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ഷവോമി 18 പ്രോ മുതൽ വൺപ്ലസ് 16 വരെ: ക്വാൽകോമിന്റെ ഏറ്റവും പുതിയ കരുത്തൻ ചിപ്സെറ്റുമായി വിപണിയിലെത്തുന്ന ഫോണുകൾ
ഷവോമി, വിവോ, വൺപ്ലസ്, iQOO തുടങ്ങിയ ബ്രാൻഡുകളുടെ വരാനിരിക്കുന്ന ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് സ്മാർട്ട്ഫോണുകളിൽ ക്വാൽകോമിന്റെ സ്നാപ്ഡ്രാഗൺ 8 എലൈറ്റ് ജെൻ 6 ചിപ്സെറ്റ് ഉപയോഗിക്കും. സ്മാർട്ട്ഫോണുകളിൽ എഐ സാങ്കേതികവിദ്യ മെച്ചപ്പെടുത്താൻ ഇവ സഹായിക്കും.
Published : September 23, 2026 at 8:19 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: ക്വാൽകോമിന്റെ വാർഷിക സാങ്കേതിക സമ്മേളനമായ സ്നാപ്ഡ്രാഗൺ സമ്മിറ്റിന്റെ ആദ്യ ദിനത്തിൽ പുതിയ ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് പ്രോസസറായ സ്നാപ്ഡ്രാഗൺ 8 എലൈറ്റ് ജെൻ 6, സ്നാപ്ഡ്രാഗൺ 8 എലൈറ്റ് എക്സ്ട്രീം ജെൻ 6 എന്നിവ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. തായ്വാൻ സെമികണ്ടക്ടർ മാനുഫാക്ച്ചറിങ് കമ്പനിയുടെ (TSMC) ഏറ്റവും പുതിയ 2 നാനോമീറ്റർ (2nm) സാങ്കേതികവിദ്യയിൽ നിർമ്മിച്ച ഈ ചിപ്പ്, മുൻഗാമികളേക്കാൾ 13 ശതമാനം മികച്ച CPU പ്രകടനവും, 44 ശതമാനം മികച്ച GPU പ്രകടനവും, 35 ശതമാനം വേഗതയേറിയ NPU പ്രവർത്തനക്ഷമതയും നൽകുന്നു.
ഷവോമി, വിവോ, iQOO, വൺപ്ലസ്, ഹോണർ, മോട്ടോറോള റെഡ്മാജിക് തുടങ്ങിയ കമ്പനികളുടെ വരാനിരിക്കുന്ന ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് ഫോണുകളിൽ ഈ ചിപ്പുകൾ ഉപയോഗിക്കും. ഓരോ കമ്പനികളുടെയും ഏതൊക്കെ ഉപകരണങ്ങളിൽ പുതിയ ചിപ്സെറ്റ് ലഭിക്കുമെന്ന് പരിശോധിക്കാം.
Two platforms. One bold vision for the future of mobile.— Snapdragon (@Snapdragon) September 22, 2026
Unveiled at #SnapdragonSummit, Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 and Snapdragon 8 Elite Gen 6 are powered by the world's first mobile CPU to reach 5GHz, built for the age of agentic AI. pic.twitter.com/XvAv1mm5mb
ഷവോമി, വൺപ്ലസ്, iQOO ഫോണുകൾ
ഈ പുതിയ ചിപ്പ് ഉപയോഗിക്കുന്ന ആദ്യ കമ്പനി ഷവോമി ആണ്. ഇന്ന് (സെപ്റ്റംബർ 23ന്) ചൈനയിൽ ഷവോമി 18 പ്രോ സീരീസ് പുറത്തിറക്കി. സ്നാപ്ഡ്രാഗൺ 8 എലൈറ്റ് ജെൻ 6 ചിപ്പ് ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ആദ്യ ഫോണാണ് ഷവോമി 18 പ്രോ. സ്നാപ്ഡ്രാഗൺ 8 എലൈറ്റ് എക്സ്ട്രീം ജെൻ 6 ചിപ്പ് ഉപയോഗിക്കുന്ന രണ്ടാമത്തെ ഫോൺ ഷവോമി 18 പ്രോ മാക്സ് ആയിരിക്കും.
