ETV Bharat / automobile-and-gadgets

മുൻസീറ്റിൽ തകരാറ്, സുരക്ഷയെ ബാധിക്കും! സ്കോഡ കോഡിയാക്കിന്‍റെ 221 യൂണിറ്റുകൾ തിരിച്ചെടുക്കുന്നു; നിങ്ങളുടെ വാഹനത്തെ ബാധിക്കുമോ?

200 units of Skoda Kodiaq recalled (Photo - Skoda Auto India)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : March 29, 2026 at 4:34 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ഹൈദരാബാദ്: ജർമ്മൻ കാർ നിർമ്മാതാക്കളായ സ്കോഡ ഓട്ടോയുടെ ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് എസ്‌യുവിയായ സ്കോഡ കൊഡിയാക്കിനെ തിരിച്ചുവിളിച്ചു. കാറിന്‍റെ മുൻ സീറ്റുകളുടെ ഉൾവശത്തെ ഫ്രെയിമിലെ തകരാർ മൂലമാണ് കമ്പനി തിരിച്ചുവിളിക്കൽ. ഈ മോഡലിന്‍റെ ആകെ 221 യൂണിറ്റുകളിലാണ് തകരാറ് കണ്ടെത്തിയത്.

തിരിച്ചെടുക്കുന്നതിന് പിന്നിലെ കാരണം?
സീറ്റ് ഫ്രെയിമിലാണ് തകരാറ് കണ്ടെത്തിയത്. അതിനാൽ തന്നെ ഈ തകരാറ് അപകട സന്ദർഭങ്ങളിൽ കാറിന്‍റെ സുരക്ഷയെ ബാധിക്കുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ. അപകടമുണ്ടായാൽ സൈഡ് എയർബാഗുകൾ നൽകുന്ന സംരക്ഷണത്തിന്‍റെ നിലവാരത്തെ ഇത് ബാധിച്ചേക്കാമെന്നാണ് കമ്പനി പറയുന്നത്. ഇത് ഡ്രൈവർക്കോ യാത്രക്കാർക്കോ പരിക്ക് ഉണ്ടാവുന്നതിനുള്ള സാധ്യത വർധിപ്പിക്കുന്നു.

Skoda Kodiaq (Photo - Skoda Auto India)

നിങ്ങളുടെ കാർ അപകടത്തിലാണോ?
2025 മാർച്ച് 10നും ഡിസംബർ 8നും ഇടയിലായി നിർമ്മിച്ച യൂണിറ്റുകളിലാണ് തകരാറെന്ന് കമ്പനി സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. പോർട്‌ലൈൻ, സെലക്ഷൻ എൽ & കെ, ലോഞ്ച് എന്നീ ട്രിമ്മുകളിൽ ലഭിക്കുന്ന രണ്ടാം തലമുറ കൊഡിയാക്കിനെയാണ് തിരിച്ചുവിളിച്ചത്. അതിനാൽ ഇക്കാലയളവിനുള്ളിൽ നിർമ്മിച്ച സ്കോഡ കൊഡിയാക്കിന്‍റെ ആണ് നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ കമ്പനിയുമായി ബന്ധപ്പെടുക.

തങ്ങളുടെ കാർ ഇതിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ഓരോ സ്കോഡ കൊഡിയാക് ഉപയോക്താക്കൾക്കും പരിശോധിക്കാം. ഇതിനായി Skoda India Recall Campaign Portal എന്ന് ഗൂഗിളിൽ തിരയുകയോ, ഇവിടെ (Skoda India Recall Campaign Portal) ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയോ ചെയ്‌താൽ മതി.

