ആപ്പിൾ വിഷൻ പ്രോയെ വെല്ലുമോ സാംസങിന്റെ എക്സ്ആർ ഹെഡ്സെറ്റ് 'പ്രൊജക്ട് മൂഹൻ'? ലോഞ്ച് തീയതിയും വിശദാംശങ്ങളും
കാത്തിരിപ്പ് അവസാനിക്കുന്നു, സാംസങിന്റെ എക്സ്ആർ ഹെഡ്സെറ്റ് ഉടൻ പുറത്തിറക്കും. ലോഞ്ച് തീയതിയും പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്ന സ്പെസിഫിക്കേഷനുകളും അറിയാം.
Published : October 15, 2025 at 3:17 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: ലോകമെമ്പാടുമുള്ള സാംസങ് ഉപയോക്താക്കൾ ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരുന്ന മിക്സഡ് റിയാലിറ്റി എക്സ്ആർ ഹെഡ്സെറ്റ് പ്രൊജക്റ്റ് മൂഹന്റെ ലോഞ്ച് തീയതി ഒടുവിൽ വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ് സാംസങ്. ഒക്ടോബർ 21ന് നടക്കുന്ന വേൾഡ് വൈഡ് ഓപ്പൺ ഗാലക്സി ഇവന്റിലായിരിക്കും ഈ ഹെഡ്സെറ്റ് പുറത്തിറക്കുക. ആപ്പിൾ വിഷൻ പ്രോയ്ക്ക് സമാനമായി വിർച്വൽ റിയാലിറ്റിയും ഓഗ്മെന്റഡ് റിയാലിറ്റിയും ഒത്തുചേരുന്ന ഹെഡ്സെറ്റ് ആണിത്.
ഈ ഹെഡ്സെറ്റ് ധരിച്ചാൽ യഥാർത്ഥ ചുറ്റുപാടിൽ വച്ച് തന്നെ വെർച്വൽ വസ്തുക്കളും ആപ്പുകളും 3D ആയി കാണാനും ഉപയോഗിക്കാനും സാധിക്കും. 2025 മാർച്ചിൽ ബാഴ്സലോണയിൽ വെച്ച് നടന്ന ടെക് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഇവന്റായ മൊബൈൽ വേൾഡ് കോൺഗ്രസിൽ സാംസങ് പ്രൊജക്റ്റ് മൂഹൻ പ്രദർശിപ്പിച്ചിരുന്നു. ഒക്ടോബർ 21ന് രാത്രി 10 മണിക്ക് (അതായത് ഇന്ത്യൻ സമയം ഒക്ടോബർ 22, 7:30 am) ആയിരിക്കും ഈ പരിപാടി നടക്കുക. ഇവന്റ് സാംസങിന്റെ വെബ്സൈറ്റിലോ യൂട്യൂബ് ചാനലിലോ ലൈവായി കാണാൻ കഴിയും. ഇതിനുള്ള ലിങ്ക് ചുവടെ നൽകുന്നു.
എന്താണ് പ്രൊജക്ട് മൂഹൻ:
സാംസങിന്റെ ആദ്യത്തെ ആൻഡ്രോയ്ഡ് മിക്സഡ് റിയാലിറ്റി (XR) ഹെഡ്സെറ്റാണ് പ്രൊജക്റ്റ് മൂഹൻ. ഗൂഗിളുമായും ക്വാൽകോമുമായും ചേർന്നാണ് ആൻഡ്രോയ്ഡ് XR പ്ലാറ്റ്ഫോം വരുന്നത്. യഥാർത്ഥ ലോകത്തെയും വിർച്വൽ ലോകത്തെയും സംയോജിപ്പിച്ച് ഉപയോക്താക്കൾക്ക് വേറിട്ട അനുഭവം നൽകുന്ന ഒന്നാണ് ഈ ഹെഡ്സെറ്റെന്ന് പറയാം. വെർച്വൽ റിയാലിറ്റി (VR), ഓഗ്മെന്റഡ് റിയാലിറ്റി (AR), മിക്സഡ് റിയാലിറ്റി (MR) എന്നീ 3 പ്രധാന സാങ്കേതികവിദ്യകളാണ് ഇതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത്.
