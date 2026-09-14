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30x ഡിജിറ്റൽ സൂം പിന്തുണയുള്ള ട്രിപ്പിൾ റിയർ ക്യാമറയും എക്‌സിനോസ് 2500 ചിപ്‌സെറ്റിന്‍റെ കരുത്തുമായി 'സാംസങ് ഗാലക്‌സി എസ് 26 എഫ്ഇ'

എക്‌സിനോസ് 2500 ചിപ്‌സെറ്റാണ് ഈ ഫോണിന് കരുത്തേകുന്നത്. ഏഴ് തലമുറകളുടെ ഒഎസ് അപ്‌ഗ്രേഡുകളും ഏഴ് വർഷത്തെ സുരക്ഷാ അപ്‌ഡേറ്റുകളും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ആൻഡ്രോയിഡ് 17 അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള വൺ യുഐ 9 സോഫ്‌റ്റ2വെയറും ഇതിന് ലഭിക്കുന്നു.

SAMSUNG GALAXY S26 FE PRICE GALAXY S26 FE FEATURES സാംസങ് ഗാലക്‌സി എസ് 26 എഫ്ഇ SAMSUNG GALAXY S26 FE CAMERA
Samsung Galaxy S26 FE Launched in India With Exynos 2500 Chipset (Samsung)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : September 14, 2026 at 4:59 PM IST

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ഹൈദരാബാദ്: സാംസങിന്‍റെ ഗാലക്‌സി എസ് 26 കുടുംബത്തിലേക്ക് പുതിയ അതിഥി. ഈ ലൈനപ്പിലെ ഏറ്റവും പുതിയതും താങ്ങാനാവുന്ന വിലയിലുള്ളതുമായ കൂട്ടിച്ചേർക്കലായി 'ഗാലക്‌സി എസ് 26 എഫ്ഇ' ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ ഔദ്യോഗികമായി പുറത്തിറക്കി. കഴിഞ്ഞ ഓഗസ്റ്റിൽ ഫാൻ എഡിഷൻ മോഡൽ ആഗോളതലത്തിൽ പുറത്തിറക്കിയെങ്കിലും ഇതിന് ഇന്ത്യയിൽ എത്ര വില വരുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നില്ല. ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ വിപണിയിലെ വിലയും ലഭ്യതയും സ്ഥിരീകരിച്ചിരിക്കുകയാണ് കമ്പനി.

എസ് 26 നിരയിലെ മറ്റ് ഫോണുകളുടെ അതേ ഡിസൈൻ ഭാഷയാണ് പുതിയ ഫോണിനും ലഭിക്കുന്നത്. ആൻഡ്രോയിഡ് 17 അധിഷ്ഠിത വൺ യുഐ 9 ഓപ്പറേറ്റിങ് സിസ്റ്റത്തിലാണ് ഇത് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. 120Hz റിഫ്രഷ് റേറ്റുള്ള 6.7 ഇഞ്ച് ഡൈനാമിക് AMOLED 2X ഡിസ്‌പ്ലേ, Exynos 2500 പ്രൊസസർ, ട്രിപ്പിൾ റിയർ ക്യാമറ സംവിധാനം, 4,900mAh ബാറ്ററി എന്നിവയാണ് പുതിയ ഫോണിലെ പ്രധാന സവിശേഷതകൾ.

ഏഴ് തലമുറകളുടെ ഓപ്പറേറ്റിങ് സിസ്റ്റം അപ്‌ഗ്രേഡുകളും ഏഴ് വർഷത്തെ സുരക്ഷാ അപ്‌ഡേറ്റുകളും ഇതിന് ലഭിക്കുമെന്ന് സാംസങ് ഉറപ്പുനൽകുന്നു. പുതിയ ഫോണിന് ഇന്ത്യയിൽ എത്ര രൂപ വില വരുമെന്നും എപ്പോൾ വിൽപ്പനയ്‌ക്ക് ലഭ്യമാകുമെന്നും ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിശദാംശങ്ങൾ പരിശോധിക്കാം.

SAMSUNG GALAXY S26 FE PRICE GALAXY S26 FE FEATURES സാംസങ് ഗാലക്‌സി എസ് 26 എഫ്ഇ SAMSUNG GALAXY S26 FE CAMERA
Samsung Galaxy S26 FE Launched in India With 4,900mAh Battery (Samsung)

