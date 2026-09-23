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ഷവോമി 18 പ്രോ മുതൽ വൺപ്ലസ് 16 വരെ: ക്വാൽകോമിന്‍റെ ഏറ്റവും പുതിയ കരുത്തൻ ചിപ്‌സെറ്റുമായി വിപണിയിലെത്തുന്ന ഫോണുകൾ

ഷവോമി, വിവോ, വൺപ്ലസ്, iQOO തുടങ്ങിയ ബ്രാൻഡുകളുടെ വരാനിരിക്കുന്ന ഫ്ലാഗ്‌ഷിപ്പ് സ്‌മാർട്ട്‌ഫോണുകളിൽ ക്വാൽകോമിന്‍റെ സ്നാപ്ഡ്രാഗൺ 8 എലൈറ്റ് ജെൻ 6 ചിപ്‌സെറ്റ് ഉപയോഗിക്കും. സ്‌മാർട്ട്ഫോണുകളിൽ എഐ സാങ്കേതികവിദ്യ മെച്ചപ്പെടുത്താൻ ഇവ സഹായിക്കും.

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The Xiaomi 18 Pro will launch in China today, carrying the Snapdragon 8 Elite Gen 6 chipset. (Image Credit: X/Snapdragon)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : September 23, 2026 at 8:19 PM IST

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ഹൈദരാബാദ്: ക്വാൽകോമിന്‍റെ വാർഷിക സാങ്കേതിക സമ്മേളനമായ സ്‌നാപ്ഡ്രാഗൺ സമ്മിറ്റിന്‍റെ ആദ്യ ദിനത്തിൽ പുതിയ ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് പ്രോസസറായ സ്‌നാപ്ഡ്രാഗൺ 8 എലൈറ്റ് ജെൻ 6, സ്‌നാപ്ഡ്രാഗൺ 8 എലൈറ്റ് എക്‌സ്ട്രീം ജെൻ 6 എന്നിവ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. തായ്‌വാൻ സെമികണ്ടക്ടർ മാനുഫാക്‌ച്ചറിങ് കമ്പനിയുടെ (TSMC) ഏറ്റവും പുതിയ 2 നാനോമീറ്റർ (2nm) സാങ്കേതികവിദ്യയിൽ നിർമ്മിച്ച ഈ ചിപ്പ്, മുൻഗാമികളേക്കാൾ 13 ശതമാനം മികച്ച CPU പ്രകടനവും, 44 ശതമാനം മികച്ച GPU പ്രകടനവും, 35 ശതമാനം വേഗതയേറിയ NPU പ്രവർത്തനക്ഷമതയും നൽകുന്നു.

ഷവോമി, വിവോ, iQOO, വൺപ്ലസ്, ഹോണർ, മോട്ടോറോള റെഡ്‌മാജിക് തുടങ്ങിയ കമ്പനികളുടെ വരാനിരിക്കുന്ന ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് ഫോണുകളിൽ ഈ ചിപ്പുകൾ ഉപയോഗിക്കും. ഓരോ കമ്പനികളുടെയും ഏതൊക്കെ ഉപകരണങ്ങളിൽ പുതിയ ചിപ്‌സെറ്റ് ലഭിക്കുമെന്ന് പരിശോധിക്കാം.

ഷവോമി, വൺപ്ലസ്, iQOO ഫോണുകൾ

ഈ പുതിയ ചിപ്പ് ഉപയോഗിക്കുന്ന ആദ്യ കമ്പനി ഷവോമി ആണ്. ഇന്ന് (സെപ്റ്റംബർ 23ന്) ചൈനയിൽ ഷവോമി 18 പ്രോ സീരീസ് പുറത്തിറക്കി. സ്‌നാപ്ഡ്രാഗൺ 8 എലൈറ്റ് ജെൻ 6 ചിപ്പ് ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ആദ്യ ഫോണാണ് ഷവോമി 18 പ്രോ. സ്‌നാപ്ഡ്രാഗൺ 8 എലൈറ്റ് എക്‌സ്ട്രീം ജെൻ 6 ചിപ്പ് ഉപയോഗിക്കുന്ന രണ്ടാമത്തെ ഫോൺ ഷവോമി 18 പ്രോ മാക്‌സ് ആയിരിക്കും.

ഷവോമിക്ക് പിന്നാലെ, വൺപ്ലസ് 16 ആയിരിക്കും സ്‌നാപ്ഡ്രാഗൺ 8 എലൈറ്റ് എക്‌സ്ട്രീം ജെൻ 6 പ്രോസസർ ഉപയോഗിക്കുന്ന മറ്റൊരു ഫോൺ. ഗെയിമിങിനായി നേറ്റീവ് 185FPS ഫുൾ ഫ്രെയിം റേറ്റ് നൽകുന്ന പ്രത്യേക 'വിൻഡ് ചേസർ ഗെയിമിങ് കേർണൽ' ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. സെപ്റ്റംബർ 28-ന് ചൈനയിൽ നടക്കുന്ന ഗെയിമിങ് കോൺഫറൻസിൽ വരാനിരിക്കുന്ന ഫോണിനെ കിറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ വൺപ്ലസ് വെളിപ്പെടുത്തും. iQOO 16, iQOO പാഡ് അൾട്ര എന്നിവയും സ്‌നാപ്ഡ്രാഗൺ 8 എലൈറ്റ് എക്‌സ്ട്രീം ജെൻ 6 പ്രോസസറിൽ വരുന്ന ഉപകരണമാണ്. ഇത് സെപ്റ്റംബർ 29-ന് ചൈനയിൽ പുറത്തിറങ്ങും.

വിവോ, റെഡ്‌മാജിക്, ഹോണർ, മോട്ടോറോള ഫോണുകൾ

ഭാവിയിൽ തങ്ങളുടെ വരാനിരിക്കുന്ന നിരവധി ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് മോഡലുകളിൽ ഈ ചിപ്‌സെറ്റ് ഉപയോഗിക്കുമെന്ന് വിവോ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. റിപ്പോർട്ടുകൾ പ്രകാരം, വിവോ X500 അൾട്രയിൽ ഈ ചിപ്‌സെറ്റ് ഉൾപ്പെടുത്തിയേക്കാം. ഇത് 2027 മാർച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഏപ്രിലിൽ പുറത്തിറക്കിയേക്കാം.

വരുന്ന ഒക്ടോബറിൽ പുറത്തിറങ്ങുന്ന റെഡ്‌മാജിക് 12 പ്രോ+ ഫോണിലും സ്‌നാപ്ഡ്രാഗൺ 8 എലൈറ്റ് എക്‌സ്ട്രീം ജെൻ 6 ചിപ്പ് ഉണ്ടായിരിക്കും. ഹോണർ മാജിക് 9 പ്രോ മാക്‌സിലും പ്രോസസറായി സ്‌നാപ്ഡ്രാഗൺ 8 എലൈറ്റ് എക്‌സ്ട്രീം ജെൻ 6 ചിപ്പ് ഉപയോഗിക്കും. ഇത് സെപ്റ്റംബർ 28-ന് പുറത്തിറങ്ങും. സ്‌നാപ്‌ഡ്രാഗൺ 8 എലൈറ്റ് എക്‌സ്ട്രീം ജെൻ 6 കരുത്തേകുന്ന 'മോട്ടോറോള സിഗ്നേച്ചർ 27' മോട്ടോറോള അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ വർഷം അവസാനത്തോടെ ഈ ഫ്ലാഗ്‌ഷിപ്പ് ഫോൺ ലോഞ്ച് ചെയ്യുമെന്ന് കമ്പനി അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

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