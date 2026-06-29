ETV Bharat / automobile-and-gadgets
വീഴ്ചയിലും പോറലിലും പ്രത്യേക സംരക്ഷണം നൽകും: ട്രിപ്പിൾ റിയർ ക്യാമറയുമായി സാസങിന്റെ പുതിയ മിഡ്-റേഞ്ച് ഫോൺ
പോറലിൽ നിന്നും വീഴ്ചയിൽ നിന്നും പ്രത്യേകം സംരക്ഷണം നൽകുന്നതിന് 4x സ്ക്രാച്ച് റെസിസ്റ്റൻസ്, 2 മീറ്റർ ഫാൾ എൻഡുറൻസ് എന്നീ സവിശേഷതകൾ പുതിയ സാംസങ് ഗാലക്സി എം47 5ജിക്ക് ലഭിക്കുന്നു.
Published : June 29, 2026 at 5:23 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: ഇന്ത്യയിൽ എം സീരിസ് ലൈനപ്പ് വിപുലീകരിച്ച് ദക്ഷിണ കൊറിയൻ സ്മാർട്ട്ഫോൺ കമ്പനിയായ സാംസങ്. 'ഗാലക്സി എം47 5ജി' എന്ന പേരിലാണ് പുതിയ ഫോൺ അവതരിപ്പിച്ചത്. മിഡ്റേഞ്ച് സെഗ്മെന്റിൽ പുറത്തിറക്കിയ പുതിയ ഫോൺ രണ്ട് കളർ ഓപ്ഷനുകളിൽ രാജ്യത്ത് വിൽപ്പനയ്ക്കെത്തും.
ഒക്ടാ കോർ സ്നാപ്ഡ്രാഗൺ 6 സീരീസ് ചിപ്സെറ്റാണ് പുതിയ ഫോണിന് കരുത്തേകുന്നത്. 45W വയർഡ് ഫാസ്റ്റ് ചാർജിംഗിനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന 6,000mAh ബാറ്ററിയും ഇതിലുണ്ട്. കൂടാതെ 120Hz വരെ റിഫ്രഷ് റേറ്റുള്ള സൂപ്പർ AMOLED ഡിസ്പ്ലേയും ട്രിപ്പിൾ റിയർ ക്യാമറ സജ്ജീകരണവും ഇതിലുണ്ട്. പുതിയ ഫോണിന് ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ എത്ര രൂപ വില വരുമെന്ന് എന്തൊക്കെ സവിശേഷതകൾ പ്രതീക്ഷിക്കാമെന്നും പരിശോധിക്കാം.
സാംസങ് ഗാലക്സി എം47 5G: ഇന്ത്യയിലെ വില, ലഭ്യത
സാംസങ് ഗാലക്സി എം47 5G ഫോൺ വാങ്ങാൻ ഇന്ത്യയിൽ നിലവിൽ 22,999 രൂപ മുതൽ നൽകണം. ഓഫറുകൾക്ക് ശേഷമുള്ള വിലയാണ് ഇത്. റീട്ടെയിൽ വിലയേക്കാൾ കുറവായതിനാൽ ഇത് പരിമിത കാലത്തേക്ക് മാത്രമായിരിക്കും. എന്നാൽ ഓരോ വേരിയന്റുകൾക്കും എത്ര രൂപ വരുമെന്ന് സാംസങ് ഇതുവരെ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടില്ല.
ജൂലൈ 4നാണ് പുതിയ സാംസങ് ഗാലക്സി എം47 5G ഫോണിന്റെ വിൽപ്പന ആരംഭിക്കുക. ആമസോൺ വഴിയാണ് ഇത് ഇന്ത്യയിൽ വിൽക്കുക. ബ്ലേസ് ബ്ലൂ, റോഗ് റെഡ് എന്നീ രണ്ട് നിറങ്ങളിലാണ് സാംസങ് ഗാലക്സി എം47 5G ലഭ്യമാകുക.
സാംസങ് ഗാലക്സി എം47 5G: സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ
ആൻഡ്രോയിഡ് 16 അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള വൺയുഐ 8.5 ഓപ്പറേറ്റിങ് സിസ്റ്റത്തിലാണ് സാംസങ് ഗാലക്സി എം47 5G പുറത്തിറക്കുക. ആറ് ഒഎസ് അപ്ഗ്രേഡുകളും ആറ് വർഷത്തെ സുരക്ഷാ അപ്ഡേറ്റുകളും വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന ഫോണാണ് ഇത്. എഐ വോയ്സ് ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ പോലുള്ള വിവിധ എഐ ടൂളുകളെയും പുതിയ ഫോൺ പിന്തുണയ്ക്കുന്നു.
