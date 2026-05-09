100 ഇഞ്ച് വരെ സ്ക്രീൻ വലുപ്പം: മികച്ച വിഷ്വൽ എക്സ്പീരിയൻസുമായി സാംസങിന്റെ മിനി എൽഇഡി ടിവി വിപണിയിൽ
വേഗതയിൽ പോലും മികച്ച വിഷ്വൽ എക്സ്പീരിയൻസ് നൽകുന്ന എഐ ഫീച്ചറുകളടങ്ങുന്ന സ്മാർട് ടിവികളാണ് മിനി എൽഇഡി ടിവി ലൈനപ്പിലുള്ളതെന്ന് സാംസങ് അവകാശപ്പെടുന്നു.
Published : May 9, 2026 at 1:27 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: ഉപയോക്താക്കൾക്കായി പ്രീമിയം ടെലിവിഷൻ അനുഭവങ്ങൾ നൽകാൻ സാംസങ്. 2026 മിനി എൽഇഡി ടിവി ലൈനപ്പ് ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ അവതരിപ്പിച്ചു. അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്ത പിക്ചർ പ്രോസസ്സിങ്, വലിയ സ്ക്രീൻ ഓപ്ഷനുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സവിശേഷതകൾ അടങ്ങുന്നതാണ് പുതിയ എൽഇഡി ടിവികൾ. പുതിയ ലൈനപ്പിന്റെ വില ആരംഭിക്കുന്നത് 42,990 രൂപയിൽ നിന്നാണ്.
കൂടാതെ 43 ഇഞ്ച് മുതൽ 100 ഇഞ്ച് വരെ സ്ക്രീൻ വലുപ്പമുള്ള മോഡലുകൾ ഈ ലൈനപ്പിൽ ഉണ്ട്. കൂടുതൽ മികച്ച കാഴ്ചാനുഭവത്തിനായി സ്ലിം മെറ്റൽ ബോഡിയും ഇടുങ്ങിയ ബെസലുകളും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന സാംസങിന്റെ മെറ്റൽസ്ട്രീം ഡിസൈൻ പുതിയ മിനി എൽഇഡി ടിവിയിൽ കാണാം. പരമ്പരാഗത എൽഇഡി ടിവികളുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ വളരെ ചെറിയ എൽഇഡികളാണ് മിനി എൽഇഡി ബാക്ക്ലൈറ്റിങ് സിസ്റ്റത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത്.
പരമ്പരാഗത എൽഇഡി പാനലുകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന എൽഇഡികളുടെ പകുതിയോളം വലുപ്പമുള്ള മിനി എൽഇഡിയാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ബാക്ക്ലൈറ്റിങ് സാങ്കേതികവിദ്യയെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയാണ് പുതിയ ലൈൻഅപ്പ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് തന്നെ. ഇത് കൂടുതൽ പ്രകാശ നിയന്ത്രണവും, കച്ച കോൺട്രാസ്റ്റും, മെച്ചപ്പെട്ട എച്ച്ഡിആർ പ്രകടനവും നൽകുന്നു.
വിശാലമായ കളർ ഗാമറ്റും പ്യുവർ സ്പെക്ട്രം കളർ സാങ്കേതികവിദ്യയും ഈ ലൈനപ്പ് പിന്തുണയ്ക്കുന്നു. സിനിമകൾ, സ്പോർട്സ്, സ്ട്രീമിങ് ഉള്ളടക്കം എന്നിവയിലുടനീളം ബ്രൈറ്റ്നെസ്, കോൺട്രാസ്റ്റ്, മൊത്തത്തിലുള്ള ഇമേജ് നിലവാരം എന്നിവ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിന് കളർ ബൂസ്റ്റർ, മിനി എൽഇഡി എച്ച്ഡിആർ പോലുള്ള അധിക മെച്ചപ്പെടുത്തലുകൾ ഈ ടെലിവിഷനുകളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. മോഷൻ എക്സിലറേറ്റർ 144Hz ടിവികൾ പിന്തുണയ്ക്കുന്നു.
ഗെയിമർമാർക്ക്, വേഗതയേറിയ ഗെയിംപ്ലേയിൽ പോലും വിഷ്വൽ ബ്ലർ ആകുന്നത് കുറയ്ക്കുന്നതിന് ഇത് പിന്തുണയ്ക്കുന്നു. പിക്സൽ-ലെവലിൽ കൃത്യത നൽകാൻ രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത പ്യുവർ സ്പെക്ട്രം കളർ എന്ന സംവിധാനമാണ് ഇതിന് വർണ്ണ കൃത്യത കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിന് സഹായിക്കുന്നത്.
റിയൽ-ടൈം പിക്ചർ ഒപ്റ്റിമൈസേഷൻ, എഐ അപ്സ്കേലിങ്, ഓഡിയോ ട്യൂണിങ് എന്നിവയ്ക്കായി രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്ന 20-ന്യൂറൽ-നെറ്റ്വർക്ക് ആർക്കിടെക്ചറുള്ള സാംസങിന്റെ NQ4 AI Gen2 പ്രോസസറാണ് ഈ ലൈനപ്പിന് കരുത്ത് പകരുന്നത്. കാണുന്ന കണ്ടന്റുകൾക്ക് അനുസരിച്ച് ശബ്ദം ക്രമീകരിക്കാവുന്ന എഐ സൗണ്ട് കൺട്രോളറും സാംസങ് ചേർത്തിട്ടുണ്ട്.
വൺ UI ടൈസൺ ഓപ്പറേറ്റിങ് സിസ്റ്റത്തിലാണ് പുതിയ സ്മാർട്ട് ടിവികൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ഇതിന് ഏഴ് വർഷം വരെ OS അപ്ഗ്രേഡുകൾ സാംസങ് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. സ്മാർട്ട് തിങ്സ് ഇന്റഗ്രേഷൻ, സാംസങ് നോക്സ് സെക്യൂരിറ്റി, ആപ്പിൾ എയർപ്ലേ, അലക്സ, ഗൂഗിൾ അസിസ്റ്റന്റ് പിന്തുണ എന്നിവയ്ക്കൊപ്പം 14 ഭാഷകളിലായി 150-ലധികം സൗജന്യ ചാനലുകളിലേക്ക് ആക്സസ് ഉള്ള സാംസങ് ടിവി പ്ലസ് സ്മാർട്ട് സവിശേഷതകളിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.
റീട്ടെയിൽ സ്റ്റോറുകൾ, സാംസങിന്റെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ്, ഫ്ലിപ്കാർട്ട് എന്നിവയിലൂടെ സാംസങിന്റെ ഏറ്റവും പുതിയ മിനി എൽഇഡി ടിവികൾ ലഭ്യമാകും. ഇത് വാങ്ങുന്നവർക്കായി 5 ശതമാനം വരെ ക്യാഷ്ബാക്കും 30 മാസം വരെ സീറോ ഡൗൺ പേയ്മെന്റ് ഇഎംഐ ഓപ്ഷനുകളും കമ്പനി വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.
