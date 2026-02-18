ETV Bharat / automobile-and-gadgets

എഐ ഉച്ചകോടിയിലെ താരം ആദ്യത്തെ ഇന്ത്യൻ നിർമിത എഐ സ്‌മാർട്ട്‌ ഗ്ലാസ്: ആദ്യ പരീക്ഷണം പ്രധാനമന്ത്രി

ഇന്ത്യയിൽ നിർമിച്ച ആദ്യത്തെ എഐ സ്‌മാർട്ട്‌ ഗ്ലാസാണ് സർവം കെയ്‌സ്. ബെംഗളൂരു ആസ്ഥാനമായുള്ള സർവം എഐ ആണ് ഇത് വികസിപ്പിച്ചത്. എഐ ഇംപാക്‌ട് ഉച്ചകോടിയിൽ പ്രദർശിപ്പിച്ച ഉപകരണം പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി പരീക്ഷിച്ചു.

NARENDRA MODI SARVAM AI SMART GLASS സർവം എഐ സർവം കെയ്‌സ്
PM Modi Tries Sarvam Kaze at India AI Impact Summit 2026 (X/Pratyush Kumar)
ന്യൂഡൽഹി: ബെംഗളൂരു ആസ്ഥാനമായുള്ള സ്റ്റാർട്ടപ്പായ സർവം എഐ പുതിയ സ്‌മാർട്ട് ഗ്ലാസ് പുറത്തിറക്കി. 'സർവം കെയ്‌സ്' എന്നാണ് ഇതിന്‍റെ വിളിപ്പേര്. റേ-ബാൻ മെറ്റ എഐ ഗ്ലാസുകൾക്ക് ബദലായി ഇന്ത്യയിൽ നിർമ്മിച്ചതാണ് ഇത്. ഡൽഹിയിൽ നടക്കുന്ന ഇന്ത്യ എഐ ഇംപാക്‌ട് ഉച്ചകോടിയിൽ പ്രദർശിപ്പിച്ച ഈ മോഡൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി പരീക്ഷിച്ചു.

"ഇന്ത്യയിൽ രൂപകൽപ്പന ചെയ്‌തത്, ഇന്ത്യയിൽ നിർമ്മിച്ചത്, ഇന്ത്യയിൽ തന്നെയുള്ള എഐ ഘടിപ്പിച്ചത്"; കമ്പനി സഹസ്ഥാപകൻ പ്രത്യുഷ് കുമാർ എക്‌സിലെ ഒരു പോസ്റ്റിൽ സർവം കെയ്‌സിനെക്കുറിച്ച് വിവരിച്ചതിങ്ങനെ. 2026 മെയ് മാസത്തിൽ ഈ ഉപകരണം ഉപഭോക്താക്കളുടെ കൈകളിലെത്തുമെന്നും അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു.

സർവം എഐയുടെ പുതിയ സ്‌മാർട്ട് ഗ്ലാസ് ആദ്യം പരീക്ഷിച്ച വ്യക്തി പ്രധാനമന്ത്രിയാണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം മോദി ഉപകരണം ധരിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ചിത്രവും, സർവം കെയ്‌സിനെ സൂക്ഷ്മമായി പരിശോധിക്കുന്ന ഒരു ചെറിയ വീഡിയോയും ഔദ്യോഗിക എക്‌സ് അക്കൗണ്ടിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്‌തിട്ടുണ്ട്.

സർവം കേസ്: ഡിസൈൻ, ഫീച്ചറുകൾ
ചിത്രങ്ങൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ, സർവം കേസിൽ ക്യാമറകളും മൈക്രോഫോണുകളും കണ്ണടയിലേക്ക് ചേർന്നിരിക്കുന്നതായി തോന്നുന്നു. ഇതിൽ അതിഗംഭീരമായ ഘടകങ്ങളൊന്നും കാണാനില്ല. ഒരു സാധാരണ വേഫെയറർ സൺഗ്ലാസുകൾ പോലെ വൃത്തിയുള്ളതും മിനുസമാർന്നതുമായ ഡിസൈൻ കാണാം.

"സർവം കേസ് ഇന്‍റലിജൻസിനെ യഥാർത്ഥ ലോകത്തേക്ക് മാറ്റുന്നു. നിങ്ങൾ അത് ധരിക്കുന്നു. ഇത് കേൾക്കുകയും മനസ്സിലാക്കുകയും പ്രതികരിക്കുകയും നിങ്ങൾ കാണുന്നത് പകർത്തുകയും ചെയ്യുന്നു,"പ്രത്യുഷ് കുമാർ പറഞ്ഞു.

