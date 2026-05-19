സ്റ്റാർഷിപ്പിന്‍റെ പന്ത്രണ്ടാം പരീക്ഷണ പറക്കൽ മാറ്റിവെച്ചു: എപ്പോൾ വിക്ഷേപിക്കും, എങ്ങനെ ലൈവായി കാണാം

സ്റ്റാർബേസിന്‍റെ പുതുതായി നിർമ്മിച്ച ഓർബിറ്റൽ ലോഞ്ച് പാഡ് 2ൽ നിന്നാണ് വിക്ഷേപണം. മെയ് 21ന് ഇന്ത്യൻ സമയം വൈകീട്ട് 5.30നും 7നും ഇടയിലായിരിക്കും ലോഞ്ച്.

Starship V3 rocket (Image Credit: SpaceX)
By ETV Bharat Tech Team

Published : May 19, 2026 at 4:02 PM IST

ഹൈദരാബാദ്: ശതകോടീശ്വരൻ എലോൺ മസ്‌ക്കിന്‍റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ബഹിരാകാശ ഏജൻസിയായ സ്‌പേസ്എക്‌സ് തങ്ങളുടെ സ്റ്റാർഷിപ്പ് 12-ാം പരീക്ഷണ പറക്കലിന്‍റെ വിക്ഷേപണം മാറ്റിവെച്ചു. മെയ് 20ന് വൈകുന്നേരം 5:30 CT (മെയ്‌ 21 ഇന്ത്യൻ സമയം 4 AM) നടത്താൻ നിശ്ചയിച്ചിരുന്ന ദൗത്യം മെയ് 21നേക്കാണ് (ഇന്ത്യൻ സമയം) മാറ്റിയത്. സ്റ്റാർബേസിന്‍റെ പുതുതായി നിർമ്മിച്ച ഓർബിറ്റൽ ലോഞ്ച് പാഡ് 2ൽ (OLP-2) നിന്നുള്ള ആദ്യത്തെ വിക്ഷേപണമാണ് ഇത്.

പുതിയ ദൗത്യത്തിലൂടെ പുനരുപയോഗിക്കാവുന്നതും വേഗത്തിലുള്ളതുമായ റോക്കറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് ബഹിരാകാശ ഗതാഗതത്തിൽ വിപ്ലവം സൃഷ്‌ടിക്കാനാണ് സ്‌പേസ്‌എക്‌സ് ഒരുങ്ങുന്നത്. ദൗത്യം വിജയകരമായാൽ കുറഞ്ഞ ചെലവിൽ ബഹിരാകാശത്ത് എത്താനാവും. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ റോക്കറ്റാണ് സ്റ്റാർഷിപ്പ് 3 പതിപ്പ്(V3). ശക്തിയേറിയ എഞ്ചിനും സുരക്ഷയും ന്യൂതന സാങ്കേതികവിദ്യയും ഒത്തുചേരുന്നതാണ് ഈ റോക്കറ്റ്.

വരാനിരിക്കുന്ന വിക്ഷേപണത്തിൽ അടുത്ത തലമുറ സ്റ്റാർഷിപ്പും സൂപ്പർ ഹെവി വാഹനങ്ങളും ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്ന് സ്‌പേസ് എക്‌സ് പറയുന്നു. അവ നവീകരിച്ച റാപ്‌റ്റർ എഞ്ചിൻ ഉപയോഗിച്ച് പ്രവർത്തിക്കും.

