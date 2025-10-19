ETV Bharat / automobile-and-gadgets
സാംസങിന്റെ ഗാലക്സി എസ് 26 സീരിസ് വരുന്നു: ലോഞ്ച് ജനുവരിയിൽ; ചോർന്ന വിവരങ്ങൾ
ചോർന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ പ്രകാരം, ഗാലക്സി എസ് 26 അൾട്രാ 5ജിയിൽ 60W ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ് പിന്തുണയ്ക്കുന്ന 5,500 എംഎഎച്ച് ബാറ്ററി ഉണ്ടായിരിക്കും.
Published : October 19, 2025 at 3:21 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: സാംസങിന്റെ ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് ഫോണുകൾ സാധാരണ പുറത്തിറക്കുന്നത് ജനുവരിയിലാണ്. 2026ലേക്ക് കടക്കാൻ രണ്ടരമാസം മാത്രം ബാക്കിയിരിക്കെ, സാംസങ് ആരാധകർ പുതിയ ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് ഫോണിനായുള്ള കാത്തിരിപ്പിലാണ്. ഇത്തവണ, സാംസങ് ഗാലക്സി എസ് 26 സീരീസ് ആയിരിക്കും പുറത്തിറക്കുക.
ലോഞ്ചിന്റെ സമയം അടുത്തുവരുംതോറും പുതിയ ഫോൺ സീരീസിനെക്കുറിച്ചുള്ള കിംവദന്തികളും പ്രചരിക്കുകയാണ്. പുറത്തിറക്കാനിരിക്കുന്ന സാംസങ് ഗാലക്സി എസ് 26 സീരീസിനെക്കുറിച്ച്, ഇപ്പോൾ പുറത്തുവന്നിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പരിശോധിക്കാം.
സ്റ്റാൻഡേർഡ് മോഡലായ സാംസങ് ഗാലക്സി എസ് 26നെ സാംസങ് ഗാലക്സി എസ് 26 പ്രോ എന്ന് പുനർനാമകരണം ചെയ്തേക്കുമെന്ന് പറയപ്പെട്ടിരുന്നു. ഇത് ഗാലക്സി എസ് 26 എഡ്ജ്, അൾട്രാ മോഡലുകൾക്കൊപ്പം പുറത്തിറക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നും റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ പുതുതായി ലഭിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പ്രകാരം, ഗാലക്സി എഡ്ജ് നിർത്തലാക്കുകയും പകരം ഗാലക്സി എസ് 26 പ്ലസ് പുറത്തിറക്കുകയും ചെയ്യുമെന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത്.
സാംസങിന്റെ വരാനിരിക്കുന്ന ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് സീരീസിനെ കുറിച്ചുള്ള ചോർന്ന വിവരങ്ങൾ
ഗാലക്സി എസ് 26 സീരിസിൽ എഡ്ജ് മോഡൽ ഉണ്ടാവില്ലെന്ന് പറയപ്പെടുന്നെങ്കിലും, എഡ്ജ് മോഡലിനെ അവഗണിക്കുമെന്ന് പറയാനാവില്ല. കാരണം വളരെ സ്ലിം ആയ ഈ മോഡലിന് സാംസങ് ഉപയോക്താക്കൾക്കിടയിൽ മികച്ച സ്വീകാര്യത ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. സമീപകാലത്തായി പുറത്തുവന്ന റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം, വരാനിരിക്കുന്ന സീരീസിൽ S26, S26 പ്ലസ്, S26 അൾട്രാ മോഡലുകൾ ഉൾപ്പെടും. സാംസങിന്റെ എസ് സീരിസിൽ നിന്ന് പ്രോ മോഡൽ അപ്രത്യക്ഷമായേക്കാം എന്നാണ് ഇതിനർത്ഥം. എന്നിരുന്നാലും ഈ സീരിസിലെ ഫോണുകളുടെ നാമകരണത്തിൽ മാറ്റമൊന്നുമുണ്ടാകില്ലെന്ന് സാംമൊബൈൽ പറയുന്നു.
