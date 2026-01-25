ETV Bharat / automobile-and-gadgets
എസ് 26 സീരിസ് ഫെബ്രുവരിയിൽ ലോഞ്ച് ചെയ്തേക്കും: ചോർന്ന ഏറ്റവും പുതിയ വിവരങ്ങൾ
ഗാലക്സി എസ് 26, ഗാലക്സി എസ് 26+, ഗാലക്സി എസ് 26 അൾട്രാ എന്നീ മോഡലുകളായിരിക്കും സാംസങിന്റെ ഗാലക്സി എസ് 26 സീരിസിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുക. കൂടുതലറിയാം.
Published : January 25, 2026 at 5:08 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: 2025 ജനുവരിയിൽ നടന്ന ഗാലക്സി അൺപാക്ക്ഡ് ഇവന്റിലാണ് എസ് 25 സീരിസ് പുറത്തിറക്കിയത്. 2026 ആരംഭിച്ചതോടെ സാംസങ് ആരാധകരും ടെക് പ്രേമികളും ഇപ്പോൾ അടുത്ത തലമുറ ഗാലക്സി ഉപകരണങ്ങൾക്കായുള്ള കാത്തിരിപ്പിലാണ്. ഗാലക്സി എസ് 26 സീരിസ് ഉടൻ ഇന്ത്യയിലും ആഗോള വിപണികളിലും അവതരിപ്പിക്കുമെന്ന് അഭ്യൂഹമുണ്ട്.
26 സീരിസ് അൽപ്പം വൈകി ആയിരിക്കും പുറത്തിറക്കുകയെന്ന് നേരത്തെ അഭ്യൂഹങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ ലോഞ്ചുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവരങ്ങളൊന്നും തന്നെ കമ്പനി സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടില്ല. അതേസമയം ഈ സീരിസിലെ ഫോണുകളുടെ ലോഞ്ച് ടൈംലൈൻ സാംസങിന്റെ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഫോറത്തിലെ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി മോഡറേറ്റർ ചോർത്തിയതായി പറയപ്പെടുന്നു.
ഇതനുസരിച്ച്, 26 സീരിസ് ഫെബ്രുവരിയിൽ ലോഞ്ച് ചെയ്തേക്കാം. ഗാലക്സി എസ് 26, ഗാലക്സി എസ് 26+, ഗാലക്സി എസ് 26 അൾട്രാ മോഡലുകളായിരിക്കും ഈ സീരിസിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുക.
സാംസങ് ഗാലക്സി എസ് 26 സീരിസ്: ലോഞ്ച് ടൈംലൈൻ, ലഭ്യത
കമ്മ്യൂണിറ്റി മോഡറേറ്റർ പറയുന്നതനുസരിച്ച്, എസ് 26 അടുത്ത മാസം അൺപാക്ക് ചെയ്യുമെന്നും, അതിൽ പുതിയതും മെച്ചപ്പെടുത്തിയതുമായ ചില സവിശേഷതകൾ ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്നും @Alfaturk16 എന്ന എക്സ് ഉപയോക്താവ് പങ്കിട്ട പോസ്റ്റിൽ പറയുന്നു. സാംസങ് ഗാലക്സി എസ് 26 സീരിസിന്റെ ലോഞ്ച് തീയതിയെക്കുറിച്ചുള്ള നേരത്തെ ചോർന്ന വിവരങ്ങൾ ഇത് ശരിവയ്ക്കുന്നു. ഫെബ്രുവരി 25ന് സാംസങ് ഗാലക്സി എസ് 26 സീരിസ് ലോഞ്ച് ചെയ്യുമെന്ന അഭ്യൂഹങ്ങളും വരുന്നുണ്ട്. ഇത് "100% ശരിയാണ്"എന്ന് അവകാശപ്പെട്ട ടിപ്സ്റ്റർ ഇവാൻ ബ്ലാസും സമാനമായ ഒരു ടൈംലൈൻ നിർദ്ദേശിച്ചു.
താൽപ്പര്യമുള്ള ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ഫെബ്രുവരി 26 നും മാർച്ച് 4 നും ഇടയിൽ സാംസങ് ഗാലക്സി എസ് 26 മോഡലുകൾ മുൻകൂട്ടി ഓർഡർ ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞേക്കും. പ്രീ-സെയിൽ കാലയളവ് മാർച്ച് 5 മുതൽ മാർച്ച് 10 വരെ നീണ്ടുനിൽക്കുമെന്നും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. സാംസങ് ഗാലക്സി എസ് 26, ഗാലക്സി എസ് 26+, ഗാലക്സി എസ് 26 അൾട്ര എന്നിവയുടെ പൊതുവായ ലഭ്യത മാർച്ച് 11 മുതൽ ആരംഭിച്ചേക്കാം. ഈ ടിപ്സ്റ്ററുകൾ ശരിയാണെങ്കിൽ, ഒരു മാസത്തിനുള്ളിൽ കമ്പനി ഈ വർഷത്തെ ഗാലക്സി അൺപാക്ക്ഡ് ഇവന്റിന് ആതിഥേയത്വം വഹിക്കും.
SM-S947N എന്ന മോഡൽ നമ്പറിൽ സാംസങ് ഗാലക്സി S26+ അടുത്തിടെ ഗീക്ക്ബെഞ്ചിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിരുന്നു. SM-S947N എന്ന മോഡൽ നമ്പറിൽ സാംസങ് ഗാലക്സി S26+ അടുത്തിടെ ഗീക്ക്ബെഞ്ചിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിരുന്നു. ARMv8 ആർക്കിടെക്ചറും 2.76GHz ബേസ് ഓപ്പറേറ്റിങും ഫ്രീക്വൻസിയും ഉള്ള ഒരു ഒക്ടാ-കോർ ചിപ്സെറ്റ് ഈ ഹാൻഡ്സെറ്റിൽ കാണാം. ഇത് Exynos 2600 ചിപ്സെറ്റായിരിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഗാലക്സി S26 സീരിസിന്റെ ലോഞ്ച് ഉടൻ ഉണ്ടാകുമെന്ന് ഈ ലിസ്റ്റിങും സൂചന നൽകുന്നു.
