പകുതി വിലയ്‌ക്ക് ഗാലക്‌സി എസ്28 അൾട്ര! വർഷംതോറും പുതിയ മോഡലുകൾ ട്രൈ ചെയ്യാം; ഇൻസ്റ്റാൾമെന്‍റ് പദ്ധതിയുമായി സാംസങ്

ഫ്ലാഗ്‌ഷിപ്പ് ഫോണുകൾ എളുപ്പത്തിൽ ആളുകളിലേക്ക് എത്തുന്നതിനുള്ള മാർഗമായാണ് സാംസങ് ഗാലക്‌സി ഫോറെവർ പ്രോഗ്രാമിനെ കാണുന്നത്. എസ്26 പ്ലസ്, അൾട്ര മോഡലുകൾക്കാണ് നിലവിൽ ഈ സേവനം ലഭ്യമാവുക.

GALAXY FOREVER PROGRAMME ഗാലക്‌സി ഫോറെവർ പ്രോഗ്രാം സാംസങ് ഗാലക്‌സി SAMSUNG GALAXY S26 ULTRA
In picture - (from left to right ) Samsung Galaxy S26 Ultra, Samsung Galaxy S26 Plus, and Samsung Galaxy S26 (Image Credit: Samsung Newsroom)
Published : March 20, 2026 at 5:57 PM IST

ഹൈദരാബാദ്: ഉപഭോക്താക്കൾക്കായി പുതിയ സേവനങ്ങളൊരുക്കുന്ന പദ്ധതി ആരംഭിക്കാൻ സാംസങ്. 'ഗാലക്‌സി ഫോറെവർ പ്രോഗ്രാം' എന്ന പേരിലാണ് കമ്പനി ഇന്ത്യയിൽ പുതിയ പദ്ധതി ആരംഭിക്കാനൊരുങ്ങുന്നത്. സാംസങിന്‍റെ ഏറ്റവും പുതിയ ഗാലക്‌സി എസ് 26 സീരിസ് പോലുള്ള ഫ്ലാഗ്‌ഷിപ്പ് ഫോണുകൾ എളുപ്പത്തിൽ ആളുകളിലേക്ക് എത്തുന്നതിനുള്ള മാർഗമാണ് ഇത്.

പ്രീമിയം സ്‌മാർട്ട്‌ഫോണുകളോട് ആളുകൾക്ക് പ്രിയമേറി വരുന്നത് കണക്കിലെടുത്താണ് ഈ പദ്ധതി. ഗാലക്‌സി ഫോറെവർ പ്രോഗ്രാമിന്‍റെ ഭാഗമാകുന്നവർക്ക് സാംസങ് ഫോൺ വാങ്ങാം. ഗാലക്‌സി ഫോറെവർ പ്രോഗ്രാമിന്‍റെ ഭാഗമാവുന്നവർക്ക് നോ കോസ്റ്റ് ഇഎംഐയിലൂടെ ഇൻസ്റ്റാൾമെന്‍റായി പണമടച്ച് ഫോൺ സ്വന്തമാക്കാനും അപ്‌ഗ്രേഡ് ചെയ്യാനും, 50 ശതമാനം തിരികെ ലഭിക്കുന്ന തുകയടച്ച് ഫോൺ ഉപയോഗിക്കാനും ഒരു വർഷത്തിന് ശേഷം തിരികെ നൽകാനും സാധിക്കും.

ഗാലക്‌സി എസ് 26 അൾട്ര, ഗാലക്‌സി എസ് 26 പ്ലസ് ഉപകരണങ്ങൾക്കാണ് നിലവിൽ ഉടമസ്ഥാവകാശ പരിപാടി ബാധകമാവുക. ഗാലക്‌സി ഫോറെവർ പ്രോഗ്രാം സാംസഹിന്‍റെ ഔദ്യോഗിക വെബ്‌സൈറ്റിലും (samsung.com) ഇന്ത്യയിലുടനീളമുള്ള 1,500ലധികം സാംസങ് എക്സ്പീരിയൻസ് സ്റ്റോറുകളിലും ലഭ്യമാണ്. ഈ ഉടമസ്ഥാവകാശം ഇന്ത്യയിലെ ഗൂഗിളിന്‍റെ പിക്‌സൽ അപ്‌ഗ്രേഡ് പ്രോഗ്രാമിന് സമാനമാണ്.

