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മെറ്റയുടെ റേ-ബാൻ ഗ്ലാസിന് എതിരാളി, ജെമിനൈ പിന്തുണയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന എഐ സ്‌മാർട്ട്‌ ഗ്ലാസുമായി സാംസങ്

ജെന്‍റിൽ മോൺസ്റ്ററും വാർബി പാർക്കറും സാംസങുമായി ചേർന്ന് വികസിപ്പിച്ചെടുത്തതാണ് പുതിയ സ്‌മാർട്ട് ഗ്ലാസ്. ദൈനംദിന ഉപയോഗങ്ങൾക്കുതകുന്ന ഡിസൈനാണ് ഇവയ്‌ക്ക് ലഭിക്കുന്നത്.

സാംസങ് എഐ സ്‌മാർട്ട്‌ ഗ്ലാസ് SAMSUNG WARBY PARKER EYEWEAR SAMSUNG X GOOGLE EYEWEAR എഐ പവേർഡ് സ്‌മാർട്ട് ഗ്ലാസ്
Warby Parker Samsung Eyewear (Samsung)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : July 23, 2026 at 3:57 PM IST

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ഹൈദരാബാദ്: മാസങ്ങൾ നീണ്ട കാത്തിരിപ്പിനൊടുവിൽ സാംസങ് ഇന്നലെയാണ് (ജൂലൈ 22) ഗാലക്‌സി Z ഫോൾഡ് 8 അൾട്ര ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഫോൾഡബിൾ ഫോണുകൾ ആഗോള വിപണികളിൽ പുറത്തിറക്കിയത്. ഇതിനൊപ്പം കമ്പനി ആദ്യത്തെ എഐ- പവേർഡ് സ്‌മാർട്ട് ഗ്ലാസും അവതരിപ്പിച്ചു. പ്രമുഖ ഐവെയർ ബ്രാൻഡുകളായ ജെന്‍റിൽ മോൺസ്റ്റർ, വാർബി പാർക്കർ എന്നിവയുമായി സഹകരിച്ചാണ് പുതിയ സ്‌മാർട്ട് ഗ്ലാസ് വികസിപ്പിച്ചെടുത്തത്.

ഗൂഗിൾ I/O 2026ൽ പ്രദർശിപ്പിച്ച ആശയങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് പുതിയ ഉത്‌പന്നം പുറത്തിറക്കിയത്. മൊബൈൽ ഫോണുകൾക്കപ്പുറം ധരിക്കാവുന്ന ഐവെയറുകളിലേക്കും സാംസങ് ആവാസവ്യവസ്ഥയെ വ്യാപിപ്പിക്കുന്നത് കമ്പനിയുടെ വളർച്ചയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. പുതിയ സ്‌മാർട്ട് ഗ്ലാസിന്‍റെ ഡിസൈനും ഹാർഡ്‌വെയറും പ്രകടനവും സവിശേഷതകളും പരിശോധിക്കാം.

ഡിസൈൻ

ദൈനംദിന ഉപയോഗത്തിനായി ഭാരം കുറഞ്ഞ ഫ്രെയിമും സ്ലിം പ്രൊഫൈലും ഉള്ള ഡിസൈനാണ് പുതിയ ഐവെയറിന് ലഭിക്കുന്നത്. ജെന്‍റിൽ മോൺസ്റ്ററുമായും വാർബി പാർക്കറുമായും സഹകരിച്ചാണ് ഇതിന്‍റെ ഡിസൈൻ തയ്യാറാക്കിയത്. രണ്ട് വ്യത്യസ്‌ത ശൈലിയിലുള്ള ഡിസൈനാണ് ഇവയ്‌ക്ക് ലഭിക്കുന്നത്. ജെന്‍റിൽ മോൺസ്റ്റർ പതിപ്പിൽ നേരായ മുകളിലെ റിമ്മും വൃത്താകൃതിയിലുള്ള താഴത്തെ അരികുകളുമുള്ള ഒരു സ്ലിം കറുത്ത ഫ്രെയിം ഉണ്ട്. അതേസമയം വാർബി പാർക്കർ പതിപ്പിൽ തവിട്ട് നിറത്തിലുള്ള മുകളിലേക്ക് വളഞ്ഞ് നിൽക്കുന്ന രേഖയുമുണ്ട്.

