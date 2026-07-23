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താങ്ങാവുന്ന വിലയിൽ ഒരു ഫാമിലി ഓറിയന്റഡ് ഇലക്ട്രിക് സ്കൂട്ടർ ആയാലോ? പുതിയ മോഡൽ പുറത്തിറക്കാനൊരുങ്ങി സിമ്പിൾ എനർജി
നൂതന സാങ്കേതികവിദ്യകളടങ്ങുന്ന, ദൈനംദിന യാത്രകൾക്ക് അനുയോജ്യമായ ഒരു ഫാമിലി ഓറിയന്റഡ് ഇലക്ട്രിക് സ്കൂട്ടർ ആയിരിക്കും സിമ്പിൾ എനർജി പുറത്തിറക്കുകയെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. ലോഞ്ച് സെപ്റ്റംബർ 2ന്.
Published : July 23, 2026 at 8:53 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ തങ്ങളുടെ ആദ്യത്തെ ഇലക്ട്രിക് സ്കൂട്ടർ പുറത്തിറക്കാനൊരുങ്ങുന്നതായി ബെംഗളൂരു ആസ്ഥാനമായുള്ള ഇലക്ട്രിക് വാഹന നിർമ്മാതാക്കളായ സിമ്പിൾ എനർജി. 2026 സെപ്റ്റംബർ 2നാണ് ലോഞ്ച് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. കമ്പനി പറയുന്നതനുസരിച്ച്, നിലവിലുള്ള പെർഫോമൻസ് സ്കൂട്ടറുകളിലുള്ള എഞ്ചിനീയറിങ് സമീപനം നിലനിർത്തിക്കൊണ്ടുതന്നെ, ദൈനംദിന യാത്രക്കാർക്കും കുടുംബങ്ങൾക്കും വേണ്ടി രൂപകൽപ്പന ചെയ്തതാണ് പുതിയ മോഡൽ.
സിമ്പിൾ എനർജിയുടെ ഉൽപ്പന്ന ശ്രേണിയിൽ നിലവിലുള്ള പ്രീമിയം, പെർഫോമൻസ് കേന്ദ്രീകൃത മോഡലുകൾക്കപ്പുറം ഫാമിലി ഓറിയന്റഡ് മോഡലിലേക്കുള്ള ചുവടുവെയ്പ്പ് കമ്പനി ഉപഭോക്തൃ അടിത്തറ കൂടുതൽ വിശാലമാക്കുന്നതിന്റെ സൂചനയാണ്. വരാനിരിക്കുന്ന മോഡലിൽ എന്തൊക്കെ പ്രതീക്ഷിക്കാമെന്ന് പരിശോധിക്കാം.
എന്താണ് പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടത്?
പുതിയ സ്കൂട്ടറിന് എന്ത് പേര് നൽകുമെന്നോ, എന്തൊക്കെ സാങ്കേതിക സവിശേഷതകൾ ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്നോ സിമ്പിൾ എനർജി ഇതുവരെ വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. എന്നിരുന്നാലും, പ്രായോഗികത, നൂതന സാങ്കേതികവിദ്യ, ദൈനംദിന യാത്രയ്ക്ക് ഉതകുന്ന രൂപകൽപ്പന എന്നിവ സംയോജിപ്പിച്ച് വർഷങ്ങളുടെ ഇൻ-ഹൗസ് ഗവേഷണത്തിലൂടെയും എഞ്ചിനീയറിംഗിലൂടെയും വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത മോഡലാണെന്ന് കമ്പനി പറയുന്നു.
സിമ്പിൾ വൺ, സിമ്പിൾ അൾട്രാ മോഡലുകളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി പുതിയ സ്കൂട്ടർ സുഖസൗകര്യങ്ങൾ, പ്രായോഗികത, എളുപ്പത്തിലുള്ള ഉപയോഗം എന്നിവയ്ക്ക് മുൻഗണന നൽകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഇത് വരാനിരിക്കുന്ന സ്കൂട്ടറിനെ കുടുംബങ്ങൾക്കും നഗര യാത്രക്കാർക്കും അനുയോജ്യമായ ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പാക്കി മാറ്റുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.