സാംസങ് ഗാലക്‌സി എസ് 26 എഫ്ഇ: വില, ലഭ്യത

79,999 രൂപ പ്രാരംഭവിലയിലാണ് ഗാലക്‌സി എസ് 26 എഫ്ഇയുടെ 8GB RAM, 256GB സ്റ്റോറേജ് വേരിയന്‍റ് ഇന്ത്യയിൽ പുറത്തിറക്കിയത്. പിസ്തേഷ്യോ, ബ്ലൂബെറി, ഗ്രാഫൈറ്റ് എന്നീ നിറങ്ങളിൽ ഇത് ലഭ്യമാകും. ഇതിനുപുറമെ, നിരവധി ഓഫറുകളും കമ്പനി മുന്നോട്ട്‌വയ്‌ക്കുന്നുണ്ട്. പഴയ ഫോൺ നൽകി 8,000 രൂപ വരെയുള്ള അപ്‌ഗ്രേഡ് ബോണസിലൂടെ ഫോൺ സ്വന്തമാക്കാം. ഓഫറിന് ശേഷം വില 71,999 രൂപയാവും.കൂടാതെ, തിരഞ്ഞെടുത്ത NBFC പങ്കാളികൾ വഴി 30 മാസം വരെ പലിശരഹിത EMI സൗകര്യവും 3,000 രൂപയുടെ അധിക കിഴിവും, അല്ലെങ്കിൽ പ്രമുഖ ബാങ്ക് കാർഡുകൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ 7,000 രൂപയുടെ ക്യാഷ്ബാക്കും ലഭിക്കും.

ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് സവിശേഷതകളുള്ള ഒരു ഫോൺ വാങ്ങാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ബജറ്റ് ഒരു പ്രശ്‌നമായിട്ടുള്ളവർക്ക് ലൈനപ്പിലെ മറ്റ് ഫോണുകളേക്കാൾ താരതമ്യേന കുറഞ്ഞ വിലയിൽ ഗാലക്‌സി എസ് 26 എഫ്ഇ തെരഞ്ഞെടുക്കാവുന്നതാണ്. അതേസമയം സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഗാലക്‌സി എസ് 26ന്‍റെ 12 ജിബി റാമും 256 ജിബി സ്റ്റോറേജുമുള്ള അടിസ്ഥാന മോഡലിന് 87,999 രൂപ വിലയുണ്ട്. 8000 രൂപയുടെ ഓഫറിന് ശേഷം ഇത് 79,999 രൂപയ്‌ക്ക് ലഭ്യമാവും.

SAMSUNG GALAXY S26 FE PRICE GALAXY S26 FE FEATURES സാംസങ് ഗാലക്‌സി എസ് 26 എഫ്ഇ SAMSUNG GALAXY S26 FE CAMERA
Samsung Galaxy S26 FE (Samsung)

സാംസങ് ഗാലക്‌സി എസ് 26 എഫ്ഇ: പുതിയ സവിശേഷതകൾ

ഗാലക്‌സി എസ് 26 എഫ്ഇയിൽ 50MP പ്രൈമറി ക്യാമറ, 12MP അൾട്രാ-വൈഡ് ക്യാമറ, 3x ഒപ്റ്റിക്കൽ സൂം സൗകര്യമുള്ള 8MP ടെലിഫോട്ടോ ക്യാമറ എന്നിവയടങ്ങുന്ന ട്രിപ്പിൾ റിയർ ക്യാമറ സജ്ജീകരണമാണ് ലഭിക്കുന്നത്. കൂടാതെ 12MP ഫ്രണ്ട് ക്യാമറയും നൽകിയിരിക്കുന്നു. FE സീരീസിലേക്ക് സാംസങ് 'My FanCam' എന്ന ഫീച്ചറും കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. ഒരു സാധാരണ ഗ്രൂപ്പ് വീഡിയോയെ റെക്കോർഡിംഗ് പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം ഒരാളുടെ സോളോ ക്ലോസപ്പ് ട്രാക്കിംഗ് ഷോട്ടാക്കി മാറ്റാൻ സാധിക്കുന്ന സവിശേഷതയാണ് ഇത്. വീഡിയോ റെക്കോർഡിംഗിനായി 'Super Steady with Horizontal Lock' സൗകര്യവും, കുറഞ്ഞ വെളിച്ചത്തിലുള്ള ഫോട്ടോഗ്രാഫിക്കായി 'Nightography'യും ഇതിൽ ലഭ്യമാണ്.

സ്വാഭാവിക ഭാഷയിലുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ചിത്രങ്ങൾ എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ 'Photo Assist' ഫീച്ചറും ഉണ്ട്. ചിത്രത്തിൽ പുതിയ ഘടകങ്ങൾ ചേർക്കുക, പകൽ സമയം മാറ്റുക, ചിത്രത്തിന്‍റെ ഭാഗങ്ങൾ പുനഃസ്ഥാപിക്കുക തുടങ്ങിയവയ്‌ക്കായി എഡിറ്റിങ് സവിശേഷതകളും ഉണ്ട്. വരുത്തിയ മാറ്റങ്ങൾ ഓരോന്നായി പരിശോധിക്കാനും അവ പഴയപടിയാക്കാനും സാധിക്കും.

ഗാലറിയിലുള്ള ഫോട്ടോകളും വീഡിയോകളും ഉപയോഗിച്ച് വീഡിയോ ക്ലിപ്പുകൾ നിർമ്മിക്കാനും എഡിറ്റ് ചെയ്യാനും കഴിയുന്ന 'Gemini Omni'യും ഈ ഫോണിലുണ്ട്. അർഹരായ ഉപയോക്താക്കൾക്ക് വിപുലമായ AI ഫീച്ചറുകളും 5TB ക്ലൗഡ് സ്റ്റോറേജും ഉൾപ്പെടുന്ന 'Google AI Pro'-യുടെ ആറുമാസത്തെ ട്രയൽ ലഭിക്കും.

