എസ് 25 അൾട്ര വാങ്ങാൻ പണമാണോ പ്രശ്നം? സാംസങ് ആരാധകർക്ക് ലോട്ടറി; പ്രീമിയം ഫോണുകൾ വിലക്കുറവിൽ സ്വന്തമാക്കാൻ അവസരം
Published : May 12, 2026 at 4:58 PM IST
സാംസങിന്റെ എസ് 25 അൾട്ര ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് ഫോണുകൾ വാങ്ങാൻ ആഗ്രഹിച്ചിട്ടും വില കയ്യിലൊതുങ്ങാത്തതിനാൽ മോഹം ഉപേക്ഷിച്ച ചിലരെങ്കിലും ഉണ്ടാകും. ഇത്തരക്കാരെ കൂടെ പരിഗണിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് സാംസങ് ഇപ്പോൾ. ഇതിനായി ദക്ഷിണ കൊറിയൻ കമ്പനിയായ സാംസങ് ഇന്ത്യയിൽ സർട്ടിഫൈഡ് റീ-ന്യൂവ്ഡ് പ്രോഗ്രാം (Certified Re-Newed programme) പ്രഖ്യാപിച്ചു.
ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ്, മിഡ്-റേഞ്ച് മോഡലുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പഴയ ഗാലക്സി ഫോണുകൾ പുതുക്കി വിൽക്കാനാണ് ഈ പ്രോഗ്രാമിലൂടെ കമ്പനി ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. അതായത് സെക്കൻഡ്-ഹാൻഡ് ഫോണുകൾ നവീകരിച്ച് കുറഞ്ഞ വിലയ്ക്ക് ഉപഭോക്താക്കളുടെ കയ്യിലെത്തിക്കും. വാങ്ങുന്ന ഫോണുകൾക്ക് ഒരു വർഷത്തെ വാറന്റി ലഭിക്കുമെന്നതാണ് ഇതിലെ ഹൈലൈറ്റ്.
പുതിയ സാംസങ് ഫോണുകൾക്ക് സാധാരണ ലഭിക്കുന്ന അതേ വാറന്റി കാലാവധി തന്നെയാണ് റീ-ന്യൂവ്ഡ് പ്രോഗ്രാമിലൂടെ വിൽക്കുന്ന ഫോണുകൾക്കും ലഭിക്കുക. വിശ്വാസ്യത, സുരക്ഷ, ഉപയോക്തൃ അനുഭവം എന്നിവയെല്ലാം ഈ ഫോണുകളിലൂടെയും ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് നൽകുമെന്ന് കമ്പനി ഉറപ്പുവരുത്തുന്നു.
ഗാലക്സി എസ് 25, ഗാലക്സി എസ് 25 അൾട്രാ, ഗാലക്സി എ 56 5 ജി, ഗാലക്സി എ 36 5 ജി എന്നിവ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഫോണുകൾ പുതിയ സ്കീമിന് കീഴിൽ ലഭ്യമാക്കുമെന്നും കമ്പനി പറഞ്ഞു. ഇത് ഇ-മാലിന്യവും പുതിയ ഫോണുകൾ നിർമ്മിക്കുമ്പോഴുള്ള പാരിസ്ഥിതിക ആഘാതവും കുറയ്ക്കുമെന്ന് സാംസങ് ഓർമപ്പെടുത്തുന്നു.
സാംസങ് സർട്ടിഫൈഡ് റീ-ന്യൂഡ് പ്രോഗ്രാം: വില, ലഭ്യത
റീ-ന്യൂവ്ഡ് പ്രോഗ്രാമിന് കീഴിൽ വാങ്ങുമ്പോൾ സാംസങ് ഗാലക്സി എസ് 25 അൾട്രയുടെ 12 ജിബി റാം + 256 ജിബി സ്റ്റോറേജ് വേരിയന്റിന് 97,499 രൂപയാണ് വില. ഇതിന്റെ ഇഎംഐ 4,727.40 രൂപ മുതൽ ആരംഭിക്കുന്നു. അതേസമയം ഗാലക്സി എസ് 25ന്റെ 12 ജിബി റാം + 256 ജിബി സ്റ്റോറേജ് മോഡലിന് 58,749 രൂപയാണ് വില. ഇതിന്റെ ഇഎംഐ 2,848.54 രൂപ മുതൽ ആരംഭിക്കുന്നു.
