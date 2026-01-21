ETV Bharat / automobile-and-gadgets

രണ്ട് പുതിയ വേരിയന്‍റുകളുമായി സ്കോഡ കൈലാഖ്: വിലയും സവിശേഷതകളും അറിയാം

ക്ലാസിക് പ്ലസ്, പ്രസ്റ്റീജ് പ്ലസ് എന്നീ രണ്ട് പുതിയ വകഭേദങ്ങളാണ് പുറത്തിറക്കിയത്. വരുന്ന സെപ്റ്റംബറോടെ ഒരു പുതിയ സ്കോഡ കൈലാഖ് സ്‌പോർട്‌ലൈൻ വേരിയന്‍റും കമ്പനി പുറത്തിറക്കും.

SKODA CLASSIC PLUS FEATURES SKODA PRESTIGE PLUS FEATURES SKODA PRESTIGE PLUS PRICE SKODA CLASSIC PLUS PRICE
The Skoda Kylaq Classic+ variant is placed between the Classic and Signature trims (Image Credit: Skoda)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : January 21, 2026 at 5:06 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ഹൈദരാബാദ്: സ്കോഡ ഓട്ടോ കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് കുഷാഖിന്‍റെ ഫെയ്‌സ്‌ലിഫ്റ്റ് പതിപ്പ് വെളിപ്പെടുത്തിയത്. ഇതിനുപിന്നാലെ കമ്പനി തങ്ങളുടെ കോം‌പാക്റ്റ് എസ്‌യുവിയായ സ്കോഡ കൈലാഖിന്‍റെ പുതിയ വേരിയന്‍റുകൾ പുറത്തിറക്കിയിരിക്കുകയാണ്. കൈലാഖിന്‍റെ ഒരു ലോവർ സ്‌പെക്ക് വേരിയന്‍റും, ഒരു ടോപ്‌ സ്‌പെക്ക് വേരിയന്‍റും കമ്പനി പുതുതായി പുറത്തിറക്കി.

'ക്ലാസിക്+' എന്ന പേരിലാണ് കമ്പനി ലോവർ സ്‌പെക്ക് വേരിയന്‍റ് പുറത്തിറക്കിയത്. അതേസമയം 'പ്രെസ്റ്റീജ്+' എന്ന പേരിലാണ് കമ്പനി ടോപ് സ്‌പെക്ക് വേരിയന്‍റ് പുറത്തിറക്കിയത്. കൂടാതെ, മിഡ്-സ്പെക്ക് സിഗ്നേച്ചർ, സിഗ്നേച്ചർ+ വേരിയന്‍റുകളിൽ ഇപ്പോൾ കൂടുതൽ സവിശേഷതകൾ ഉണ്ടാകുമെന്ന് സ്കോഡ ഇന്ത്യ സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ ഈ വർഷം സെപ്റ്റംബറോടെ ഒരു പുതിയ സ്കോഡ കൈലാഖ് സ്‌പോർട്‌ലൈൻ വേരിയന്‍റും പുറത്തിറക്കും. പുതിയ വേരിയന്‍റുകളുടെ സവിശേഷതകളിലേക്ക്...

വേരിയന്‍റ്വില(ex-showroom)
മാനുവൽ ട്രാൻസ്മിഷൻഓട്ടോമാറ്റിക് ട്രാൻസ്മിഷൻ
ക്ലാസിക്Rs 7.59 lakh-
ക്ലാസിക്+Rs 8.25 lakhRs 9.25 lakh
സിഗ്‌നേച്ചർRs 9.43 lakhRs 10.43 lakh
സിഗ്‌നേച്ചർ+Rs 10.77 lakhRs 11.77 lakh
പ്രെസ്റ്റീജ്Rs 11.75 lakhRs 12.75 lakh
പ്രെസ്റ്റീജ്+Rs 11.99 lakhRs 12.99 lakh

സ്കോഡ കൈലാഖ് ക്ലാസിക്+: സവിശേഷതകൾ
അടിസ്ഥാന ക്ലാസിക് വേരിയന്‍റുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ പുതിയ കൈലാഖ് ക്ലാസിക്+, 16 ഇഞ്ച് അലോയ് വീലുകൾ, ഇലക്ട്രിക് സൺറൂഫ്, ഓട്ടോ-ഡിമ്മിങ് ഇൻസൈഡ് റിയർവ്യൂ മിറർ, ഓട്ടോമാറ്റിക് വൈപ്പറുകൾ, ക്രൂയിസ് കൺട്രോൾ, സ്റ്റിയറിങ് മൗണ്ടഡ് കൺട്രോളുകൾ തുടങ്ങിയ സവിശേഷതകളോടെയാണ് വരുന്നത്. കൈലാഖ് ക്ലാസിക്കിന്‍റെ മാനുവൽ ട്രാൻസ്‌മിഷൻ ഓപ്‌ഷന്‍റെ വില 7.59 ലക്ഷം രൂപയാണ്. ഈ വിലയേക്കാൾ 66,000 കൂടുതലായിരിക്കും കൈലാഖ് ക്ലാസിക്+ മോഡലിന്‍റെ വില.

