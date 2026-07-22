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ഫോൾഡബിൾ ഫോണുകളിൽ പുതിയ അധ്യായം തുറന്ന് സാംസങ്: മൂന്ന് മോഡലുകളുമായി പുതിയ ഗാലക്‌സി Z സീരിസ്

ഗാലക്‌സി Z ഫോൾഡ് 8 അൾട്ര, Z ഫോൾഡ് 8, Z ഫ്ലിപ്പ് 8 എന്നീ മോഡലുകൾ അടങ്ങുന്നതാണ് സാംസങിന്‍റെ പുതിയ ഗാലക്‌സി Z സീരിസ്. ഗാലക്‌സി അൺപാക്ക്ഡ് ഇവന്‍റിലാണ് മൂന്ന് ഫോണുകളും പുറത്തിറക്കിയത്.

SAMSUNG GALAXY Z FOLD8 ULTRA PRICE GALAXY Z FOLD8 ULTRA FEATURE സാംസങ് ഗാലക്‌സി Z ഫോൾഡ് 8 അൾട്ര SAMSUNG Z FLIP8 PRICE
Samsung launches Galaxy Z Fold8 Ultra Z Fold8 and Z Flip8 (Image credit: Samsung)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : July 22, 2026 at 7:55 PM IST

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ഹൈദരാബാദ്: മാസങ്ങൾ നീണ്ട കാത്തിരിപ്പിന് വിരാമമിട്ടുകൊണ്ട് സാംസങ് ഗാലക്‌സി Z ഫോൾഡ് 8 അൾട്ര ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഫോൾഡബിൾ ഫോണുകൾ ആഗോള വിപണികളിൽ പുറത്തിറക്കി. ഇന്ന് (ജൂലൈ 22) ഇന്ത്യൻ സമയം വൈകീട്ട് 6.30ന് ലണ്ടനിൽ വെച്ച് നടന്ന ഗാലക്‌സി അൺപാക്ക്ഡ് ഇവന്‍റിലാണ് സാംസങ് ആരാധകരും ടെക്‌ പ്രേമികളും ഏറെ നാളായി കാത്തിരുന്ന മൂന്ന് ഫോണുകൾ പുറത്തിറക്കിയത്.

ഗാലക്‌സി Z ഫോൾഡ് 8 അൾട്ര, Z ഫോൾഡ് 8, Z ഫ്ലിപ്പ് 8 എന്നീ മോഡലുകൾ അടങ്ങുന്നതാണ് സാംസങിന്‍റെ പുതിയ ഗാലക്‌സി Z സീരിസ്. മടക്കാവുന്ന ഫോണുകളിൽ തന്നെ ബുക്ക്-സ്റ്റൈലിലുള്ള ഫോൾഡബിളും, ഫ്ലിപ്പ്-സ്റ്റൈൽ ഫോൾഡബിളും പുറത്തിറക്കിയിട്ടുണ്ട്. ദൈനംദിന ഉപഭോഗം മുതൽ ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ള ഉൽപ്പാദനക്ഷമതയ്‌ക്കും മികച്ച വേഗതയ്‌ക്കും പ്രത്യേകം രൂപകൽപ്പന ചെയ്‌ത മോഡലാണ് ഇത്.

കഴിഞ്ഞ വർഷം പുറത്തിറക്കിയ ഗാലക്‌സി Z ഫോൾഡ് 7ന്‍റെ നേരിട്ടുള്ള പിൻഗാമിയാണ് Z ഫോൾഡ് 8 അൾട്ര. 8 ഇഞ്ച് AMOLED ഇന്നർ ഡിസ്‌പ്ലേ, 6.5 ഇഞ്ച് കവർ സ്‌ക്രീൻ, സ്‌നാപ്ഡ്രാഗൺ 8 എലൈറ്റ് ജെൻ 5 ചിപ്‌സെറ്റ്, 45W വയർഡ് ചാർജിംഗുള്ള 5,000mAh ബാറ്ററി എന്നിവയാണ് Z ഫോൾഡ് 8 അൾട്രയുടെ പ്രധാന സവിശേഷതകൾ. സാംസങ് ഗാലക്‌സി Z ഫോൾഡ് 8 അൾട്രയുടെ 12GB റാമും 256 ജിബി സ്റ്റോറേജ് വേരിയന്‍റിന് 1,99,999 രൂപ മുതൽ വില ആരംഭിക്കുന്നു. ഓരോ മോഡലുകളുടെയും സവിശേഷതയും വിലയും വിശദമായി പരിശോധിക്കാം.

