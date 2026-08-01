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പിഎസ്5 വാങ്ങാൻ പദ്ധതിയിട്ടവർക്ക് തിരിച്ചടി: ഇന്ത്യയിൽ വില കുത്തനെ കൂട്ടി; ഇനി മുതൽ 15,000 രൂപ അധികം നൽകണം
റാമിന്റെയും മറ്റ് സ്റ്റോറേജ് ഘടകങ്ങളുടെയും വില വർധിച്ചതാണ് PS5 ഗെയിമിങ് കൺസോളിന്റെ വില ഉയർന്നതിനുള്ള കാരണം. വർധിച്ചത് 28 ശതമാനം.
Published : August 1, 2026 at 7:30 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: ഗെയിമിങ് ഹോബിയായി കൊണ്ടുനടക്കുന്നവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറെക്കാലമായി മനസ്സിൽ കൊണ്ടുനടക്കുന്ന ഒരു ഡ്രീം ഉത്പന്നമായിരിക്കും പ്ലേസ്റ്റേഷൻ. സോണിയുടെ പ്ലേസ്റ്റേഷൻ 5 (PS5) വാങ്ങാൻ പദ്ധതിയിട്ടവർക്ക് തിരിച്ചടിയായി വില വർധനവ്. കമ്പനി ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ PS5 ഗെയിമിങ് കൺസോളിന്റെ വില വർധിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്.
സ്റ്റാൻഡേർഡ് എഡിഷൻ ഇനി മുതൽ സോണിയുടെ ഔദ്യോഗിക ഷോപ്പ്എടിഎസ്സി ഓൺലൈൻ സ്റ്റോറിൽ 69,990 രൂപയ്ക്കാണ് വിൽക്കുക. മുൻപ് ഇതേ ഉത്പന്നത്തിന്റെ വില 54,990 രൂപയായിരുന്നു. ഏകദേശം 28 ശതമാനം (15,000 രൂപ) വർധനവാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. ഹാർഡ്വെയർ ചെലവുകൾ വർധിക്കുന്നത് ഇലക്ട്രോണിക്സ് മേഖലയിലുടനീളം സാരമായി ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് തന്നെയാണ് ഗെയിമർമാർക്കും ഇപ്പോൾ വലിയ തിരിച്ചടിയായത്. അതേസമയം നിലവിൽ സൈറ്റിൽ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യാത്ത ഡിജിറ്റൽ എഡിഷനന്റെ വിലയിൽ സോണി ഇതുവരെ മാറ്റം സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടില്ല.
സോണി പിഎസ്5-ന് ഇന്ത്യയിൽ വില വർധിക്കുന്നത് ഇതാദ്യമല്ല. കഴിഞ്ഞ വർഷം ജൂലൈയിലും PS5 ഡിജിറ്റൽ എഡിഷന്റെ വില വർധിച്ചിരുന്നു. ഇത് 44,990 രൂപയിൽ നിന്ന് 49,990 രൂപയായാണ് ഉയർന്നത്. അതേസമയം സ്റ്റാൻഡേർഡ് എഡിഷന്റെ വില മാറ്റമില്ലാതെ തുടർന്നു. എന്നാൽ ഇത്തവണ രണ്ട് വേരിയന്റുകളെയും വില വർധനവ് ബാധിച്ചതായാണ് സൂചന.
ചിപ്പ് ക്ഷാമം ബാധിച്ചോ?
ആഗോളതലത്തിൽ റാമിന്റെയും മറ്റ് സ്റ്റോറേജ് ഘടകങ്ങളുടെയും കടുത്ത ക്ഷാമം നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഡാറ്റ സെന്ററുകളുടെ വിപുലീകരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് മെമ്മറി ഘടകങ്ങളുടെ വില വർധിക്കുന്നത്. ഡാറ്റ സെന്ററുകൾക്ക് പ്രവർത്തിക്കാൻ വൻതോതിൽ മെമ്മറി ആവശ്യമാണ്. ഈ ആവശ്യകത നിറവേറ്റാനായി ഡാറ്റ സെന്ററുകൾ വലിയ തോതിൽ മെമ്മറി ഘടകങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നത് സ്മാർട്ട്ഫോൺ നിർമ്മിക്കുന്നതിലേക്ക് ആവശ്യമായ മെമ്മറി ഘടകങ്ങളുടെ പരിമിതിയിലേക്ക് നയിക്കുന്നു.
വൻകിട എഐ കമ്പനികൾക്കായി ഡൈനാമിക് റാൻഡം ആക്സസ് മെമ്മറി (DRAM), NOT-AND (NAND) സ്റ്റോറേജ് എന്നിവ നിർമ്മിക്കുന്നതിലേക്ക് മെമ്മറി നിർമ്മാതാക്കൾ മാറിയതോടെ ഇലക്ട്രോണിക്സ് മേഖല കടുത്ത ക്ഷാമം നേരിടുകയാണ്. ഇത് മെമ്മറിയുടെ വിലവർധനവിന് ഇടയാക്കി. സ്മാർട്ട്ഫോണുകൾ, ലാപ്ടോപ്പുകൾ, ടാബ്ലെറ്റുകൾ എന്നിവയുടെ വില വർധിപ്പിക്കാൻ നിർമ്മാതാക്കൾ നിർബന്ധിതരായിരിക്കുകയാണ്. യുഎസ്, യുകെ, ജപ്പാൻ, തെക്കുകിഴക്കൻ ഏഷ്യയുടെ ചില ഭാഗങ്ങൾ എന്നിവിടങ്ങളിൽ സോണി ഇതിനകം തന്നെ PS5, PS5 Pro, പ്ലേസ്റ്റേഷൻ പോർട്ടൽ എന്നിവയ്ക്ക് സമാനമായി വില വർധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.
വില വർധനവ് പ്ലേസ്റ്റേഷനിലോ, സ്മാർട്ട്ഫോണിലോ ഒതുങ്ങുന്നില്ല. ഗെയിമിങ് പിസി നിർമ്മാതാക്കൾ, ഗ്രാഫിക്സ് കാർഡ് നിർമ്മാതാക്കൾ, ഹാൻഡ്ഹെൽഡ് കൺസോളുകൾ, എക്സ്ബോക്സ്, നിന്റെൻഡോ സ്വിച്ച് 2 പോലുള്ള എതിരാളികളും ഘടക ചെലവുകളുടെ വില വർധനവിലെ സമ്മർദ്ദത്തിലാണ്. ചിപ്പ് വിതരണ പ്രതിസന്ധി കുറയുന്നതുവരെ ഗെയിമിംഗ് കൺസോളുകളുടെയും ആക്സസറികളുടെയും വില വർധനവിന് പ്രതീക്ഷിക്കാമെന്ന് വിദഗ്ധർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു.
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