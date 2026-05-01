സ്മാർട്ട്ഫോൺ വില കുത്തനെ ഉയരുന്നു, വൺപ്ലസ് മുതൽ നത്തിങ് വരെ ലിസ്റ്റിൽ: വർധനവ് ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് മോഡലുകൾക്കും
വൺപ്ലസ്, റെഡ്മി, നത്തിങ്, റിയൽമി ഉൾപ്പെടെയുള്ള കമ്പനികളുടെ മിഡ്-റേഞ്ച്, ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് സ്മാർട്ട്ഫോണുകൾക്കാണ് വില വർധിക്കുക. പുതിയ വിലകൾ പരിശോധിക്കാം.
Published : May 1, 2026 at 8:52 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: വൺപ്ലസ്, റെഡ്മി, നത്തിങ്, റിയൽമി ഉൾപ്പെടെയുള്ള സ്മാർട്ട്ഫോൺ നിർമ്മാതാക്കൾ ഇന്ത്യയിലെ മിഡ്-റേഞ്ച്, ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് ഹാൻഡ്സെറ്റുകളുടെ വില വർധിപ്പിക്കാൻ ഒരുങ്ങുന്നതായി റിപ്പോർട്ടുകൾ. ഫോൺ നിർമ്മാണത്തിൽ മെമ്മറി, സ്റ്റോറേജ് തുടങ്ങിയവയ്ക്ക് ആവശ്യമായ ഘടകങ്ങളുടെ വില വർധനവുമായി പൊരുത്തപ്പെടാനാണ് പുതിയ തീരുമാനം.
വില വർധനവിന് കാരണം
റിപ്പോർട്ടുകൾ പ്രകാരം, ആർടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസിന്റെ ഉപയോഗം ടെക് കമ്പനികളെ അവരുടെ ഡാറ്റാ സെന്ററുകൾക്കായി വലിയ അളവിൽ റാമും GPU ചിപ്പുകളും വാങ്ങാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു. ഇത് സ്മാർട്ട്ഫോണുകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന അവശ്യ ഘടകങ്ങളുടെ കുറവിന് കാരണമായി. ഇതോടെ, ഉയർന്ന ബാൻഡ്വിഡ്ത്ത് മെമ്മറി സ്റ്റിക്കുകൾ നിർമ്മിക്കുന്നതിലേക്ക് റാം നിർമ്മാതാക്കൾ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചു.
കൂടാതെ, എഐ വ്യവസായത്തിന്റെ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നതിനായി കമ്പനികൾ അവരുടെ വിതരണവും മാറ്റി. ഇത് ലോകമെമ്പാടുമുള്ള എല്ലാ സ്മാർട്ട്ഫോൺ മോഡലുകളിലും വില വർധിപ്പിക്കാൻ നിർമ്മാതാക്കളെ നിർബന്ധിതരാക്കി.
വൺപ്ലസ് സ്മാർട്ട്ഫോണുകളുടെ പുതിയ വില
വൺപ്ലസ് സ്മാർട്ട്ഫോണുകളുടെ വില കമ്പനി പുതുക്കിയിരിക്കുകയാണ്. ഇത് കമ്പനിയുടെ വെബ്സൈറ്റിലും അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. വൺപ്ലസിന്റെ ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് സ്മാർട്ട്ഫോണായ വൺപ്ലസ് 15 72,999 രൂപ പ്രാരംഭ വിലയ്ക്കാണ് ലോഞ്ച് ചെയ്തത്. എന്നാൽ നിലവിൽ ഇതിന്റെ 12GB + 256GB സ്റ്റോറേജ് വേരിയന്റിന് 77,999 രൂപയാണ് വില കാണിക്കുന്നത്. അതേസമയം മുൻപ് 79,999 രൂപ വിലയുണ്ടായിരുന്ന 16GB + 512GB വേരിയന്റിന് 85,999 രൂപ വില വരും. 6000 രൂപ ഒരു ഫോണിന്മേൽ വർധിച്ചതായി കാണാം.
