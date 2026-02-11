ETV Bharat / automobile-and-gadgets
ഇനി ദിവസങ്ങൾ മാത്രം: കാത്തിരിപ്പിനൊടുവിൽ സാംസങ് ഗാലക്സി എസ് 26 സീരിസിന്റെ ലോഞ്ച് തീയതി പ്രഖ്യാപിച്ചു
മൂന്ന് ഫോണുകളടങ്ങുന്ന സാംസങ് ഗാലക്സി എസ് 26 സീരിസ്, രണ്ട് ഇയർബഡ്സുകളടങ്ങുന്ന ഗാലക്സി ബഡ്സ് 4 സീരിസ് എന്നിവയാണ് ഗാലക്സി അൺപാക്ക്ഡ് ഇവന്റിൽ പുറത്തിറക്കുക. കൂടുതലറിയാം...
Published : February 11, 2026 at 4:16 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് മാസങ്ങളായി സാംസങ് ആരാധകരും ടെക് പ്രേമികളും ഗാലക്സി എസ് 26 സീരിസിനായുള്ള കാത്തിരിപ്പിലാണ്. എന്നാൽ കാത്തിരിപ്പിന് വിരാമം ആയെന്ന് അറിയിച്ചിരിക്കുകയാണ് സാംസങ്. ഫെബ്രുവരിയിൽ പുറത്തിറക്കിയേക്കുമെന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ ശരിവച്ച് കൊണ്ട് ഗാലക്സി അൺപാക്ക്ഡ് 2026 ഇവന്റിന്റെ തീയതി ഔദ്യോഗികമായി പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണ് കമ്പനി.
2026 ഗാലക്സി അൺപാക്ക്ഡ് ഇവന്റ്: തീയതി, സമയം
2026 ഫെബ്രുവരി 25ന് ഇന്ത്യൻ സമയം രാത്രി 11:30ന് ആണ് സാംസങിന്റെ വാർഷിക പരിപാടി നടക്കുക. കാലിഫോർണിയയിലെ സാൻ ഫ്രാൻസിസ്കോയിലാണ് പരിപാടി സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്. പരിപാടിയിൽ ഇന്ത്യയുൾപ്പെടെയുള്ള ആഗോള വിപണികളിൽ ഗാലക്സി എസ് 26 സീരിസും ഒരു ജോഡി പുതിയ ഇയർബഡുകളും പുറത്തിറക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം. സാംസങിന്റെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റിലും, സാംസങ് ഇന്ത്യ ന്യൂസ്റൂമിലും, ഔദ്യോഗിക യൂട്യൂബ് ചാനലിലും ഇവന്റ് തത്സമയം സംപ്രേക്ഷണം ചെയ്യും. താത്പര്യമുള്ളവർക്ക് ലൈവായി ലോഞ്ച് ഇവന്റ് കാണാം.
ഏതൊക്കെ ഉപകരണങ്ങൾ പുറത്തിറക്കും?
വരാനിരിക്കുന്ന ഗാലക്സി എസ് 26 സീരിസിൽ ഗാലക്സി എസ് 26, ഗാലക്സി എസ് 26 പ്ലസ്, ഗാലക്സി എസ് 26 അൾട്രാ എന്നീ മോഡലുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം. ഇതിനുപുറമെ ഒരു ഓഡിയോ ഉപകരണത്തിന്റെ നിരയും പ്രതീക്ഷിക്കാം. ഇത് ഗാലക്സി ബഡ്സ് 4, ഗാലക്സി ബഡ്സ് 4 പ്രോ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്ന ഗാലക്സി ബഡ്സ് 4 സീരിസ് ആയിരിക്കാനാണ് സാധ്യത.
കൂടാതെ കമ്പനിയുടെ പുതിയ ഗാലക്സി എഐ സവിശേഷതകളും വാർഷിക പരിപാടിയിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കും. ഇവ കൂടുതൽ പ്രവർത്തനക്ഷമവും, വ്യക്തിഗതവും, അഡാപ്റ്റീവ് സ്വഭാവമുള്ളതുമായിരിക്കുമെന്നാണ് സൂചന. ഉപയോക്താക്കൾക്ക് വൈവിധ്യമാർന്ന ജോലികൾ തടസ്സമില്ലാതെ പൂർത്തിയാക്കാൻ വരാനിരിക്കുന്ന എഐ സവിശേഷതകൾ സഹായകമാകുമെന്നും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.