Skoda Kodiaq's Seating Layout (Photo - Skoda Auto India)

തുറന്ന് വരുന്ന പേജിൽ നിങ്ങളുടെ കാറിന്‍റെ VIN കോഡ് നൽകണം. 17 അക്കങ്ങളും അക്ഷരങ്ങളുമടങ്ങുന്ന പ്രതീകങ്ങൾ ചേർന്നതാണ് VIN കോഡ്. താഴെ ഇടതുവശത്തുള്ള വിൻഡ്‌സ്‌ക്രീനിന് താഴെയുള്ള ഒരു പ്ലേറ്റിൽ, വാഹനത്തിന്‍റെ രജിസ്ട്രേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റിൽ പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്ന VIN കോഡ് കാർ ബോഡിയിൽ സ്റ്റാമ്പ് ചെയ്‌തിട്ടുണ്ട്. തുടർന്ന് സെർച്ച് ബട്ടൺ അമർത്തി നിങ്ങളുടെ വാഹനം തിരിച്ച് വിളിച്ച മോഡലുകളിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോയെന്ന് പരിശോധിക്കാം. നിങ്ങളുടെ വാഹനത്തിന് തകരാറ് ഉള്ളതായി കണ്ടെത്തിയാൽ ഉടനെ കമ്പനിയെ ബന്ധപ്പെടുക.

സ്‌കോഡയുടെ പ്രതികരണം
ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ളതും മികച്ചതുമായ ഉപഭോക്തൃ സേവന അനുഭവം നൽകാൻ സ്കോഡ ഓട്ടോ ഇന്ത്യ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമാണെന്നും ഉപയോക്താക്കളുടെ സുരക്ഷയ്‌ക്ക് മുൻഗണന നൽകുന്നെന്നും സ്‌കോഡ പറയുന്നു.

Skoda Kodiaq (Photo - Skoda Auto India)

സ്കോഡ കൊഡിയാക്: എഞ്ചിൻ
സ്കോഡ ഓട്ടോ കഴിഞ്ഞ വർഷം ഏപ്രിലിലാണ് ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ രണ്ടാം തലമുറ സ്കോഡ കൊഡിയാക് എസ്‌യുവി പുറത്തിറക്കിയത്. ഇതിൽ പരിചിതമായ 2.0 ലിറ്റർ, ടിഎസ്‌ഐ ടർബോ-പെട്രോൾ എഞ്ചിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഈ എഞ്ചിൻ ഡ്യുവൽ-ക്ലച്ച് ഓട്ടോമാറ്റിക് ഗിയർബോക്‌സുമായി ജോഡിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ ഓൾ-വീൽ ഡ്രൈവ് സ്റ്റാൻഡേർഡായി നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

തുടക്കത്തിൽ, എസ്‌യുവി സ്റ്റാൻഡേർഡായി മൂന്ന്-വരി സീറ്റിങ് കോൺഫിഗറേഷനിലും സ്‌പോർട്‌ലൈൻ, സെലക്ഷൻ എൽ & കെ എന്നീ രണ്ട് ട്രിം ലെവലുകളിലും ലഭ്യമായിരുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, സ്കോഡ ഓട്ടോ പിന്നീട് ഒരു പുതിയ എൻട്രി-ലെവൽ, രണ്ട്-വരി ലോഞ്ച് ട്രിം ലൈനപ്പിൽ ചേർത്തു.

സ്കോഡ കൊഡിയാക്: വില
കമ്പനി പുതിയ സ്കോഡ കൊഡിയാക്കിന് 39.99 ലക്ഷം മുതൽ 45.95 ലക്ഷം രൂപ വരെയാണ് എക്സ്-ഷോറൂം വില. ഈ വിഭാഗത്തിൽ സ്കോഡ കൊഡിയാക് അതിന്‍റെ സഹോദര മോഡലായ പുതിയ ഫോക്‌സ്‌വാഗൺ ടെയ്‌റോണുമായി മത്സരിക്കുന്നു.

TAGGED:

SKODA KODIAQ SAFETY ISSUE
SKODA KODIAQ SEAT FRAME ISSUE
സ്കോഡ കൊഡിയാക്
SKODA KODIAQ PRICE
SKODA KODIAQ RECALLS

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.