപയിലാണ് ഹയാബൂസ സ്പെഷ്യൽ എഡിഷൻ എത്തുന്നത്. അതേസമയം, പരിഷ്കരിച്ച സ്റ്റാൻഡേർഡ് വേരിയന്റിന്റെ എക്സ്-ഷോറൂം വില 18,99,000 രൂപയാണ്.
ഹയാബൂസ സ്പെഷ്യൽ എഡിഷനിലെ പ്രത്യേകതകൾ
പ്രത്യേക ഡിസൈൻ മാറ്റങ്ങളോടെയും ലുക്കിലെ മികവോടെയുമാണ് സ്പെഷ്യൽ എഡിഷൻ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. 'പേൾ വിഗോർ ബ്ലൂ' (Pearl Vigor Blue) നിറത്തിൽ മാത്രമാണ് ഈ വേരിയന്റ് ലഭ്യമാകുക.
- പ്രത്യേക ഗ്രാഫിക്സും വീൽ ഫിനിഷും: കണ്ണ് കവരുന്ന ഗ്രാഫിക്സ് ഡിസൈനും പുതിയ റിം ഫിനിഷും.
- 3D സുസുക്കി എംബ്ലം: ഫ്യുവൽ ടാങ്കിൽ പ്രത്യേക ത്രീ-ഡൈമൻഷണൽ SUZUKI എംബ്ലം.
- സ്പെഷ്യൽ എഡിഷൻ ബാഡ്ജ്: ബൈക്കിന്റെ പ്രത്യേകത വ്യക്തമാക്കുന്ന dedicated ബാഡ്ജിംഗ്.
- അനോഡൈസ്ഡ് ഫിനിഷിംഗ്: സൈലൻസർ എന്റിലും ഹീറ്റ് ഗാർഡിലും അനോഡൈസ്ഡ് ഫിനിഷിംഗ് നൽകാറുണ്ട്.
- സിംഗിൾ-സീറ്റ് കൗൾ: സിംഗിൾ സീറ്റ് കൗൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫീച്ചറായി തന്നെ ലഭിക്കും.
സ്റ്റാൻഡേർഡ് വേരിയന്റിന് 3 പുതിയ കളറുകൾ
സ്പെഷ്യൽ എഡിഷന് പുറമെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഹയാബൂസയിൽ മൂന്ന് പുതിയ ഡ്യുവൽ-ടോൺ കളർ ഓപ്ഷനുകളും കമ്പനി നൽകിയിട്ടുണ്ട്:
- കാൻഡി ഡെയറിംഗ് റെഡ് / ഗ്ലാസ് സ്പാർക്കിൾ ബ്ലാക്ക് (Candy Daring Red / Glass Sparkle Black)
- മെറ്റാലിക് ഗാലക്സി ഗ്രേ / കാൻഡി ബേൺ Parallel ഗോൾഡ് (Metallic Galaxy Gray / Candy Burnt Gold)
- പേൾ വിഗോർ ബ്ലൂ / പേൾ ബ്രില്യന്റ് വൈറ്റ് (Pearl Vigor Blue / Pearl Brilliant White)
പുതിയ ബാറ്ററിയും ഇലക്ട്രോണിക്സ് മാറ്റങ്ങളും
- ലിഥിയം-അയൺ ബാറ്ററി: ഭാരം കുറഞ്ഞതും വലിപ്പത്തിൽ ചെറുതുമായ പുതിയ ELIIY Power ലിഥിയം-അയൺ ബാറ്ററിയാണ് പുതിയ ഹയാബൂസയിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇത് കൂടുതൽ തടസ്സമില്ലാത്ത വോൾട്ടേജ് ഡെലിവറി ഉറപ്പാക്കുന്നു.
- റൈഡിംഗ് എയ്ഡ്സ്: ലോഞ്ച് കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം (Launch Control System), പവർ മോഡ് സെലക്ടർ (Power Mode Selector) എന്നിവയുടെ സെറ്റിംഗ്സുകൾ പരിഷ്കരിച്ചു.
- സ്മാർട്ട് ക്രൂയിസ് കൺട്രോൾ: ഗിയർ മാറ്റുന്ന സമയത്തും ക്രൂയിസ് കൺട്രോൾ ഡിസേബിൾ ആകാതെ തുടരുന്ന രീതിയിൽ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തു. റൈഡർമാർക്ക് ത്രോട്ടിൽ വീണ്ടും കൊടുക്കാതെ തന്നെ നിശ്ചിത വേഗത നിലനിർത്താൻ ഇതിലൂടെ സാധിക്കും.
എഞ്ചിനും ഹാർഡ്വെയറും
എഞ്ചിൻ വിഭാഗത്തിൽ മാറ്റങ്ങളൊന്നുമില്ല. മുൻപത്തെ പോലെ തന്നെ കരുത്തുറ്റ 1,340cc ലിക്വിഡ്-കൂൾഡ് ഇൻലൈൻ-ഫോർ എഞ്ചിൻ തന്നെയാണ് ബൈക്കിന് കരുത്തേകുന്നത്.
- ഫ്രെയിമും സസ്പെൻഷനും: ട്വിൻ-സ്പാർ അലുമിനിയം ഫ്രെയിം, അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്ന KYB ഇൻവേർട്ടഡ് ഫ്രണ്ട് ഫോർക്കുകൾ.
- ടയറും ബ്രേക്കിംഗും: ബ്രിഡ്ജ്സ്റ്റോൺ ബാറ്റ്ലാക്സ് ഹൈപ്പർസ്പോർട്ട് S22 ടയറുകൾ, ഫ്രണ്ടിൽ ബ്രെംബോ സ്റ്റൈലമ (Brembo Stylema) കാലിപ്പറുകളും 320 mm ട്വിൻ ഡിസ്ക് ബ്രേക്കുകളും.
- ഡിസൈൻ: കാറ്റിന്റെ പ്രതിരോധം കുറയ്ക്കാനും ഉയർന്ന വേഗതയിൽ സ്റ്റെബിലിറ്റി ഉറപ്പാക്കാനും സഹായിക്കുന്ന വിൻഡ് ടണൽ ഡിസൈൻ.
ഇവയ്ക്ക് പുറമെ മോഷൻ ട്രാക്ക് ട്രാക്ഷൻ കൺട്രോൾ, ബൈ-ഡയറക്ഷണൽ ക്വിക്ക് ഷിഫ്റ്റർ, ലോ ആർപിഎം അസിസ്റ്റ്, സ്ലോപ്പ് ഡിപ്പൻഡന്റ് കൺട്രോൾ, ഫുൾ എൽഇഡി ലൈറ്റിംഗ് തുടങ്ങിയ സാങ്കേതിക ഫീച്ചറുകളും ഇതിൽ ലഭ്യമാണ്. രാജ്യത്തുടനീളമുള്ള സുസുക്കി ഡീലർഷിപ്പുകൾ വഴി പുതിയ ഹയാബൂസയും സ്പെഷ്യൽ എഡിഷനും ബുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ്.
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