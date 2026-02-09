ETV Bharat / automobile-and-gadgets
ഗാലക്സി എഫ്70 സീരിസിലെ ആദ്യ മോഡൽ: 50 എംപി മെയിൻ ക്യാമറയുമായി സാംസങിന്റെ പുതിയ ഫോൺ
6000mAh ബാറ്ററി, 50 എംപി മെയിൻ ക്യാമറ, മീഡിയടെക് ഡൈമൻസിറ്റി 6300 ചിപ്സെറ്റ് എന്നിവയാണ് സാംസങ് ഗാലക്സി എഫ്70ഇ ഫോണിന്റെ പ്രധാന ഫീച്ചറുകൾ. ഗാലക്സി എഫ്70 സീരിസിലെ ആദ്യ മോഡലാണ് ഇത്.
ഹൈദരാബാദ്: അടുത്തിടെയാണ് ദക്ഷിണ കൊറിയൻ കമ്പനിയായ സാംസങിന്റെ സ്മാർട്ട്ഫോൺ ലൈനപ്പിലേക്ക് സാംസങ് ഗാലക്സി A07 5G എത്തിയത്. പിന്നാലെ മറ്റൊരു ഫോൺ കൂടെ പുറത്തിറക്കിയിരിക്കുകയാണ് കമ്പനി. അടുത്തിടെ പ്രഖ്യാപിച്ച ഗാലക്സി എഫ്70 സീരിസിലേക്കാണ് പുതിയ ഫോൺ വന്നത്. സാംസങ് ഗാലക്സി എഫ്70ഇ എന്ന പേരിലാണ് പുതിയ ഫോൺ പുറത്തിറക്കിയത്.
ഗാലക്സി എഫ്70 സീരിസിലെ ആദ്യ മോഡലാണ് ഇത്. 6000mAh ബാറ്ററി, 50 എംപി മെയിൻ ക്യാമറ, മീഡിയടെക് ഡൈമൻസിറ്റി 6300 ചിപ്സെറ്റ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഫീച്ചറുകളോടെയാണ് പുതിയ ഫോൺ പുറത്തിറക്കിയത്. ഇത് ഫ്ലിപ്കാർട്ടിലൂടെയാണ് വിൽപ്പനയ്ക്കെത്തുക. ലോഞ്ചിന് മുൻപ് തന്നെ കമ്പനി ഇതിന്റെ ബുക്കിങ് ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. സാംസങ് ഗാലക്സി എഫ്70ഇ ഫോണിന്റെ വിലയും സവിശേഷതകളും പരിശോധിക്കാം.
സാംസങ് ഗാലക്സി എഫ്70ഇ: വില, ലഭ്യത
4 ജിബി + 128 ജിബി, 6 ജിബി + 128 ജിബി എന്നിങ്ങനെ രണ്ട് സ്റ്റോറേജ് ഓപ്ഷനുകളിലാണ് സാംസങ് ഗാലക്സി എഫ് 70ഇ 5 ജി ലഭ്യമാവുക. 4 ജിബി + 128 ജിബി സ്റ്റോറേജ് വേരിയന്റിന്റെ വില 12,999 രൂപയാണ്. അതേസമയം, 6 ജിബി റാമും 128 ജിബി സ്റ്റോറേജുമുള്ള വേരിയന്റിന്റെ വില 14,999 രൂപയാണ്. ഫെബ്രുവരി 17ന് ഫ്ലിപ്കാർട്ടിലൂടെയാണ് പുതിയ ഫോൺ വിൽപ്പനയ്ക്കെത്തുക. സാംസങിന്റെ ഓൺലൈൻ സ്റ്റോർ വഴിയും ഇന്ത്യയിൽ ലഭ്യമാവും.
