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വെറും ഒരു മാസം കൊണ്ട് ഇന്ത്യക്കാർ വാങ്ങിയത് പത്ത് ലക്ഷത്തിലധികം സ്കൂട്ടറുകൾ; റെക്കോർഡ് വിൽപ്പന
2026 ഒക്ടോബറിൽ മാത്രം 10.96 ലക്ഷം യൂണിറ്റുകൾ വിറ്റഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് എക്കാലത്തെയും ഉയർന്ന കണക്കാണ്.
Published : November 16, 2026 at 8:43 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: ഒരൊറ്റ മാസം കൊണ്ട് പത്ത് ലക്ഷത്തിലധികം സ്കൂട്ടറുകൾ വിറ്റഴിച്ച് ഇരുചക്ര വാഹന വിപണിയിൽ ചരിത്രനേട്ടം കൈവരിച്ച് രാജ്യത്തെ മുൻനിര വാഹന നിർമ്മാതാക്കൾ. സൊസൈറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യൻ ഓട്ടോമൊബൈൽ മാനുഫാക്ചറേഴ്സ് (SIAM) പുറത്തുവിട്ട കണക്കുകൾ പ്രകാരം, 2026 ഒക്ടോബറിൽ മാത്രം രാജ്യത്ത് ആകെ 10.96 ലക്ഷം സ്കൂട്ടറുകൾ വിറ്റഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. മുൻ വർഷവുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ 32 ശതമാനം വളർച്ച കൈവരിച്ചതായാണ് പുറത്തുവന്ന കണക്കുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.
സെപ്റ്റംബറിലും മികച്ച വിൽപ്പന
2026 സെപ്റ്റംബറിലും പത്ത് ലക്ഷത്തിനോടടുത്ത് യൂണിറ്റുകൾ വിൽക്കാൻ ഇന്ത്യൻ വാഹന നിർമ്മാതാക്കൾക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ആഘോഷ സീസണായതിനാൽ ഒക്ടോബറിൽ സ്കൂട്ടർ വിപണി മികച്ച നേട്ടമാണ് കൈവരിച്ചിരിക്കുന്നത്. 2027 സാമ്പത്തിക വർഷം ആരംഭിക്കുന്നത് തന്നെ 6.91 ലക്ഷം യൂണിറ്റുകളുടെ റെക്കോർഡ് വിൽപ്പനയോടെയായിരുന്നു. പിന്നീട് മികച്ച തോതിൽ വളർച്ച കൈവരിക്കാൻ ഇന്ത്യൻ ഇരുചക്ര വാഹന വിപണിക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്.
2026 മെയ് മാസത്തിൽ സ്കൂട്ടർ വിൽപ്പനയിൽ മുൻവർഷത്തെ അപേക്ഷിച്ച് 27 ശതമാനം വളർച്ച രേഖപ്പെടുത്താനും കഴിഞ്ഞു. ജൂൺ, ജൂലൈ മാസങ്ങളിൽ വിൽപ്പനയിൽ തുടർച്ചയായ പുരോഗതിയുണ്ടായി. തുടർന്ന് ഓഗസ്റ്റ്, സെപ്റ്റംബർ, ഒക്ടോബർ മാസങ്ങളിൽ പ്രതിമാസ റെക്കോർഡുകൾ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടു. പിന്നാലെ പത്ത് ലക്ഷം യൂണിറ്റ് എന്ന കടമ്പ പിന്നിട്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ.
