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കരുത്തൻ ബാറ്ററിയും ഗെയിമിങ് പിന്തുണയുമായി സാംസങിന്‍റെ 'ഗാലക്‌സി എം47 5ജി' വരുന്നു: ലോഞ്ചിന് മുൻപെ വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവിട്ടു

120Hz സൂപ്പർ AMOLED ഡിസ്‌പ്ലേ, സ്‌നാപ്ഡ്രാഗൺ SoC ചിപ്‌സെറ്റ്, 6 വർഷത്തെ OS അപ്‌ഗ്രേഡുകൾ ഉൾപ്പെടെ നിരവധി സവിശേഷതകൾ സാംസങ് ഗാലക്‌സി എം47 5ജിയിൽ ഉണ്ടാകും.

GALAXY M47 5G LAUNCH DATE SAMSUNG GALAXY M47 DESIGN SAMSUNG GALAXY M47 SPECS സാംസങ് ഗാലക്‌സി M47 5G
Samsung Galaxy M47 5G Launching On June 29 (Image Credit: Samsung)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : June 24, 2026 at 1:59 PM IST

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ഹൈദരാബാദ്: ഇന്ത്യയിൽ എം സീരിസ് ലൈനപ്പ് വിപുലീകരിക്കാനുള്ള ഒരുക്കത്തിലാണ് പ്രമുഖ സ്‌മാർട്ട്‌ഫോൺ നിർമ്മാതാവായ സാംസങ്. 'ഗാലക്‌സി എം47 5ജി' എന്ന പേരിലാണ് പുതിയ ഫോൺ അവതരിപ്പിക്കാനിരിക്കുന്നത്. ഇതിന്‍റെ ലോഞ്ച് തീയതി പ്രഖ്യാപിച്ചു.

2026 ജൂൺ 29നാണ് ഗാലക്‌സി എം47 5ജി രാജ്യത്ത് അവതരിപ്പിക്കുക. ഡിസൈൻ, ഡിസ്‌പ്ലേ, ക്യാമറ, ബാറ്ററി, ചാർജിങ്, ഓപ്പറേറ്റിങ് സിസ്റ്റം (ഒഎസ്) എന്നിവയുൾപ്പെടെയുള്ള വരാനിരിക്കുന്ന 5ജി ഫോണിന്‍റെ മിക്ക സവിശേഷതകളും കമ്പനി ഇതിനകം തന്നെ ഔദ്യോഗിക വെബ്‌സൈറ്റിലെ സമർപ്പിത മൈക്രോസൈറ്റ് വഴി പ്രദർശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഡിസൈൻ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ടീസർ വീഡിയോയും സാംസങ് പങ്കിട്ടു. കമ്പനി നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങളനുസരിച്ച് ഗാലക്‌സി എം47 5ജി ഫോണിന് എന്തൊക്കെ ഫീച്ചറുകൾ ലഭിക്കുമെന്ന് പരിശോധിക്കാം.

സാംസങ് ഗാലക്‌സി എം47 5ജി: ഡിസൈൻ, നിറം, ഡിസ്‌പ്ലേ
സാംസങിന്‍റെ ഔദ്യോഗിക പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകളിൽ പ്രദർശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ടീസർ വീഡിയോയും ചിത്രങ്ങളും അനുസരിച്ച്, ഗാലക്‌സി എം47 5ജിയിൽ ഒരു ഫ്ലാറ്റ് പ്രീമിയം റിയർ പാനൽ ഉണ്ടായിരിക്കും. ഇത് റോഗ് റെഡ്, ബ്ലേസ് ബ്ലൂ എന്നീ രണ്ട് കളർ ഓപ്ഷനുകളിൽ ലഭ്യമാകും.

ഇതിൽ ഒരു പിൽ ആകൃതിയിലുള്ള ക്യാമറ മൊഡ്യൂളും കാണാം. ടീസർ അനുസരിച്ച്, പുതിയ ഫോണിൽ 120Hz റിഫ്രഷ് റേറ്റും കോർണിങ് ഗൊറില്ല ഗ്ലാസ് വിക്ടസ് പ്ലസ് പരിരക്ഷയുമുള്ള 6.7 ഇഞ്ച് സൂപ്പർ AMOLED ഡിസ്‌പ്ലേ ഉണ്ടായിരിക്കും. അതേസമയം, സ്‌ക്രീനിൽ 4 മടങ്ങ് സ്‌ക്രാച്ച് റെസിസ്റ്റൻസും, 2 മീറ്റർ വരെയുള്ള വീഴ്‌ചയിൽ നിന്നുള്ള പ്രതിരോധം, പൊടിയിൽ നിന്നും വെള്ളത്തിൽ നിന്നുമുള്ള പ്രതിരോധം എന്നിവ ലഭിക്കുമെന്ന് മൈക്രോസൈറ്റ് സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

