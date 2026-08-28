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50 എംപി ട്രിപ്പിൾ റിയർ ക്യാമറയും എക്‌സിനോസ് 2500 ചിപ്‌സെറ്റുമായി 'സാംസങ് ഗാലക്‌സി എസ്26 എഫ്ഇ' ആഗോളതലത്തിൽ പുറത്തിറക്കി

എക്‌സിനോസ് 2500 ചിപ്‌സെറ്റാണ് ഈ ഫോണിന് കരുത്തേകുന്നത്. ഗാലക്‌സി എസ്26 എഫ്ഇയ്‌ക്ക് 4,900 mAh ബാറ്ററിയുണ്ട്. ഏകദേശം 30 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ ഈ ഫോൺ 69 ശതമാനം വരെ ചാർജ്ജ് ചെയ്യാനാകും.

GALAXY S26 FE PRICE SAMSUNG GALAXY S26 FE FEATURES സാംസങ് ഗാലക്‌സി എസ് 26 SAMSUNG GALAXY S26 FE CAMERA
The Galaxy S26 FE is powered by an Exynos 2500 chip (Samsung)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : August 28, 2026 at 5:19 PM IST

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ഹൈദരാബാദ്: സാംസങിന്‍റെ ഗാലക്‌സി എസ് 26 കുടുംബത്തിലേക്ക് പുതിയ അതിഥി എത്തി. ഈ ലൈനപ്പിലെ ഏറ്റവും പുതിയതും താങ്ങാനാവുന്നതുമായ കൂട്ടിച്ചേർക്കലായി 'ഗാലക്‌സി എസ് 26 എഫ്ഇ' ആണ് ആഗോളതലത്തിൽ പുറത്തിറക്കിയത്. ഇന്ത്യയിലും ഫാൻ എഡിഷൻ അവതരിപ്പിച്ചെങ്കിലും വില പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടില്ല. ഇന്ത്യയിൽ വില എപ്പോൾ പ്രഖ്യാപിക്കുമെന്ന് വ്യക്തമല്ല.

എസ് 26 നിരയിലെ മറ്റ് ഫോണുകളുടെ അതേ ഡിസൈൻ ഭാഷയാണ് പുതിയ ഫോണിനും ലഭിക്കുന്നത്. ആൻഡ്രോയിഡ് 17 അധിഷ്ഠിത വൺ യുഐ 9 ഉപയോഗിച്ച് പുറത്തിറക്കുന്ന ആദ്യ ഉപകരണം കൂടിയാണിത്. സെപ്റ്റംബർ 4 മുതൽ തിരഞ്ഞെടുത്ത വിപണികളിൽ ബ്ലൂബെറി, ഗ്രാഫൈറ്റ്, പിസ്‌ത എന്നീ മൂന്ന് നിറങ്ങളിൽ ഈ ഫോൺ ലഭ്യമാകും.

ഗാലക്‌സി എസ് 26 എഫ്ഇയുടെ 8 ജിബി റാമും 128 ജിബി സ്റ്റോറേജും ഉള്ള മോഡലിന് 799 യൂറോ (ഏകദേശം 89,000 രൂപ) വിലയുണ്ട്. അതേസമയം 512 ജിബി മോഡലുകൾക്ക് 899 യൂറോയും (ഏകദേശം 1 ലക്ഷം രൂപ), 1,099 യൂറോയും (ഏകദേശം 1.22 ലക്ഷം രൂപ) വില വരുന്നു. ഇന്ത്യയിലെ വില നിലവിൽ വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലെങ്കിലും ആഗോള വിപണിയിലെ വിലയേക്കാൾ വളരെ കുറവായിരിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

GALAXY S26 FE PRICE SAMSUNG GALAXY S26 FE FEATURES സാംസങ് ഗാലക്‌സി എസ് 26 SAMSUNG GALAXY S26 FE CAMERA
Samsung Galaxy S26 FE (Samsung)

സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഗാലക്‌സി എസ് 26ന്‍റെ 12 ജിബി റാമും 256 ജിബി സ്റ്റോറേജുമുള്ള അടിസ്ഥാന മോഡലിന് 87,999 രൂപ വിലയുണ്ട്. അതിനാൽ ഇതിലും കുറഞ്ഞ വിലയിൽ ഗാലക്‌സി എസ് 26 എഫ്ഇ പുറത്തിറക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം. ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് സവിശേഷതകളുള്ള ഒരു ഫോൺ വാങ്ങാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ബജറ്റ് ഒരു പ്രശ്‌നമായിട്ടുള്ളവർക്ക് ഈ ഫോൺ തെരഞ്ഞെടുക്കാവുന്നതാണ്. 120 Hz റിഫ്രഷ് റേറ്റും 1,900 nits വരെ ബ്രൈറ്റ്‌നെസും പിന്തുണയ്ക്കുന്ന 6.7 ഇഞ്ച് ഫുൾ HD+ ഡൈനാമിക് AMOLED 2X ഡിസ്‌പ്ലേയാണ് ഗാലക്‌സി S26 FE-യുടെ സവിശേഷത.