ഗാലക്‌സി ഫോറെവർ പ്രോഗ്രാം: എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു?
സാംസങിന്‍റെ ഗാലക്‌സി ഫോറെവർ പ്രോഗ്രാം വഴി ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ഒരു വർഷത്തേക്ക് ഒരു ഗാലക്‌സി എസ് 26 അൾട്രാ അല്ലെങ്കിൽ ഗാലക്‌സി എസ് 26 പ്ലസ് സ്വന്തമാക്കാൻ സാധിക്കും. ഉപഭോക്താക്കൾ അവരുടെ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് വഴിയോ സാംസങ് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വാങ്ങുന്നതിനുള്ള ഡിജിറ്റൽ ലെൻഡിങ് പ്ലാറ്റ്‌ഫോമായ സാംസങ് ഫിനാൻസ് + വഴിയോ 12 നോ-കോസ്റ്റ് ഇഎംഐ വഴിയോ ഉപകരണ വിലയുടെ പകുതി മാത്രമേ അടയ്‌ക്കേണ്ടതുള്ളൂ.

അതായത്, 12 മാസം നോ കോസ്റ്റ് ഇഎംഐയിലൂടെ ഇൻസ്റ്റാൾമെന്‍റായി സാംസങ് പ്രീമിയം ഫോണുകളുടെ 50 ശതമാനം പണവും സബ്‌സ്‌ക്രിപ്‌ഷൻ സംഖ്യയും അടച്ചാൽ മതി. 12 മാസത്തിന് ശേഷം ബാക്കി 50 ശതമാനം കൂടെ പണമടച്ചാലേ ഈ ഫോൺ സ്വന്തമാക്കാനാവൂ. അല്ലാത്തപക്ഷം അടച്ച തുക തിരികെ വാങ്ങി ഫോൺ തിരിച്ചുനൽകാം. ഫോൺ കമ്പനിക്ക് തിരികെ നൽകുകയാണെങ്കിൽ ഉറപ്പായ ബൈബാക്ക് നേടാമെന്നും പറയുന്നു.

പതിമൂന്നാം മാസത്തിനുള്ളിൽ ബാക്കി 50 ശതമാനം അടച്ചുകൊണ്ട് അവർക്ക് ഫോൺ സ്വന്തമാക്കാം. 13 മാസത്തേക്ക് 13,999 രൂപ വിലമതിക്കുന്ന സാംസങ് കെയർ+ പ്രൊട്ടക്ഷൻ പ്ലാനും ഗാലക്‌സി ഫോറെവർ പ്രോഗ്രാമിൽ ഉൾപ്പെടുന്നുവെന്ന് സാംസങ് പറയുന്നു.ഫോണിന് എന്തെങ്കിലും അപകടങ്ങൾ സംഭവിക്കുകയോ, ദ്രാവകത്തിന് കേടുപാടുകൾ സംഭവിക്കുകയോ ചെയ്‌താൽ ഗാലക്‌സി ഫോറെവർ പ്രോഗ്രാമിലെ സാംസങ് കെയർ+ ആദ്യ ദിവസം മുതൽ ഉപകരണ സംരക്ഷണവും തടസ്സങ്ങളില്ലാ്തത റിട്ടേൺ പോളിസിയും ഉറപ്പാക്കുന്നുവെന്ന് കമ്പനി പറയുന്നു.

മാത്രമല്ല, ഒരു വർഷത്തിന് ശേഷം ബാക്കി 50 ശതമാനം കൂടെ അടച്ചാൽ ഫോൺ സ്വന്തമാക്കാം. സാംസങ് ഫിനാൻസ്+ വഴി 50 ശതമാനം അടച്ച തുകയിലേക്ക് കൂടുതൽ തുക നൽകി ഫോൺ അപ്‌ഗ്രേഡ് ചെയ്യാനും അവസരമുണ്ട്. കൂടാതെ കെയർ+ പ്രൊട്ടക്ഷൻ സേവനവും ഈ പദ്ധതിയിലൂടെ കമ്പനി നൽകും.