എൻട്രി ലെവൽ വേരിയന്‍റിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്‌തമായി, പുതിയ ക്ലാസിക്+ വേരിയന്‍റിൽ 115 bhp ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന 1.0 ലിറ്റർ ടർബോ-പെട്രോൾ എഞ്ചിനും ഓട്ടോമാറ്റിക്, മാനുവൽ ഗിയർബോക്‌സ് ഓപ്ഷനുകളും ഉണ്ട്. ഓട്ടോമാറ്റിക് ഗിയർബോക്‌സ് ഓപ്ഷന് 9.25 ലക്ഷം രൂപ ആണ് വില. അതായത് കൈലാഖ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കിന് ഇപ്പോൾ 85,000 രൂപ ആയിരിക്കും വില.

സ്കോഡ കൈലാഖ് സിഗ്നേച്ചർ, സിഗ്നേച്ചർ+: സവിശേഷതകൾ
സ്കോഡ കൈലാഖിന്‍റെ മിഡ്-സ്പെക്ക് സിഗ്നേച്ചർ, സിഗ്നേച്ചർ+ വേരിയന്‍റുകളിൽ സൺറൂഫ്, റിയർ വൈപ്പർ, ഓട്ടോ വൈപ്പർ, ഓട്ടോമാറ്റിക് പതിപ്പിനുള്ള പാഡിൽ ഷിഫ്റ്ററുകൾ എന്നിങ്ങനെയുള്ള ചില സവിശേഷതകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും. 9.1 ലക്ഷം മുതൽ 10.1 ലക്ഷം രൂപ വരെയായിരുന്ന സിഗ്നേച്ചർ വേരിയന്‍റിന്‍റെ വില 9.43 ലക്ഷം മുതൽ 10.43 ലക്ഷം രൂപ വരെയായി വർധിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതേസമയം സിഗ്നേച്ചർ+ വേരിയന്‍റിന്‍റെ വില ഇപ്പോൾ 10.77 ലക്ഷം മുതൽ 11.77 ലക്ഷം രൂപ വരെയാണ്. മുമ്പ് ഇത് 10.44 ലക്ഷം മുതൽ 11.44 ലക്ഷം രൂപ വരെയായിരുന്നു.

സ്കോഡ കൈലാഖ് സ്‌പോർട്‌ലൈൻ, പ്രെസ്‌റ്റീജ്+ വേരിയന്‍റുകൾ
പുതിയ റേഞ്ച്-ടോപ്പിങ് സ്കോഡ കൈലാഖ് വേരിയന്‍റുകളെ കുറിച്ച് കമ്പനി ഇതുവരെ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. എന്നിരുന്നാലും, വരാനിരിക്കുന്ന സ്പോർട്‌ലൈൻ ഒരു സ്പോർട്ടിയർ ലുക്കുള്ള വേരിയന്‍റായിരിക്കും. ഇതിന് ഇന്‍റീരിയറിലും എക്‌സ്റ്റീരിയറിലും കോസ്മെറ്റിക് മാറ്റങ്ങൾ ലഭിക്കാനും സാധ്യതയുണ്ട്. എന്നിരുന്നാലും, മെക്കാനിക്കൽ മാറ്റങ്ങളൊന്നും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല.

മുൻ ടോപ്പ്-സ്പെക്ക് മോഡലായ കൈലാഖ് പ്രസ്റ്റീജിൽ നിന്ന് 6-വേ പവർഡ് ഫ്രണ്ട് സീറ്റുകൾ കമ്പനി ഇപ്പോൾ നീക്കം ചെയ്‌തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ അതിന്‍റെ വില മുമ്പത്തേതിനേക്കാൾ 24,000 രൂപ കുറവാണ്. സ്കോഡ കൈലാഖിന്‍റെ വില ഇപ്പോഴും 12.99 ലക്ഷത്തിലാണ് അവസാനിക്കുന്നതെങ്കിലും പ്രസ്റ്റീജ്+ ഇപ്പോൾ ടോപ്‌ റേഞ്ച് മോഡലാണ്.

Also Read:

  1. അനവധി ഹെൽത്ത് ഫീച്ചറുകൾ, ഡ്യുവൽ-ഫ്രീക്വൻസി ജിപിഎസ് പിന്തുണ: പുതിയ സ്‌മാർട്ട്‌വാച്ച് പുറത്തിറക്കാനൊരുങ്ങി മോട്ടോറോള
  2. ഡിസൈനിലും പവർട്രെയിനിലും മാറ്റം: സ്കോഡ കുഷാഖിന്‍റെ ഫെയ്‌സ്‌ലിഫ്റ്റ് പതിപ്പ് വെളിപ്പെടുത്തി; ഡിസൈൻ കാണാം
  3. ടൊയോട്ടയുടെ ആദ്യ ഇലക്ട്രിക് എസ്‌യുവി: ഒറ്റച്ചാർജിൽ 543 കിലോമീറ്റർ വരെ റേഞ്ച്; സവിശേഷതകളറിയാം

TAGGED:

SKODA CLASSIC PLUS FEATURES
SKODA PRESTIGE PLUS FEATURES
SKODA PRESTIGE PLUS PRICE
SKODA CLASSIC PLUS PRICE
SKODA KYLAQ NEW VARIANTS

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.