സാംസങ് ഗാലക്സി എസ്26 അൾട്ര 5Gയുടെ സാധ്യമായ സവിശേഷതകൾ എന്തൊക്കെയെന്ന് പരിശോധിക്കാം. വരാനിരിക്കുന്ന സാംസങ് ഗാലക്സി എസ് 26 അൾട്ര 5Gയിൽ ക്വാൽകോമിന്റെ പുതിയ സ്നാപ്ഡ്രാഗൺ 8 എലൈറ്റ് Gen 5 ചിപ്സെറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും. ഈ ചിപ്സെറ്റ് 3nm പ്രോസസ് സാങ്കേതികവിദ്യയിലാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇത് വേഗതയേറിയ പ്രകടനം മാത്രമല്ല, വൈദ്യുതി ഉപഭോഗം കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യും.
ഇത് മൾട്ടിടാസ്കിങ്, ഗെയിമിങ്, ക്യാമറ പ്രോസസ്സിങ്, എഐ അധിഷ്ഠിത ജോലികൾ എന്നിവ വളരെ സ്മൂത്തായി ചെയ്യുകയും ചെയ്യും. ചുരുക്കിപ്പറഞ്ഞാൽ ഗാലക്സി എസ്26 അൾട്ര 5G അതിന്റെ മുൻഗാമികളേക്കാൾ വേഗതയേറിയ പെർഫോമൻസ് നൽകും.
മികച്ച പെർഫോമൻസ് നൽകുന്നതിനുള്ള ഘടകങ്ങൾ:
പ്രോസസർ: ക്വാൽകോം സ്നാപ്ഡ്രാഗൺ 8 എലൈറ്റ് ജെൻ 5
ആർക്കിടെക്ചർ: 3nm (മെച്ചപ്പെട്ട കാര്യക്ഷമത + പ്രകടന ബൂസ്റ്റ്)
പെർഫോമൻസ് ഫോക്കസ് : എഐ, ഗെയിമിങ്, മൾട്ടിടാസ്കിങ്
ഹീറ്റ് മാനേജ്മെന്റ്: മെച്ചപ്പെട്ട തെർമൽ സിസ്റ്റം (ലീക്കുകൾ അനുസരിച്ച്)
ബാറ്ററിയിലും വർധനവ്
പുതിയ ഗാലക്സി അൾട്രാ സീരിസ് മികച്ച ബാറ്ററിയും ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങും വാഗ്ദാനം ചെയ്യും. ചോർന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ പ്രകാരം, ഗാലക്സി എസ് 26 അൾട്രാ 5 ജിയിൽ 5,500 എംഎഎച്ച് ബാറ്ററി ഉണ്ടായിരിക്കാം. 60W ഫാസ്റ്റ് ചാർജിംഗ് പിന്തുണയ്ക്കുന്നതായിരിക്കും ഈ ബാറ്ററി.
|ഫീച്ചറുകൾ
|വിശദാംശങ്ങൾ
(പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്)
|പ്രോസസ്സർ
|സ്നാപ്ഡ്രാഗൺ 8 എലൈറ്റ് ജെൻ 5 (3nm)
|ബാറ്ററി
|5,500mAh
|ചാർജിങ്
|60W വയർഡ് ഫാസ്റ്റ് ചാർജിംഗ്
|ക്യാമറ ഡിസൈൻ
|പിൽ ആകൃതിയിലുള്ള പിൻ മൊഡ്യൂൾ
|ഡിസ്പ്ലേ
|QHD+ AMOLED (Expected 120Hz)
|ഒ.എസ്
|ആൻഡ്രോയിഡ് 15 (പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്)
|ലോഞ്ച് ടൈംലൈൻ
|2026ന്റെ തുടക്കത്തിൽ (പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്)
Also Read:
- കളറിലും സ്റ്റൈലിലും മാറ്റം: പുതിയ പതിപ്പുമായി കാവസാക്കി Z900; വിലയറിഞ്ഞോ?
- ബുള്ളറ്റിനും കെടിഎമ്മിനും എതിരാളി; നിരത്ത് വാഴാന് ടിവിഎസ് അപ്പാച്ചെ RTX 300
- വിവോയുടെ ഫോണുകളിൽ ഏറ്റവും പുതിയ ഓപ്പറേറ്റിങ് സിസ്റ്റം വരുന്നു: ഒറിജിൻഒഎസ് 6 ഏതൊക്കെ മോഡലുകളിൽ ലഭ്യമാവും?
- ആപ്പിൾ വിഷൻ പ്രോയെ വെല്ലുമോ സാംസങിന്റെ എക്സ്ആർ ഹെഡ്സെറ്റ് 'പ്രൊജക്ട് മൂഹൻ'? ലോഞ്ച് തീയതിയും വിശദാംശങ്ങളും