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മനുഷ്യ ഇടപെടലൊന്നും വേണ്ട, തനിയെ പ്രവർത്തിച്ചോളും! ഏജന്റിക് എഐ സ്മാർട്ട്ഫോണുമായി ചൈനീസ് കമ്പനി
ചൈനീസ് എഐ സ്റ്റാർട്ടപ്പായ സ്റ്റെപ്പ്ഫൺ ആണ് ഏജന്റിക് എഐ സ്മാർട്ട്ഫോണായ സ്റ്റെപ്പ്എക്സ് നിയോയ്ക്ക് പിന്നിൽ. ഒരൊറ്റ നിർദ്ദേശം നൽകിയാൽ മനുഷ്യ ഇടപെടലില്ലാതെ വിവിധ ആപ്പുകൾ സ്വയം കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ ഇവയ്ക്ക് ശേഷിയുണ്ട്.
Published : July 14, 2026 at 2:37 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: ബാറ്ററിയിലെയും ചിപ്സെറ്റിലെയും പുത്തൻ സാങ്കേതികവിദ്യകളും ആർടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് സവിശേഷതകളുമൊക്കെ എല്ലാ സ്മാർട്ട്ഫോൺ നിർമ്മാതാക്കളും പയറ്റി പഴകാൻ തുടങ്ങി. ഇത്തരം ടെക്നോളജികളൊന്നുമല്ല, ഭാവിയിൽ സ്മാർട്ട്ഫോൺ വിപണി അടക്കി ഭരിക്കാൻ പോകുന്നത് ഏജന്റിക് എഐ ഫോണുകളായിരിക്കും. കേവലം ഉപയോക്താക്കളുടെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മറുപടി നൽകുന്ന ചാറ്റ്ബോട്ടുകൾക്ക് പകരം, ആവശ്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി മനുഷ്യന്റെ ഇടപെടൽ ആവശ്യമില്ലാതെ വിവിധ ആപ്പുകൾ സ്വയം കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ ശേഷിയുള്ള എഐ സ്മാർട്ട്ഫോണുകളാണ് ഇനി സ്മാർട്ട്ഫോൺ വിപണിയിൽ വിപ്ലവം സൃഷ്ടിക്കാൻ പോകുന്നത്.
ചൈനീസ് എഐ സ്റ്റാർട്ടപ്പായ സ്റ്റെപ്പ്ഫൺ പുതിയ ഏജന്റിക് എഐ സ്മാർട്ട്ഫോൺ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. 'സ്റ്റെപ്പ്എക്സ് നിയോ' എന്നാണ് ഇതിന് പേരിട്ടിരിക്കുന്നത്. ആർടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കി നിർമ്മിച്ച ലോകത്തിലെ ആദ്യത്തെ 'ലാർജ് മോഡൽ നേറ്റീവ് ഏജന്റിക് സ്മാർട്ട്ഫോൺ' എന്നാണ് കമ്പനി ഇതിനെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. ഷാങ്ഹായിൽ നടന്ന ഇവന്റിലാണ് പുതിയ എഐ ഫോൺ വെളിപ്പെടുത്തിയത്.
എന്താണ് ഏജന്റിക് എഐ ഫോൺ?
ആപ്പുകൾ ഉപയോക്താക്കൾ തന്നെ സ്വമേധയാ പ്രവർത്തിപ്പിക്കേണ്ട പരമ്പരാഗത സ്മാർട്ട്ഫോണുകളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാണ് ഏജന്റിക് എഐ ഫോണിന്റെ പ്രവർത്തനം. ഈ എഐ ഫോണിന് ഒന്നിലധികം ആപ്പുകൾ തുറക്കാനോ, ഫോമുകൾ പൂരിപ്പിക്കാനോ, ശരിയായ ഓപ്ഷനുകൾ തിരയാനോ ഉപയോക്താക്കളെ ആവശ്യമില്ല. ഉപയോക്താക്കൾ ഒരൊറ്റ നിർദ്ദേശം നൽകിയാൽ മനുഷ്യ ഇടപെടലില്ലാതെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് തരും.
അതായത് ഉപയോക്താവിന് ഒരു ട്രെയിൻ ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യണമെന്ന് കരുതുക. വിശദാംശങ്ങൾ നൽകിയാൽ ടിക്കറ്റ് തിരയുന്നത് മുതൽ വിവരങ്ങൾ നൽകി ബുക്ക് ചെയ്യുന്നത് വരെയുള്ള പ്രക്രിയ ഘട്ടം ഘട്ടമായി ഫോൺ ചെയ്ത് തീർക്കും. ഇടയ്ക്കിടക്ക് ഉപയോക്താക്കൾ നിർദ്ദേശം നൽകേണ്ടതില്ല. ആവർത്തിച്ചുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകേണ്ടത് എന്നതാണ് പുതിയ ഫോണിനെ വ്യത്യസ്തമാക്കുന്നത്.
