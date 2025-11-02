ETV Bharat / automobile-and-gadgets
സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് സ്മാർട്ട്ഫോണും ലാപ്ടോപ്പും വാങ്ങുന്നതൊക്കെ കൊള്ളാം, പക്ഷേ ഇക്കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുക!
സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് ഉപകരണങ്ങൾ വാങ്ങുമ്പോൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. പഴയ സ്മാർട്ട്ഫോൺ അല്ലെങ്കിൽ ലാപ്ടോപ്പ് വാങ്ങുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട പ്രധാന കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം.
Published : November 2, 2025 at 8:59 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: പലപ്പോഴും സ്മാർട്ട്ഫോണോ, ലാപ്ടോപ്പോ പോലുള്ള ടെക് ഉപകരണങ്ങളിൽ ചില മോഡലുകളിൽ നമ്മളുടെ കണ്ണുടയ്ക്കും. വാങ്ങണമെന്ന് അതിയായ ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിലും ബജറ്റായിരിക്കും തടസം നിൽക്കുന്നത്. ഇത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിൽ കണ്ടെത്തുന്ന മാർഗമാണ് സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് ഉപകരണങ്ങൾ വാങ്ങുക എന്നത്.
പുതിയത് വാങ്ങാനുള്ള ചെലവ് താങ്ങാത്തതിനാൽ തന്നെ പലരും സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് വാങ്ങും. വില കുറവ് എന്നതായിരിക്കുമല്ലോ സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് മോഡലുകളുടെ ഹൈലൈറ്റ്. സംഭവം ശരി തന്നെ. നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ട്ട ഉപകരണങ്ങൾ വാങ്ങാനുള്ള ചെലവ് കുറഞ്ഞ മാർഗമാണിത്. എന്നാൽ സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് മോഡലുകൾ വാങ്ങുമ്പോൾ ശ്രദ്ധയോടെ സമീപിക്കേണ്ടതുണ്ട്.
വാങ്ങുന്നതിനുമുമ്പ് ചില കാര്യങ്ങൾ പരിശോധിക്കാതെ വിട്ടാൽ, ഇത് നിങ്ങൾ പറ്റിക്കപ്പെടാനോ, പണം നഷ്ട്ടപ്പെടാനോ കാരണമായേക്കും. പഴയ സ്മാർട്ട്ഫോൺ അല്ലെങ്കിൽ ലാപ്ടോപ്പ് വാങ്ങുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട പ്രധാന കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ചുവടെ നൽകുന്നു. നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം.
ബാറ്ററി ഹെൽത്ത്: ഉപയോഗിച്ച ലാപ്ടോപ്പോ ഫോണോ വാങ്ങുകയാണെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ ആദ്യം നോക്കേണ്ടത് ബാറ്ററിയുടെ ആരോഗ്യമാണ്. വാങ്ങുന്നതിന് മുൻപ് ഉപകരണത്തിന് കുറഞ്ഞത് 80 ശതമാനം ബാറ്ററി ഹെൽത്ത് ഉണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾ ഉറപ്പാക്കണം. ഇല്ലെങ്കിൽ ഭാവിയിൽ ബാറ്ററി സംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് നേരിടേണ്ടി വന്നേക്കാം.
സോഫ്റ്റ്വെയർ പിന്തുണ: സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് ഉപകരണം എടുക്കുന്നതിനു മുൻപ് കമ്പനി ഇപ്പോഴും ഈ ഉപകരണത്തെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നുണ്ടോയെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുക. സോഫ്റ്റ്വെയർ, സുരക്ഷാ അപ്ഡേറ്റുകൾ ലഭിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ഈ ഉപകരണം സൈബർ തട്ടിപ്പിന് ഇരയാകാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്.
വാങ്ങുന്ന സമയം: ഒരു കമ്പനിയുടെ പുതിയ മോഡൽ ഫോൺ അല്ലെങ്കിൽ ലാപ്ടോപ്പ് പുറത്തിറങ്ങാനിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ, അത് ലോഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് വരെ കാത്തിരിക്കുക. പുതിയ മോഡൽ വരുന്നതിന് തൊട്ടുമുൻപ് പഴയ ഉപകരണങ്ങൾ മികച്ച ലാഭത്തിന് വിറ്റഴിക്കാൻ സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് റീട്ടെയിലർ തിരക്ക് കൂട്ടും. എന്നാൽ ആളുകൾ പുതിയ മോഡലിലേക്ക് അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യുന്നത് വരെ കാത്തിരിക്കുക. പുതിയ മോഡൽ എത്തിയാൽ പഴയ മോഡലുകൾക്ക് വില കുറയാനും സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് മോഡൽ വേണോ എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തീരുമാനവുമെടുക്കാനാകും. അതിനാൽ പുതിയ മോഡൽ വരുന്നത് വരെ കാത്തിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ,
വിശ്വസനീയ വിൽപ്പനക്കാരെ തെരഞ്ഞെടുക്കുക: സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് ഉപകരണങ്ങൾ വാങ്ങുമ്പോൾ, വിശ്വസനീയമായ വിൽപ്പനക്കാരിൽ നിന്നാണ് നിങ്ങൾ വാങ്ങുന്നതെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുക. അംഗീകൃതമല്ലാത്ത വിൽപ്പനക്കാരിൽ നിന്ന് വാങ്ങരുത്.