വില, ലഭ്യത

തിരഞ്ഞെടുത്ത വിപണികളിൽ പുതിയ ഫോൾഡബിളിനായുള്ള പ്രീ-ഓർഡറുകൾ ആരംഭിച്ചു. മൂന്ന് മോഡലുകളും സാംസങിന്‍റെ ഔദ്യോഗിക വെബ്‌സൈറ്റ് (samsung.com/in) വഴി വാങ്ങാൻ ലഭ്യമാകും. വാങ്ങുന്നവർക്ക് 5TB ക്ലൗഡ് സ്റ്റോറേജ് ഉൾപ്പെടുന്ന Google AI Proയുടെ ആറ് മാസത്തെ സൗജന്യ ട്രയലും ലഭിക്കും. QR കോഡ് സ്കാൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് iOS ഉപയോക്താക്കൾക്ക് വയർലെസ് ആയി ഡാറ്റ കൈമാറാൻ അനുവദിക്കുന്ന സ്മാർട്ട് സ്വിച്ച് ടൂളും സാംസങ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ ആപ്പിളിന്‍റെ എയർഡ്രോപ്പുമായി ക്വിക്ക് ഷെയർ സംവിധാനവും ചേർത്തിട്ടുണ്ട്.

മോഡൽ സ്റ്റോറേജ് വില
ഗാലക്‌സി Z ഫോൾഡ് 8 12GB + 256GBRs 1,79,999
12GB + 512GBRs 1,99,999
16GB + 1TBRs 2,39,999
ഗാലക്‌സി Z
ഫോൾഡ് 8 അൾട്ര		12GB + 256GBRs 1,99,999
12GB + 512GBRs 2,19,999
16GB + 1TBRs 2,59,999
ഗാലക്‌സി Z ഫ്ലിപ്പ് 8 12GB + 256GBRs 1,24,999
12GB + 512GBRs 1,44,999

ഗാലക്‌സി Z ഫോൾഡ് 8 അൾട്ര, ഗാലക്‌സി Z ഫോൾഡ് 8: ഓഫറുകൾ
ഗാലക്‌സി Z ഫോൾഡ് 8 അൾട്ര വാങ്ങുന്ന ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ബാങ്ക്, യുപിഐ ഇടപാടുകളിൽ 10,000 രൂപ അപ്‌ഗ്രേഡ് ബോണസ് അല്ലെങ്കിൽ 9,000 രൂപ വരെ തൽക്ഷണ ക്യാഷ്ബാക്ക് എന്നിവ തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള അവസരം ഉണ്ടായിരിക്കും. തിരഞ്ഞെടുത്ത എൻ‌ബി‌എഫ്‌സി പങ്കാളികൾ വഴി സീറോ ഡൗൺ പേയ്‌മെന്റോടെ 30 മാസം വരെ നോ-കോസ്റ്റ് ഇഎംഐ അല്ലെങ്കിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ബാങ്കുകൾ വഴി ഒമ്പത് മാസം വരെ നോ-കോസ്റ്റ് ഇഎംഐ എന്നിവ ലഭിക്കും. സൗജന്യമായി രണ്ട് വർഷത്തെ സാംസങ് കെയർ + പ്രൊട്ടക്ഷൻ പ്ലാനും നൽകുന്നുണ്ട്.

കൂടാതെ, സാംസങ് കെയർ + ആക്‌സിഡന്റൽ ഡാമേജ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ 55 ശതമാനം വരെ ഉറപ്പായ ബൈബാക്ക് മൂല്യവുമായി സംയോജിപ്പിക്കുന്ന ഗാലക്‌സി ഫോറെവർ പ്രോഗ്രാമും ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കാം. നോ-കോസ്റ്റ് ഇഎംഐ ഓപ്ഷനിൽ 24 മാസത്തേക്ക് പ്രതിമാസം 1,084 രൂപ നിരക്കിൽ പ്ലാൻ ലഭ്യമാണ്.