The Galaxy Forever programme is applicable to the Galaxy S26 Ultra and Galaxy S26 Plus devices. (Image Credit: Samsung Newsroom)

ഉപഭോക്താക്കൾ എത്ര പലിശ നൽകേണ്ടിവരും?
ഗാലക്‌സി എസ്26 അൾട്രയുടെ 12 ജിബി റാം + 256 ജിബി സ്റ്റോറേജ് മോഡലിന് 1.40 ലക്ഷം രൂപയാണ് വില. ഇത് വാങ്ങുന്നവർ മാസംതോറും ഗാലക്‌സി ഫോറെവർ പ്രോഗ്രാം ഫീസായ 749.92 രൂപയുൾപ്പെടെ 6,583.21 രൂപ ഇഎംഐ അടയ്‌ക്കേണ്ടിവരും. 5,833.29 രൂപയാണ് ഇതിലെ ഇഎംഐ തുക.

1.20 ലക്ഷം രൂപ വിലയുള്ള ഗാലക്‌സി എസ് 26 പ്ലസിന്‍റെ 12 ജിബി റാം + 256 ജിബി സ്റ്റോറേജ് മോഡലിന് 4,999.96 രൂപ ഇഎംഐയും 749.92 രൂപ ഗാലക്‌സി ഫോറെവർ പ്രോഗ്രാം ഫീസും ഉൾപ്പെടെ 5,749.88 രൂപ നൽകണം.

മോഡൽ പ്രാരംഭവിലEMIഗാലക്‌സി ഫോറെവർ
പ്രോഗ്രാം ഫീസ്		ആകെ
അടയ്‌ക്കേണ്ട തുക
ഗാലക്‌സി എസ്26 പ്ലസ്Rs 1,19,999Rs 4,999.96Rs 749.92Rs 5,749.88
ഗാലക്‌സി എസ്28 അൾട്രRs 1,39,999Rs 5,833.29Rs 749.92Rs 6,583.21

തടസ്സമില്ലാത്ത അപ്‌ഗ്രേഡുകൾ, റിട്ടേണുകൾ, ഓട്ടോമേറ്റഡ് സെറ്റിൽമെന്‍റുകൾ എന്നിവയ്ക്കായി സെർവിഫൈ, ഡിഎംഐ ഫിനാൻസ് എന്നിവയുമായി പങ്കാളിത്തത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് സാംസങ് പറയുന്നു. മാത്രമല്ല, തിരഞ്ഞെടുത്ത കോർപ്പറേറ്റ് ജീവനക്കാർക്കും വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും ഉടമസ്ഥാവകാശ പരിപാടി ലഭ്യമാണ്. യോഗ്യരായ ഉപയോക്താക്കൾക്ക് സാംസങ് കോർപ്പറേറ്റ്+, സ്റ്റുഡന്റ്+ ഓൺലൈൻ സ്റ്റോറുകൾ വഴി ഈ എക്‌സ്‌ക്ലൂസീവ് ഉടമസ്ഥാവകാശ ആനുകൂല്യങ്ങൾ ആക്‌സസ് ചെയ്യാൻ കഴിയും.

Also Read:

  1. സൂക്ഷിച്ചാൽ ദുഃഖിക്കേണ്ട! 220 ദശലക്ഷത്തിലധികം ഐഫോണുകൾക്ക് സുരക്ഷാ ഭീഷണി: മുന്നറിയിപ്പുമായി ആപ്പിൾ
  2. 54 മണിക്കൂർ വരെ ബാറ്ററി ലൈഫ്! എഐ കോൾ നോയ്‌സ് റിഡക്ഷൻ സവിശേഷതയുമായി വൺപ്ലസിന്‍റെ പുതിയ ഇയർബഡ്‌സ്
  3. റെട്രോ സ്റ്റൈലിന്‍റെയും ആധുനിക സാങ്കേതികവിദ്യയുടെയും സംയോജനം: 'മിനി കൂപ്പർ എസ് വിക്‌ടറി എഡിഷൻ' ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ
  4. സാംസങിനും ഹുവായ്‌ക്കും എതിരാളി! ആപ്പിളിന്‍റെ ഫോൾഡബിൾ ഫോൺ വരുന്നു; 'ഐഫോൺ 18 അൾട്ര' ആയിരിക്കുമോ?