2026 ഗാലക്സി അൺപാക്ക്ഡ് ഇവന്റ്: പ്രീ-രജിസ്ട്രേഷൻ
വരാനിരിക്കുന്ന ഗാലക്സി ഉപകരണങ്ങൾക്കായുള്ള പ്രീ-റിസർവേഷൻ സാംസങ് ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റുകളിലൂടെ ഇപ്പോം തന്നെ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. താൽപ്പര്യമുള്ള ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ഗാലക്സി പ്രീ-റിസർവ് വിഐപി പാസ് ലഭിക്കുന്നതിന് 999 രൂപ നൽകി അവരുടെ സ്പോട്ടുകൾ മുൻകൂട്ടി റിസർവ് ചെയ്യാം. സാംസങിന്റെ വരാനിരിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ഉപകരണങ്ങൾ വാങ്ങുമ്പോൾ ഇ-സ്റ്റോർ വൗച്ചർ വഴി പ്രീ-ബുക്കിങ് നടത്തുന്നവർക്ക് 5,000 രൂപയുടെ ആനുകൂല്യങ്ങൾ ലഭിക്കും. 50,000 രൂപയുടെ ഗിവ്എവേയും സാംസങ് നകും. മുൻകൂട്ടി രജിസ്ട്രർ ചെയ്ത വിഐപി പാസ് ഉടമകളിൽ നിന്ന് തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നവർക്കാണ് ഗിവ്എവേ.
സാംസങ് ഗാലക്സ് എസ്26 സീരിസിൽ എന്തൊക്കെ പ്രതീക്ഷിക്കാം?
സാംസങ് ഗാലക്സി എസ് 26 അൾട്രയിൽ ക്വാൽകോം സ്നാപ്ഡ്രാഗൺ 8 എലൈറ്റ് ജെൻ 5 ചിപ്സെറ്റ് ഉണ്ടാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. അതേസമയം ഗാലക്സി എസ് 26 ബേസിക് മോഡലിൽ ഇൻ-ഹൗസ് എക്സിനോസ് 2600 SoC ഉണ്ടായിരിക്കാം. ഗാലക്സി എസ് 26 സീരീസ് 16 ജിബി വരെ റാമും 1 ടിബി സ്റ്റോറേജും നൽകിയേക്കും.
ഗാലക്സി എസ് 25 സീരീസിലെ അതേ ക്യാമറ സജ്ജീകരണം എസ് 26 സീരിസിലും നിലനിർത്താൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അൾട്രാ വേരിയന്റിൽ 200 എംപി പ്രധാന പിൻ ക്യാമറ തന്നെ നൽകിയേക്കാം. അതേസമയം എസ് 26 പ്ലസ്, എസ് 26 എന്നിവയിൽ 50 എംപി പിൻ ക്യാമറയായിരിക്കാം. 12 എംപിയുടെ മുൻ ക്യാമറയും പ്രതീക്ഷിക്കാം.
ഗാലക്സി എസ് 25 ലൈനപ്പിനെ അപേക്ഷിച്ച് ഗാലക്സി എസ് 26 സീരിസിന് നേരിയ ബാറ്ററി അപ്ഗ്രേഡ് ലഭിച്ചേക്കാം. എസ് 25, എസ് 25പ്ലസ് എന്നിവയിൽ 25W വയർഡ് ചാർജിംഗുള്ള 4,000 എംഎഎച്ച് ബാറ്ററിയുണ്ടായിരിക്കും. അതേസമയം എസ് 25 അൾട്രയിൽ 45W വയർഡ് ചാർജിംഗുള്ള 5,000 എംഎഎച്ച് ബാറ്ററിയാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുക.
ഡിസ്പ്ലേ വലുപ്പങ്ങൾ ഗാലക്സി എസ് 25 സീരിസിന് സമാനമായി തുടരുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം. ഒരു ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് ഉപകരണമെന്ന നിലയിൽ, ഗാലക്സി എസ് 26 സീരിസിന്റെ അടിസ്ഥാന വേരിയന്റിന് ഇന്ത്യയിൽ 80,000 രൂപയ്ക്ക് മുകളിൽ വില വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതേസമയം എസ് 26+, എസ് 26 അൾട്രാ മോഡലുകളുടെ വില ഒരു ലക്ഷം രൂപയിലധികമാവാനാണ് സാധ്യത.
