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സ്കോഡ കൈലാഖിന് പുതിയ സ്പോർട്ലൈൻ ട്രിം: രണ്ട് ട്രാൻസ്മിഷൻ ഓപ്ഷനുകളിൽ ലഭ്യം, ഒപ്പം ആക്സസറി പായ്ക്കും
സ്പോർട്ലൈനിന്റെ വരവോടെ സ്കോഡ കൈലാഖ് ആകെ ഏഴ് ട്രിമ്മുകളിൽ ലഭ്യമാവും. മാനുവൽ, ഓട്ടോമാറ്റിക് എന്നീ രണ്ട് ട്രാൻസ്മിഷൻ ഓപ്ഷനുകളിലാണ് പുതിയ ട്രിം ലഭ്യമാവുക.
Published : August 21, 2026 at 5:23 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: സ്കോഡ കൈലാഖിന് പുതിയ ട്രിമ്മുമായി സ്കോഡ ഓട്ടോ ഇന്ത്യ. കൈലാഖ് സ്പോർട്ലൈൻ ആണ് ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ ഔദ്യോഗികമായി പുറത്തിറക്കിയത്. സിഗ്നേച്ചർ+, പ്രസ്റ്റീജ് എന്നീ ട്രിമ്മുകൾക്കിടയിലാണ് പുതിയ കൂട്ടിച്ചേർക്കൽ. സബ്കോംപാക്റ്റ് എസ്യുവിയുടെ മെക്കാനിക്സ് മാറ്റാതെ തന്നെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് കൈലാഖിനെ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന നിരവധി എക്സ്റ്റീരിയർ, ക്യാബിൻ മാറ്റങ്ങൾ കമ്പനി ഇതിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്.
ഇതോടെ ക്ലാസിക്, ക്ലാസിക്+, സിഗ്നേച്ചർ, സിഗ്നേച്ചർ+, സ്പോർട്ലൈൻ, പ്രസ്റ്റീജ്, പ്രസ്റ്റീജ്+ എന്നീ ട്രിമ്മുകൾ ഉൾപ്പെടെ ഏഴ് വകഭേദങ്ങൾ കൈലാഖ് ലൈനപ്പിൽ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.
സ്കോഡ കൈലാഖ് സ്പോർട്ലൈൻ: വില, എതിരാളികൾ
സ്കോഡ കൈലാഖ് സ്പോർട്ലൈൻ മാനുവൽ, ഓട്ടോമാറ്റിക് (6-സ്പീഡ് ടോർക്ക് കൺവെർട്ടർ) എന്നിങ്ങനെ രണ്ട് ട്രാൻസ്മിഷൻ ഓപ്ഷനുകളിലാണ് വരുന്നത്. മാനുവൽ വേരിയന്റിന് 11.32 ലക്ഷം രൂപയും ഓട്ടോമാറ്റിക് മോഡലിന് 12.32 ലക്ഷം രൂപയും എക്സ്-ഷോറൂം വില വരും.
ഇന്ത്യയിലെ ഉയർന്ന മത്സരാധിഷ്ഠിത വിപണിയായ സബ്കോംപാക്റ്റ് എസ്യുവി വിഭാഗത്തിലുള്ള സ്കോഡ കൈലാഖ് ടാറ്റ നെക്സോൺ, കിയ സോനെറ്റ്, മാരുതി സുസുക്കി ഫ്രോങ്ക്സ്, ടൊയോട്ട അർബൻ ക്രൂയിസർ, റെനോ കൈഗർ, നിസാൻ മാഗ്നൈറ്റ്, ഹ്യുണ്ടായി വെന്യു, മഹീന്ദ്ര XUV 3XO തുടങ്ങിയ മോഡലുകളുമായാണ് മത്സരിക്കുക.
|വേരിയന്റ്
|വില (എക്സ്-ഷോറൂം)
|കൈലാഖ് സ്പോർട്ലൈൻ
(മാനുവൽ)
|Rs 11.32 lakh
|കൈലാഖ് സ്പോർട്ലൈൻ
(ഓട്ടോമാറ്റിക്)
|Rs 12.32 lakh
സ്കോഡ കൈലാഖ്: പുതിയത് എന്താണ്?
