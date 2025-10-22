ETV Bharat / automobile-and-gadgets

256GB വരെ സ്റ്റോറേജുള്ള സാംസങ് ഗാലക്‌സി എക്‌സ്‌ആർ ഹെഡ്‌സെറ്റിന് 545 ഗ്രാം ഭാരമാണുള്ളത്. സ്‌നാപ്ഡ്രാഗൺ XR2+ Gen 2 ചിപ്‌സെറ്റാണ് ഇതിന് കരുത്ത് പകരുന്നത്.

The Samsung Galaxy XR headset features two 2-way speakers (woofer and tweeter), a six-microphone array, and supports Wi-Fi 7 and Bluetooth 5.4 connectivity. (Image Credit: Samsung)
By ETV Bharat Tech Team

Published : October 22, 2025 at 3:11 PM IST

ഹൈദരാബാദ്: ലോകമെമ്പാടുമുള്ള സാംസങ് ഉപയോക്താക്കൾ ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരുന്ന ഒന്നായിരുന്നു ഗാലക്‌സി എക്‌സ്‌ആർ ഹെഡ്‌സെറ്റ്. ഇന്നലെ (ഒക്ടോബർ 21) നടന്ന വേൾഡ് വൈഡ് ഓപ്പൺ ഗാലക്‌സി ഇവന്‍റിൽ പുതിയ എക്സ്റ്റെൻഡഡ് റിയാലിറ്റി ഹെഡ്‌സെറ്റ് പുറത്തിറക്കിയിരിക്കുകയാണ് സാംസങ്. ഓഗ്‌മെന്‍റഡ് റിയാലിറ്റിയെ (AR) യഥാർത്ഥ ചുറ്റുപാടുമായി രണ്ട് ലെൻസുകൾ വഴി സംയോജിപ്പിക്കാൻ ഇതിനാകും.

ഈ ഹെഡ്‌സെറ്റ് ധരിച്ചാൽ യഥാർത്ഥ ചുറ്റുപാടിൽ വച്ച് തന്നെ വെർച്വൽ വസ്‌തുക്കളും ആപ്പുകളും 3D ആയി കാണാൻ സാധിക്കും. 90Hz മൈക്രോ-OLED ഡിസ്‌പ്ലേകൾ, സ്‌നാപ്ഡ്രാഗൺ XR2+ Gen 2 SoC, 16GB RAM, 256GB സ്റ്റോറേജ്, 3D ഫോട്ടോ, വീഡിയോ ക്യാപ്‌ചറിങ് എബിലിറ്റി, ഒന്നിലധികം ക്യാമറകൾ, ഐ ട്രാക്കിങ്, സാധാരണ ഉപയോഗത്തിൽ 2 മണിക്കൂർ വരെ ബാറ്ററി ലൈഫ് എന്നിവയാണ് പുതിയ ഗാലക്‌സി എക്‌സ്‌ആർ ഹെഡ്‌സെറ്റിന്‍റെ പ്രധാന സവിശേഷതകൾ.

സാംസങ് ഗൂഗിളുമായും ക്വാൽകോമുമായും സഹകരിച്ച് വികസിപ്പിച്ചെടുത്തതാണ് ഇത്. ഗൂഗിളിന്‍റെ പുതിയ ആൻഡ്രോയിഡ് XR പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിലാണ് ഗാലക്‌സി എക്‌സ്‌ആർ ഹെഡ്‌സെറ്റ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ഇതുവഴി യഥാർത്ഥ ലോകത്തെയും വിർച്വൽ ലോകത്തെയും സംയോജിപ്പിച്ച് ഉപയോക്താക്കൾക്ക് വേറിട്ട അനുഭവം ലഭിക്കും.

സാംസങ് ഗാലക്‌സി XR ഹെഡ്‌സെറ്റ്: വില
സാംസങിന്‍റെ പുതിയ ഗാലക്‌സി XR ഹെഡ്‌സെറ്റിന്‍റെ 16 ജിബി റാം + 256 ജിബി സ്റ്റോറേജ് വേരിയന്‍റിന് യുഎസിൽ $1,799 (ഏകദേശം 1.5 ലക്ഷം രൂപ) ആണ് വില. അതേസമയം, ഇതേ സ്‌പെസിഫിക്കേഷനുകളുള്ള ഹെഡ്‌സെറ്റിന് ദക്ഷിണ കൊറിയയിൽ KRW 2,690,000 (ഏകദേശം 1.65 ലക്ഷം രൂപ) ആണ് വില. മുഴുവൻ വിലയും ഒരേസമയം നൽകാൻ സാധിക്കാത്ത യുഎസ് ഉപയോക്താക്കൾക്ക് 12 മാസത്തേക്ക് പ്രതിമാസം $149 (ഏകദേശം 13,000 രൂപ) നിരക്കിൽ ഇൻസ്റ്റാൾമെന്‍റായി വാങ്ങാനാവും.