സാംസങ് ഗാലക്സി എഫ്70ഇ: സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ
ഡിസൈൻ: പൂർണമായും ഇന്ത്യയിൽ ഡിസൈൻ ചെയ്ത് നിർമ്മിച്ച ഫോണാണ് സാംസങ് ഗാലക്സി എഫ്70ഇ എന്നാണ് കമ്പനി പറയുന്നത്. ഇതിന്റെ പിൻവശത്ത് ആകർഷകമായ ലെതർ ഫിനിഷാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ലൈംലൈറ്റ് ഗ്രീൻ, സ്പോട്ട്ലൈറ്റ് ബ്ലൂ എന്നിങ്ങനെ രണ്ട് കളർ ഓപ്ഷനുകളിലാണ് ഈ ഫോൺ ലഭ്യമാവുക.
ഡിസ്പ്ലേ: 800 നിറ്റ്സ് ബ്രൈറ്റ്നെസും, 120 ഹെർട്സ് റിഫ്രഷ് റേറ്റും ഉള്ള 6.7 ഇഞ്ച് HD+(720x1,600 പിക്സലുകൾ) LCD സ്ക്രീനാണ് ഇതിലുള്ളത്. 260 പിപിഐ പിക്സൽ സാന്ദ്രത, 16 ദശലക്ഷം നിറങ്ങൾ എന്നിവയും നൽകും.
ക്യാമറ: 50 എംപി അൾട്രാ ക്ലിയർ മെയിൻ സെൻസറും 2 എംപി ഡെപ്ത് സെൻസറും ഉള്ള ഡ്യുവൽ റിയർ ക്യാമറ സജ്ജീകരണം ആണ് ഇതിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുക. അതേസമയം മുൻവശത്ത് 8 എംപി സെൽഫി ക്യാമറയാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്.
പ്രോസസർ: ഒക്ടാ കോർ മീഡിയടെക് ഡൈമൻസിറ്റി 6300 ചിപ്സെറ്റാണ് ഈ ഫോണിന് കരുത്തേകുന്നത്. ഇത് 2.4GHz പീക്ക് ക്ലോക്ക് സ്പീഡ് നൽകും. ആൻട്യു ബെഞ്ച്മാർക്കിങ് പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ തങ്ങളുടെ ഏറ്റവും പുതിയ ഹാൻഡ്സെറ്റ് ഏകദേശം 6,23,000 പോയിന്റുകൾ നേടിയതായി കമ്പനി അവകാശപ്പെടുന്നു. ARM മാലി G57 GPU, 6GB വരെ LPDDR4x റാം, 128GB ഓൺബോർഡ് സ്റ്റോറേജ് എന്നിവയും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.
ഓപ്പറേറ്റിങ് സിസ്റ്റം: ആൻഡ്രോയിഡ് 16 അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള സാംസങിന്റെ രണ്ടാമത്തെ സോഫ്റ്റ്വെയർ അപ്ഡേറ്റായ വൺ UI 8.5 ഓപ്പറേറ്റിങ് സിസ്റ്റത്തിലാണ് സാംസങ് ഗാലക്സി എഫ്70ഇ പ്രവർത്തിക്കുക. ആറ് വർഷത്തെ ഒഎസ് അപ്ഗ്രേഡുകളും സുരക്ഷാ അപ്ഡേറ്റുകളും ഇതിന് ലഭിക്കും.
ബാറ്ററി, ചാർജിങ്: 25W വയർഡ് ചാർജിങ് പിന്തുണയ്ക്കുന്ന 6,000 എംഎഎച്ച് ബാറ്ററിയാണ് സാംസങ് ഗാലക്സി എഫ്70ഇ ഫോണിലുള്ളത്. ഒറ്റ ചാർജിൽ ഒരു പകലും രാത്രിയും മുഴുവൻ ബാക്കപ്പ് നൽകുമെന്നാണ് കമ്പനി അവകാശപ്പെടുന്നത്.
ഐപി റേറ്റിങ്: വെള്ളത്തിൽ നിന്നും പൊടിയിൽ നിന്നും സംരക്ഷണം നൽകുന്നതിന് IP54 റേറ്റിങാണ് ഇതിലുള്ളത്.