അതേസമയം 50,499 രൂപ വിലയുണ്ടായിരുന്ന വൺപ്ലസ് 15ആറിന്റെ ബേസിക് മോഡലിന് 52,999 ആണ് നിലവിൽ വില കാണിക്കുന്നത്. അതേസമയം 12GB + 256GB വേരിയന്റിന് 47,999 രൂപയിൽ നിന്ന് 5000 രൂപ വർധിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ 52,999 രൂപയുണ്ടായിരുന്ന 12GB + 512GB വേരിയന്റിന് വില 57,999 രൂപയായിട്ടുണ്ട്.
നത്തിങ് ഫോണുകൾക്കും വില വർധനവ്
വൺപ്ലസിന് പുറമെ, മറ്റ് കമ്പനികളുടെ ഫോണുകൾക്കും വില വർധിച്ചിട്ടുണ്ട്. നത്തിങ് 4എ പ്രോയുടെയും നത്തിങ് 4എയുടെയും അടിസ്ഥാന മോഡലുകൾ ഇപ്പോൾ യഥാക്രമം 44,999 രൂപ, 31,999 രൂപ പ്രാരംഭ വിലയിലാണ് ലഭ്യമാകുകയെന്ന് ടിപ്സ്റ്റർ സഞ്ജു ചൗധരി അവകാശപ്പെടുന്നു. മാർച്ച് 5 ന് ഇന്ത്യയിൽ ലോഞ്ച് ചെയ്ത ഈ രണ്ട് ഫോണുകളുടെയും വില യഥാക്രമം 9,999 രൂപയും 31,999 രൂപയുമായിരുന്നു.
റെഡ്മി നോട്ട് 15 പ്രോ സീരിസിനും വില കൂടും
ചൈനീസ് സ്മാർട്ട്ഫോൺ നിർമ്മാതാക്കളായ ഷവോമിയുടെ ഉപ ബ്രാൻഡായ റെഡ്മിയുടെ അടുത്തിടെ പുറത്തിറക്കിയ റെഡ്മി നോട്ട് 15 പ്രോ സീരിസിന്റെ വില വർധിപ്പിക്കുന്നതായും റിപ്പോർട്ടുണ്ട്. റെഡ്മി നോട്ട് 15 പ്രോ+ന്റെ അടിസ്ഥാന വേരിയന്റിന് പുറത്തിറക്കുമ്പോൾ 37,999 രൂപയായിരുന്നു വില. ഇനി 39,999 രൂപയായിരിക്കും വില. അതേസമയം, റെഡ്മി നോട്ട് 15 പ്രോയുടെ 8 ജിബി + 128 ജിബി ഓപ്ഷന്റെ വില 29,999 രൂപയിൽ നിന്ന് 31,999 രൂപയായി ഉയർത്തിയതായി റിപ്പോർട്ടുണ്ട്.
ലിസ്റ്റിൽ റിയൽമിയും
റിയൽമിയുടെ സ്മാർട്ട്ഫോണുകളുടെ വിലയിലും വർധനവ് ഉണ്ടാകുമെന്ന് ടിപ്സ്റ്റർ അഭിഷേക് യാദവ് (@yabhishekhd) അവകാശപ്പെടുന്നു. റിയൽമി 16 പ്രോ+ന്റെ 8 ജിബി + 128 ജിബി അടിസ്ഥാന വേരിയന്റിന് ഇപ്പോൾ 44,999 രൂപയാണ് വില. ലോഞ്ച് ചെയ്തപ്പോൾ 39,999 ആയിരുന്നു ഇതിന്റെ വില. ഇതിനുപുറമെ, റിയൽമി 16 പ്രോയുടെ വില ഇപ്പോൾ 31,999 രൂപയ്ക്ക് പകരം 36,999 രൂപ ആയിരിക്കുമെന്ന് റിപ്പോർട്ട് ഉണ്ട്. വില 5,000 രൂപയാണ് വർധിച്ചത്.
