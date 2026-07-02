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സ്കോഡ കോഡിയാഖിന്റെ പുതിയ പെർഫോമൻസ് മോഡലിന്റെ വില പ്രഖ്യാപിച്ചു; വിശദമായി അറിയാം
പൂർണ്ണമായും ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്നതാണ് ആർ എസ് ട്രിം. ഇതിന് പ്രാദേശികമായി അസംബിള് ചെയ്ത സെലക്ഷന് എല് ആന്ഡ് കെ ട്രിമിനേക്കാള് 20 ലക്ഷം രൂപ കൂടുതലാണ്.
Published : July 2, 2026 at 4:54 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: ജനപ്രിയ ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് എസ്യുവിയായ കോഡിയാഖിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള പെർഫോമൻസ് എസ്യുവി ആയ കോഡിയാഖ് ആർഎസിന്റെ വില പ്രഖ്യാപിച്ചു. പൂര്ണ്ണമായും ഇറക്കുമതി ചെയ്ത ആർഎസ് ട്രിമ്മിന് 66.99 ലക്ഷം രൂപയാണ് എക്സ്-ഷോറൂം വില. ഇതിന് പ്രാദേശികമായി അസംബിള് ചെയ്ത സെലക്ഷന് എല് ആന്ഡ് കെ ട്രിമിനേക്കാള് 20 ലക്ഷം രൂപ കൂടുതലാണ്.
ജൂണ് 22ന് ബുക്കിങ് ആരംഭിച്ച് വെറും ആറ് മിനിറ്റിനുള്ളില് ഇന്ത്യയിൽ സ്കോഡ കോഡിയാഖ് ആര്എസിന്റെ 50 യൂണിറ്റുകളടങ്ങുന്ന ആദ്യ ബാച്ച് വിറ്റു തീര്ന്നു. പെർഫോമൻസ് കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള മോഡലാണ് ഇത്. സ്കോഡ കോഡിയാഖിന്റെ അതേ 'EA888' 2.0-ലിറ്റര് ടര്ബോ-പെട്രോള് എഞ്ചിനാണ് ഇതിലും ഉപയോഗിക്കുന്നത്.
എങ്കിലും കൂടുതല് പവറും ടോര്ക്കും ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നതിനായി ആർഎസ് മോഡലിൽ എഞ്ചിൻ വീണ്ടും ട്യൂണ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കോഡിയാഖിന്റെ വിവിധ വേരിയന്റുകൾക്ക് ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ എത്ര വില വരുമെന്ന് പരിശോധിക്കാം.
സ്കോഡ കോഡിയാഖ്: വില
|വേരിയന്റുകൾ
|വില
|Lounge
|₹36.99 lakh
|Sportline
|₹44.99 lakh
|Selection L&K
|₹46.99 lakh
|RS (പുതിയ വേരിയന്റ്)
|₹66.99 lakh
സ്കോഡ കോഡിയാഖ് ആർഎസ്: എഞ്ചിൻ
262 bhp പവറും 400 Nm ടോർക്കും ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന 2.0 ലിറ്റർ TSI പെട്രോൾ എഞ്ചിനാണ് സ്കോഡ കോഡിയാഖ് ആർഎസിന് കരുത്തേകുന്നത്. ഈ എഞ്ചിൻ 7-സ്പീഡ് DSG ഓട്ടോമാറ്റിക് ട്രാൻസ്മിഷനുമായി ജോടിയാക്കിയിരിക്കുന്നു. ഇത് നാല് ചക്രങ്ങളിലേക്കും പവർ നൽകും.
വെറും 6.3 സെക്കൻഡിനുള്ളിൽ ഈ എസ്യുവിക്ക് 0-100 കിലോമീറ്റർ വേഗത കൈവരിക്കാനും മണിക്കൂറിൽ 231 കിലോമീറ്റർ വേഗതയിൽ സഞ്ചരിക്കാനും കഴിയുമെന്ന് സ്കോഡ ഓട്ടോ അവകാശപ്പെടുന്നു. ഇത് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വേഗതയേറിയ സ്കോഡ പ്രൊഡക്ഷൻ മോഡലാണ്. കൂടുതൽ ശക്തമായ എഞ്ചിൻ നൽകുന്നതിനായി രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത ഡൈനാമിക് സൗണ്ട് ബൂസ്റ്റും വാഹനത്തിലുണ്ട്.
സ്കോഡ കോഡിയാഖ് ആർഎസ്: ഡിസൈൻ, സവിശേഷതകൾ
പുതിയ ആർഎസ് ട്രിം സ്റ്റാൻഡേർഡ് മോഡലിനേക്കാൾ വ്യത്യസ്തവും ശക്തവുമായി കാണപ്പെടുന്നു. പുനർരൂപകൽപ്പന ചെയ്ത ബമ്പറുകൾ, ഗ്ലോസ്-കറുത്ത എക്സ്റ്റീരിയർ ആക്സന്റുകൾ, ആർഎസ്-നിർദ്ദിഷ്ട വലിയ അലോയ് വീലുകൾ, പിന്നിൽ ഇരട്ട-എക്സ്ഹോസ്റ്റ് സജ്ജീകരണം എന്നിവയാണ് ഇതിലെ പ്രധാന സവിശേഷതകൾ.
ഇന്റീരിയറിൽ ആർഎസ് ട്രിം സ്പോർട്ടി ലുക്ക് അതേപടി നിലനിർത്തുന്നത് കാണാം. കാറിൽ പൂർണ്ണമായും കറുത്ത നിറത്തിലുള്ള ക്യാബിൻ, കോൺട്രാസ്റ്റ് റെഡ് സ്റ്റിച്ചിങ്, ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് ഹെഡ്റെസ്റ്റുകളുള്ള ഫ്രണ്ട് സ്പോർട്സ് സീറ്റുകൾ എന്നിവയുണ്ട്. പ്രകടനത്തിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള അപ്ഗ്രേഡുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും, ഇപ്പോഴും സ്റ്റാൻഡേർഡായി 5+2 സീറ്റിങ് ലേഔട്ട് സജ്ജീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. മൈക്രോഫൈബറിന്റെയും ലെതറെറ്റിന്റെയും സംയോജനമാണ് ലേയൗട്ടിൽ കാണാനാവുന്നത്.
13 ഇഞ്ച് ടച്ച്സ്ക്രീൻ ഇൻഫോടെയ്ൻമെന്റ് സിസ്റ്റം, 10 ഇഞ്ച് ഡിജിറ്റൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ക്ലസ്റ്റർ, ആംബിയന്റ് ലൈറ്റിങ്, നിരവധി കണക്റ്റഡ് കാർ ഫങ്ഷനുകൾ എന്നിവയാണ് ഇതിലെ മറ്റ് സവിശേഷതകൾ.
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