ഗാലക്‌സി Z ഫ്ലിപ്പ് 8: ഓഫറുകൾ

ഗാലക്‌സി Z ഫ്ലിപ്പ് 8 വാങ്ങുന്ന ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് 5,000 രൂപ അപ്‌ഗ്രേഡ് ബോണസ് അല്ലെങ്കിൽ 4,000 രൂപ വരെ ഇൻസ്റ്റന്‍റ് അല്ലെങ്കിൽ UPI ക്യാഷ്ബാക്ക് എന്നിവയിൽ ഒന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കാമെന്ന് കമ്പനി വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. തിരഞ്ഞെടുത്ത NBFC പങ്കാളികൾ വഴി 30 മാസം വരെ നോ-കോസ്റ്റ് ഇഎംഐയും പങ്കെടുക്കുന്ന ബാങ്കുകൾ വഴി ഒമ്പത് മാസം വരെ നോ-കോസ്റ്റ് ഇഎംഐയും ഈ സ്മാർട്ട്‌ഫോൺ ലഭ്യമാണ്. സാംസങ് കെയർ + പ്ലാനിൽ ചേർന്ന് ആദ്യ മൂന്ന് മാസത്തെ കവറേജ് സൗജന്യമായി നേടാനും സാധിക്കും.

സാംസങ് ഗാലക്‌സി Z ഫോൾഡ് 8 അൾട്ര: സവിശേഷതകൾ

ഗ്രാഫൈറ്റ്, ക്രീം, വയലറ്റ് ഷാഡോ എന്നീ നിറങ്ങളിൽ സാംസങ് ഗാലക്‌സി Z ഫോൾഡ് 8 അൾട്ര വാങ്ങാൻ ലഭ്യമാവും. സാംസങിന്‍റെ ഓൺലൈൻ സ്റ്റോറിലൂടെ വാങ്ങുന്ന ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് പ്രത്യേക ഗ്രീൻ ഷാഡോ ഫിനിഷും ലഭിക്കും. അൾട്രാ ആൻഡ്രോയിഡ് 17 അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള വൺ യുഐ 9 ഓപ്പറേറ്റിങ് സിസ്റ്റത്തിലാണ് അൾട്ര മോഡൽ പ്രവർത്തിക്കുക. ഡ്യുവൽ സിം സ്‌മാർട്ട്‌ഫോണാണ് ഇത്.

8 ഇഞ്ച് AMOLED ഇന്റേണൽ ഡിസ്‌പ്ലേയും 6.5 ഇഞ്ച് AMOLED കവർ ഡിസ്‌പ്ലേയും ഈ ഫോൾഡബിൾ ഫോണിന് ലഭിക്കും. രണ്ട് പാനലുകളും 120Hz വരെ വേരിയബിൾ റിഫ്രഷ് റേറ്റ് നൽകും. പ്രധാന സ്‌ക്രീൻ 3,000 നിറ്റ്‌സ് വരെ പീക്ക് ബ്രൈറ്റ്‌നസ് നൽകും. കൂടാതെ ആന്‍റി-റിഫ്ലെക്റ്റീവ് ഫിനിഷും ലഭിക്കുന്നു. അതേസമയം കവർ ഡിസ്‌പ്ലേ കോർണിംഗ് ഗൊറില്ല ഗ്ലാസ് സെറാമിക് 3 സംരക്ഷണം നൽകുന്നതാണ്. പിൻ പാനലിൽ ഗൊറില്ല ഗ്ലാസ് വിക്ടസ് 2 സംരക്ഷണവും ലഭിക്കും.