ഗൂഗിളും ക്വാൽകോമുമായി സഹകരിച്ച് സാംസങ്
സാംസങിന്റെ വരാനിരിക്കുന്ന എക്സ്ആർ ഹെഡ്സെറ്റ് ആൻഡ്രോയിഡ് XR പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ പ്രവർത്തിക്കും. സാംസങ് ഗൂഗിളുമായും ക്വാൽകോമുമായും സഹകരിച്ച് വികസിപ്പിച്ചെടുത്തതാണ് ഇത്. ധാരാളം എഐ സവിശേഷതകളോടെ വരുന്ന എഐ സാങ്കേതികവിദ്യ ഉപയോഗിച്ചുള്ള പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ് ഇത്.
ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ കൂടുതൽ ഉപകാരപ്രദമായിരിക്കും പ്രോജക്റ്റ് മൂഹൻ എന്നാണ് സാംസങ് പറയുന്നത്. ഈ ഹെഡ്സെറ്റ് 2024ൽ വിക്ടോറിയ സോങ് എന്ന പത്രപ്രവർത്തകൻ പരീക്ഷിച്ചു നോക്കിയിരുന്നു. ഒരു വർഷത്തിന് ശേഷം ഇപ്പോൾ പുറത്തിറക്കാനൊരുങ്ങുകയാണ് കമ്പനി.
💙 Like this post for exclusive updates and join us at Samsung Galaxy Event on October 21 at 10PM ET, to experience new ways to play, discover, and work.— Samsung Mobile (@SamsungMobile) October 14, 2025
Come meet the first official device on Android XR—Project Moohan. pic.twitter.com/4nhjYj1Q4y
എന്നാൽ സാംസങ് പ്രൊജക്റ്റ് മൂഹന്റെ ലോഞ്ചിനായി കണ്ടെത്തിയ സമയമാണ് മറ്റൊരു ചർച്ചാ വിഷയം. കാരണം സാംസങിന്റെ എതിരാളിയായ ആപ്പിൾ, തങ്ങളുടെ വിഷൻ പ്രോ ഹെഡ്സെറ്റിന്റെ ഏറ്റവും പുതിയ പതിപ്പ് പുറത്തിറക്കാൻ പോകുകയാണ്. വേഗതയേറിയ ചിപ്പ് ഉപയോഗിച്ചായിരിക്കും പുതിയ വിഷൻ പ്രോ വിപണിയിലെത്തുക.
എഫ്സിസി ഫയലിങുകളിൽ ഒരു പുതിയ വിഷൻ പ്രോ ഉപകരണവും കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ആപ്പിൾ ഇപ്പോൾ ഹെഡ്സെറ്റുകൾക്കപ്പുറം സ്മാർട്ട് ഗ്ലാസുകളിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാനാണ് സാധ്യത. ഇതിനർത്ഥം സാംസങിന്റെ പുതിയ XR ഹെഡ്സെറ്റിന് ആപ്പിൾ വിഷൻ പ്രോയുമായി മത്സരിക്കാൻ കഴിയും എന്നാണ്.
പ്രൊജക്റ്റ് മൂഹനിൽ സോണിയുടെ രണ്ട് 1.3 ഇഞ്ച് 4K OLED സിലിക്കൺ ഡിസ്പ്ലേ പാനലുകളും ഒരു ക്വാൽകോം സ്നാപ്ഡ്രാഗൺ XR2+ Gen 2 ചിപ്സെറ്റും ഉൾപ്പെട്ടേക്കാം. സാധ്യമായ മറ്റ് സവിശേഷതകൾ പരിശോധിക്കാം.
|സവിശേഷത
|വിശദാംശങ്ങൾ
|ഇവന്റ് ഫോക്കസ്
|കൂടുതൽ ഹാർഡ്വെയർ വിശദാംശങ്ങൾ പരിപാടിയിൽ വെളിപ്പെടുത്തും
|ഡിസ്പ്ലേ
|സോണി സിലിക്കൺ പാനലുകളിൽ രണ്ട് 1.3 ഇഞ്ച് 4K OLED ഉപയോഗിക്കുന്നതായി പറയപ്പെടുന്നു.
|പ്രൊസസ്സർ (SoC)
|ക്വാൽകോം സ്നാപ്ഡ്രാഗൺ XR2+ Gen 2 കൊണ്ട് സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്നു
|പ്രൊജക്റ്റ് കോഡ്നാമം
|പ്രൊജക്റ്റ് മൂഹൻ
|ഭാരം
|ആപ്പിളിന്റെ ഹെഡ്സെറ്റിനേക്കാൾ 2 മുതൽ 3 ഔൺസ് വരെ ഭാരം കുറവാണെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു.