ഷവോമിക്ക് പിന്നാലെ, വൺപ്ലസ് 16 ആയിരിക്കും സ്നാപ്ഡ്രാഗൺ 8 എലൈറ്റ് എക്സ്ട്രീം ജെൻ 6 പ്രോസസർ ഉപയോഗിക്കുന്ന മറ്റൊരു ഫോൺ. ഗെയിമിങിനായി നേറ്റീവ് 185FPS ഫുൾ ഫ്രെയിം റേറ്റ് നൽകുന്ന പ്രത്യേക 'വിൻഡ് ചേസർ ഗെയിമിങ് കേർണൽ' ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. സെപ്റ്റംബർ 28-ന് ചൈനയിൽ നടക്കുന്ന ഗെയിമിങ് കോൺഫറൻസിൽ വരാനിരിക്കുന്ന ഫോണിനെ കിറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ വൺപ്ലസ് വെളിപ്പെടുത്തും. iQOO 16, iQOO പാഡ് അൾട്ര എന്നിവയും സ്നാപ്ഡ്രാഗൺ 8 എലൈറ്റ് എക്സ്ട്രീം ജെൻ 6 പ്രോസസറിൽ വരുന്ന ഉപകരണമാണ്. ഇത് സെപ്റ്റംബർ 29-ന് ചൈനയിൽ പുറത്തിറങ്ങും.
Adam Zeng, Senior Vice President of Xiaomi Corporation and President of the International Business Department, is here to introduce Xiaomi 18 Pro Series, the world’s first smartphone series powered by @Snapdragon Dual 8 Elites!— Xiaomi (@Xiaomi) September 23, 2026
Watch the full speech here! 👀 pic.twitter.com/c916yBAQ6z
വിവോ, റെഡ്മാജിക്, ഹോണർ, മോട്ടോറോള ഫോണുകൾ
ഭാവിയിൽ തങ്ങളുടെ വരാനിരിക്കുന്ന നിരവധി ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് മോഡലുകളിൽ ഈ ചിപ്സെറ്റ് ഉപയോഗിക്കുമെന്ന് വിവോ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. റിപ്പോർട്ടുകൾ പ്രകാരം, വിവോ X500 അൾട്രയിൽ ഈ ചിപ്സെറ്റ് ഉൾപ്പെടുത്തിയേക്കാം. ഇത് 2027 മാർച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഏപ്രിലിൽ പുറത്തിറക്കിയേക്കാം.
വരുന്ന ഒക്ടോബറിൽ പുറത്തിറങ്ങുന്ന റെഡ്മാജിക് 12 പ്രോ+ ഫോണിലും സ്നാപ്ഡ്രാഗൺ 8 എലൈറ്റ് എക്സ്ട്രീം ജെൻ 6 ചിപ്പ് ഉണ്ടായിരിക്കും. ഹോണർ മാജിക് 9 പ്രോ മാക്സിലും പ്രോസസറായി സ്നാപ്ഡ്രാഗൺ 8 എലൈറ്റ് എക്സ്ട്രീം ജെൻ 6 ചിപ്പ് ഉപയോഗിക്കും. ഇത് സെപ്റ്റംബർ 28-ന് പുറത്തിറങ്ങും. സ്നാപ്ഡ്രാഗൺ 8 എലൈറ്റ് എക്സ്ട്രീം ജെൻ 6 കരുത്തേകുന്ന 'മോട്ടോറോള സിഗ്നേച്ചർ 27' മോട്ടോറോള അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ വർഷം അവസാനത്തോടെ ഈ ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് ഫോൺ ലോഞ്ച് ചെയ്യുമെന്ന് കമ്പനി അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.
Revealing our most advanced smartphone yet at #SnapdragonSummit, motorola signature 27. Here’s what to look forward to:— motorola (@Moto) September 22, 2026
- Our best camera system yet.
- The only smartphone in the market to feature audio by Bang & Olufsen.
- Unprecedented speeds with @Snapdragon 8 Elite Extreme… pic.twitter.com/hGuz5Z9mmd
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