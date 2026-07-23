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അഡ്വാൻസ്ഡ് ഹെൽത്ത് ട്രാക്കിങ് സംവിധാനമുള്ള രണ്ട് പുത്തൻ സ്മാർട്ട്വാച്ചുകളുമായി സാംസങ്: സവിശേഷതകൾ അറിയാം
വലിയ ബാറ്ററികൾ, കൂടുതൽ ബ്രൈറ്റ്നെസ് ഉള്ള ഡിസ്പ്ലേകൾ, പുതിയ എഐ പവേർഡ് ഹെൽത്ത് ട്രാക്കിങ് ടൂളുകൾ എന്നിവ ഉൾക്കൊള്ളുന്നതാണ് സാംസങിന്റെ പുത്തൻ സ്മാർട്ട്വാച്ചുകൾ.
Published : July 23, 2026 at 2:07 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: മാസങ്ങൾ നീണ്ട കാത്തിരിപ്പിന് വിരാമമിട്ടുകൊണ്ട് സാംസങ് ഗാലക്സി Z ഫോൾഡ് 8 അൾട്ര ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഫോൾഡബിൾ ഫോണുകൾ ആഗോള വിപണികളിൽ പുറത്തിറക്കിയിരിക്കുകയാണ്. ഫോൾഡബിൾ ഫോണുകൾക്കൊപ്പം കമ്പനി രണ്ട് പുതിയ സ്മാർട്ട്വാച്ചുകളും പുറത്തിറക്കി. ഗാലക്സി വാച്ച് അൾട്ര 2, ഗാലക്സി വാച്ച്9 എന്നിവയാണ് സാംസങിന്റെ പുത്തൻ സ്മാർട്ട്വാച്ചുകൾ.
തുടർച്ചയായ റിസ്റ്റ് അധിഷ്ഠിത ട്രാക്കിങിലൂടെ കൂടുതൽ വിശദമായ ആരോഗ്യ സ്ഥിതിവിവരക്കണക്കുകൾ നൽകുന്നതിനാണ് രണ്ട് വെയറബിളുകളും രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ദൈർഘ്യമേറിയ ബാറ്ററി ലൈഫ്, തിളക്കമുള്ള ഡിസ്പ്ലേ പുതിയ AI- പവർ ഹെൽത്ത് സവിശേഷതകൾ എന്നിവ ഇതിൽ സംയോജിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. 24 മണിക്കൂറും ഉപയോക്താക്കൾക്ക് ധരിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന തരത്തിലാണ് രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങൾ പരിശോധിക്കാം.
വിലയും ലഭ്യതയും
സാംസങിന്റെ പ്രീമിയം ഗാലക്സി വാച്ച് അൾട്ര 2ന് 64,999 രൂപ വിലയുണ്ട്. ഇത് ടൈറ്റാനിയം സിൽവർ, ടൈറ്റാനിയം ഗ്രേ നിറങ്ങളിൽ ലഭ്യമാണ്. കൂടുതൽ താങ്ങാനാവുന്ന വിലയുള്ള സ്മാർട്ട് വാച്ചായ ഗാലക്സി വാച്ച്9 രണ്ട് വലുപ്പങ്ങളിലും കണക്റ്റിവിറ്റി ഓപ്ഷനുകളിലും ലഭ്യമാണ്. 40mm ബ്ലൂടൂത്ത് വേരിയന്റിന് 37,999 രൂപയും LTE പതിപ്പിന് 41,999 രൂപയുമാണ് വില. ഇത് ക്രീം, ഗ്രാഫൈറ്റ് ഷേഡുകളിലാണ് വരുന്നത്. 44mm ബ്ലൂടൂത്ത് മോഡലിന് 40,999 രൂപയും LTE വേരിയന്റിന് 44,999 രൂപയുമാണ് വില. ഇത് സിൽവർ, ഗ്രാഫൈറ്റ് നിറങ്ങളിൽ ലഭ്യമാണ്. രണ്ട് വാച്ചുകളും സാംസങിന്റെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ് (samsung.com/in) വഴി ഇന്ത്യയിൽ പ്രീ-ഓർഡറിന് ലഭ്യമാണ്. 2026 ഓഗസ്റ്റ് 4 മുതൽ ലഭ്യമായി തുടങ്ങും.
