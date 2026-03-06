ETV Bharat / automobile-and-gadgets

സാംസങ് ഗാലക്‌സിയുടെ ഈ സ്‌മാർട്ട്‌ഫോണുകൾക്ക് ഇന്ത്യയിൽ വില വർധിച്ചു: റിപ്പോർട്ട്

സാംസങ് ഗാലക്‌സിയുടെ നിരവധി സ്‌മാർട്ട്‌ഫോൺ മോഡലുകൾക്ക് ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ വില വർധിച്ചതായി റിപ്പോർട്ട്. ഗാലക്‌സി എം, എഫ്, എ സീരിസ് ഫോണുകൾക്കാണ് വില കൂടിയത്.

SAMSUNG SMARTPHONE PRICE HIKE SAMSUNG SMARTPHONE NEW PRICE സാംസങ് ഗാലക്‌സി സാംസങ് ഫോണുകൾക്ക് വില കൂടി
Samsung Galaxy Smartphone Price Hike in India, Report (Image credit: Samsung)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : March 6, 2026 at 4:35 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

ഹൈദരാബാദ്: വിവോ, iQOO ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രമുഖ സ്‌മാർട്ട്‌ഫോൺ നിർമ്മാതാക്കൾ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ചില മോഡലുകളുടെ വില വർധിപ്പിക്കാൻ ഒരുങ്ങുന്നതായി നേരത്തെ റിപ്പോർട്ടുകൾ പുറത്തുവന്നിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെ ഇന്ത്യയിൽ നിരവധി സ്‌മാർട്ട്‌ഫോണുകളുടെ വില സാംസങ് വർധിപ്പിച്ചതായുള്ള റിപ്പോർട്ടുകളും പുറത്തുവരുന്നു. ഗാലക്‌സി എം, എഫ്, എ സീരിസിലുടനീളമുള്ള ഒന്നിലധികം മോഡലുകളെ വിലക്കയറ്റം ബാധിക്കുമെന്നാണ് സൂചന.

ഫീച്ചറുകളും സ്റ്റോറേജ് കോൺഫിഗറേഷനും അനുസരിച്ച് വിവിധ മോഡലുകൾക്ക് 3,000 രൂപ വരെ വർധിച്ചിട്ടുണ്ട്. പുതിയ വില പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നതായാണ് വിവരം. നിലവിൽ സാംസങിന്‍റെ ഔദ്യോഗിക വെബ്‌സൈറ്റിൽ പുതിയ വിലയാണ് കാണിക്കുന്നത്. മാറ്റങ്ങൾ എടുത്തുകാണിച്ചുകൊണ്ട്, പുതുക്കിയ ശുപാർശിത വിലകൾ വിശദീകരിക്കുന്ന ഒരു ടിപ്‌സ്റ്റർ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ കാണാം. തിരഞ്ഞെടുത്ത ഗാലക്‌സി സ്‌മാർട്ട്‌ഫോണുകൾക്കാണ് ഇത് ബാധകമാവുക.

സാംസങ് ഗാലക്‌സി എം, എഫ്, എ സീരിസ് ഫോണുകൾക്ക് വില കൂടും സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമായ എക്‌സിൽ ടിപ്‌സ്റ്റർ അഭിഷേക് യാദവ് (@yabhishekhd) പങ്കിട്ട വിശദാംശങ്ങൾ അനുസരിച്ച്, തിരഞ്ഞെടുത്ത ഗാലക്‌സി മോഡലുകൾക്കുള്ള പുതുക്കിയ ശുപാർശിത വിലകൾ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഡീലർ സർക്കുലറിൽ ചോർന്നതായാണ് സൂചന. പുതുക്കിയ വില മാർച്ച് 5 മുതൽ പ്രാബല്യത്തിൽ വരും. ഇതിൽ പുതുക്കിയ വില മാർച്ച് 5 മുതൽ പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നതായി പറയപ്പെടുന്നു. കൂടാതെ പുതുക്കിയ വിലകൾ നിലവിൽ സാംസങിന്‍റെ ഔദ്യോഗിക വെബ്‌സൈറ്റിൽ കാണുന്നുണ്ട്.

സാംസങ് ഗാലക്‌സി M36
വിവരങ്ങൾ അനുസരിച്ച്, സാംസങ് ഗാലക്‌സി M36, ഗാലക്‌സി F36 മോഡലുകൾക്ക് 1,500 രൂപ വരെ വില വർധനവ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. സ്റ്റോറേജ് കോൺഫിഗറേഷന് അനുസരിച്ച് വിലയിൽ വ്യത്യാസം വരും. ഗാലക്‌സി M36യുടെ 8GB + 128GB വേരിയന്‍റിന് ഇപ്പോൾ 21,999 രൂപയാണ് വില കാണിക്കുന്നത്. മുൻപ് ഇതിന് 21,499 രൂപയായിരുന്നു വില. അതേസമയം മുമ്പ് 24,499 രൂപ വിലയുണ്ടായിരുന്ന ഗാലക്‌സി M36ന് ഇപ്പോൾ 25,999 രൂപയാണ് വില.

സാംസങ് ഗാലക്‌സി എഫ്36
അതേസമയം സാംസങ് ഗാലക്‌സി എഫ്36ന്‍റെ 8 ജിബി + 128 ജിബി വേരിയന്‍റിന് ഇപ്പോൾ 21,999 രൂപ വിലയുണ്ട്. മുമ്പത്തെ 21,499 രൂപയിൽ നിന്ന് 500 രൂപ വർധിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ. 8 ജിബി + 256 ജിബി വേരിയന്‍റിന് 24,499 രൂപയിൽ നിന്ന് 1,500 രൂപ വർധിച്ചിട്ടുണ്ട്. നിലവിൽ ഇത് 25,999 രൂപയ്ക്കാണ് ലിസ്റ്റ് ചെയ്‌തിരിക്കുന്നത്.