സാംസങ് ഗാലക്‌സി എം47 5ജി: പ്രോസസർ, പ്രകടനം, ഓപ്പറേറ്റിങ് സിസ്റ്റം
LPDDR5x റാമും UFS 3.1 സ്റ്റോറേജും ജോടിയാക്കിയ ഒരു സ്‌നാപ്ഡ്രാഗൺ ചിപ്‌സെറ്റാണ് വരാനിരിക്കുന്ന ഉപകരണത്തിന് കരുത്ത് പകരുന്നതെന്ന് ടീസർ സ്ഥിരീകരിക്കുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, കൃത്യമായ ചിപ്‌സെറ്റ് മോഡൽ ഏതെന്നോ, റാമും സ്റ്റോറേജും എത്രയെന്നോ ഇതുവരെ ഔദ്യോഗികമായി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടില്ല. വരാനിരിക്കുന്ന ഫോൺ ഗെയിമിങിന് അനുയോജ്യമായിരിക്കുമെന്നും മൾട്ടിടാസ്‌കിങ് തടസ്സങ്ങൾ കൂടാതെ ചെയ്യാമെന്നും മൈക്രോസൈറ്റ് അവകാശപ്പെടുന്നു.

ഗാലക്‌സി എം47 5ജി ആൻഡ്രോയിഡ് 16 അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള സാംസങിന്‍റെ നേറ്റീവ് വൺ യുഐ 8.5 സോഫ്റ്റ്‌വെയറിലാണ് പ്രവർത്തിക്കുക. ആറ് വർഷത്തെ ഒഎസ് അപ്‌ഗ്രേഡുകളും ആറ് വർഷത്തെ സുരക്ഷാ അപ്‌ഡേറ്റുകളും ഇതിന് ലഭിക്കും.

സാംസങ് ഗാലക്‌സി എം47 5ജി: ക്യാമറയും ബാറ്ററിയും
ഗാലക്‌സി എം47 5ജിയിൽ ട്രിപ്പിൾ റിയർ ക്യാമറ സജ്ജീകരണമുണ്ടായിരിക്കും. മൈക്രോസൈറ്റ് പ്രകാരം, ഒപ്റ്റിക്കൽ ഇമേജ് സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ (OIS) ഉള്ള 50MP പ്രധാന ക്യാമറ, 5MP അൾട്രാ-വൈഡ് സെൻസർ, 2MP മാക്രോ ലെൻസ് എന്നിവ ഇതിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും. HDR പിന്തുണയുള്ള 12MP മുൻ ക്യാമറ ഈ ഉപകരണത്തിലുണ്ടാകും. പുതിയ ഫോണിന് 4K റെസല്യൂഷൻ വീഡിയോകൾ റെക്കോർഡുചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്നും സാംസങ് പറയുന്നു.

ഗാലക്‌സി M47 5G യുടെ കൃത്യമായ ബാറ്ററി ശേഷി വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലെങ്കിലും, 45W ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ് പിന്തുണയ്‌ക്കുന്ന "ലോങ് ലാസ്റ്റിങ് ബാറ്ററി" ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്ന് മൈക്രോസൈറ്റ് അവകാശപ്പെടുന്നു. അതിനാൽ വരാനിരിക്കുന്ന ഫോണിന് മികച്ച ലൈഫ് ലഭിക്കുന്ന ബാറ്ററി പ്രതീക്ഷിക്കാം. ബൈപാസ് ചാർജിങും ഇത് പിന്തുണയ്ക്കും.

സാംസങ് ഗാലക്‌സി എം47 5ജി: മറ്റ് സവിശേഷതകൾ
ഒബ്‌ജക്റ്റ് ഇറേസർ, എഡിറ്റ് സജഷൻ, മൈ ഫിൽട്ടർ, AI വോയ്‌സ് ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ, സർക്കിൾ ടു സെർച്ച് വിത്ത് ഗൂഗിൾ, ഗൂഗിൾ ജെമിനൈ എന്നിവയുൾപ്പെടെയുള്ള നിരവധി എഐ സവിശേഷതകൾ ഗാലക്‌സി M47 5Gൽ ഉണ്ടായിരിക്കും. ഉപയോക്തൃ സ്വകാര്യതയ്ക്കും സുരക്ഷയ്ക്കും വേണ്ടി, പ്രൈവറ്റ് ആൽബവും മാലിഷ്യസ് വെബ് ആക്‌സസ് അലേർട്ടുകളും ഉള്ള സാംസങിന്‍റെ നോക്‌സ് സുരക്ഷാ സ്യൂട്ട് ഈ ഉപകരണത്തിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും.

വേഗത്തിലുള്ളതും സുരക്ഷിതവുമായ ഡിജിറ്റൽ പേയ്‌മെന്‍റുകൾക്കായി ജസ്റ്റ് ടാപ്പ് & പേ പ്രവർത്തനക്ഷമതയും, ഉപയോക്താവ് ലഭ്യമല്ലാത്തപ്പോൾ സന്ദേശങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിനുള്ള ഓൺ-ഡിവൈസ് വോയ്‌സ്‌മെയിൽ സവിശേഷതയും ഇത് പിന്തുണയ്ക്കും. ക്വിക്ക് ഷെയർ, വോയ്‌സ് ഫോക്കസ് പോലുള്ള കോർ ഇക്കോസിസ്റ്റം സവിശേഷതകൾ ഗാലക്‌സി എം47 5ജിയിൽ ഉൾപ്പെടും.

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