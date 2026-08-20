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അടുത്ത ഗാലക്സി ഇവന്റിന്റെ തീയതി പ്രഖ്യാപിച്ച് സാംസങ്: പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് 'ഗാലക്സി S26 എഫ്ഇ', എങ്ങനെ ലൈവായി കാണാം
ഗാലക്സി ഇവന്റ് 2026 ഓഗസ്റ്റ് 27ന് നടത്തുമെന്ന് സാംസങ്. എന്തൊക്കെ ഉപകരണങ്ങൾ പുറത്തിറക്കുമെന്ന് കമ്പനി ഇതുവരെ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടില്ല. ലോഞ്ച് ഇവന്റ് എങ്ങനെ ലൈവായി കാണാമെന്ന് പരിശോധിക്കാം.
Published : August 20, 2026 at 4:02 PM IST
ഐഫോൺ 18 സീരിസുമായി ആപ്പിളിന്റെ ഈ വർഷത്തെ വാർഷിക ഇവന്റ് സെപ്റ്റംബർ 9ന് നടന്നേക്കുമെന്ന് അഭ്യൂഹങ്ങളുണ്ട്. എന്നാൽ ആപ്പിൾ ഇതുവരെ ഇക്കാര്യത്തിൽ ഔദ്യോഗിക സ്ഥിരീകരണം നടത്തിയിട്ടില്ല. ഇതിനിടെ സാംസങിന്റെ ഗാലക്സി ഇവന്റ് എന്നായിരിക്കുമെന്ന ചോദ്യം ചില സ്മാർട്ട്ഫോൺ ആരാധകരുടെയെങ്കിലും മനസിലുദിച്ച് കാണും. എന്നാൽ കാത്തിരിപ്പിന് അവസാനമിട്ട് അടുത്ത ഗാലക്സി ഇവന്റിന്റെ തീയതി ഔദ്യോഗികമായി പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണ് സാംസങ് ഇപ്പോൾ.
2026 ഓഗസ്റ്റ് 27ന് ഇത്തവണത്തെ ഗാലക്സി ഇവന്റ് നടക്കുമെന്ന് സാംസങ് ഔദ്യോഗികമായി പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഗാലക്സി എസ് 26 കുടുംബത്തിലെ ഏറ്റവും പുതിയ കൂട്ടിച്ചേർക്കൽ" ഈ പരിപാടിയിൽ അവതരിപ്പിക്കുമെന്നാണ് കമ്പനി പറയുന്നത്. സെപ്റ്റംബർ 9ന് എല്ലാ തവണത്തെയും പോലെ ആപ്പിൾ ഇവന്റ് ഉണ്ടാകുമെന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ ശരിയാണെങ്കിൽ സാംസങിന്റെ പുതിയ ഉപകരണം ആപ്പിൾ ഇവന്റിന് മുൻപെ പുറത്തിറക്കിയേക്കും.
ഗാലക്സി ഇവന്റ് എപ്പോൾ?
2026 ഓഗസ്റ്റ് 27ന് ഇന്ത്യൻ സമയം വൈകുന്നേരം 5:30 മുതലാണ് ഇവന്റ് ആരംഭിക്കുക. ഇവന്റ് സാംസങിന്റെ വെബ്സൈറ്റിലും (Samsung.com) YouTube ചാനലിലും തത്സമയം സംപ്രേഷണം ചെയ്യും. ഇവന്റിൽ സാംസങിന്റെ ഏതൊക്കെ ഉപകരണങ്ങൾ പുറത്തിറക്കുമെന്നാണ് എല്ലാവരും ഉറ്റുനോക്കുന്ന കാര്യം. ഇക്കാര്യം രഹസ്യമായി തന്നെ തുടരുന്നു. മുൻകാല ട്രെൻഡുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് വരാനിരിക്കുന്നത് എസ്-സീരിസിലെ ഫാൻ എഡിഷനായിരിക്കുമെന്നാണ്.
ഗാലക്സി S26 എഫ്ഇ പുറത്തിറക്കുമോ?
ഈ വർഷം നടക്കുന്ന സാംസങിന്റെ മൂന്നാമത്തെ ലോഞ്ച് ഇവന്റാണ് 'Galaxy Event August 2026'. ഗാലക്സി S26 സീരിസ് (ഗാലക്സി എസ് 26, ഗാലക്സി എസ് 26 പ്ലസ്, ഗാലക്സി എസ് 26 അൾട്രാ) മടക്കാവുന്ന Galaxy Z ലൈനപ്പും (Galaxy Z Fold8, Galaxy Z Flip8, Galaxy Z Fold8 Ultra) എന്നീ മോഡലുകളാണ് ഇതുവരെയുള്ള ഇവന്റുകളിലായി കമ്പനി പുറത്തിറക്കിയത്. മൂന്നാമത്തെ ഇവന്റിൽ ഹൈ-എൻഡ് സ്മാർട്ട്ഫോൺ ലൈനപ്പ് പൂർത്തിയാക്കാൻ Galaxy S26 FE അവതരിപ്പിച്ചേക്കാം.
