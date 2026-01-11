ETV Bharat / automobile-and-gadgets
എസ് 26 സീരിസിന്റെ ലോഞ്ച് തീയതി ചോർന്നു: ഡിസ്പ്ലേയിലും ബാറ്ററിയിലും മാറ്റമെന്ന് സൂചന, ചാർജിങിലും അപ്ഗ്രേഡ്; കൂടുതലറിയാം
M14 OLED പാനൽ, സ്നാപ്ഡ്രാഗൺ 8 എലൈറ്റ് ജെൻ 5 ചിപ്സെറ്റ്, ഏകദേശം 7.9 മില്ലീമീറ്റർ വണ്ണം, 60W വയർഡ് ചാർജിങ്, 5,100mAhന് മുകളിലുള്ള ബാറ്ററി എന്നിവയാണ് എസ് 26 അൾട്രയിൽ ലഭിക്കുകയെന്നാണ് സൂചന.
ഹൈദരാബാദ്: പുതുവർഷം ആരംഭിച്ചുകഴിഞ്ഞു. സാംസങ് ആരാധകരും ടെക് പ്രേമികളും അടുത്ത തലമുറ ഗാലക്സി ഉപകരണങ്ങൾക്കായി ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുകയാണ്. 2025 ജനുവരിയിൽ നടന്ന ഗാലക്സി അൺപാക്ക്ഡ് ഇവന്റിലാണ് എസ് 25 സീരിസ് പുറത്തിറക്കിയത്. എന്നാൽ ഗാലക്സി എസ് 26 അൾട്ര ഉൾപ്പെടെയുള്ള മോഡലുകളുമായി ഈ വർഷം പുറത്തിറക്കാനിരിക്കുന്ന ഗാലക്സി എസ് 26 സീരിസ് അൽപ്പം വൈകി ആയിരിക്കും പുറത്തിറക്കുകയെന്നാണ് അഭ്യൂഹങ്ങൾ.
പുറത്തുവന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ ശരിയാണെങ്കിൽ, ലോഞ്ച് ഫെബ്രുവരി അവസാന വാരത്തിൽ പ്രതീക്ഷിക്കാം. ലോഞ്ചിന് മുന്നോടിയായി, സാംസങിന്റെ വരാനിരിക്കുന്ന അൾട്രാ-പ്രീമിയം ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പിൽ എന്തൊക്കെ പ്രതീക്ഷിക്കാമെന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്ന ചോർച്ചകളും കിംവദന്തികളും പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട്.
പുതിയതും കൂടുതൽ തിളക്കമുള്ളതുമായി M14 OLED പാനൽ, അടുത്ത തലമുറ സ്നാപ്ഡ്രാഗൺ 8 എലൈറ്റ് ജെൻ 5 ചിപ്സെറ്റ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള അപ്ഗ്രേഡുകളുമായി എസ് 26 അൾട്ര പുറത്തിറക്കുമെന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത്. വരാനിരിക്കുന്ന എസ് 26 അൾട്രയുടെ ലോഞ്ച് ടൈംലൈൻ മുതൽ ഡിസ്പ്ലേ, പ്രകടനം, ബാറ്ററി, ചാർജിങ് പോലുള്ള ഫീച്ചറുകളിൽ പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്ന അപ്ഗ്രേഡുകൾ വരെ ചുവടെ നൽകുന്നു.
