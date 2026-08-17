ETV Bharat / automobile-and-gadgets

ലോഞ്ച് നാളെ: ഫെയ്‌സ്‌ലിഫ്റ്റ് ചെയ്‌ത സ്കോഡ സ്ലാവിയയുടെ എക്സ്റ്റീരിയർ വിശദാംശങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തി ടീസർ

പുതുക്കിയ ഡിസൈനും അത്യാധുനിക ഫീച്ചറുകളുമായി സ്‌കോഡ സ്ലാവിയ ഫെയ്‌സ്‌ലിഫ്റ്റ് പുറത്തിറക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. എക്‌സ്റ്റീരിയർ ഡിസൈനിനെ കുറിച്ച് സൂചന നൽകുന്ന ടീസറാണ് കമ്പനി പുറത്തുവിട്ടത്.

SKODA SLAVIA FACELIFT LAUNCH DATE സ്‌കോഡ സ്ലാവിയ ഫെയ്‌സ്‌ലിഫ്റ്റ് SKODA SLAVIA FACELIFT DESIGN SKODA SLAVIA FACELIFT FEATURES
Skoda Slavia Facelift Teaser Reveals New Exterior Details (Skoda Auto India)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : August 17, 2026 at 10:15 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ഹൈദരാബാദ്: മികച്ച പ്രകടനവും, സുരക്ഷയും, മനോഹരമായ ഡിസൈനും ഒത്തുചേരുന്ന ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ ജനപ്രീതി നേടിയ മോഡലാണ് സ്‌കോഡ സ്ലാവിയ. ഇതിന്‍റെ ഫെയ്‌സ്‌ലിഫ്റ്റ് ചെയ്‌ത പതിപ്പ് നാളെ (ഓഗസ്റ്റ് 18) പുറത്തിറക്കാനിരിക്കുകയാണ്. ലോഞ്ചിന് മുന്നോടിയായി പുതിയ ഫെയ്‌സ്‌ലിഫ്റ്റിന്‍റെ എക്‌സ്റ്റീരിയർ ഡിസൈൻ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ടീസർ പുറത്തുവിട്ടിരിക്കുകയാണ്.

പുതുക്കിയ ഡിസൈനും അത്യാധുനിക ഫീച്ചറുകളുമായി സ്‌കോഡ സ്ലാവിയ ഫെയ്‌സ്‌ലിഫ്റ്റ് പുറത്തിറക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. പൂർണ്ണ വിവരങ്ങൾ സ്കോഡ ഇപ്പോഴും പുറത്തുവിട്ടിട്ടില്ലെങ്കിലും, അപ്‌ഡേറ്റ് ചെയ്‌ത മോഡലിൽ വരുന്ന നിരവധി ദൃശ്യ മാറ്റങ്ങളെക്കുറിച്ച് പുതിയ ടീസർ സൂചന നൽകുന്നു. സ്ലാവിയ ഫെയ്‌സ്‌ലിഫ്റ്റ് നിലവിലെ സെഡാന്‍റെ പരിചിതമായ സിലൗറ്റ് നിലനിർത്തുമെന്നാണ് ടീസറിൽ നിന്ന് ദൃശ്യമാകുന്നത്. പക്ഷേ പുതുമയുള്ള രൂപം ലഭിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

അപ്‌ഡേറ്റ് ചെയ്‌ത ഗ്രിൽ

ക്രോം ട്രീറ്റ്‌മെന്‍റുള്ള പരിഷ്കരിച്ച ഗ്രിൽ ടീസറിൽ ദൃശ്യമാകുന്നുണ്ട്. ഹെഡ്‌ലാമ്പ് ഡിസൈനും വ്യത്യസ്തമായി കാണപ്പെടുന്നു. അപ്‌ഡേറ്റ് ചെയ്‌ത ലൈറ്റിങ് ഘടകങ്ങൾ സ്ലാവിയയ്ക്ക് ഷാർപ്പ് രൂപം നൽകുന്നു. ഫോഗ് ലാമ്പ് ഏരിയയ്ക്ക് ചുറ്റുമുള്ള മാറ്റങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ ബമ്പറിന്‍റെ താഴത്തെ ഭാഗവും പുനർനിർമ്മിച്ചതായി തോന്നുന്നു.

സൈഡ് പ്രൊഫൈലിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ഏറെക്കുറെ പരിചിതമായ ലുക്കാണ് ടീസറിൽ ദൃശ്യമാകുന്നത്. ടീസർ പുതിയ അലോയ് വീൽ ഡിസൈൻ നൽകിയതായി തോന്നിപ്പിക്കുന്നു. മൾട്ടി-സ്‌പോക്ക് പാറ്റേൺ ഉള്ള അപ്‌ഡേറ്റ് ചെയ്ത വീലുകളാണ് ലഭിക്കുകയെന്ന് തോന്നുന്നു. അതേസമയം ക്രോം വിൻഡോ സറൗണ്ട് തുടർന്നും ഫീച്ചർ ചെയ്യുന്നതായി തോന്നുന്നു.