2023ൽ സ്ഥാപിതമായ ബെംഗളൂരു ആസ്ഥാനമായുള്ള ഒരു സ്റ്റാർട്ടപ്പാണ് സർവം എഐ. ഇന്ത്യൻ ഭാഷകൾക്കായി രൂപകൽപ്പന ചെയ്‌ത തദ്ദേശീയ "പരമാധികാര" AI മോഡലുകൾ നിർമ്മിക്കുന്നതിലും വോയ്‌സ് ഇന്‍റർഫേസുകൾ, ഡോക്യുമെന്‍റ് പ്രോസസ്സിങ്, പൗര സേവനങ്ങൾ എന്നിവയെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നതിനായി കേസുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിലും ഇത് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു. സർവം എഐയ്‌ക്ക് നിരവധി എഐ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകൾ ഉണ്ട്. അവ ചുവടെ നൽകുന്നു;

സർവം ഡബ്: ഇന്ത്യൻ ഭാഷകൾക്കായുള്ള ഒരു അത്യാധുനിക ഡബ്ബിങ് മോഡലാണ് ഇത്. ഡബ്ബിങ് സമയത്ത് സ്‌പീക്കറിന്‍റെ സമാനത നിലനിർത്താൻ ഇതിന് കഴിയും.

സർവം ഓഡിയോ: ഇന്ത്യൻ ഭാഷകൾക്കായുള്ള സ്‌പീച്ച് റെക്കഗ്നിഷൻ എഐ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമാണ് ഇത്. ജെമിനൈ 3, GPT 4o എന്നീ മോഡലുകളെ ഇത് മറികടക്കുമെന്ന് സർവം എഐ അവകാശപ്പെടുന്നു.

സർവം സംവാദ്: വോയ്‌സ്, ചാറ്റ് എന്നിവയ്‌ക്കായി എഐ ഏജന്‍റുകൾ നിർമ്മിക്കാനും പരീക്ഷിക്കാനും വിന്യസിക്കാനും ബിസിനസുകളെ പ്രാപ്‌തമാക്കുന്ന ഒരു പൂർണ്ണ-സ്റ്റാക്ക് സംഭാഷണ എഐ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമാണ് സംവാദ്. സ്വാഭാവിക സംഭാഷണങ്ങൾ മനസിലാക്കാൻ ഇതിന് സാധിക്കും.

സർവം വിഷൻ: ഡിജിറ്റലൈസേഷനായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റേറ്റ്-സ്പേസ് അധിഷ്ഠിത 3 ബില്യൺ പാരാമീറ്റർ വിഷൻ ലാംഗ്വേജ് മോഡൽ ആണിത്. ഒരു ചാർട്ടിൽ നിന്ന് ഡാറ്റ വേർതിരിച്ചെടുക്കാനും കൈകൊണ്ട് എഴുതിയ കുറിപ്പുകൾ ഡിജിറ്റൽ ടെക്സ്റ്റാക്കി മാറ്റാനും ഇത് അനുവദിക്കുന്നു.

ബുൾബുൾ V3: സർവത്തിന്‍റെ ടെക്സ്റ്റ്-ടു-സ്പീച്ച് മോഡലിന്‍റെ ഒരു പുതിയ ആവർത്തനമാണിത്.

സർവം ആര്യ: എന്‍റർപ്രൈസ് ഉപയോഗത്തിനായി രൂപകൽപ്പന ചെയ്‌തിരിക്കുന്ന ഒരു മൾട്ടി ഏജന്‍റ് ഓർക്കസ്ട്രേഷൻ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമാണ് ആര്യ.

സാരസ് V3: സർവത്തിന്‍റെ സ്‌പീച്ച് റെക്കഗ്നിഷൻ മോഡലിന്‍റെ മറ്റൊരു ആവർത്തനമാണ് ഇത്.

സർവം സ്റ്റുഡിയോ: AI വീഡിയോ ഡബ്ബിങ് പ്ലാറ്റ്‌ഫോമാണ് ഇത്. 11 ഇന്ത്യൻ ഭാഷകളിൽ ഉയർന്ന വിശ്വാസ്യതയുള്ള ഡബ്ബുകൾ നിർമിക്കാനും ഏജന്‍റിക് ഡോക്യുമെന്‍റ് വിവർത്തനത്തിനും ഉള്ള മോഡലാണ് ഇത്.

സർവം എഡ്‌ജ്: സ്മാർട്ട്‌ഫോണുകളിലും ലാപ്‌ടോപ്പുകളിലും പ്രാദേശികമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഡിസൈൻ ചെയ്‌തിരിക്കുന്ന ഈ എഐ പ്ലാറ്റ്‌ഫോം ഓഫ്‌ലൈൻ മോഡിലും ഉപകരണത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കും. ഉപകരണത്തിൽ ഡാറ്റ ഓൺ അല്ലെഹ്കിലും സ്പീച്ച് റെക്കഗ്നിഷൻ, സ്പീച്ച് സിന്തസിസ്, വിവർത്തനം, ഡോക്യുമെന്‍റെ ഡിജിറ്റൈസേഷൻ മോഡലുകൾ എന്നിവ പ്രവർത്തിപ്പിക്കാൻ സർവ്വം എഐയെ ഇത് സഹായിക്കും.

