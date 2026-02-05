ETV Bharat / automobile-and-gadgets
ലോങ്-റേഞ്ച് സൂം, നൈറ്റ് ഫോട്ടോഗ്രഫി: സാംസങ് ഗാലക്സി എസ് 26 സീരിസിന്റെ ക്യാമറ വിശദാംശങ്ങൾ പുറത്ത്: ലോഞ്ച് ഫെബ്രുവരിയിലോ?
സാംസങ് ഗാലക്സി എസ് 26 സീരിസ് ഫെബ്രുവരിയിൽ ലോഞ്ച് ചെയ്തേക്കുമെന്നാണ് പുറത്തുവരുന്ന വിവരങ്ങൾ. കമ്പനി പുറത്തുവിട്ട ടീസറിൽ ചില ക്യാമറ വിശദാംശങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
ഹൈദരാബാദ്: സാംസങ് ആരാധകരും ടെക് പ്രേമികളും ഗാലക്സി എസ് 26 സീരിസിനായുള്ള കാത്തിരിപ്പിലാണ്. പുതിയ സീരിസ് ഉടൻ ഇന്ത്യയിലും ആഗോള വിപണികളിലും അവതരിപ്പിക്കുമെന്ന് അഭ്യൂഹമുണ്ട്. ഫെബ്രുവരിയിൽ പുറത്തിറക്കിയേക്കാമെന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്ന നിരവധി റിപ്പോർട്ടുകളും പുറത്തുവന്നിട്ടുണ്ട്.
2025 ജനുവരിയിൽ നടന്ന ഗാലക്സി അൺപാക്ക്ഡ് ഇവന്റിലാണ് എസ് 25 സീരിസ് പുറത്തിറക്കിയത്. എന്നാൽ ഫെബ്രുവരി ആയിട്ടും കമ്പനി ഇതുവരെ പുതിയ ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് സീരിസിന്റെ ലോഞ്ച് തീയതി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടില്ല. എന്നിരുന്നാലും ഈ സീരിസിലെ ഫോണുകൾ ഫെബ്രുവരിയിൽ തന്നെ പുറത്തിറക്കുമെന്നും, വരും ദിവസങ്ങളിലായി കമ്പനി ഔദ്യോഗികമായി ലോഞ്ച് തീയതി പ്രഖ്യാപിക്കുമെന്നും പ്രതീക്ഷിക്കാം.
ഗാലക്സി എസ് 26, ഗാലക്സി എസ് 26+, സാംസങ് ഗാലക്സി എസ് 26 അൾട്ര എന്നീ മോഡലുകളായിരിക്കും ഈ സീരിസിൽ പുറത്തിറക്കുക. അടുത്തിടെ പുറത്തിറങ്ങിയ ടീസർ വീഡിയോയിൽ സാംസങ് ഇത്തവണ ക്യാമറയിലായിരിക്കും ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുകയെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഈ ടീസർ വീഡിയോയിൽ മോഡലിന്റെ പേര് നൽകാതെ തന്നെ ഫോട്ടോഗ്രാഫിയിലും വീഡിയോഗ്രാഫിയിലും ഉള്ള പ്രധാന അപ്ഗ്രേഡുകളുടെ ഒരു ചെറിയ ദൃശ്യം സാംസങ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. സൂം, ലോ-ലൈറ്റ് ഫോട്ടോഗ്രാഫി, നൈറ്റ് വീഡിയോ റെക്കോർഡിങ് എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ധാരാളം സൂചനകൾ കമ്പനി നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
ആദ്യത്തെ ടീസർ വീഡിയോ സൂം ക്യാമറയെക്കുറിച്ചാണ് കാണിക്കുന്നത്. ഒരു ഉപയോക്താവ് വളർത്തുനായയെ ദൂരെ നിന്ന് സൂം ചെയ്യുന്നത് ഇതിൽ കാണിക്കുന്നു. സൂം ലെവൽ 5x അല്ലെങ്കിൽ 10x വരെ ഉയർന്നതായി തോന്നുന്നു. ഗാലക്സി S26 സീരിസിൽ സാംസങ് അതിന്റെ ലോങ്-റേഞ്ച് സൂം സവിശേഷത മെച്ചപ്പെടുത്തുമെന്ന് ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നു. എങ്കിലും വീഡിയോയുടെ ചെറിയ അക്ഷരങ്ങളിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന പശ്ചാത്തലം എഐ നിർമിതമാണെന്ന് പരാമർശിച്ചിട്ടുണ്ട്.
