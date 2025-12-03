ETV Bharat / automobile-and-gadgets

വിറ്റഴിച്ചത് 5 ലക്ഷത്തിലധികം യൂണിറ്റുകൾ, ഇന്ത്യയിൽ നേട്ടം കൊയ്‌ത് സ്കോഡ: ഈ നേട്ടത്തിലേക്ക് കൈപിടിച്ച മോഡൽ ഏതെന്നോ...

ഇതിനകം 5 ലക്ഷം യൂണിറ്റിലധികം വിറ്റഴിച്ചതായാണ് കമ്പനിയുടെ കണക്കുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ഇതിൽ 61,607 യൂണിറ്റുകളും 2025ലാണ് വിറ്റഴിച്ചത്.

Skoda Kylaq (Photo - Skoda Auto India)
By ETV Bharat Tech Team

Published : December 3, 2025 at 8:59 PM IST

2 Min Read
ഹൈദരാബാദ്: ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ നേട്ടം കൊയ്‌ത് ജർമ്മൻ കാർ നിർമ്മാതാക്കളായ സ്കോഡ. 5 ലക്ഷം യൂണിറ്റിലധികം ഇതിനകം തന്നെ വിറ്റഴിച്ചതായാണ് കമ്പനി അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്. രാജ്യത്ത് പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ച് 25 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് സ്കോഡ ഈ നേട്ടം കൈവരിക്കുന്നത്.

സ്കോഡ ഓട്ടോയിൽ നിന്നുള്ള വിവരങ്ങൾ അനുസരിച്ച്, 2025 ജനുവരി മുതൽ ഒക്ടോബർ വരെ കമ്പനി 61,607 യൂണിറ്റ് കാറുകളാണ് വിറ്റഴിച്ചത്. ഇത് മുൻ വർഷങ്ങളിലെ ഏറ്റവും വലിയ വിൽപ്പനയായ 2022ലെ 53,721 യൂണിറ്റുകളേക്കാൾ വലിയ തോതിലുള്ള വർധനവാണ് കാണിക്കുന്നത്. സ്‌കോഡയുടെ ഈ നേട്ടത്തിന് പിന്നിൽ സ്കോഡ കൈലാഖ് സബ്കോംപാക്റ്റ് എസ്‌യുവി ആണെന്നാണ് കമ്പനി പറയുന്നത്.

നേട്ടത്തിലേക്ക് കൈപിടിച്ച് കൈലാഖ്
ആകെ വിൽപ്പനയുടെ വലിയൊരു ഭാഗം കൈലാഖിൽ നിന്നാണ്. 2025 ഡിസംബറിൽ ഡെലിവറി ആരംഭിച്ച സ്കോഡ കൈലാഖ് ഇതിനകം 40,000 യൂണിറ്റിലധികം വിറ്റഴിച്ചു. കൂടാതെ, 100 യൂണിറ്റുകളായി പരിമിതപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് അടുത്തിടെ റീലോഞ്ച് ചെയ്‌ത സ്കോഡ ഒക്ടൈവ ആർ‌എസ് പ്രീ-ബുക്കിങ് ആരംഭിച്ച് മിനിറ്റുകൾക്കുള്ളിൽ വിറ്റുതീർന്നത് ശ്രദ്ധേയമായിരുന്നു.

2025 നവംബറിൽ 5,491 യൂണിറ്റുകളുടെ വിൽപ്പന കൈവരിക്കാൻ സ്കോഡ ഓട്ടോ ഇന്ത്യക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഒരു വർഷം മുൻപത്തെ വിൽപ്പന കണക്കുകളെ അപേക്ഷിച്ച് 90 ശതമാനം വാർഷിക വർധനവ് സൂചിപ്പിക്കുന്നു. 2025 ഒക്ടോബറിൽ കമ്പനി 8,252 യൂണിറ്റുകൾ വിതരണം ചെയ്‌തിരുന്നു. ഇതുവരെയുള്ളതിൽ വച്ച് ഏറ്റവും ഉയർന്ന പ്രതിമാസ വിൽപ്പന റിപ്പോർട്ട് ചെയ്‌തതിന് പിന്നാലെയാണിത്.