സ്റ്റാർഷിപ്പ് ഫ്ലൈറ്റ് 12 ദൗത്യം: എങ്ങനെ ലൈവായി കാണാം?
സ്റ്റാർഷിപ്പ് വെബ്‌സൈറ്റിൽ നൽകിയതനുസരിച്ച്, 2026 മെയ് 21ന് ഇന്ത്യൻ സമയം വൈകീട്ട് 5.30നും 7നും ഇടയിൽ ലോഞ്ച് നടക്കും. ഇതിനിടയിൽ വിക്ഷേപണ വിൻഡോ തുറക്കുമെന്നാണ് കമ്പനി പറയുന്നത്. സ്റ്റാർഷിപ്പ് റോക്കറ്റ് പരീക്ഷണ പറക്കലിന് 45 മിനിറ്റ് മുമ്പ് ഫ്ലൈറ്റ് ടെസ്റ്റിന്‍റെ തത്സമയ വെബ്‌കാസ്റ്റ് ആരംഭിക്കുമെന്ന് സ്‌പേസ് എക്‌സ് പറയുന്നു. സ്‌പേസ് എക്‌സിന്‍റെ ഔദ്യോഗിക വെബ്‌സൈറ്റ്, യൂട്യൂബ് ചാനൽ, എക്‌സ് അല്ലെങ്കിൽ എക്‌സ് ടിവി ആപ്പ് വഴി കാഴ്‌ച്ചക്കാർക്ക് ലിഫ്റ്റ്ഓഫ് തത്സമയം കാണാൻ കഴിയും.

സ്റ്റാർഷിപ്പ് ഫ്ലൈറ്റ് 12 ദൗത്യം: വിശദാംശങ്ങൾ
യഥാർത്ഥ ഫ്ലൈറ്റ് സാഹചര്യങ്ങളിൽ അടുത്ത തലമുറ സ്റ്റാർഷിപ്പും സൂപ്പർ ഹെവി വാഹനങ്ങളുും എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നുവെന്നും, പ്രകടനം എത്രത്തോളമെന്നും വിലയിരുത്തുകയാണ് ബഹിരാകാശ ദൗത്യത്തിന്‍റെ പ്രാഥമിക ലക്ഷ്യം. റോക്കറ്റിന്‍റെ പെർഫോമൻസും പുനരുപയോഗക്ഷമതയും മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള ഡിസൈനാണ് ഇതിന് ലഭിക്കുന്നത്. മുൻ പരീക്ഷണ പറക്കലുകളിൽ നിന്ന് പഠിച്ച ഡിസൈൻ മാറ്റങ്ങൾ സ്‌പേസ് എക്‌സ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ബഹിരാകാശ യാത്ര ചെലവ് കുറഞ്ഞതാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യവും ഇതിനുണ്ട്.

പൂർണ്ണമായി സംയോജിപ്പിച്ച വിക്ഷേപണ സ്റ്റാക്കിൽ 33 റാപ്‌റ്റർ എഞ്ചിനുകൾ ഘടിപ്പിച്ച 236 അടി സൂപ്പർ ഹെവി ബൂസ്റ്ററും 171 അടി അപ്പർ-സ്റ്റേജ് ബഹിരാകാശ പേടകവും ഉൾപ്പെടുന്നു. പരീക്ഷണ വേളയിൽ, സൂപ്പർ ഹെവി ബൂസ്റ്റർ മെക്‌സിക്കോ ഉൾക്കടലിൽ വീഴ്‌ത്തും. അതേസമയം ദൗത്യം 20 ലധികം സ്റ്റാർലിങ്ക് ഉപഗ്രഹങ്ങളെ വിന്യസിച്ചേക്കാം.

ഭാവി ബഹിരാകാശ ദൗത്യങ്ങൾ
നാസയുടെ ആർട്ടെമിസ് പ്രോഗ്രാമിന് കീഴിലുള്ള ക്രൂ ചാന്ദ്ര ലാൻഡിങ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള കൂടുതൽ വെല്ലുവിളി നിറഞ്ഞ ദൗത്യങ്ങൾക്കായാണ് സ്റ്റാർഷിപ്പ് ഫ്ലൈറ്റ് 12 ദൗത്യത്തിന്‍റെ പരീക്ഷണ പറക്കൽ രൂപകൽപ്പന ചെയ്‌തിരിക്കുന്നത്. ബഹിരാകാശത്ത് ഇന്ധനം നിറയ്ക്കലാണ് ഇതിലൂടെ പ്രധാനമായും ലക്ഷ്യം വെയ്‌ക്കുന്നത്. സ്പേസ്എക്‌സ് റോക്കറ്റിന്‍റെ മറ്റേത് മോഡലിനേക്കാളും കൂടുതൽ ദൂരം സൗരയൂഥത്തിലേക്ക് സഞ്ചരിക്കാൻ ഇതിന് കഴിയും.

