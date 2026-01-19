ETV Bharat / automobile-and-gadgets
ഡിസൈൻ അപ്ഡേറ്റുകളുമായി സ്കോഡ കുഷാഖിന്റെ ഫെയ്സ്ലിഫ്റ്റ് പതിപ്പ്: ഫസ്റ്റ് ലുക്ക് പുറത്ത്
പുതിയ കുഷാഖ് ഡിസൈൻ അപ്ഡേറ്റുകളോടെ പുറത്തിറക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം. എഞ്ചിൻ പഴയപടി തുടരുമെന്നാണ് സൂചന.
Published : January 19, 2026 at 5:08 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: ജർമ്മൻ കാർ നിർമ്മാതാക്കളായ സ്കോഡ ഓട്ടോ കോംപാക്റ്റ് എസ്യുവിയായ സ്കോഡ കുഷാഖിന്റെ ഫെയ്സ്ലിഫ്റ്റ് പതിപ്പ് പുറത്തിറക്കാനുള്ള ഒരുക്കത്തിലാണ്. വരും ആഴ്ചകളിലായി ഇത് പുറത്തിറക്കുമെന്നാണ് സൂചന. എന്നാൽ ലോഞ്ചിന് മുൻപായി തന്നെ വരാനിരിക്കുന്ന മോഡലിന്റെ ഫസ്റ്റ് ലുക്ക് പുറത്തുവിട്ടിരിക്കുകയാണ് കമ്പനി.
സ്കോഡയുടെ ഈ കോംപാക്റ്റ് എസ്യുവി 2021 മാർച്ചിലാണ് ഇന്ത്യൻ വിപണിയിലെത്തിയത്. സ്കോഡ ഫോക്സ്വാഗൺ ഇന്ത്യയുടെ ഇന്ത്യ 2.0 സ്കീമിന് കീഴിലുള്ള ആദ്യത്തെ മോഡലാണ് സ്കോഡ കുഷാഖ്. തുടർന്ന് കമ്പനി സ്കോഡ സ്ലാവിയ സെഡാനും ഫോക്സ്വാഗൺ ടൈഗണും പുറത്തിറക്കി. ഇപ്പോൾ കുഷാഖിന്റെ ഫെയ്സ്ലിഫ്റ്റ് പതിപ്പിനായുള്ള കാത്തിരിപ്പിലാണ് സ്കോഡ ആരാധകർ.
സ്കോഡ കുഷാഖ് ഫെയ്സ്ലിഫ്റ്റ്: ടീസർ
അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത സ്കോഡ കുഷാഖിന്റെ ടീസറിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ, ഇതിന്റെ ഡിസൈൻ പൂർണമായും കാണിക്കാത്ത തരത്തിലാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. കാറിന്റെ കുറച്ച് വിശദാംശങ്ങൾ മാത്രമേ ടീസറിൽ വെളിപ്പെടുത്തുന്നുള്ളൂ. ടീസറിൽ വലുതും കൂടുതൽ നിവർന്നുനിൽക്കുന്നതുമായ സ്കോഡ ബട്ടർഫ്ലൈ ഗ്രിൽ, സ്കോഡ റൗണ്ടലുള്ള ശിൽപമുള്ള ബോണറ്റ്, എസ്യുവിയുടെ വ്യതിരിക്തമായ ഷോൾഡർ ലൈൻ എന്നിവ കാണിക്കുന്നുണ്ട്.
സ്കോഡ കുഷാഖ് ഫെയ്സ്ലിഫ്റ്റ്: ഡിസൈൻ
താഴത്തെ ബമ്പറിലെ സിൽവർ ട്രിമ്മും ടീസർ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷത്തിനിടെ ഇത് നിരവധി തവണ റോഡുകളിൽ പരീക്ഷണം നടത്തിയതായി റിപ്പോർട്ടുണ്ട്. ഡിസൈൻ അപ്ഡേറ്റുകളുമായി പുതിയ കുഷാഖ് എത്തുമെന്നാണ് ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ഹെഡ്ലൈറ്റുകളിലെ മാറ്റങ്ങളും പുതുക്കിയ ടെയിൽ ലാമ്പുകളും ലൈറ്റ്ബാർ ഡിസൈനും പ്രതീക്ഷിക്കാം.
ഇതിനുപുറമെ, പുതിയ സ്കോഡ കുഷാഖിന് ക്യാബിനിൽ ചില ചെറിയ ഡിസൈൻ അപ്ഡേറ്റുകൾ ഉൾപ്പെടെ ഇന്റീരിയർ അപ്ഡേറ്റുകളും പ്രതീക്ഷിക്കാം. ഇന്റീരിയറിൽ പുതിയ മെറ്റീരിയലുകളും നിറങ്ങളും പ്രതീക്ഷിക്കാം.
സ്കോഡ കുഷാഖ് ഫെയ്സ്ലിഫ്റ്റ്: ഫീച്ചറുകൾ
പുതിയ സ്കോഡ കുഷാഖ് ഫെയ്സ്ലിഫ്റ്റിന് ഫീച്ചറുകളുടെ കാര്യത്തിൽ ചില അപ്ഗ്രേഡുകൾ ലഭിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ടോപ് സ്പെക്ക് വേരിയന്റിൽ പനോരമിക് സൺറൂഫ്, നവീകരിച്ച ഇൻഫോടെയ്ൻമെന്റ് സിസ്റ്റം, ഡിജിറ്റൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ക്ലസ്റ്റർ, ADAS സാങ്കേതികവിദ്യ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം.
സ്കോഡ കുഷാഖ് ഫെയ്സ്ലിഫ്റ്റ്: പവർട്രെയിൻ
പുതിയ ഫെയ്സ്ലിഫ്റ്റ് പതിപ്പിന്റെ എഞ്ചിനിൽ മാറ്റങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയില്ല. നിലവിലുള്ള 1.0 ലിറ്റർ TSI പെട്രോൾ, 1.5 ലിറ്റർ TSI പെട്രോൾ എഞ്ചിനുകൾ കമ്പനി തുടർന്നും വാഗ്ദാനം ചെയ്യാം. ഈ രണ്ട് എഞ്ചിനുകളും മാനുവൽ, ഓട്ടോമാറ്റിക് ട്രാൻസ്മിഷൻ ഓപ്ഷനുകളിൽ വാഗ്ദാനം ചെയ്യാം.
Also Read:
- ഇനി മൈലേജ് പരിശോധന എസി ഓണാക്കി കൊണ്ട്: യഥാർത്ഥ മൈലേജ് അറിയാം; കേന്ദ്ര സർക്കാർ നിർദ്ദേശം
- ടൊയോട്ടയുടെ ആദ്യ ഇലക്ട്രിക് എസ്യുവി വരുന്നു: ലോഞ്ചിന് ഒരു ദിവസം മാത്രം; എന്തൊക്കെ സവിശേഷതകൾ പ്രതീക്ഷിക്കാം?
- ടാറ്റ പഞ്ച് ഇവിക്ക് എതിരാളിയാകുമോ? വിയറ്റ്നാമീസ് കമ്പനിയുടെ ഇലക്ട്രിക് കാർ വരുന്നു: വിൻഫാസ്റ്റ് VF5നെ കുറിച്ചറിയാം
- ഫോക്സ്വാഗൺ ടെയ്റോൺ ആർ-ലൈനിന്റെ ഇന്ത്യൻ പതിപ്പ് വരുന്നു: ഡിസൈൻ കാണാം