നിലവിൽ പുതിയ ഹെഡ്‌സെറ്റ് യുഎസിലും ദക്ഷിണ കൊറിയയിലും മാത്രമേ ലഭ്യമാകൂ. കമ്പനിയുടെ ഓൺലൈൻ സ്റ്റോർ വഴി ഇത് ലഭ്യമാകും. സിൽവർ ഷാഡോ ഷേഡിൽ മാത്രമാണ് ഗാലക്‌സി XR ഹെഡ്‌സെറ്റ് ലഭ്യമാവുക. ഇന്ത്യയിൽ ഗാലക്‌സി XR ഹെഡ്‌സെറ്റ് പുറത്തിറക്കുമോയെന്ന് സാംസങ് ഇതുവരെ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടില്ല.

സാംസങ് ഗാലക്‌സി XR ഹെഡ്‌സെറ്റ്: സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ

ഗാലക്‌സി XR ഹെഡ്‌സെറ്റിൽ 3,552 x 3,840 പിക്‌സൽ റെസല്യൂഷൻ, ആകെ 27 ദശലക്ഷം പിക്‌സലുകൾ, 6.3-മൈക്രോൺ പിക്‌സൽ പിച്ച്, 90Hz വരെ റിഫ്രഷ് റേറ്റ്, 100 ഡിഗ്രി ലംബവും 109 ഡിഗ്രി തിരശ്ചീന ഫീൽഡ് ഓഫ് വ്യൂവും ഉള്ള മൈക്രോ-OLED ഡിസ്‌പ്ലേ ആണ് ഉള്ളത്. 16GB റാമും 256GB സ്റ്റോറേജുമായി ജോടിയാക്കിയ സ്‌നാപ്ഡ്രാഗൺ XR2+ Gen 2 ചിപ്‌സെറ്റാണ് പുതിയ ഹെഡ്‌സെറ്റിന് കരുത്ത് പകരുക. വിപുലമായ എഐ പ്രോസസിങിനായി ഒരു സമർപ്പിത ക്വാൽകോം ഹെക്‌സഗൺ NPU ഇതിലുണ്ട്.

നെറ്റിയിലും തലയുടെ പിൻഭാഗത്തും മർദ്ദം വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനായി ഗാലക്‌സി XR ഹെഡ്‌സെറ്റ് എർഗണോമിക് ആയാണ് രൂപകൽപ്പന ചെയ്‌തിരിക്കുന്നത്. ഭാരം കുറഞ്ഞതും ഒതുക്കമുള്ളതുമായി ഈ ഹെഡ്‌സെറ്റിനെ നിലനിർത്താൻ കമ്പനി ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിനായി ബാറ്ററി പായ്ക്ക് ഹെഡ്‌സെറ്റിൽ നിന്ന് വേർതിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. 545 ഗ്രാം ആണ് ഹെഡ്‌സെറ്റിന്‍റെ ഭാരം. അതേസമയം 302 ഗ്രാം ഭാരമുള്ളതാണ് ബാറ്ററി.

സാധാരണ ഉപയോഗത്തിൽ 2 മണിക്കൂർ വരെയും വീഡിയോകൾ കാണുമ്പോൾ 2.5 മണിക്കൂർ വരെയും ബാറ്റി ലൈഫ് നീണ്ടുനിൽക്കും. നീക്കം ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു ലൈറ്റ് ഷീൽഡും ഇതിലുണ്ട്. ഇത് ഘടിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ ബാഹ്യ പ്രകാശം തടഞ്ഞ് മികച്ച ദൃശ്യാനുഭവം നൽകും. അതേസമയം ഇത് ഘടിപ്പിക്കാതെയിരിക്കുമ്പോൾ ഒതുക്കമുള്ളതായി മാറും.

ക്യാമറകൾ, ഐ ട്രാക്കറുകൾ, സെൻസറുകൾ എന്നിവയും ഈ ഹെഡ്‌സെറ്റിൽ സജ്ജീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. 6.5MP ക്യാമറ ഉപയോഗിച്ച് 3D ഫോട്ടോകളും വീഡിയോകളും പകർത്താനാകും. ഗാലക്‌സി XR ഹെഡ്‌സെറ്റിൽ രണ്ട് 2-വേ സ്‌പീക്കറുകൾ (വൂഫർ, ട്വീറ്റർ), ആറ് മൈക്രോഫോൺ അറേ എന്നിവയുണ്ട്. കൂടാതെ Wi-Fi 7, ബ്ലൂടൂത്ത് 5.4 കണക്റ്റിവിറ്റിയും പിന്തുണയ്ക്കുന്നു. ഗൂഗിളിന്‍റെ ആൻഡ്രോയിഡ് XR പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിലാണ് ഇത് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്.

നിരവധി എഐ ഫീച്ചറുകളും ഇതിലുണ്ട്. ജെമിനൈ എഐയും ഇത് പിന്തുണയ്‌ക്കും. ഇത് ഉപയോക്താക്കളെ ശബ്‌ദങ്ങളോ, ആംഗ്യങ്ങളോ, കാഴ്‌ചയോ ഉപയോഗിച്ച് ആവശ്യമായ ജോലികൾ ചെയ്യാൻ അനുവദിക്കുന്നു. ഗൂഗിൾ മാപ്‌സ്, യൂട്യൂബ്, സർക്കിൾ ടു സെർച്ച്, ഗൂഗിൾ ഫോട്ടോസ് തുടങ്ങിയ ഗൂഗിൾ ആപ്പുകളും ഇതിലുണ്ടാകും.