8 GB റാമും 128 GB, 256 GB, 512 GB എന്നീ മൂന്ന് സ്റ്റോറേജ് ഓപ്ഷനുകളുമുള്ള 3nm AP Exynos 2500 ചിപ്‌സെറ്റാണ് ഈ ഫോണിന് കരുത്തേകുന്നത്. ഇതിൽ 4,900 mAh ബാറ്ററിയുണ്ട്. ഏകദേശം 30 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ ഈ ഫോൺ 69 ശതമാനം വരെ ചാർജ്ജ് ചെയ്യാനാകും. ഇത് 45W വയേർഡ് ചാർജിങും 15W വയർലെസ് ചാർജിങും പിന്തുണയ്ക്കുന്നു. ചാർജർ ബോക്‌സിനൊപ്പം ലഭിക്കില്ല.

സാംസങ് ഗാലക്‌സി എസ് 26 എഫ്ഇ: സ്‌പെസിഫിക്കേഷനുകൾ
ഡിസ്‌പ്ലേ120Hz റിഫ്രഷ് റേറ്റും 1,900 nits വരെ ബ്രൈറ്റ്‌നെസും ഉള്ള 6.7-ഇഞ്ച് ഫുൾ HD+ ഡൈനാമിക് AMOLED 2X
പ്രോസസ്സറും മെമ്മറിയും3nm എക്‌സിനോസ് 2500 | 8ജിബി റാം | 128GB/256GB/512GB സ്റ്റോറേജ്
റിയർ ക്യാമറ50MP വൈഡ് + 12MP അൾട്രാവൈഡ് + 3x ഒപ്റ്റിക്കൽ സൂം ഉള്ള 8MP ടെലിഫോട്ടോ
ഫ്രണ്ട് ക്യാമറ85° ഫീൽഡ് വ്യൂ ഉള്ള 12MP സെൽഫി ക്യാമറ
ക്യാമറ ഫീച്ചറുകൾ നൈറ്റോഗ്രാഫി, My FanCam, ഹൊറിസോണ്ടൽ ലോക്കുള്ള സൂപ്പർ സ്റ്റെഡി
സോഫ്റ്റ്‌വെയർആൻഡ്രോയിഡ് 17 അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള വൺ യുഐ 9
എഐ ഫീച്ചറുകൾഗാലക്‌സി എഐ, നൗ ബ്രീഫ്, നൗ നഡ്‌ജ്, സർക്കിൾ ടു സെർച്ച്, ഫോട്ടോ അസിസ്റ്റ്, ജെമിനൈ ഓമ്‌നി
ബാറ്ററി 4,900mAh
ചാർജിങ്45W വയേർഡ് ചാർജിങ്, 15W വയർലെസ് ചാർജിങ്, വയർലെസ് പവർഷെയർ
കളർ ബ്ലൂബെറി, ഗ്രാഫൈറ്റ്, പിസ്‌താഷ്യോ

50എംപി വൈഡ് പ്രൈമറി ക്യാമറ, 12എംപി അൾട്രാവൈഡ് ക്യാമറ, 8എംപി ടെലിഫോട്ടോ ക്യാമറ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്ന ട്രിപ്പിൾ റിയർ ക്യാമറ സജ്ജീകരണമാണ് ഗാലക്‌സി എസ്26 എഫ്ഇയുടെ സവിശേഷത. മുൻവശത്ത് 12 എംപി സെൽഫി ക്യാമറയാണ് ഉള്ളത്. ചിത്രങ്ങൾ പകർത്തുന്നത് മുതൽ എഡിറ്റിങ് വരെ മുൻഗാമിയേക്കാൾ മികച്ച ക്യാമറാ അനുഭവവും വിപുലമായ ഇമേജ് പ്രോസസ്സിങും ചെയ്യുന്നുണ്ട്.


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