🚨 Exclusive: OpenAI hasn't released an AI phone yet, but StepX Neo has already beaten it to the punch.— Ice Universe (@UniverseIce) July 13, 2026
StepX has officially unveiled StepX Neo, the world's first Agentic Phone built around a native large language model.
Powered by the native Step AOS operating system and the… pic.twitter.com/xdQKUOfd78
സ്റ്റെപ്പ്എക്സ് നിയോയെ കുറിച്ചറിയാം
ആൻഡ്രോയിഡിൽ നിന്ന് ഓപ്പറേറ്റിങ് സിസ്റ്റം എടുക്കുന്നതിന് പകരം ഏജന്റിക് എഐയ്ക്കായി പ്രത്യേകം നിർമ്മിച്ച ഓപ്പറേറ്റിങ് സിസ്റ്റം ആയ സ്റ്റെപ്പ് എഒഎസിലാണ് സ്റ്റെപ്പ്എക്സ് നിയോ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ഇത് സ്റ്റെപ്പ്ഫണിന്റെ എഐ അസിസ്റ്റന്റായ Amoo AI ആയി സംയോജിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. പ്രധാന സ്ക്രീൻ അൺലോക്ക് ചെയ്യാതെ തന്നെ അറിയിപ്പുകളിലേക്കും എഐ സവിശേഷതകളിലേക്കും വേഗത്തിൽ ആക്സസ് ചെയ്യുന്നതിനായി ഏജന്റിക് എഐ ഫോണിന് പിന്നിൽ സെക്കൻഡറി ഡിസ്പ്ലേയും ഉണ്ട്.
Ctrip, Alipay, Didi, Meituan, Baidu, JD.com, WPS എന്നിവയുൾപ്പെടെയുള്ള പ്രധാന പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളുമായി സ്റ്റെപ്പ്ഫൺ പങ്കാളിത്തത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇത് ആപ്പുകളിലുടനീളം റൈഡുകൾ ബുക്ക് ചെയ്യുന്നതിനോ, ഭക്ഷണം ഓർഡർ ചെയ്യുന്നതിനോ, മറ്റ് ജോലികൾ പൂർത്തിയാക്കുന്നതിനോ എഐ അസിസ്റ്റന്റിനെ അനുവദിക്കുന്നു. ആവശ്യാനുസരണം അനുമതി നൽകാനും പിശകുകൾ ഒറ്റ ടാപ്പിൽ പഴയപടിയാക്കാനും ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടാകും.
Another New AI-Focused Smartphone, StepX Neo 🫡— RAIHAN HAN (Informasi Gadget) (@raihanhan121) July 13, 2026
StepX Neo comes with Step AOS, an operating system specifically designed for AI agents, and a built-in AI agent called Amoo. This phone thoroughly integrates large-scale AI models, the operating system, and hardware, creating an pic.twitter.com/e9ZphR1Y50
പുതിയ ഏജന്റിക് എഐ സ്മാർട്ട്ഫോണായ സ്റ്റെപ്പ്എക്സ് നിയോയുടെ ലോഞ്ച് തീയതിയോ, വിലനിർണ്ണയമോ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിവരങ്ങൾ സ്റ്റെപ്പ്ഫൺ ഇതുവരെ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടില്ല. ക്വാൽകോം, മീഡിയടെക് എന്നിവയുമായി ചേർന്ന് കസ്റ്റം ഏജന്റിക് ചിപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് ഓപ്പൺഎഐ ഏജന്റിക് എഐ സ്മാർട്ട്ഫോൺ വികസിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇത് അരങ്ങേറ്റം കുറിക്കുന്നതിന് മുന്നോടിയായാണ് സ്റ്റെപ്പ്എക്സ് നിയോ അനാച്ഛാദനം ചെയ്തത്.
വരും മാസങ്ങളിൽ കൂടുതൽ കമ്പനികൾ ഏജന്റിക് എഐ ഫോൺ വിപണിയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. സ്മാർട്ട്ഫോൺ വിപണിയിലെ അടുത്ത മത്സരം ഏജന്റിക് എഐ സ്മാർട്ട്ഫോൺ രംഗത്താകുമെന്ന് ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നു.
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