120Hz വരെ റിഫ്രഷ് റേറ്റും കോർണിങ് ഗൊറില്ല ഗ്ലാസ് വിക്ടസ്+ പരിരക്ഷയും വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന 6.7 ഇഞ്ച് ഫുൾ-എച്ച്ഡി+ സൂപ്പർ AMOLED ഡിസ്പ്ലേയാണ് സാംസങ് ഗാലക്സി എം47 5G-യിൽ ഉള്ളത്. LPDDR5x റാമും UFS 3.1 ഇന്റേണൽ സ്റ്റോറേജും പിന്തുണയ്ക്കുന്ന ക്വാൽകോമിന്റെ സ്നാപ്ഡ്രാഗൺ 6 ജെൻ 3 ചിപ്സെറ്റാണ് ഇതിന് കരുത്തേകുന്നത്.
ക്യാമറയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ട്രിപ്പിൾ റിയർ ക്യാമറ സിസ്റ്റം കാണാം. ഇത് ഒരു പിൽ ആകൃതിയിലുള്ള ക്യാമറ ഐലൻഡിനുള്ളിൽ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നു. ഒപ്റ്റിക്കൽ ഇമേജ് സ്റ്റെബിലൈസേഷനോടുകൂടിയ 50 എംപി പ്രൈമറി റിയർ ക്യാമറയാണ് ഫോണിലുള്ളത്. പ്രധാന ക്യാമറ 5 എംപി അൾട്രാവൈഡ് ക്യാമറയുമായി ജോടിയാക്കിയിരിക്കുന്നു. കൂടാതെ 2 എംപി മാക്രോ സെൻസറും ഉണ്ട്. സെൽഫികൾക്കും വീഡിയോ കോളുകൾക്കുമായി മുൻവശത്ത് 12 എംപി ഫ്രണ്ട് ക്യാമറയാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ഇത് ഒരു ഹോൾ പഞ്ച് ഡിസ്പ്ലേ കട്ടൗട്ടിനുള്ളിൽ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നു. 4K വീഡിയോകൾ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ ഈ ഫോൺ പിന്തുണയ്ക്കും
6,000mAh ബാറ്ററിയാണ് സാംസങ് ഗാലക്സി എം47 5ജിയിൽ സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. യുഎസ്ബി ടൈപ്പ്-സി പോർട്ട് വഴി ചാർജ് ചെയ്യാം. 45W വയർഡ് ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ് പിന്തുണയും ബൈപാസ് ചാർജിംഗിനുള്ള പിന്തുണയും ഇതിന് ലഭിക്കുന്നു. പോറലിൽ നിന്നും വീഴ്ചയിൽ നിന്നും സംരക്ഷണം നൽകുന്നതിന് 4x സ്ക്രാച്ച് റെസിസ്റ്റൻസ്, 2 മീറ്റർ ഫാൾ എൻഡുറൻസ് എന്നീ സവിശേഷതകൾ പുതിയ സാംസങ് ഗാലക്സി എം47 5ജിക്ക് ലഭിക്കുന്നു. 5G, 4G LTE, Wi-Fi, ബ്ലൂടൂത്ത് എന്നിവയാണ് കണക്റ്റിവിറ്റി ഓപ്ഷനുകൾ.
Also Read:
- ഐഫോൺ 18 സീരിസിന്റെ ലോഞ്ച് തീയതിയും വിലയും ചോർന്നു, പ്രോ മോഡലുകൾക്ക് വിലയിൽ വൻ വർധനവ്; റിപ്പോർട്ടുകൾ
- വർഷങ്ങൾ പഴക്കമുള്ള 'സ്വിഫ്റ്റ്' ദൂരദർശിനി അപകടത്തിൽ: യന്ത്രകൈ കൊണ്ട് ഉയർത്തുന്ന രക്ഷാദൗത്യത്തിന് തയ്യാറെടുത്ത് നാസ, ചെലവ് 282 കോടി
- 50 എംപി ക്യാമറയും സ്നാപ്ഡ്രാഗൺ ചിപ്സെറ്റുമായി നത്തിങിന്റെ വില കുറഞ്ഞ ഫോൺ: ലോഞ്ചിന് മുൻപെ വിവരങ്ങൾ ചോർന്നു
- വില പതിനായിരത്തിൽ താഴെ, കേടുവന്നാൽ വീട്ടിലെത്തി റിപ്പയർ ചെയ്യും: ബജറ്റ് സ്മാർട്ട്ഫോണുമായി ലാവ