ഫ്ലെക്‌സ് ടൈറ്റാനിയം സാങ്കേതികവിദ്യ: ഫോൾഡബിൾ ഫോണിൽ സാംസങ് പുതിയ ഫ്ലെക്‌സ് ടൈറ്റാനിയം സാങ്കേതികവിദ്യ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് ടൈറ്റാനിയം-അലോയ് ഫിലിമും മെച്ചപ്പെടുത്തിയ ടൈറ്റാനിയം ഫ്രെയിമും ഉപയോഗിച്ചുള്ളതാണ്. ആഘാതങ്ങളിൽ നിന്ന് ഡിസ്‌പ്ലേയ്‌ക്ക് കൂടുതൽ ശക്തിയാർജിച്ച പിന്തുണ നൽകാൻ ഇതിന് കഴിയും. കാലക്രമേണ ഫോൾഡബിൾ ഫോണുകളുടെ സ്‌ക്രീനിൽ വര വീഴുന്നതിന്‍റെ (ഡിസ്‌പ്ലേ ക്രീസ്) ദൃശ്യപരത കുറയ്ക്കുന്നതിനും ഈ സാങ്കേതികവിദ്യ സഹായിക്കും.

സോഫ്റ്റ്‌വെയറിലും മികവ്: സോഫ്റ്റ്‌വെയർ രംഗത്ത്, നൗ ബ്രീഫ്, നൗ നഡ്ജ്, ജെമിനൈ ഇന്‍റലിജൻസ് എന്നിവ ഉപയോഗിച്ച് പുതിയ ഫോണിൽ ഗാലക്‌സി എഐ പ്രവർത്തനം മെച്ചപ്പെടുത്തിയതായും സാംസങ് അവകാശപ്പെടുന്നു. ജെമിനൈക്ക് 40-ലധികം ആപ്പുകളിലും സേവനങ്ങളിലും (പിന്തുണയ്ക്കുന്നവയിൽ) ഓട്ടോമേറ്റഡ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്താൻ കഴിയുമെന്ന് കമ്പനി പറയുന്നു.

ഒരു ഏകീകൃത വർക്ക്‌സ്‌പെയ്‌സിലേക്ക് കുറിപ്പുകൾ, ചിത്രങ്ങൾ, റെക്കോർഡിങുകൾ, ഫയലുകൾ, ഡോക്യുമെന്‍റുകൾ എന്നിവ ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുവരാൻ ജെമിനൈ നോട്ട്ബുക്കിന് (മുമ്പ് നോട്ട്ബുക്ക്എൽഎം) കഴിയുമെന്നും അവകാശപ്പെടുന്നു. ഇതിനുപുറമെ, AI ഓട്ടോമേഷനുകൾ എല്ലാം ഒരിടത്ത് കാണുന്നതിന് വൺ യുഐ 9 ഒരു പുതിയ എഐ അസിസ്റ്റന്‍റ് ആക്ടിവിറ്റി ഡാഷ്‌ബോർഡ് ഉൾക്കൊള്ളുന്നു.

ക്വാൽകോമിന്‍റെ സ്‌നാപ്ഡ്രാഗൺ 8 എലൈറ്റ് ജെൻ 5 ആണ് അൾട്ര മോഡലിൽ നൽകിയിരിക്കുന്നത്. 16 ജിബി വരെ റാമും 1 ടിബി വരെ ഓൺബോർഡ് സ്റ്റോറേജും ഇതിന് ലഭിക്കും. മെച്ചപ്പെട്ട താപ വിസർജ്ജനത്തിനായി വിപുലീകരിച്ച ഗ്രാഫൈറ്റ് കൂളിങ് ഘടനയും ഇതിലുണ്ട്. അൾട്രയിൽ ട്രിപ്പിൾ റിയർ ക്യാമറ സജ്ജീകരണമുണ്ട്. 200 എംപി വൈഡ് ആംഗിൾ ക്യാമറ, 50 എംപി അൾട്രാ വൈഡ് ക്യാമറ, 10 എംപി ടെലിഫോട്ടോ ക്യാമറ എന്നിവയുണ്ട്. സെൽഫികൾക്കും വീഡിയോ കോളുകൾക്കുമായി ഇന്‍റേണലിലും കവർ ഡിസ്‌പ്ലേയിലും 10 മെഗാപിക്സൽ ക്യാമറയുണ്ട്.