പുതുക്കിയ എൽഇഡി ടെയിൽ ലാമ്പുകൾ

പിൻഭാഗത്തായി സ്ലാവിയ ഫെയ്‌സ്‌ലിഫ്റ്റിന് തുടർച്ചയായ ടേൺ ഇൻഡിക്കേറ്ററുകളുള്ള അപ്‌ഡേറ്റ് ചെയ്‌ത എൽഇഡി ടെയിൽ ലാമ്പുകൾ ലഭിക്കുന്നു. ടെയിൽ ലാമ്പുകളുടെ മൊത്തത്തിലുള്ള ആകൃതി ഇപ്പോഴും പരിചിതമായി തുടരുന്നു. സെഡാന്‍റെ പിൻഭാഗം പൂർണ്ണമായും പുനർരൂപകൽപ്പന ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ ലൈറ്റിംഗ് സിഗ്നേച്ചർ അപ്‌ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിലാണ് സ്കോഡ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നതെന്നാണ് ഇത് സൂചന നൽകുന്നത്.

ഇന്‍റീരിയറിലും അപ്‌ഡേറ്റുകൾ

എന്നാൽ ടീസർ ക്യാബിനെക്കുറിച്ച് ഒരു സൂചന നൽകുന്നില്ല. എന്നിരുന്നാലും, ഇന്‍റീരിയറിലും അപ്‌ഡേറ്റുകൾ കൊണ്ടുവരുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. നിലവിലുള്ള ഡാഷ്‌ബോർഡ് ലേഔട്ട് നിലനിർത്തുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. പുതിയ സ്ലാവിയയുടെ പ്രധാന ആകർഷണം അതിന്‍റെ വലിയ ഇൻഫോടെയ്ൻമെന്‍റ് സിസ്റ്റമാണ്. അതേസമയം ഉയർന്ന വകഭേദങ്ങൾക്ക് ചോർന്ന ചിത്രങ്ങളിൽ ദൃശ്യമാകുന്ന പോലെ 10.24 ഇഞ്ച് ഡിജിറ്റൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്‍റ് ക്ലസ്റ്റർ ലഭിക്കും.

എഞ്ചിൻ

അപ്‌ഡേറ്റ് ചെയ്‌ത സ്ലാവിയ 1.0 ലിറ്റർ, 1.5 ലിറ്റർ ടർബോ പെട്രോൾ എഞ്ചിനിലായിരിക്കാം വരുന്നത്. 1.0 ലിറ്റർ ആറ് സ്പീഡ് മാനുവലിനൊപ്പം പുതിയ എട്ട് സ്പീഡ് ടോർക്ക് കൺവെർട്ടർ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായി ലഭ്യമാകും. രണ്ടാമത്തേത് ഏഴ് സ്പീഡ് ഡിഎസ്‌ജിയുമായി തുടരും.

വേരിയന്റ് തിരിച്ചുള്ള പൂർണ്ണ ഫീച്ചർ ലിസ്റ്റ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങൾ ഓഗസ്റ്റ് 18ന് ലോഞ്ചിൽ വെളിപ്പെടുത്തും. സ്ലാവിയ ഫെയ്‌സ്‌ലിഫ്റ്റ് ഹ്യുണ്ടായി വെർണ, അടുത്തിടെ അപ്‌ഡേറ്റ് ചെയ്ത ഹോണ്ട സിറ്റി, ഫോക്‌സ്‌വാഗൺ വിർടസ് എന്നിവയുമായി തന്നെ മത്സരിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം.

Also Read:

  1. ട്രിപ്പിൾ-സ്ക്രീൻ സജ്ജീകരണവും പുതിയ ബാറ്ററി പായ്ക്കും: അത്യാധുനിക ഫീച്ചറുകളോടെ 'മഹീന്ദ്ര BE 6 സ്‌പോർടെക്'
  2. ചരക്ക് കൊണ്ടുപോകാം, ഓഫ്‌-റോഡ് ട്രിപ്പുമാകാം: വാഹന പ്രേമികൾക്കായി പുതിയ ലൈഫ്‌സ്റ്റൈൽ പിക്കപ്പ് ട്രക്കുമായി മഹീന്ദ്ര
  3. ബലേനോയുടെ ഫെയ്‌സ്‌ലിഫ്റ്റ് ചെയ്‌ത പതിപ്പുമായി മാരുതി, ലോഞ്ച് സെപ്‌റ്റംബറിൽ: പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന മാറ്റങ്ങൾ

TAGGED:

SKODA SLAVIA FACELIFT LAUNCH DATE
സ്‌കോഡ സ്ലാവിയ ഫെയ്‌സ്‌ലിഫ്റ്റ്
SKODA SLAVIA FACELIFT DESIGN
SKODA SLAVIA FACELIFT FEATURES
SKODA SLAVIA FACELIFT TEASED

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.