സാംസങ് ഗാലക്സി എസ് 26 അൾട്ര: ലോഞ്ച് തീയതി, വിൽപ്പന
ഓൺലൈനിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട നിരവധി റിപ്പോർട്ടുകൾ പ്രകാരം സാംസങിന്റെ വാർഷിക ഗാലക്സി അൺപാക്ക്ഡ് ഇവന്റ് 2026 ഫെബ്രുവരി 25ന് നടക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം. ഈ സമയം കമ്പനി ഏറ്റവും പുതിയ ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് ഫോണുകളും മറ്റ് ആക്സസറികളും അനാച്ഛാദനം ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. വരാനിരിക്കുന്ന സ്മാർട്ട്ഫോണുകളെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ നൽകുന്ന പ്രമുഖ ചൈനീസ് ടെക് ലീക്കറും വിശകലന വിദഗ്ധനുമായ ഐസ് യൂണിവേഴ്സ് (@UniverseIce) പറയുന്നതനുസരിച്ച്, എസ് 26 സീരിസ് ഈ ദിവസം തന്നെ യുഎസ്എയിലെ സാൻ ഫ്രാൻസിസ്കോയിൽ പുറത്തിറക്കും. മാർച്ച് ആദ്യം ആയിരിക്കും ഇതിന്റെ വിൽപ്പന ആരംഭിക്കുക. അദ്ദേഹത്തിന്റെ അവകാശവാദത്തെ പിന്തുണച്ച് ടിപ്സ്റ്റർ ഇവാൻ ബ്ലാസും എത്തിയിരുന്നു. തീയതി "100 ശതമാനം ശരിയാണ്" എന്നാണ് അദ്ദേഹം എക്സിൽ പങ്കിട്ടത്.
സാംസങിന്റെ മുൻകാല ലോഞ്ച് പാറ്റേണുകൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ, അൺപാക്ക്ഡ് ഇവന്റിന് ഏകദേശം രണ്ടാഴ്ച കഴിഞ്ഞാണ് റീട്ടെയിൽ ലഭ്യത സാധാരണയായി ആരംഭിക്കുക. അതായത് മാർച്ച് പകുതിയോടെ ഗാലക്സി എസ് 26 അൾട്രാ റീട്ടെയിൽ സ്റ്റോറുകളിൽ എത്തും. യുഎസിൽ പ്രധാന ഗാലക്സി ഇവന്റുകൾ ഹോസ്റ്റുചെയ്യുന്ന രീതി സാംസങ് തുടരുന്നതിനാൽ, സാൻ ഫ്രാൻസിസ്കോയിൽ ഈ പരിപാടി നടക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം.
സാംസങ് ഗാലക്സി എസ്26 അൾട്ര: ചോർന്ന സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ
സാംസങ് വരാനിരിക്കുന്ന ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പിനെക്കുറിച്ചുള്ള എല്ലാ വിവരങ്ങളും രഹസ്യമായി വച്ചിരിക്കുകയാണ്. എങ്കിലും വലിയ ഡിസൈൻ മാറ്റത്തിന് പകരം ഡിസ്പ്ലേ കാര്യക്ഷമത, ക്യാമറ പ്രകടനം, ബാറ്ററി ലൈഫ്, ചാർജിങ് വേഗത എന്നിവ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിലൂടെ ഫോണിനെ കൂടുതൽ ശക്തവും ദൈനംദിന ഉപയോഗത്തിന് അനുയോജ്യവുമാക്കുന്നതിൽ കമ്പനി ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുമെന്നാണ് ചോർന്ന വിവരങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.
ഡിസ്പ്ലേ: ഗാലക്സി എസ്26 അൾട്രയിൽ വന്നേക്കാവുന്ന ഏറ്റവും വലിയ അപ്ഗ്രേഡുകളിലൊന്ന് അതിന്റെ ഡിസ്പ്ലേയിലായിരിക്കും. ഗാലക്സി എസ് 25 അൾട്രയിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന എം 13 ഒഎൽഇഡിയേക്കാൾ 20–30 ശതമാനം കൂടുതൽ പവർ-എഫിഷ്യന്റായ തിയ എം 14 ഒഎൽഇഡി പാനൽ സാംസങ് അവതരിപ്പിക്കുമെന്ന് സൂചനയുണ്ട്. ബ്രൈറ്റ്നെസ് ഉയർത്തുന്നതിന് പകരം മികച്ച ബാറ്ററി ഒപ്റ്റിമൈസേഷനിലാണ് ഇത്തവണ സാംസങ് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നത്.