എച്ച്ഡിആർ പിന്തുണയോടെ 200 മെഗാപിക്സൽ മോഡ് അപ്‌ഗ്രേഡ് ചെയ്‌തിട്ടുണ്ടെന്ന് കമ്പനി പറയുന്നു. അതേസമയം അൾട്രാ വൈഡ് ആംഗിൾ ഷൂട്ടർ മാക്രോ ഫോട്ടോഗ്രാഫിയെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നു. മെച്ചപ്പെട്ട നൈറ്റോഗ്രാഫിയും സാംസങ് അവകാശപ്പെടുന്നു. കമ്പനിയുടെ പുതിയ APV കോഡെക്, സിനി LUT പ്രവർത്തനം എന്നിവയ്‌ക്കൊപ്പം 30fps-ൽ 8K വീഡിയോ റെക്കോർഡിങിനെയും പുതിയ ഫോൺ പിന്തുണയ്ക്കുന്നു. 20W വയർലെസ് ചാർജിംഗിനൊപ്പം 45W വയർഡ് ചാർജിംഗും പിന്തുണയ്ക്കുന്ന 5,000mAh ബാറ്ററിയാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. 5G, Wi-Fi 7, ബ്ലൂടൂത്ത്, യുഎസ്ബി ടൈപ്പ്-സി പോർട്ട് എന്നിവയാണ് കണക്റ്റിവിറ്റി ഓപ്ഷനുകൾ. സൈഡ്-മൗണ്ടഡ് ഫിംഗർപ്രിന്‍റ് സെൻസറും ഫോണിലുണ്ട്. പൊടിയിൽ നിന്നും വെള്ളത്തിൽ നിന്നും ഫോണിന് സംരക്ഷണം നൽകുന്നതിന് IP48 റേറ്റിങാണ് ലഭിക്കുന്നത്.

സാംസങ് ഗാലക്‌സി Z ഫോൾഡ് 8 : സവിശേഷതകൾ

ഗാലക്‌സി Z ഫോൾഡ് 8 ഗ്രാഫൈറ്റ്, ക്രീം, ലാവെൻഡർ എന്നീ നിറങ്ങളിൽ ലഭ്യമാണ്. വൈഡ്-ഓപ്പൺ ശൈലിയിലാണ് ഗാലക്‌സി Z ഫോൾഡ് 8 ഡിസൈൻ ചെയ്‌തിരിക്കുന്നത്. മെസേജ്, ഷോർട്ട് വീഡിയോകൾ എന്നിവയിലേക്ക് വേഗത്തിൽ ആക്‌സസ് ചെയ്യാൻ 10:16 കവർ സ്‌ക്രീനോടുകൂടിയാണ് ഇത് വരുന്നത്. വീഡിയോകൾ കാണുമ്പോഴും പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോഴും ഗെയിമുകൾ കളിക്കുമ്പോഴും വലുതും കൂടുതൽ ആഴത്തിലുള്ളതുമായി തോന്നുന്ന ദൃശ്യാനുഭവം നൽകാൻ രൂപകൽപ്പന ചെയ്‌ത 4:3 ഇന്‍റേണൽ ഡിസ്‌പ്ലേ ഇതിലുണ്ട്.

അൾട്ര മോഡലിന് സമാനമായി ഫ്ലെക്‌സ് ടൈറ്റാനിയം സാങ്കേതികവിദ്യ ഇതിനും ലഭിക്കും. ടൈറ്റാനിയം-അലോയ് ഫിലിം ഒരു ടൈറ്റാനിയം പ്ലേറ്റുമായി ജോടിയാക്കിയിരിക്കുന്നു. ഇത് ഈട് നഷ്ടപ്പെടുത്താതെ ഫോണിനെ നേർത്തതാക്കുന്നുവെന്ന് കമ്പനി പറയുന്നു. ഫോൺ തുറക്കുമ്പോൾ ഹിഞ്ച് അനുഭവപ്പെടുന്നതും കുറയ്‌ക്കും.