10 ലക്ഷം കടന്ന് വിൽപ്പന
ആദ്യ ഏഴ് മാസങ്ങളിൽ 59.6 ലക്ഷം യൂണിറ്റുകൾ വിറ്റഴിച്ചുകൊണ്ട് സ്കൂട്ടർ വിപണി മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ച വെച്ചിരുന്നു. ഈ സാമ്പത്തിക വർഷം മൊത്തം വിൽപ്പന 1 കോടി യൂണിറ്റ് എന്ന നാഴികക്കല്ലിലേക്ക് അടുക്കുകയാണ്. കഴിഞ്ഞ സാമ്പത്തിക വർഷം രേഖപ്പെടുത്തിയ 81.1 ലക്ഷം യൂണിറ്റ് എന്ന റെക്കോർഡ് നേട്ടത്തിന്റെ 73 ശതമാനവും ഇതിനകം കൈവരിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ സാമ്പത്തിക വർഷം അവസാനിക്കാൻ നാലര മാസം ഇനിയും ബാക്കിയുണ്ട്. ഇതേ വളർച്ച തുടരാനായാൽ, 1 കോടി യൂണിറ്റെന്ന നേട്ടം കൈവരിക്കാനാവും.
നേട്ടത്തിന് പിന്നിൽ
പ്രധാന വാഹന നിർമ്മാതാക്കൾ പുതിയതും പരിഷ്കരിച്ചതുമായ മോഡലുകൾ രാജ്യത്തെ വിപണിയിൽ അവതരിപ്പിച്ചതും, ഗ്രാമീണ-അർദ്ധ നഗര പ്രദേശങ്ങളിൽ ആവശ്യം വർധിച്ചതും, ഇലക്ട്രിക് സ്കൂട്ടറുകളോടുള്ള ഉപഭോക്താക്കളുടെ താൽപ്പര്യം വർധിച്ചതും സ്കൂട്ടർ വിൽപ്പനയിലെ ദ്രുതഗതിയിലുള്ള വളർച്ചയ്ക്ക് പ്രധാന കാരണങ്ങളായി.
റെക്കോർഡ് നേട്ടവുമായി ഇ-സ്കൂട്ടറുകൾ
ഒക്ടോബറിൽ 2.24 ലക്ഷം ഇ-സ്കൂട്ടറുകൾ വിറ്റഴിക്കാനായി. ഇത് റെക്കോർഡ് നേട്ടമാണ്. 2025 ഒക്ടോബറിനെ അപേക്ഷിച്ച് 93 ശതമാനം കൂടുതലാണ് ഇലക്ട്രിക് സ്കൂട്ടറിന്റെ വിൽപ്പന കണക്കുകൾ. മൊത്തം സ്കൂട്ടർ വിൽപ്പനയിൽ ഇ-സ്കൂട്ടറുകളുടെ വിഹിതം 2025 ഒക്ടോബറിലെ 13 ശതമാനത്തിൽ നിന്ന് കഴിഞ്ഞ മാസം 20 ശതമാനമായി ഉയർത്താൻ ഇത് സഹായിച്ചു.
ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിറ്റഴിച്ചത്
വിപണിയിലെ മുൻനിരക്കാരായ ഹോണ്ട മോട്ടോർസൈക്കിൾ കഴിഞ്ഞ മാസം 4.17 ലക്ഷം യൂണിറ്റുകൾ വിറ്റഴിച്ചു. ഇതോടെ 2026 ഒക്ടോബറിൽ കമ്പനിയുടെ വിപണി വിഹിതം 38 ശതമാനമായി. ഇത് 2025 ഒക്ടോബറിനെ അപേക്ഷിച്ച് 6 ശതമാനം കുറവാണ്. അതേസമയം, ടിവിഎസ് മോട്ടോർ തങ്ങളുടെ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന പ്രതിമാസ മൊത്ത വിൽപ്പന (2.93 ലക്ഷം യൂണിറ്റുകൾ) രേഖപ്പെടുത്തി.