സാംസങ് എഐ സ്‌മാർട്ട്‌ ഗ്ലാസ് SAMSUNG WARBY PARKER EYEWEAR SAMSUNG X GOOGLE EYEWEAR എഐ പവേർഡ് സ്‌മാർട്ട് ഗ്ലാസ്
Gentle Monster Samsung Eyewear (Samsung)

ഹാർഡ്‌വെയറും പെർഫോമൻസും

ക്വാൽകോമിന്‍റെ സ്‌നാപ്ഡ്രാഗൺ AR1 Gen1 ചിപ്‌സെറ്റാണ് പുതിയ സ്‌മാർട്ട്‌ ഗ്ലാസിന് കരുത്ത് പകരുന്നത്. ഒരു ബിൽറ്റ്-ഇൻ ക്യാമറയും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. ഒറ്റ ചാർജിൽ ഒമ്പത് മണിക്കൂർ വരെ ബാറ്ററി ലൈഫ് നൽകും. ചാർജിങ് കേസിലൂടെ ഏഴ് അധിക ഫുൾ ചാർജുകൾ വരെ ലഭ്യമാകും.

ജെമിനൈ പിന്തുണ

സാംസങിന്‍റെ പുതിയ സ്‌മാർട്ട്‌ ഗ്ലാസ് ഗൂഗിളിന്‍റെ ജെമിനൈ എഐ അസിസ്റ്റന്‍റിനൊപ്പം സംയോജിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. ആൻഡ്രോയിഡ് എക്സ്ആർ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിലാണ് ഇത് പ്രവർത്തിക്കുക. ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ ഉപയോഗപ്രദമായ ആൻഡ്രോയിഡ് ഇക്കോസിസ്റ്റം കൊണ്ടുവരാനാണ് ജെമിനൈ പിന്തുണയിലൂടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് ഗൂഗിളിന്‍റെ ആൻഡ്രോയിഡ് ഇക്കോസിസ്റ്റം പ്രസിഡന്‍റ് സമീർ സമത് പറഞ്ഞു.

പ്രധാന ഉപയോഗങ്ങൾ

  • മെസേജുകൾ സമ്മറൈസ് ചെയ്യുക, വിവരങ്ങൾ ഉറക്കെ വായിക്കുക, വോയ്‌സ് അല്ലെങ്കിൽ ആംഗ്യ നിയന്ത്രണങ്ങൾ വഴി തത്സമയ വിവർത്തനം ചെയ്യുക.
  • വൈറ്റ്‌ബോർഡ് അല്ലെങ്കിൽ മീറ്റിങ് പോലുള്ള ദൃശ്യ വിവരങ്ങൾ റെക്കോർഡുചെയ്യുകയും പിന്നീടുള്ള റഫറൻസിനായി കുറിപ്പുകളിലേക്ക് ക്രമീകരിക്കുകയും ചെയ്യുക.
  • ദിശകൾ നൽകൽ, ലക്ഷ്യസ്ഥാനങ്ങൾ സജ്ജീകരിക്കൽ
  • തുടർ ഇടപെടലുകൾക്കിടയിൽ ആവർത്തനം കുറയ്ക്കുന്നതിന് ടാസ്‌ക്കുകളിലുടനീളം പ്രസക്തമായ വിവരങ്ങൾ തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുക.

ദൈനംദിന സന്ദർഭങ്ങളിൽ എഐ പിന്തുണ ലഭിക്കുന്ന കണ്ണട കൊണ്ടുവരിക എന്നതാണ് ഇതിലൂടെ ലക്ഷ്യമിട്ടതെന്ന് മൊബൈൽ എക്‌സ്പീരിയൻസ് ബിസിനസിന്‍റെ ചീഫ് ഓപ്പറേറ്റിങ് ഓഫീസർ വോൺ-ജൂൺ ചോയി പറഞ്ഞു. ചെറിയ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് പോലും സ്‌ക്രീനിനെ ആശ്രയിക്കുന്ന രീതി ഒഴിവാക്കാൻ പുതിയ സ്‌മാർട്ട് ഗ്ലാസിലൂടെ സാധിക്കും. ഉപകരണത്തിന്‍റെ സുരക്ഷിതവും ഉത്തരവാദിത്തമുള്ളതുമായ ഉപയോഗത്തെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നതിനാണ് ബിൽറ്റ്-ഇൻ നിയന്ത്രണങ്ങളും സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങളും രൂപകൽപ്പന ചെയ്‌തിരിക്കുന്നതെന്ന് കമ്പനി പറഞ്ഞു.

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TAGGED:

സാംസങ് എഐ സ്‌മാർട്ട്‌ ഗ്ലാസ്
SAMSUNG WARBY PARKER EYEWEAR
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എഐ പവേർഡ് സ്‌മാർട്ട് ഗ്ലാസ്
SAMSUNG GENTLE MONSTER GLASSES

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