|മോഡൽ
|വേരിയന്റ്
|വില
|വലിപ്പം
|കണക്റ്റിവിറ്റി
|ഗാലക്സി വാച്ച് അൾട്ര 2
|47mm
|ബ്ലൂടൂത്ത്, എൽടിഇ
|Rs 64,999
|ഗാലക്സി വാച്ച് 9
|40mm
|ബ്ലൂടൂത്ത്
|Rs 37,999
|എൽടിഇ
|Rs 41,999
|44mm
|ബ്ലൂടൂത്ത്
|Rs 40,999
|എൽടിഇ
|Rs 44,999
ഗാലക്സി വാച്ച് അൾട്ര2: സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ
ഔട്ട്ഡോർ, സ്പോർട്സ് പ്രേമികളെ ലക്ഷ്യം വച്ചുള്ളതാണ് അൾട്ര2. ഉയരവും ഭൂപ്രകൃതിയും ട്രാക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു ട്രെയിൽ റൺ മോഡ്, വിയർപ്പ് നഷ്ട്ടം കണക്കാക്കുകയും ജലാംശം മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശം നൽകുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു പുതിയ ന്യൂട്രീഷൻ അലേർട്ട് സവിശേഷത എന്നിവ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. IP69K റേറ്റിങ്, 10 ATM, EN13319 സർട്ടിഫൈഡ് എന്നിവയുള്ള പ്രൊഫഷണൽ ഡൈവിംഗിനെയും ഈ വാച്ച് പിന്തുണയ്ക്കും. ഇത് വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആഴം, സമയം, ജലത്തിന്റെ താപനില എന്നിവ യാന്ത്രികമായി ട്രാക്ക് ചെയ്യാൻ അനുവദിക്കുന്നു. ഉപകരണ ബ്രാൻഡായ മാരെസുമായി ചേർന്ന് വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത അധിക ഡൈവിങ് സവിശേഷതകൾ ഈ വർഷം അവസാനം ഒരു സമർപ്പിത ആപ്പ് വഴി എത്തും.
ഹാർഡ്വെയർ വശത്ത്, അൾട്രാ2 ന് 800 mAh ബാറ്ററി ആണ് ലഭിക്കുന്നത്. ഇത് മുൻ മോഡലിനേക്കാൾ 35% വർധനവ് സൂചിപ്പിക്കുന്നു. പുതിയ സ്നാപ്ഡ്രാഗൺ വെയർ എലൈറ്റ് പ്ലാറ്റ്ഫോമും ഗാലക്സി വാച്ച് അൾട്രയ്ക്ക് ലഭിക്കുന്നു. ഇതിന്റെ ഡിസ്പ്ലേ 5,000 നിറ്റ്സ് ബ്രൈറ്റ്നെസ് നൽകുന്നു. ഇത് ഒരു സ്മാർട്ട് വാച്ചിൽ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടുള്ളതിൽ വച്ച് ഏറ്റവും ഉയർന്ന ബ്രൈറ്റ്നെസ് ആണെന്ന് സാംസങ് പറയുന്നു. വലിയ ബാറ്ററി ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും, മുൻഗാമിയേക്കാൾ 12% കനം കുറഞ്ഞതാണ് ഈ വാച്ച്. ഷോക്ക്-റെസിസ്റ്റന്റ് ടൈറ്റാനിയം കേസിംഗും മെച്ചപ്പെട്ട സുഖസൗകര്യത്തിനായി ഭാരം കുറഞ്ഞ ബാൻഡുകളും ഇതിൽ ഉണ്ട്.