സാംസങ് ഗാലക്‌സി എം17 5ജി
സാംസങ് ഗാലക്‌സി എം17 5ജിയുടെ വിലയും പരിഷ്‌കരിച്ചതായി റിപ്പോർട്ടുണ്ട്. 15,999 രൂപയുണ്ടായിരുന്ന 6 ജിബി + 128 ജിബി വേരിയന്‍റിന് ഇപ്പോൾ 16,499 രൂപയായിട്ടുണ്ട്. 17,499 രൂപയുണ്ടായിരുന്ന 8 ജിബി + 128 ജിബി വേരിയന്‍റിന് 18,499 രൂപയായി വർധിച്ചു.

സാംസങ് ഗാലക്‌സി എഫ്17 5ജി
സാംസങ് ഗാലക്‌സി എഫ്17 5ജിയുടെ വില വേരിയന്‍റിനെ ആശ്രയിച്ച് 1,000 രൂപ വരെ വർധിച്ചതായാണ് വിവരം. 4 ജിബി + 128 ജിബി മോഡലിന് മുമ്പത്തെ 16,499 രൂപയിൽ നിന്ന് ഇപ്പോൾ 16,999 രൂപയായി വർധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ജിബി + 128 ജിബി മോഡലിന് 17,999 രൂപയിൽ നിന്ന് ഇപ്പോൾ 18,999 രൂപയായി ഉയർത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതേസമയം 8 ജിബി + 128 ജിബി മോഡലിന് 19,999 രൂപയിൽ നിന്ന് 20,999 രൂപയായി ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

സാംസങ് ഗാലക്‌സി എ17 5ജി
സാംസങ് ഗാലക്‌സി എ17 5ജിയുടെ വിലയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വർധിച്ചത്. 6 ജിബി + 128 ജിബി വേരിയന്‍റിന് ഇപ്പോൾ 18,999 രൂപയിൽ നിന്ന് 20,499 രൂപയായി ലിസ്റ്റ് ചെയ്‌തിട്ടുണ്ട്. 8 ജിബി + 128 ജിബി വേരിയന്‍റിന് 20,499 രൂപയിൽ നിന്ന് 22,499 രൂപയായി വർധിച്ചു. അതേസമയം 8 ജിബി + 256 ജിബി വേരിയന്‍റിന് നേരത്തെ 23,499 രൂപയായിരുന്നത് ഇപ്പോൾ 26,499 രൂപയായി.

സാംസങ് ഗാലക്‌സി എ06 5ജി
സാംസങ് ഗാലക്‌സി എ06 5ജിയുടെ വിലയിലും മാറ്റങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 4 ജിബി + 64 ജിബി വേരിയന്‍റിന് 12,499 രൂപ തന്നെ തുടരുന്നു. അതേസമയം 4 ജിബി + 128 ജിബി വേരിയന്‍റിന്‍റെ വില 13,999 രൂപയിൽ നിന്ന് 15,999 രൂപയായി ഉയർന്നിട്ടുണ്ട്.

അതേസമയം വില വർധനവിനെ കുറിച്ച് സാംസങിന്‍റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഇതുവരെ ഔദ്യോഗിക സ്ഥിരീകരണമൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. സാംസങിന് പുറമെ ഓപ്പോ എ6 പ്രോ, ഓപ്പോ A6x, റെനോ 15C എന്നിവയുടെ വിലയും ഉടൻ വർധിക്കുമെന്ന് ടിപ്‌സ്റ്റർ അവകാശപ്പെട്ടു. പരിഷ്‌കരണങ്ങൾക്ക് പിന്നിലെ കാരണം വ്യക്തമല്ലെങ്കിലും, ഇത് ഫോൺ നിർമിക്കുന്നതിനാവശ്യമായ ഘടകങ്ങളുടെ വില വർധനവിനെ തുടർന്നാവാമെന്ന് അനുമാനിക്കാം.

Also Read:

  1. തൊട്ടടുത്ത് ഇരിക്കുന്നവർക്ക് പോലും സ്‌ക്രീനിൽ എന്തെന്ന് കാണില്ല! പ്രൈവസി ഡിസ്‌പ്ലേയും 200 എംപി ക്യാമറയുമായി സാംസങിന്‍റെ ഗാലക്‌സി എസ് 26 സീരിസ്
  2. സാംസങ് ഗാലക്‌സി എസ് 26 സീരീസ്: എവിടെ നിന്ന് വാങ്ങുന്നതാണ് നല്ലത്? ഏറ്റവും വില കുറവ് ഇവിടെ
  3. തലയൊന്ന് കുലുക്കിയാൽ മതി, ഇൻകമിങ് കോൾ കട്ടാവും! 'ഹെഡ്‌ ജെസ്റ്റർ' പിന്തുണയുമായി ഗാലക്‌സി ബഡ്‌സ് 4 സീരിസിൽ രണ്ട് ഇയർബഡ്‌സ്
  4. ഭക്ഷണം ഓർഡർ ചെയ്യാനും റൈഡ് ബുക്ക് ചെയ്യാനും ഇനി എളുപ്പം: സാംസങിന്‍റെ എസ്‌ 26 സീരിസിൽ ജെമിനൈയുടെ പുതിയ എൈ ഫീച്ചറുകൾ

TAGGED:

SAMSUNG SMARTPHONE PRICE HIKE
SAMSUNG SMARTPHONE NEW PRICE
സാംസങ് ഗാലക്‌സി
സാംസങ് ഫോണുകൾക്ക് വില കൂടി
SAMSUNG GALAXY PHONE PRICE HIKE

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.