കമ്പനിയുടെ പ്രതികരണം
തങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച്, ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ തിളങ്ങാൻ സാധിച്ച വർഷമാണ് 2025 എന്നാണ് കമ്പനി പറയുന്നത്. "എല്ലാ മാസവും സ്ഥിരമായ വാർഷിക വിൽപ്പന വളർച്ച നേടാനായതിനും, 5 ലക്ഷം വിൽപ്പനയെന്ന നാഴികക്കല്ല് നേടാനായതിനും പിന്നിൽ ഞങ്ങളുടെ വളർന്നുവരുന്ന വിതരണ ശൃംഖല, ഓഫറുകൾ, വലിയ ഉൽപ്പന്ന പോർട്ട്‌ഫോളിയോ എന്നിവയാണ്"; സ്കോഡ ഓട്ടോ ഇന്ത്യയുടെ ബ്രാൻഡ് ഡയറക്‌ടർ ആശിഷ് ഗുപ്‌ത പറഞ്ഞു. ഞങ്ങളുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങളിലൂടെ ഉപഭോക്താക്കളുമായും ആരാധകരുമായും കൂടുതൽ അടുക്കുന്നതിലൂടെ വിൽപ്പനയുടെ വേഗത ഇനിയും ഉയർത്തുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

Skoda Kodiaq (Photo - Skoda Auto India)
Skoda Kylaq (Photo - Skoda Auto India)

ഇന്ത്യയിൽ തിളങ്ങി സ്‌കോഡയുടെ നാല് മോഡലുകൾ
സ്കോഡ ഓട്ടോ ഇന്ത്യയുടെ നിലവിലെ പോർട്ട്ഫോളിയോ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ, കമ്പനിക്ക് ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ സബ്കോംപാക്റ്റ് എസ്‌യുവി ആയ സ്കോഡ കൈലാഖ്, കോംപാക്റ്റ് സെഡാൻ ആയ സ്കോഡ സ്ലാവിയ, കോംപാക്റ്റ് എസ്‌യുവി ആയ സ്കോഡ കുഷാഖ്, എസ്‌യുവി ആയ സ്കോഡ കൊഡിയാക് എന്നിങ്ങനെ നാല് മോഡലുകളുണ്ട്. ഇതിൽ സ്കോഡ കൈലാഖിന്‍റെ വില 7.56 ലക്ഷം രൂപ മുതൽ 12.78 ലക്ഷം രൂപ വരെയാണ്. സ്കോഡ സ്ലാവിയയ്‌ക്ക് 10 ലക്ഷം രൂപ മുതൽ 17.70 ലക്ഷം രൂപ വരെയാണ് വില.

Skoda Kushaq (Photo - Skoda Auto India)

സ്കോഡ കുഷാഖിന് 10.51 ലക്ഷം രൂപ മുതൽ 18.43 ലക്ഷം രൂപ വരെയാണ് വില. സ്കോഡ കൊഡിയാകിന് 39.99 ലക്ഷം മുതൽ 45.96 ലക്ഷം രൂപ വരെയാണ് വില. വിൽപ്പനയ്ക്ക് എത്തിയ സ്കോഡ ഒക്‌ടാവിയ ആർ‌എസിന്‍റെ ലോഞ്ച് സമയത്തെ വില 49.99 ലക്ഷം രൂപയായിരുന്നു. എന്നാൽ കമ്പനി ഇത് 100 യൂണിറ്റുകൾ മാത്രമായി പരിമിതപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. അത് വിറ്റഴിച്ചിട്ടുണ്ട്.

Skoda Slavia (Photo - Skoda Auto India)