ഗാലക്സി വാച്ച്9: സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ
ദൈനംദിന ആരോഗ്യ വിവരങ്ങൾ പരിശോധിക്കുന്നതിനും വിലയിരുത്തുന്നതിനും ഒരു കൂട്ടാളിയായി വാച്ച്9 ഉപയോഗിക്കാം. തുടർച്ചയായ ട്രാക്കിങിന് മികച്ച ഓപ്ഷനാണ് ഇത്. ഭാരം കുറഞ്ഞ അലുമിനിയം കേസിംഗും പരസ്പരം മാറ്റാവുന്ന സോഫ്റ്റ്-ടച്ച് ബാൻഡുകളും ഇതിലുണ്ട്. 390 mAh ബാറ്ററിയും 3,000-നിറ്റ് ഡിസ്പ്ലേയും ഉള്ള ഈ വാച്ച് സ്നാപ്ഡ്രാഗൺ വെയർ എലൈറ്റ് പ്ലാറ്റ്ഫോമിലാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്.
പുതിയ എഐ ഹെൽത്ത് സവിശേഷതകളും
വ്യക്തിഗത ആരോഗ്യ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനായി ബയോമെട്രിക് ഡാറ്റ ശേഖരിക്കുന്ന സാംസങിന്റെ ബയോആക്ടീവ് സെൻസർ രണ്ട് വാച്ചുകളിലും ഉൾപ്പെടുന്നു. FDA- ക്ലിയർ ചെയ്ത സ്ലീപ്പ് അപ്നിയ ഡിറ്റക്ഷൻ ടൂൾ, ഉറക്കത്തിനിടയിലെ അസാധാരണമായ മാറ്റങ്ങൾ ഫ്ലാഗ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വൈറ്റൽസ് ഫീച്ചർ, കാർഡിയോവാസ്കുലാർ നിരീക്ഷണത്തിനുള്ള ഒരു ഹാർട്ട് ഹെൽത്ത് സ്കോർ, പരിശീലന മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശത്തിനായുള്ള ഡെയ്ലി കാർഡിയോ ലോഡ്, മൊത്തത്തിലുള്ള ശാരീരിക പ്രകടനത്തിനായുള്ള ഒരു ഫിറ്റ്നസ് ഇൻഡെക്സ്, സുരക്ഷിതമല്ലാത്ത ശബ്ദ നിലകളെക്കുറിച്ച് ഉപയോക്താക്കൾക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്ന ഒരു ഹിയറിങ് ഫീച്ചർ എന്നിവ രണ്ട് മോഡലുകളിലുമുള്ള പുതിയ സവിശേഷതകളിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.
ബാൻഡ് ഓപ്ഷനുകൾ
രണ്ട് വാച്ചുകൾക്കും സാംസങ് പുതിയ ബാൻഡ് ഓപ്ഷനുകളും അവതരിപ്പിക്കുന്നു. അൾട്രാ2 ഓപ്ഷനുകളിൽ മറൈൻ ബാൻഡ്, പീക്ക്ഫോം ബാൻഡ്, ട്രെയിൽ ബാൻഡ് എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു. ഇത് അത്ലറ്റിക് ഉപയോഗത്തിന് വേണ്ടി രൂപകൽപ്പന ചെയ്തതാണ്. ദൈനംദിന സുഖസൗകര്യങ്ങളും ശൈലിയും ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള സ്പോർട്സ് ബാൻഡ്, മിസ്റ്റി ബാൻഡ്, ഫാബ്രിക് ബാൻഡ് എന്നിവ വാച്ച് 9 വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.
സബ്സ്ക്രിപ്ഷനുകളും പിന്തുണയും
സാംസങിന്റെ പുത്തൻ വാച്ചുകളിൽ ഏതെങ്കിലും വാങ്ങുന്നവർക്ക് സ്ട്രാവയുടെ 60 ദിവസത്തെ സൗജന്യ ട്രയലും iFIT-യുടെ രണ്ട് മാസത്തെ സൗജന്യ ട്രയലും ലഭിക്കും. സാംസങ് കെയർ+ ലഭ്യമാണ്. റിപ്പയർ പിന്തുണയും വിപുലീകൃത വാറന്റി കവറേജും ആണ് മറ്റ് പിന്തുണകൾ.
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