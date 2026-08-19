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ഒറ്റയടിക്ക് 12,000 രൂപ വരെ വർധിച്ചു! സാംസങിന്റെ ഗാലക്സി എസ് 25 വാങ്ങാൻ പദ്ധതിയിട്ടവർക്ക് തിരിച്ചടി: പുതുക്കിയ നിരക്ക് അറിയാം
മെമ്മറി, സ്റ്റോറേജ് ഘടകങ്ങളുടെ വില വർധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് കമ്പനി സാംസങ് ഗാലക്സി എസ് 25ന്റെ വില വർധിപ്പിച്ചത്. ഓരോ സ്റ്റോറേജ് മോഡലിന്റെയും പുതുക്കിയ നിരക്ക് അറിയാം.
Published : August 19, 2026 at 6:07 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: സാംസങ് തങ്ങളുടെ ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് സ്മാർട്ട്ഫോണായ ഗാലക്സി എസ് 25ന്റെ രണ്ട് സ്റ്റോറേജ് വേരിയന്റുകളുടെ വില വർധിപ്പിച്ചു. ഒറ്റയടിക്ക് 12,000 രൂപ വരെയാണ് വില വർധിപ്പിച്ചത്. പുതുക്കിയ നിരക്ക് ഇന്ന് (ഓഗസ്റ്റ് 19) മുതൽ പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നു. പുതിയ വിലകൾ കമ്പനിയുടെ ഇന്ത്യയിലെ ഓൺലൈൻ സ്റ്റോറിൽ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
മെമ്മറി, സ്റ്റോറേജ് ഘടകങ്ങളുടെ വില വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനാലായിരിക്കാം കമ്പനി വില വർധിപ്പിച്ചത്. ഏതൊക്കെ സ്റ്റോറേജ് വേരിയന്റുകൾക്ക് വില വർധിപ്പിച്ചെന്നും, എത്ര രൂപ വർധിച്ചെന്നും, ഇന്ത്യയിൽ എത്ര രൂപയ്ക്ക് ലഭ്യമാകുമെന്നും വിശദമായി പരിശോധിക്കാം.
പുതുക്കിയ നിരക്കറിയാം
സാംസങിന്റെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റിൽ ഗാലക്സി എസ് 25ന്റെ ഓരോ സ്റ്റോറേജ് വേരിയന്റുകളുടെയും പുതുക്കിയ വില പ്രതിഫലിക്കുന്നുണ്ട്. 12GB + 128GB, 12GB + 256GB, 12GB + 512GB എന്നിങ്ങനെ മൂന്ന് സ്റ്റോറേജ് വേരിയന്റുകളിലാണ് സാംസങ് ഗാലക്സി എസ് 25 ലഭ്യമാവുക. ഇതിൽ അടിസ്ഥാന സ്റ്റോറേജ് വേരിയന്റിന് വില വർധിപ്പിച്ചിട്ടില്ല. പുതുക്കിയ നിരക്ക് ചുവടെ നൽകുന്നു.
|സ്റ്റോറേജ്
|ലോഞ്ച് വില
|പുതിയ വില
|വ്യത്യാസം
|12GB + 128GB
|Rs 74,999
|Rs 74,999
|മാറ്റമില്ല
|12GB + 256GB
|Rs 80,999
|Rs 84,999
|Rs 4,000
|12GB + 512GB
|Rs 92,999
|Rs 1,04,999
|Rs 12,000
കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് വർഷങ്ങളായി ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് ഫോണുകൾ ലോഞ്ച് ചെയ്ത് ഒന്നോ രണ്ടോ വർഷങ്ങൾ കഴിയുമ്പോൾ വിലകുറയും. 2025ന്റെ തുടക്കത്തിലാണ് സാംസങ് ഗാലക്സി എസ് 25 പുറത്തിറക്കിയത്. ഒന്നര വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടും ബേസ് വേരിയന്റിന്റെ വില പോലും കുറഞ്ഞിട്ടില്ല.
എങ്കിലും റാം, സ്റ്റോറേജ് ഘടകങ്ങളുടെ പ്രതിസന്ധി കാരണം ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ഫോൺ കമ്പനികൾ അവരുടെ ഫോണുകളുടെ വില വർധിപ്പിക്കുമ്പോൾ സാംസങ് ഈ ഫോണിന്റെ വില വർധനവ് രണ്ട് വേരിയന്റുകളിൽ മാത്രം ഒതുക്കിയത് കുറച്ചെങ്കിലും ആശ്വാസകരമാണ്. എങ്കിലും ബേസ് വേരിയന്റ് ലോഞ്ച് വിലയിൽ തന്നെയാണ് വിൽക്കുന്നതെന്ന കാര്യവും ഓർക്കണം.