Android 17 അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള One UI 9 സോഫ്റ്റ്‌വെയർ ആണ് Galaxy S26 FE ഫോണിനെ പിന്തുണയ്‌ക്കുന്നത്. കാലാവസ്ഥ, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിവരങ്ങൾക്കായി ഇഷ്ടാനുസൃതമാക്കാവുന്ന 'briefing cards' ഉൾപ്പെടുത്തി സാംസങ് 'Now Brief' അപ്‌ഡേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഉപയോക്താക്കൾക്ക് നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകി സ്വന്തമായി കാർഡുകൾ സൃഷ്ടിക്കാനും സാധിക്കും. തിരഞ്ഞെടുത്ത തേർഡ്-പാർട്ടി ആപ്പുകളിലേക്കും നോട്ടിഫിക്കേഷനുകളിലേക്കും 'Now Nudge' സേവനം ഇപ്പോൾ വിപുലീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

'Circle to Search with Google' ഉപയോഗിച്ച് ഇപ്പോൾ ഒരൊറ്റ ചിത്രത്തിലെ ഒന്നിലധികം കാര്യങ്ങൾ തിരയാൻ സാധിക്കും. 'Smart Switch' ഫീച്ചറിലും സാംസങ് മാറ്റം വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിലൂടെ ആൻഡ്രോയിഡിൽ നിന്നോ ഐഒഎസിൽ നിന്നോ മാറുന്ന ഉപയോക്താക്കൾക്ക് പാസ്‌വേഡുകൾ, പാസ്‌കീകൾ, കോൾ ഹിസ്റ്ററി, ആക്‌സസിബിലിറ്റി ക്രമീകരണങ്ങൾ, eSIM ഡാറ്റ എന്നിവയുൾപ്പെടെയുള്ള വിവരങ്ങൾ QR കോഡ് ഉപയോഗിച്ച് വയർലെസ് ആയി കൈമാറാൻ കഴിയും.

4,900mAh ബാറ്ററിയുള്ള ഗാലക്‌സി എസ് 26 എഫ്ഇ 45W വയർഡ് ചാർജിംഗിനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നു. 45W അഡാപ്റ്റർ ഉപയോഗിച്ച് ഏകദേശം 30 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ 69 ശതമാനം വരെ ചാർജ് ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്ന് സാംസങ് അവകാശപ്പെടുന്നു. 15W വയർലെസ് ചാർജിംഗും 'Wireless PowerShare' സൗകര്യവും ഈ സ്മാർട്ട്ഫോൺ പിന്തുണയ്ക്കുന്നുണ്ട്.

സാംസങ് ഗാലക്‌സി എസ് 26 എഫ്ഇ: സ്‌പെസിഫിക്കേഷനുകൾ
ഡിസ്‌പ്ലേ120Hz റിഫ്രഷ് റേറ്റും 1,900 nits വരെ ബ്രൈറ്റ്‌നെസും ഉള്ള 6.7-ഇഞ്ച് ഫുൾ HD+ ഡൈനാമിക് AMOLED 2X
പ്രോസസ്സറും മെമ്മറിയും3nm എക്‌സിനോസ് 2500 | 8ജിബി റാം|256GB സ്റ്റോറേജ്
റിയർ ക്യാമറ50MP വൈഡ് + 12MP അൾട്രാവൈഡ് + 3x ഒപ്റ്റിക്കൽ സൂം ഉള്ള 8MP ടെലിഫോട്ടോ
ഫ്രണ്ട് ക്യാമറ85° ഫീൽഡ് വ്യൂ ഉള്ള 12MP സെൽഫി ക്യാമറ
ക്യാമറ ഫീച്ചറുകൾനൈറ്റോഗ്രാഫി, My FanCam, ഹൊറിസോണ്ടൽ ലോക്കുള്ള സൂപ്പർ സ്റ്റെഡി
സോഫ്റ്റ്‌വെയർആൻഡ്രോയിഡ് 17 അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള വൺ യുഐ 9
എഐ ഫീച്ചറുകൾഗാലക്‌സി എഐ, നൗ ബ്രീഫ്, നൗ നഡ്‌ജ്, സർക്കിൾ ടു സെർച്ച്, ഫോട്ടോ അസിസ്റ്റ്, ജെമിനൈ ഓമ്‌നി
ബാറ്ററി4,900mAh
ചാർജിങ്45W വയേർഡ് ചാർജിങ്, 15W വയർലെസ് ചാർജിങ്, വയർലെസ് പവർഷെയർ
കളർബ്ലൂബെറി, ഗ്രാഫൈറ്റ്, പിസ്‌താഷ്യോ
വാട്ടർ & ഡസ്റ്റ് റെസിസ്റ്റൻസ്IP68
ഭാരം 193g

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