ലൈനപ്പ് വികസിപ്പിച്ച് സിമ്പിൾ എനർജി
വാഹനങ്ങളുടെ ലൈനപ്പിൽ ഓരോ മോഡലുകളായി ചേർത്ത് വികസിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സിമ്പിൾ എനർജി. അടുത്തിടെ ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് മോഡലായ സിമ്പിൾ അൾട്ര പുറത്തിറക്കിയിരുന്നു. ഇപ്പോൾ പുതിയ ഫാമിലി സ്കൂട്ടറും കമ്പനിയുടെ ലൈനപ്പിലേക്ക് ചേരാൻ പോവുകയാണ്.
കമ്പനിയുടെ ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് മോഡലായ സിമ്പിൾ അൾട്രയിൽ 6.5 kWh ബാറ്ററി പായ്ക്കാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇന്ത്യൻ ഡ്രൈവിങ് സൈക്കിൾ (IDC) സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ 400 കിലോമീറ്റർ റേഞ്ച് ഇതിന് ലഭിക്കുന്നു. നിലവിൽ ഇന്ത്യയിലെ ഇലക്ട്രിക് സ്കൂട്ടറുകൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും ദൈർഘ്യമേറിയ റേഞ്ചാണ് ഇത്.
സിമ്പിൾ അൾട്രയ്ക്ക് 115 കിലോമീറ്റർ വേഗത അവകാശപ്പെടുന്നു. കൂടാതെ 2.77 സെക്കൻഡിനുള്ളിൽ 0 മുതൽ 40 കിലോമീറ്റർ വരെ വേഗത കൈവരിക്കാനും കഴിയും. ഏഴ് ഇഞ്ച് TFT ഡിസ്പ്ലേയും ട്രാക്ഷൻ കൺട്രോളും നാല് തിരഞ്ഞെടുക്കാവുന്ന ലെവലുകളും ഇതിൽ സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. മറ്റ് അനവധി സവിശേഷതകളും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.
സിമ്പിൾ വൺ ജെൻ 2, സിമ്പിൾ വൺ എസ് ജെൻ 2, സിമ്പിൾ അൾട്രാ എന്നിവയാണ് കമ്പനി നിലവിൽ ഇന്ത്യയിൽ വിൽക്കുന്ന മൂന്ന് മോഡലുകൾ. 236 കിലോമീറ്റർ മുതൽ 265 കിലോമീറ്റർ വരെ ഐഡിസി റേഞ്ച് അവകാശപ്പെടുന്ന സിമ്പിൾ വൺ ജെൻ 2 രണ്ട് വേരിയന്റുകളിൽ ലഭ്യമാണ്. 1.94 ലക്ഷം രൂപ മുതൽ ഇതിന് എക്സ്-ഷോറൂം വില വരും. അതേസമയം സിമ്പിൾ വൺ എസ് ജെൻ 2ന് 1.74 ലക്ഷം രൂപ മുതൽ എക്സ്-ഷോറൂം വില വരും. ഇതിന് 190 കിലോമീറ്റർ വരെ ക്ലെയിം ചെയ്ത ഐഡിസി റേഞ്ച് ലഭിക്കുന്നു.
പ്രീമിയം മോഡലുകളിൽ നിന്ന് നേടിയ കമ്പനിയുടെ എഞ്ചിനീയറിങ് പരിജ്ഞാനം താങ്ങാനാവുന്ന വിലയിൽ വരുന്ന ഫാമിലി ഓറിയന്റഡ് സ്കൂട്ടറിന് അനുയോജ്യമാക്കുമെന്ന് സിമ്പിൾ എനർജി പറയുന്നു. നൂതന സാങ്കേതികവിദ്യകൾ ഇതിൽ പ്രതീക്ഷിക്കാം.
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