ഗാലക്സി എ56 5 ജിയുടെ 8 ജിബി റാം + 256 ജിബി സ്റ്റോറേജ് മോഡലിന് 31,499 രൂപ വിലയുണ്ട്. ഇഎംഐ 1,512.36 രൂപ മുതൽ ആരംഭിക്കുന്നു. 12 ജിബി റാം + 256 ജിബി സ്റ്റോറേജ് മോഡലിന് 32,749 രൂപ വിലയുണ്ട്. ഇതിന്റെ ഇഎംഐ 1,572.37 രൂപ മുതലാണ് ആരംഭിക്കുന്നത്.
ഗാലക്സി എ36 5 ജിയുടെ 8 ജിബി റാം + 128 ജിബി സ്റ്റോറേജ് മോഡലിന് 23,249 രൂപയാണ് വില. ഇഎംഐ 1,116.25 രൂപ മുതൽ ആരംഭിക്കുന്നു. 8 ജിബി റാം + 256 ജിബി സ്റ്റോറേജ് വേരിയന്റിന് വില 24,499 രൂപയും ഇഎംഐ 1,176.27 രൂപ മുതലുമാണ്. സർട്ടിഫൈഡ് റീ-ന്യൂഡ് പ്രോഗ്രാമിന് കീഴിലുള്ള എല്ലാ ഉപകരണങ്ങളും സാംസങിന്റെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ് (samsung.com) വഴിയും ഇന്ത്യയിലുടനീളമുള്ള സാംസങ് ഷോപ്പ് ആപ്പ് വഴിയും വാങ്ങാനാകും.
|പുതുക്കിയ മോഡൽ
|സ്റ്റോറേജ്
|വില
|ഇഎംഐ
|ഗാലക്സി എസ്25 അൾട്ര
|12GB + 256GB
|Rs 97,499
|Rs 4,727.40
|ഗാലക്സി എസ്25
|12GB + 256GB
|Rs 58,749
|Rs 2,848.54
|ഗാലക്സി എ56 5G
|8GB + 256GB
|Rs 31,499
|Rs 1,512.36
|12GB + 256GB
|Rs 32,749
|Rs 1,572.37
|ഗാലക്സി എ36 5G
|8GB + 128GB
|Rs 23,249
|Rs 1,116.25
|8GB + 256GB
|Rs 24,499
|Rs 1,176.27
സർട്ടിഫൈഡ് റീ-ന്യൂഡ് പ്രോഗ്രാമിന് കീഴിലുള്ള എല്ലാ ഉപകരണങ്ങളും വിശദമായ പരിശോധന, പ്രവർത്തന പരിശോധന, സോഫ്റ്റ്വെയർ മൂല്യനിർണ്ണയം എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്ന സമഗ്രമായ ഇൻ-ഹൗസ് പുതുക്കൽ പ്രക്രിയയ്ക്ക് ശേഷമാണ് ഉപയോക്താക്കളിലേക്ക് എത്തുന്നത്. പുതുക്കിയ ഉപകരണങ്ങൾ യഥാർത്ഥ സാംസങ് ഭാഗങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് പുനഃസ്ഥാപിക്കുമെന്നും പുതിയ ബോക്സുകളിൽ തന്നെ പായ്ക്ക് ചെയ്യുമെന്നും കമ്പനി ഉറപ്പുനൽകുന്നു.
ഓരോ ഉപകരണത്തിലെയും പഴയ ഡാറ്റകൾ പൂർണ്ണമായും നീക്കം ചെയ്യുമെന്നും ദീർഘകാല ഉപയോഗക്ഷമതയ്ക്കായി ഏറ്റവും പുതിയ സോഫ്റ്റ്വെയർ അപ്ഡേറ്റുകൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നും കമ്പനി പറയുന്നു.