ഡിസൈൻ: ഡിസൈൻ അനുസരിച്ച്, ഈ ഫോൺ അൽപ്പം സ്ലിം ആയിരിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഏകദേശം 7.9 മില്ലീമീറ്റർ വണ്ണമുണ്ടാകുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. S25 അൾട്രയുടെ 8.2 മില്ലീമീറ്റർ വണ്ണവുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് കുറവാണ്. കുറഞ്ഞ വെളിച്ചത്തിൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫി മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിന് സാംസങ് വലിയ അപ്പർച്ചറുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതായി പറയപ്പെടുന്നതിനാൽ, ക്യാമറ ബമ്പ് പ്രകടമായി തുടരും.
ചിപ്സെറ്റ്: ഗാലക്സി എസ് 26 അൾട്ര ക്വാൽകോമിന്റെ സ്നാപ്ഡ്രാഗൺ 8 എലൈറ്റ് ജെൻ 5 ചിപ്സെറ്റിൽ പ്രവർത്തിക്കുമെന്നാണ് സൂചന. ഇത് 2nm പ്രോസസ്സിൽ നിർമ്മിച്ച ഒരു കസ്റ്റം "ഫോർ ഗാലക്സി" പതിപ്പിലായിരിക്കാം വരുക. ഈ അപ്ഗ്രേഡ് പ്രകടനത്തിലും കാര്യക്ഷമതയിലും നേട്ടങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നേക്കാം. വേഗതയേറിയ LPDDR5X റാം ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഇത് 10.7Gbps വരെ ക്ലോക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ഷട്ടർ ലാഗ് കുറയ്ക്കാനും മൾട്ടി-ഫ്രെയിം ഇമേജ് പ്രോസസ്സിങ് മെച്ചപ്പെടുത്താനും ഇത് സഹായിച്ചേക്കാം.
ബാറ്ററി: വർഷങ്ങളോളം മാറ്റമില്ലാതെ തുടരുന്ന ബാറ്ററി ശേഷിയിൽ ഇത്തവണ മാറ്റം പ്രതീക്ഷിക്കാം. 5,100mAh നും 5,400mAh നും ഇടയിലുള്ള ബാറ്ററി ലഭിക്കുമെന്ന് ചോർച്ചകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ചാർജിങിലും വേഗത ഉണ്ടായേക്കും. നിരവധി തലമുറകളായി 45W ചാർജിങ് പിന്തുണയാണ് ലഭിക്കുന്നതെങ്കിലും, സാംസങ് S26 അൾട്രയിൽ 60W വയർഡ് ചാർജിങ് അവതരിപ്പിച്ചേക്കാം.
ചാർജിങ് വേഗത: ലാബ് സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഏകദേശം 30 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ ഫോണിന് 0 മുതൽ 75 ശതമാനം വരെ ചാർജ് ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്ന് ആന്തരിക പരിശോധനകൾ കാണിക്കുന്നുവെന്ന് ഐസ് യൂണിവേഴ്സിന്റെ റിപ്പോർട്ടുണ്ട്.
സാംസങ് ഗാലക്സി എസ് 26 അൾട്ര: വില
സാംസങിന്റെ വരാനിരിക്കുന്ന ഫോണിന്റെ വിലയാണ് ഏറ്റവും വലിയ ചോദ്യചിഹ്നമായി തുടരുന്നത്. കഴിഞ്ഞ വർഷം, ഗാലക്സി എസ് 25 അൾട്ര ഇന്ത്യയിൽ 1,29,999 രൂപയ്ക്കാണ് പുറത്തിറങ്ങിയത്. യുഎസ് പോലുള്ള പ്രധാന വിപണികളിൽ എസ് 26 സീരിസിനുള്ള വില സ്ഥിരമായി നിലനിർത്താൻ സാംസങ് ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെന്ന് ആദ്യകാല റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, ആഗോളതലത്തിൽ കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെയായിരിക്കില്ല. ആഗോളതലത്തിൽ മെമ്മറി ചിപ്പ് ക്ഷാമം മൂലം വിലയിൽ മാറ്റമുണ്ടായേക്കാം. ഇത് വില ഉയർത്തുമോ, അതോ കമ്പനി ചെലവുകൾ ഏറ്റെടുക്കുമോ എന്നത് സംബന്ധിച്ച് ചർച്ചകൾ നടക്കുന്നതായി കൊറിയൻ മാധ്യമ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്.
