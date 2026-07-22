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ഫോൾഡബിൾ ഫോണുകളിൽ വിപ്ലവം തീർക്കാൻ സാംസങ്: 'ഗാലക്സി അൺപാക്ക്ഡ്' ഇവന്റിന് മണിക്കൂറുകൾ മാത്രം; ലോഞ്ച് ലൈവായി കാണാം
ഗാലക്സി അൺപാക്ക്ഡ് ഇവന്റിൽ സാംസങ് ഗാലക്സി Z ഫോൾഡ്8 വൈഡ്, Z ഫ്ലിപ്പ്8, Z ഫ്ലിപ്പ്8 എഫ്ഇ, വാച്ച്9 സീരീസ് എന്നീ ഉപകരണങ്ങൾ പുറത്തിറക്കുമെന്നാണ് സൂചന. ലോഞ്ച് ഇന്ന് വൈകീട്ട്.
Published : July 22, 2026 at 1:54 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് മാസങ്ങളായി സാംസങ് ആരാധകരും ടെക് പ്രേമികളും ഗാലക്സി അൺപാക്ക്ഡ് ഇവന്റിനായുള്ള കാത്തിരിപ്പിലാണ്. സാംസങിന്റെ 2026ലെ വാർഷിക ലോഞ്ച് ഇവന്റ് മണിക്കൂറുകൾക്കകം നടക്കും. ഇന്ന് (2026 ജൂലൈ 22) ലണ്ടനിൽ വെച്ചാണ് പരിപാടി നടക്കുക.
ഗാലക്സി Z ഫോൾഡ് 8 അൾട്ര ഉൾപ്പെടെയുള്ള അടുത്ത തലമുറ ഫോൾഡബിൾ ഫോണുകൾ പരിപാടിയിൽ അനാച്ഛാദനം ചെയ്യുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. വിശാലമായ ആസ്പെറ്റ് റേഷ്യോ ഉള്ള ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് ഫോൾഡബിൾ ഫോണുകളാണ് സാംസങിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. എഐ അധിഷ്ഠിതവും വ്യക്തിഗതവുമാക്കിയതുമായ സോഫ്റ്റ്വെയർ അനുഭവം പുതുതായി അവതരിപ്പിക്കുമെന്ന് കമ്പനി സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ലോഞ്ച് ഇവന്റിൽ കമ്പനിയിൽ നിന്ന് എന്തൊക്കെ ഉപകരണങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കാമെന്നും, ലൈവായി എവിടെ നിന്ന് കാണാമെന്നും, എപ്പോൾ കാണാമെന്നും പരിശോധിക്കാം.
ഗാലക്സി അൺപാക്ക്ഡ് 2026: എപ്പോൾ, എവിടെ കാണണം
മുൻപ് നടത്തിയതിന് സമാനമായി വരാനിരിക്കുന്ന ഗാലക്സി അൺപാക്ക്ഡ് ഇവന്റ് Samsung.com, സാംസങ് ന്യൂസ്റൂം, സാംസങിന്റെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ എന്നിവയിൽ തത്സമയം സ്ട്രീം ചെയ്യും. ഇന്ന് ഇന്ത്യൻ സമയം വൈകുന്നേരം 6:30ന് പരിപാടി ആരംഭിക്കും. ലൈവ് സ്ട്രീങ് വീഡിയോ കാണുന്നതിനുള്ള പേജ് ചുവടെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു.
samsung.com/unpacked എന്ന വിലാസത്തിൽ ഇവന്റിനായി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാം. പ്രീ-റിസർവേഷന് 999 രൂപയാണ് വില. രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഇവന്റിന് മുമ്പായി അപ്ഡേറ്റുകൾ, ടീസറുകൾ, ട്രെയിലറുകൾ, എക്സ്ക്ലൂസീവ് പ്രീ-ഓർഡർ ആനുകൂല്യങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ എന്നിവ ലഭിക്കും. രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നവർക്ക് 50,000 രൂപ വിലയുള്ള വൗച്ചർ നേടാനുള്ള അവസരമുണ്ടാകും. ഇതിനുപുറമെ, രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ഓരോ ഉപയോക്താവിനും 2,799 രൂപ വിലയുള്ള വൗച്ചറും പഴയ ഉപകരണത്തിൽ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന ഉയർന്ന എക്സ്ചേഞ്ച് മൂല്യവും ലഭിക്കും.
ഗാലക്സി അൺപാക്ക്ഡ് 2026: പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ഉപകരണങ്ങൾ
ഗാലക്സി Z ഫോൾഡ്8 വൈഡ്, Z ഫ്ലിപ്പ്8, Z ഫ്ലിപ്പ്8 എഫ്ഇ, വാച്ച്9 സീരീസ് എന്നീ ഉപകരണങ്ങളാണ് ഇന്ന് നടക്കുന്ന പരിപാടിയിൽ സാംസങ് പുറത്തിറക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. മടക്കാവുന്ന ഫോണുകളിൽ തന്നെ ഗാലക്സി Z ഫോൾഡ് എന്ന് പേരുള്ള ബുക്ക്-സ്റ്റൈൽ ഫോൾഡബിളും, Z ഫ്ലിപ്പ് എന്ന് പേരുള്ള ഫ്ലിപ്പ്-സ്റ്റൈൽ ഫോൾഡബിളും സാംസങ് പുറത്തിറക്കും. കമ്പനിക്ക് ഇത്തവണ മൂന്ന് മടക്കാവുന്ന ഉപകരണങ്ങൾ പുറത്തിറക്കാൻ കഴിയുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.
വിശാലമായ ഫ്രെയിമും പുതിയൊരു പേരുമായി ഗാലക്സി Z ഫോൾഡ്8 പുറത്തിറക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഇതിന് ഗാലക്സി Z ഫോൾഡ്8 വൈഡ് എന്ന പേര് ലഭിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. "എ ന്യൂ ഷേപ്പ് അൺഫോൾഡ്സ്" എന്ന ടീസർ ടാഗ്ലൈൻ ഇതിൽ ഡിസൈൻ പരിഷ്ക്കരണങ്ങൾ ഉണ്ടായേക്കാമെന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നു.
ഗാലക്സി Z പരിചിതമായ ഫോം ഫാക്ടർ നിലനിർത്തുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. അതേസമയം, ഗാലക്സി Z ഫ്ലിപ്പ്8 FE എന്ന് പേരുള്ള മൂന്നാമത്തെ ഉപകരണം ഫ്ലിപ്പ്-സ്റ്റൈൽ ഫോണിന്റെ താങ്ങാവുന്ന വിലയിലുള്ള വകഭേദമായിരിക്കാം. മൂന്ന് ഫോണുകൾക്ക് പുറമെ, ഗാലക്സി വാച്ച് 9 സീരീസും പുതിയ എഐ-പവർഡ് സവിശേഷതകളും സാംസങ് അവതരിപ്പിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. അടുത്ത തലമുറ ഗാലക്സി ഉപകരണങ്ങൾ ഇന്റലിജന്റ് കഴിവുകളുമായി സംയോജിപ്പിച്ച് കൂടുതൽ വ്യക്തിപരവും അഡാപ്റ്റീവ് അനുഭവങ്ങൾ നൽകുന്നത് ആകുമെന്നും ഇത് എഐ യുഗത്തിന് ഒരു പുതിയ മാനദണ്ഡം സൃഷ്ടിക്കുമെന്നും കമ്പനി പറഞ്ഞു.
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