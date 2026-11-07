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സാംസങ് ഗാലക്സി S27 സീരിസിന്റെ ലോഞ്ച് ഉടൻ; BIS ലിസ്റ്റിങിൽ കണ്ടെത്തിയതായി റിപ്പോർട്ട്
സ്റ്റാൻഡേർഡ്, പ്ലസ്, അൾട്രാ മോഡലുകൾക്ക് പുറമെ ഇത്തവണ പ്രോ മോഡൽ കൂടെ പുറത്തിറക്കുമെന്ന് കരുതപ്പെടുന്നു. പ്ലസിനും അൾട്രാ മോഡലിനും ഇടയിലായിരിക്കും പ്രോ മോഡലിന്റെ സ്ഥാനമെന്നും കരുതപ്പെടുന്നു.
Published : November 7, 2026 at 11:42 AM IST
ഹൈദരാബാദ്: ദക്ഷിണ കൊറിയൻ കമ്പനിയായ സാംസങിന്റെ ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് സ്മാർട്ട്ഫോൺ സീരിസായ 'ഗാലക്സി S27 സീരിസ്' അടുത്ത വർഷം ആദ്യം പുറത്തിറങ്ങുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. ഗാലക്സി S27, ഗാലക്സി S27+, ഗാലക്സി S27 അൾട്രാ, ഗാലക്സി S27 പ്രോ എന്നിങ്ങനെ നാല് സാംസങ് മോഡലുകൾ ഈ നിരയിലുണ്ടാകുമെന്നാണ് സൂചന. സ്റ്റാൻഡേർഡ്, പ്ലസ്, അൾട്രാ മോഡലുകളുടെ സ്ഥാനം നിലവിലുള്ളതുപോലെ തന്നെ തുടരുമ്പോൾ, പ്ലസ് മോഡലിനും ടോപ് സ്പെക് അൾട്രാ മോഡലിനും ഇടയിൽ പുതുതായി 'പ്രോ' മോഡൽ കൂടെ ഉൾപ്പെടുത്തുമെന്ന് കരുതപ്പെടുന്നു.
വരാനിരിക്കുന്ന ഫോണുകളുടെ സവിശേഷതകളും ഫീച്ചറുകളും ഡിസൈനും ഓൺലൈനിൽ ദൃശ്യമാകുന്നുണ്ട്. സ്റ്റാൻഡേർഡ് സാംസങ് ഗാലക്സി S27 മോഡൽ ഒരു സർട്ടിഫിക്കേഷൻ വെബ്സൈറ്റിൽ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടതായി റിപ്പോർട്ടുകളുമുണ്ട്. SM-S952B/DS എന്ന മോഡൽ നമ്പറോടെയാണ് സാംസങ് ഗാലക്സി S27 സർട്ടിഫിക്കേഷൻ വെബ്സൈറ്റിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത്. ഇത് ഇന്ത്യയിൽ ഈ ഫോൺ ഉടൻ പുറത്തിറക്കിയേക്കാമെന്ന സൂചന നൽകുന്നു.
BIS ലിസ്റ്റിങിൽ കണ്ടെത്തി
ബ്യൂറോ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് (BIS) ഡാറ്റാബേസിൽ ഒരു സാംസങ് സ്മാർട്ട്ഫോൺ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടതായി GSMArena റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു. SM-S952B/DS എന്ന മോഡൽ നമ്പറിലാണ് ഫോൺ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇത് സാംസങ് ഗാലക്സി S27 സീരീസിലെ ഒരു വേരിയന്റായിരിക്കാമെന്ന് സൂചന നൽകുന്നു. ഫോൺ ഉടൻ തന്നെ ഇന്ത്യയിൽ അവതരിപ്പിച്ചേക്കാമെന്നും ലിസ്റ്റിങ് സൂചിപ്പിക്കുന്നതായി റിപ്പോർട്ട് പറയുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, സാംസങ് ഇതുവരെ ഇക്കാര്യം ഔദ്യോഗികമായി സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് ഓർക്കണം.
എപ്പോൾ പുറത്തിറക്കും?
ഫോൺ പുറത്തിറങ്ങാൻ ചുരുങ്ങിയത് ഇനിയും രണ്ട് മാസമെങ്കിലും ബാക്കിയുണ്ടാകും. മുൻ റിപ്പോർട്ടുകൾ പ്രകാരം, സാംസങ് ഗാലക്സി S27 സീരിസ് 2027 ജനുവരിയിലോ ഫെബ്രുവരിയിലോ ഇന്ത്യയിലും മറ്റ് ആഗോള വിപണികളിലും അവതരിപ്പിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഗാലക്സി S27 സീരിസിലെ മറ്റ് മൂന്ന് മോഡലുകൾക്കൊപ്പം ഇതും വിപണിയിലെത്തുമെന്നാണ് കരുതപ്പെടുന്നത്.
ചിപ്സെറ്റ്
സാംസങ് ഗാലക്സി S27-ൽ കമ്പനിയുടെ സ്വന്തം എക്സിനോസ് ചിപ്സെറ്റ് ഉൾപ്പെടുത്തുമെന്ന് റിപ്പോർട്ടുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇതിന് തൊട്ടുപിന്നാലെയാണ് ഈ വിവരവും പുറത്തുവരുന്നത്. എക്സിനോസ് 2700 SoC അതിന്റെ മുൻഗാമിയെപ്പോലെ തന്നെ 2nm പ്രോസസ്സിലാണ് നിർമ്മിക്കുന്നതെന്ന് സാംസങ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ അടുത്തിടെ അറിയിച്ചതായി ഗാഡ്ജെറ്റ്സ് 360 റിപ്പോർട്ടുകൾ പറയുന്നു. ഇതിന് മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവെയ്ക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.
കൂടാതെ, സ്നാപ്ഡ്രാഗൺ 8 എലൈറ്റ് എക്സ്ട്രീം ജെൻ 6 ചിപ്സെറ്റിനേക്കാൾ മികച്ച പ്രകടനം എക്സിനോസ് 2700 ചിപ്പ് കാഴ്ചവെച്ചതായും റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. Geekbench 6.5 ബെഞ്ച്മാർക്കിങ് പ്ലാറ്റ്ഫോമിലെ മൾട്ടി-കോർ സിപിയു പെർഫോമൻസ് ടെസ്റ്റിൽ എക്സിനോസ് 2700 മോഡൽ ക്വാൽകോമിന്റെ ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് ചിപ്സെറ്റായ സ്നാപ്ഡ്രാഗൺ 8 എലൈറ്റ് എക്സ്ട്രീം ജെൻ 6 ഉപയോഗിക്കുന്ന ഷവോമി 18 പ്രോ മാക്സിനെ അപേക്ഷിച്ച് ഏകദേശം 20 ശതമാനം ഉയർന്ന സ്കോർ നേടിയതായി റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.
സാംസങ് ഗാലക്സി S27 പ്ലസിലും ഇതേ എക്സിനോസ് ചിപ്സെറ്റ് തന്നെയായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. അതേസമയം, അൾട്ര മോഡലിൽ ഒരു പ്രത്യേക സ്നാപ്ഡ്രാഗൺ ചിപ്പ് ഉൾപ്പെടുത്തിയേക്കാം. സാംസങ് ഗാലക്സി S27ൽ 6.27 ഇഞ്ച് AMOLED ഡിസ്പ്ലേ ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്നും, ഈ സീരീസിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ ഡിസ്പ്ലേ ഇതായിരിക്കുമെന്നും കരുതപ്പെടുന്നു.
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