റിട്ടേണും വാറണ്ടിയും: വാങ്ങുന്നതിന് മുൻപ് റിട്ടേൺ പോളിസി മനസിലാക്കുക. വാങ്ങിയ സാധനം തിരികെ നൽകണമെങ്കിൽ സ്റ്റോറിനെ അറിയിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധാരണയായി 14 ദിവസം ലഭിക്കും. ദീർഘിപ്പിച്ച റിട്ടേൺ കാലയളവുകളും തകരാറുള്ള സാധനങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള കടയുടെ നയവും പരിശോധിക്കുക. വിശ്വസനീയമായ ഇടങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള മിക്ക സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് ഉപകരണങ്ങളും സാങ്കേതിക തകരാറുകൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന 12–24 മാസത്തെ വാറണ്ടിയോടെയാണ് വരുന്നത്.
യുകെയിലെ ഏറ്റവും വലിയ സ്വതന്ത്ര ഉപഭോക്തൃ സംഘടനയും ലാഭേച്ഛയില്ലാത്ത സംഘടനയുമായ 'Which?' പറയുന്നത് പ്രകാരം, ഓരോ സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് ഉപകരണത്തിനും തുടക്കത്തിൽ മികച്ച പെർഫോമൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നേക്കും. എന്നാൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ലെവൽ പ്രകടനം ഉറപ്പുനൽകാൻ ഇതിന് കഴിഞ്ഞേക്കില്ലെന്നാണ് പറയുന്നത്. പുതുക്കിപ്പണിതോ, മോടി പിടിപ്പിച്ചതോ ആയ സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് ഉപകരണങ്ങളെ ഗ്രേഡ് A, B അല്ലെങ്കിൽ C എന്നാണ് ലേബൽ ചെയ്യപ്പെടുന്നത്.
- ഗ്രേഡ് A: കണ്ടാൽ പുതിയതായി തോന്നും, ഡിസൈനിനോ പുറത്തോ കേടുപാടുകളൊന്നും സംഭവിക്കാത്തത്.
- ഗ്രേഡ് B: തേയ്മാനം, അല്ലെങ്കിൽ പുറത്ത് ചെറിയ കേടുപാടുകൾ ദൃശ്യമാണ്, പക്ഷേ പൂർണ്ണമായും പ്രവർത്തനക്ഷമമാണ്.
- ഗ്രേഡ് C: പെട്ടന്ന് കണ്ടെത്താവുന്ന കേടുപാടുകൾ ഉണ്ട്, പക്ഷേ ഉപയോഗിക്കാം.
സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് ഉപകരണങ്ങൾ വാങ്ങുന്നതിന് മുൻപ് മുകളിൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഓർക്കുന്നത് ശരിയായ തീരുമാനമെടുക്കാൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കും. എന്നിരുന്നാലും, നിങ്ങൾ ഉപകരണം വാങ്ങിയതിനുശേഷം, ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഹാർഡ്വെയറും സോഫ്റ്റ്വെയറും പരിശോധിക്കുക എന്നതാണ്. ക്യാമറ, സുരക്ഷ, അൺലോക്ക് സവിശേഷതകൾ, പോർട്ടുകൾ, ബട്ടണുകൾ എന്നിവയുൾപ്പെടെ എല്ലാ ഹാർഡ്വെയറുകളും എത്രയും വേഗം പരിശോധിക്കണം. എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടെങ്കിൽ, വിൽപ്പനക്കാരനെ ബന്ധപ്പെടുകയും ഉപകരണം മാറ്റുകയും ചെയ്യുക.
Also Read:
- 200 എംപി ക്യാമറയുമായി ഓപ്പോ ഫൈൻഡ് X9 സീരിസ്; ഇന്ത്യയിലെ ലോഞ്ച് സ്ഥിരീകരിച്ചു: സാധ്യമായ സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ
- ഗാലക്സി എം16 മോഡലിന് പിൻഗാമി: നിരവധി അപ്ഗ്രേഡുകളുമായി സാംസങിന്റെ ഗാലക്സി എം17 പുറത്തിറക്കി
- 2025ൽ റെക്കോഡ് വിൽപനയുമായി ബിഎംഡബ്ല്യു; ഏറ്റവും അധികം വിറ്റു പോയ മോഡലുകള് അറിയാം
- 500 കിലോമീറ്റർ റേഞ്ചുള്ള ടെസ്ലയുടെ ആഢംബര കാർ സ്വന്തമാക്കി രോഹിത് ശർമ: നമ്പർ പ്ലേറ്റിലെ രഹസ്യമറിഞ്ഞോ? പ്രതികരണവുമായി മസ്ക്
- വില പ്രഖ്യാപിച്ചില്ല, പക്ഷേ മുഴുവൻ മോഡലുകളും വിറ്റുതീർന്നു! പുറത്തിറക്കും മുൻപെ തരംഗമായി സ്കോഡയുടെ ഒക്ടാവിയ ആർഎസ്