സ്കോഡ കൈലാഖ് സ്പോർട്ട്ലൈൻ അതിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് വേരിയൻ്റിന് സമാനമാണ്. പുതിയ വേരിയൻ്റിൽ ബ്ലാക്ക് ഔട്ട്സൈഡ് റിയർ വ്യൂ മിററുകൾ (ORVM), തിളങ്ങുന്ന ബ്ലാക്ക് ഫ്രണ്ട് ആൻഡ് റിയർ ഡിഫ്യൂസറുകൾ, സ്റ്റാൻഡേർഡ് ക്ലാസിക് ട്രിമ്മിൽ എൽഇഡി പ്രൊജക്ടർ ഹെഡ്ലാമ്പുകൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു. കൂടാതെ, സ്പോർട്ട്ലൈൻ ട്രിമ്മിൽ ഡ്യുവൽ ഫ്ലോട്ടിംഗ് റൂഫ് ഡിസൈൻ, 17 ഇഞ്ച് ബ്ലാക്ക് അലോയ് വീലുകൾ, ടെയിൽഗേറ്റിൽ ബ്ലാക്ക് ബ്രാൻഡിംഗ് എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു. സ്പോർട്ലൈൻ ബാഡ്ജുകൾ, പിൻ സ്പോയിലർ, സ്പോർട്ട്ലൈൻ സ്റ്റിക്കറോടുകൂടിയ സി-പില്ലർ എന്നിവയാണ് മറ്റ് പ്രധാന എക്സ്റ്റീരിയർ മാറ്റങ്ങൾ.
കൈലാഖ് സ്പോർട്ട്ലൈനിന്റെ ക്യാബിൻ റൂഫിലും ഡാഷ്ബോർഡിലും ഡോർ ട്രിമ്മുകളിലും ഒരേ ഡാർക്ക്, പെർഫോമൻസ് പ്രചോദിതമായ തീം വഹിക്കുന്നു. കോൺട്രാസ്റ്റ് സ്റ്റിച്ചിങിനൊപ്പം ഹെഡ്റെസ്റ്റുകളിൽ സ്പോർട്ട്ലൈൻ ബ്രാൻഡിങ് വഹിക്കുന്ന ലെതറെറ്റ് സീറ്റുകളും ഉണ്ടാകും. അലുമിനിയം പെഡലുകളും ആംബിയൻ്റ് ലൈറ്റിങും പുതിയ വേരിയൻ്റിന് സ്പോർട്ടി ടച്ച് നൽകുന്നു.
കൂടാതെ, 10.1 ഇഞ്ച് ടച്ച്സ്ക്രീൻ ഇൻഫോടെയ്ൻമെൻ്റ് സിസ്റ്റം, 8 ഇഞ്ച് വെർച്വൽ കോക്ക്പിറ്റ് ഡിജിറ്റൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ക്ലസ്റ്റർ, വയർലെസ് ചാർജിങ്, ഇലക്ട്രോണിക് സൺറൂഫ്, ക്ലൈമാറ്റ്ട്രോണിക് ഓട്ടോമാറ്റിക് എയർ കണ്ടീഷനിങ് എന്നീ സവിശേഷതകളും ലഭിക്കും.
ഡെഡിക്കേറ്റഡ് സ്പോർട്ലൈൻ ആക്സസറി പായ്ക്ക്
വേരിയന്റ് ഓഫറുകൾക്ക് പുറമേ, സ്കോഡ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് അവരുടെ കൈലാഖ് സ്പോർട്ലൈൻ എസ്യുവി വ്യക്തിഗതമാക്കുന്നതിനായി ഒരു ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ആക്സസറി പായ്ക്ക് കൂടെ നൽകുന്നുണ്ട്. ആക്സസറി പാക്കിൽ ഫ്രണ്ട് ബമ്പർ കോർണർ ഗാർണിഷ്സുകൾ, ഡാർക്ക്-ക്രോം ഗ്രിൽ ഗാർണിഷ്, സ്കോഡ ലോഗോയുള്ള ഫെൻഡർ ഗാർണിഷ്സുകൾ, ഗ്ലോസ്-ബ്ലാക്ക് സൈഡ് മോൾഡിംഗുകൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, ഈ ആക്സസറി പായ്ക്കിന് എത്ര രൂപ വില വരുമെന്ന് സ്കോഡ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടില്ല.
സ്കോഡ കൈലാഖ് സ്പോർട്ലൈൻ: എഞ്ചിൻ
സ്കോഡ കൈലാഖ് സ്പോർട്ലൈൻ അതിന്റെ മറ്റ് വേരിയന്റുകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന അതേ എഞ്ചിനിലാണ് വരുന്നത്. 1.0 ലിറ്റർ ടർബോ പെട്രോൾ (TSI) എഞ്ചിനാണ് ഇതിന് കരുത്ത് പകരുന്നത്. ഈ എഞ്ചിൻ 114 bhp പവറും 178 Nm ടോർക്കും നൽകുന്നു. 6-സ്പീഡ് മാനുവൽ, 6-സ്പീഡ് ടോർക്ക് കൺവെർട്ടർ (ഓട്ടോമാറ്റിക്) ട്രാൻസ്മിഷൻ ഓപ്ഷനുകളുമായാണ് ഈ എഞ്ചിൻ വരുന്നത്.
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