കമ്പനിയുടെ വിപണി വിഹിതം ഒരു വർഷം മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന 24 ശതമാനത്തിൽ നിന്ന് 27 ശതമാനമായി ഉയർന്നു. കൂടാതെ, ടിവിഎസിന്റെ ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ച റെക്കോർഡ് ഡിമാൻഡ് അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്നതായിരുന്നു. ഇത് കമ്പനിക്ക് വിപണിയിൽ വലിയ മുൻതൂക്കം നൽകി. ടിവിഎസ് ഐക്യൂബ്, ഓർബിറ്റർ തുടങ്ങിയ മോഡലുകളുടെ പ്രതിമാസ വിൽപ്പന 69,797 യൂണിറ്റിലെത്തി. ഇത് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ അപേക്ഷിച്ച് 118 ശതമാനവും, 2026 സെപ്റ്റംബറിനെ അപേക്ഷിച്ച് 12 ശതമാനവും കൂടുതലാണ്.
സുസുക്കി മോട്ടോർസൈക്കിളിന് കഴിഞ്ഞ മാസം 1.22 ലക്ഷം സ്കൂട്ടറുകൾ വിറ്റഴിക്കാൻ സാധിച്ചു. 11 ശതമാനം വിപണി വിഹിതവുമായി കമ്പനി വിപണിയിൽ മൂന്നാം സ്ഥാനത്തെത്തി. സുസുക്കി ആക്സസ് 125 ആണ് കമ്പനിയുടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിറ്റഴിക്കപ്പെട്ട ഉൽപ്പന്നം. അവെനിസ്, ബർഗ്മാൻ സ്ട്രീറ്റ് എന്നിവയെ ഇത് പിന്നിലാക്കി. സുസുക്കി മോട്ടോർസൈക്കിളിന്റെ ഏക ഇലക്ട്രിക് വാഹനമായ ഇ-ആക്സസിന്റെ 534 യൂണിറ്റുകൾ വിറ്റഴിക്കപ്പെട്ടു.
ഹീറോ മോട്ടോ കോർപ്പിന്റെ 1,00,437 സ്കൂട്ടറുകൾ കഴിഞ്ഞ മാസം വിറ്റഴിച്ചു. ഇതിലൂടെ കമ്പനി 9 ശതമാനം വിപണി വിഹിതം നേടി. ഈ വിൽപ്പനയിൽ 69,224 പെട്രോൾ എഞ്ചിൻ സ്കൂട്ടറുകളും 30,065 വിഡ ഇ-സ്കൂട്ടറുകളും ഉൾപ്പെടുന്നു. ടിവിഎസ് മോട്ടോറിനെപ്പോലെ, ഇ-സ്കൂട്ടറുകൾക്കുള്ള വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന ഡിമാൻഡിൽ നിന്ന് നേട്ടമുണ്ടാക്കുന്ന ബ്രാൻഡാണ് ഹീറോ.
ബജാജ് ഓട്ടോയുടെ വിൽപ്പനയിൽ പുതിയ പ്രതിമാസ റെക്കോർഡ് രേഖപ്പെടുത്തി. 65,384 ഇ-സ്കൂട്ടറുകൾ വിറ്റഴിച്ചതിലൂടെ 87 ശതമാനം വളർച്ചയാണ് കമ്പനി കൈവരിച്ചത്. ഇതിൽ 64,134 യൂണിറ്റ് ബജാജ് ചേതക് മോഡലുകളും, 1,250 യൂണിറ്റ് യുലു വെർ 3.0x ഇ-ബൈക്കുകളും ഉൾപ്പെടുന്നു. ഇതോടെ, കമ്പനിയുടെ വിപണി വിഹിതം കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ 4 ശതമാനത്തിൽ നിന്ന് 6 ശതമാനമായി ഉയർന്നു.
ജാപ്പനീസ് കമ്പനിയായ യമഹയുടെ കാര്യമെടുത്താൽ, വിപണി വിഹിതം 1 ശതമാനം കുറഞ്ഞ് 3 ശതമാനമായി മാറി. കഴിഞ്ഞ മാസം 36,501 സ്കൂട്ടറുകളാണ് കമ്പനി വിറ്റഴിച്ചത്. ഇതിൽ 93 ശതമാനവും യമഹയുടെ ഫാസിനോ, റേ-സെഡ്ആർ മോഡലുകളിൽ നിന്നുള്ളതാണ്.
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