എല്ലാ വർഷത്തെയും പോലെ, വരാനിരിക്കുന്നത് ഗാലക്സി എസ് 26 എഫ്ഇ ആണെങ്കിൽ ഇത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഗാലക്സി എസ് 26ന്റെ താങ്ങാവുന്ന വിലയിലുള്ള പതിപ്പായിരിക്കും. വിലക്കുറവിനനുസരിച്ച് സ്റ്റാൻഡേർഡ് മോഡലിലെ ചില സവിശേഷതകളും കുറയും. ക്യാമറ, എഐ സവിശേഷതകൾ, ഏറ്റവും പുതിയ വൺ യുഐ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്ന "നിരവധി ഗാലക്സി എസ് 26 അനുഭവങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുന്നതിനുള്ള ഉദ്ദേശ്യത്തോടെ രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്ന" പുതിയ ഉപകരണമാണിതെന്ന് സാംസങ് പറയുന്നു. രണ്ട് ക്യാമറ സെൻസറുകൾ ഈ ഉപകരണത്തിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ടീസർ ചിത്രവും കമ്പനി പങ്കിട്ടു.
ഇവന്റ് സൂചിപ്പിക്കുന്ന ബാനറിൽ തിരശ്ചീനമായി വെച്ച ഗുളികയുടെ ആകൃതിയിൽ ക്യാമറ സെൻസറുകൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും, ഗാലക്സി എസ് 26 ലൈനപ്പിന് സമാനമായ ഒരു ലംബ സ്റ്റാക്കിന്റെ സാധ്യത ഇപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്നു. കാരണം സൗന്ദര്യാത്മക ആവശ്യങ്ങൾക്കായി സാംസങ് ക്രോപ്പ് ചെയ്ത ചിത്രം മറിച്ചിരിക്കാം. കൂടാതെ, ചോർന്ന റെൻഡറുകൾ, S26 സീരീസിലെ മറ്റ് മോഡലുകളുടെ അതേ രൂപകൽപ്പനയോടെ, ഉയർത്തിയ ലംബ ക്യാമറ ബാറോടുകൂടിയ ഗാലക്സി S26 എഫ്ഇ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്.
പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന സവിശേഷതകൾ
ഗാലക്സി എസ്26 എഫ്ഇ മുമ്പ് നിരവധി ചോർച്ചകൾക്ക് വിധേയമായിട്ടുണ്ട്. ഡിസ്പ്ലേ, ക്യാമറ, പ്രോസസർ, ബാറ്ററി എന്നിവയുൾപ്പെടെയുള്ള വിവരങ്ങൾ ഇതിനകം ചോർന്നിട്ടുണ്ട്. റിപ്പോർട്ടുകൾ പ്രകാരം, വരാനിരിക്കുന്ന ഹാൻഡ്സെറ്റിൽ 120Hz റിഫ്രഷ് റേറ്റ്, 2340x1080 പിക്സൽ റെസല്യൂഷൻ, 1,900 നിറ്റ്സ് വരെ ബ്രൈറ്റ്നസ് എന്നിവയുള്ള 6.7 ഇഞ്ച് ഡൈനാമിക് അമോലെഡ് 2X സ്ക്രീൻ ഉണ്ടായിരിക്കും.
സാംസങിന്റെ 3-നാനോമീറ്റർ ഗേറ്റ്-ഓൾ-അറൗണ്ട് (GAA) പ്രോസസ്സിൽ നിർമ്മിച്ച എക്സിനോസ് 2500 ചിപ്പ് ആയിരിക്കും ഇതിന് കരുത്ത് പകരുകയെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. കുറഞ്ഞത് 8GB റാമും 256GB വരെ ഓൺബോർഡ് സ്റ്റോറേജുമായി ഈ ചിപ്പ് ജോടിയാക്കാം. 4,900 mAh ബാറ്ററിയും 45W ഫാസ്റ്റ് ചാർജിംഗും പിന്തുണയ്ക്കുമെന്നും സൂചനയുണ്ട്.
ഫാൻ എഡിഷനിൽ 8MP അൾട്രാവൈഡ് സെൻസറുമായി ജോടിയാക്കിയ 50MP പ്രൈമറി ക്യാമറ ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഫോണിന്റെ മുൻവശത്ത് 12MP സെൽഫി ക്യാമറ ഉണ്ടായിരിക്കാം. ചോർന്ന ചില റെൻഡറുകളിൽ ഗാലക്സി എസ് 26 എഫ്ഇയുടെ പിൻഭാഗത്ത് മൂന്ന് ക്യാമറകൾ പ്രദർശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും, സാംസങിന്റെ ടീസർ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് മധ്യഭാഗത്തുള്ള സെൻസർ ഒരു പ്ലെയ്സ്ഹോൾഡർ മാത്രമായിരിക്കുമെന്നാണ്.
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