സാംസങ് ഗാലക്സി എസ് 25: സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ
ഗാലക്സി എസ്25 5ജി ഒരു കോംപാക്റ്റ് ഫോണാണ്. 120Hz വരെ അഡാപ്റ്റീവ് റിഫ്രഷ് റേറ്റ്, 6.2 ഇഞ്ച് അമോലെഡ് FHD+ റെസല്യൂഷൻ, 2600 നിറ്റ്സ് പീക്ക് ബ്രൈറ്റ്നസ് എന്നിവ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന ഡിസ്പ്ലേയാണ് ഇതിലുള്ളത്. മികച്ച ബ്രൈറ്റ്നസ് ലഭിക്കുന്നതിനാൽ കഠിനമായ സൂര്യപ്രകാശത്തിൽ പോലും ഫോൺ ഉപയോഗിക്കാൻ നിങ്ങളെ അനുവദിക്കുന്നു. 3nm സാങ്കേതികവിദ്യയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ക്വാൽകോമിന്റെ സ്നാപ്ഡ്രാഗൺ 8 എലൈറ്റ് ചിപ്സെറ്റും ഫോണിലുണ്ട്.
ആൻഡ്രോയിഡ് 15 അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള സാംസങിന്റെ വൺ UI 7 സ്കിനിലാണ് ഈ ഫോൺ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ഏഴ് വർഷത്തെ OS അപ്ഡേറ്റുകളും ഇതിൽ കമ്പനി വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. 4000mAh ബാറ്ററിയാണ് ഇതിന് ലഭിക്കുന്നത്. ആധുനിക ഉപയോഗത്തിന് ഇത് വളരെ കുറവാണെന്ന് പറയാം. ബാറ്ററി 25W വയർഡ് ഫാസ്റ്റ് ചാർജിംഗ്, 15W വയർലെസ് ചാർജിംഗ്, വയർലെസ് പവർ ഷെയറിംഗ് എന്നിവയും പിന്തുണയ്ക്കുന്നു.
വില വർധനവിന് പിന്നിൽ
ആഗോളതലത്തിൽ റാമിന്റെയും മറ്റ് സ്റ്റോറേജ് ഘടകങ്ങളുടെയും കടുത്ത ക്ഷാമം നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഡാറ്റ സെന്ററുകളുടെ വിപുലീകരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് മെമ്മറി ഘടകങ്ങളുടെ വില വർധിക്കുന്നത്. ഡാറ്റ സെന്ററുകൾക്ക് പ്രവർത്തിക്കാൻ വൻതോതിൽ മെമ്മറി ആവശ്യമാണ്. ഈ ആവശ്യകത നിറവേറ്റാനായി ഡാറ്റ സെന്ററുകൾ വലിയ തോതിൽ മെമ്മറി ഘടകങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നത് സ്മാർട്ട്ഫോൺ നിർമ്മിക്കുന്നതിലേക്ക് ആവശ്യമായ മെമ്മറി ഘടകങ്ങളുടെ പരിമിതിയിലേക്ക് നയിക്കുന്നു.
വൻകിട എഐ കമ്പനികൾക്കായി ഡൈനാമിക് റാൻഡം ആക്സസ് മെമ്മറി (DRAM), NOT-AND (NAND) സ്റ്റോറേജ് എന്നിവ നിർമ്മിക്കുന്നതിലേക്ക് മെമ്മറി നിർമ്മാതാക്കൾ മാറിയതോടെ ഇലക്ട്രോണിക്സ് മേഖല കടുത്ത ക്ഷാമം നേരിടുകയാണ്. ഇത് മെമ്മറിയുടെ വിലവർധനവിന് ഇടയാക്കി. ഇതോടെ സ്മാർട്ട്ഫോണുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഇലക്ട്രോണിക് ഉപകരണങ്ങൾക്ക് വില വർധിച്ചിരിക്കുകയാണ്.
സാംസങിന് പുറമെ വിവോ, വൺപ്ലസ്, റിയൽമി, ഓപ്പോ, iQOO തുടങ്ങിയ മറ്റ് സ്മാർട്ട്ഫോൺ നിർമ്മാതാക്കളും സമീപകാലത്ത് അവരുടെ ഹാൻഡ്സെറ്റുകളുടെ വില വർധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.
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