രണ്ടാമത്തെ ടീസർ വീഡിയോ കുറഞ്ഞ വെളിച്ചത്തിലുള്ള വീഡിയോ റെക്കോർഡിങിലാണ് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നത്. വീഡിയോയിൽ, ഒരു സ്ത്രീ ഇരുട്ടിൽ പടക്കം പൊട്ടിക്കുന്നത് കാണാം. "It looks dark. It films bright" എന്ന അടിക്കുറിപ്പോടെയാണ് ഈ ദൃശ്യം നൽകിയിരിക്കുന്നത്.
സാംസങ് ഗാലക്സി എസ് 26 സീരീസ് ഫോണുകളിൽ രാത്രിയിലെ ലോ-ലൈറ്റ് വീഡിയോഗ്രഫിക്കായി മികച്ച സെൻസർ ലഭിക്കുമെന്ന് ടീസറിൽ നിന്ന് വ്യക്തമാണ്. ഇതിനുപുറമെ, പ്രോസസ്സിങും എഐ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ബ്രൈറ്റ്നെസ് കൺട്രോൾ സിസ്റ്റവും കാണാൻ കഴിയും.
ഡിസൈനിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ വിവരങ്ങളൊന്നും ഇതുവരെ പുറത്തുവന്നിട്ടില്ല. പക്ഷേ ടീസറിൽ പിന്നിൽ മൂന്ന് വ്യത്യസ്ത ലെൻസ് റിങുകളുള്ള ഒരു ലംബ ക്യാമറ സജ്ജീകരണം വ്യക്തമായി കാണിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇതോടൊപ്പം, എഐ ഫോൺ ബ്രാൻഡിങും ആവർത്തിച്ച് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിനർത്ഥം സാംസങ് അതിന്റെ ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് ഫോണുകളിൽ ചില മികച്ച എഐ സവിശേഷതകളും നൽകുമെന്നായിരിക്കാം.
ഫെബ്രുവരി 25ന് സാംസങ് ആഗോള വിപണിയിൽ ഗാലക്സി എസ് 26 സീരീസ് അവതരിപ്പിച്ചേക്കാമെന്നും റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്. അതേസമയം വിൽപ്പന മാർച്ച് 11 മുതൽ ആരംഭിച്ചേക്കും.
SM-S947N എന്ന മോഡൽ നമ്പറിൽ സാംസങ് ഗാലക്സി S26+ അടുത്തിടെ ഗീക്ക്ബെഞ്ചിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിരുന്നു. SM-S947N എന്ന മോഡൽ നമ്പറിൽ സാംസങ് ഗാലക്സി S26+ അടുത്തിടെ ഗീക്ക്ബെഞ്ചിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിരുന്നു. ARMv8 ആർക്കിടെക്ചറും 2.76GHz ബേസ് ഓപ്പറേറ്റിങും ഫ്രീക്വൻസിയും ഉള്ള ഒരു ഒക്ടാ-കോർ ചിപ്സെറ്റ് ഈ ഹാൻഡ്സെറ്റിൽ കാണാം. ഇത് Exynos 2600 ചിപ്സെറ്റായിരിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഗാലക്സി S26 സീരിസിന്റെ ലോഞ്ച് ഉടൻ ഉണ്ടാകുമെന്ന് ഈ ലിസ്റ്റിങും സൂചന നൽകുന്നു.