120Hz അഡാപ്റ്റീവ് റിഫ്രഷ് റേറ്റും 3,000 നിറ്റ്‌സ് വരെ പീക്ക് ബ്രൈറ്റ്‌നസും ഉള്ള 7.6 ഇഞ്ച് ഡൈനാമിക് AMOLED 2X ഇന്നർ ഡിസ്‌പ്ലേയാണ് ഇതിന് ലഭിക്കുന്നത്. 10:16 വീക്ഷണാനുപാതവും 120Hz അഡാപ്റ്റീവ് സ്‌ക്രീൻ റിഫ്രഷ് റേറ്റും ഉള്ള 5.5 ഇഞ്ച് ഡൈനാമിക് അമോലെഡ് 2X കവർ ഡിസ്‌പ്ലേയാണ് ലഭിക്കുന്നത്. കവർ സ്‌ക്രീനിൽ കോർണിങ് ഗൊറില്ല ഗ്ലാസ് സെറാമിക് 3 സംരക്ഷണവും, പിൻവശത്ത് ഗൊറില്ല ഗ്ലാസ് വിക്ടസ് 2 സംര7ണവും, സാംസങ് അഡ്വാൻസ്ഡ് ആർമർ അലുമിനിയം എന്ന് വിളിക്കുന്ന ഒരു അലുമിനിയം ഫ്രെയിമും ബ്രാൻഡ് ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. IP48 റേറ്റിങാണ് ഇതിനും ലഭിക്കുന്നത്.

16 ജിബി വരെ റാമും 1 ടിബി വരെ ഓൺബോർഡ് സ്റ്റോറേജും ഉള്ള ഏറ്റവും പുതിയ സ്‌നാപ്ഡ്രാഗൺ 8 എലൈറ്റ് ജെൻ 5 പ്രോസസറാണ് ഈ സ്മാർട്ട്‌ഫോണിന് കരുത്ത് പകരുന്നത്. ആൻഡ്രോയിഡ് 17 അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള വൺ യുഐ 9 ഔട്ട് ഓഫ് ബോക്‌സിലാണ് പുതിയ ഫോൺ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ഡ്യുവൽ 50 മെഗാപിക്‌സൽ പിൻ ക്യാമറകളും 10 മെഗാപിക്‌സൽ കവർ ഡിസ്‌പ്ലേ ക്യാമറയും 10 മെഗാപിക്‌സൽ ഇന്നർ ഡിസ്‌പ്ലേ ക്യാമറയും സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇത് 30fps-ൽ 8K വീഡിയോ റെക്കോർഡിംഗിനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നു.

കണ്ടന്‍റ് ക്രിയേറ്റർമാർക്കായി രണ്ട് സോഫ്റ്റ്‌വെയർ സവിശേഷതകൾ സാംസങ് അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഉപയോക്താക്കളെ ഫോണിന്‍റെ ഇരുവശത്തുനിന്നും വീഡിയോ പകർത്താനും കവർ ഡിസ്‌പ്ലേയിൽ സ്വയം പ്രിവ്യൂ ചെയ്യാനും അനുവദിക്കുന്ന ഡ്യുവൽ റെക്കോർഡിങ് ഫീച്ചർ ഇതിലുണ്ട്. പുതിയ മൈ ഫാൻക്യാം സവിശേഷത വഴി വിഷയം സ്വയമേവ ട്രാക്ക് ചെയ്യാനും ഇഷ്ടമുള്ള വീക്ഷണാനുപാതത്തിലേക്ക് ഫ്രെയിമിംഗ് ക്രമീകരിക്കാനും കഴിയും. വീഡിയോ പങ്കിടുന്നതിന് മുമ്പ് മാനുവൽ എഡിറ്റുകളുടെ ആവശ്യകത ഇത് കുറയ്ക്കുന്നു.

45W വയർഡ് ചാർജിങും 20W വയർലെസ് ചാർജിങും പിന്തുണയ്‌ക്കുന്ന 4,800mAh ബാറ്ററിയാണ് ഫോണിന് ലഭിക്കുന്നത്. 5G, Wi-Fi 7, ബ്ലൂടൂത്ത്, USB ടൈപ്പ്-C, NFC എന്നിവയാണ് കണക്റ്റിവിറ്റി ഓപ്ഷനുകൾ. സാംസങിന്‍റെ ഏറ്റവും ഭാരം കുറഞ്ഞ ഗാലക്‌സി Z ഫോൾഡ് സ്‌മാർട്ട്‌ഫോണാണ് ഇത്. 201 ഗ്രാം ആണ് ഭാരം.

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