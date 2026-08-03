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ഒറ്റച്ചാർജിൽ ഒരു ദിവസം മുഴുവനും യൂട്യൂബ് വീഡിയോ കാണാം: സാംസങിന്റെ 'ഗാലക്സി എഫ്70 പ്രോ 5ജി' വിപണിയിൽ
ഗാലക്സി എഫ്70 പ്രോ 5ജി മൂന്ന് സ്റ്റോറേജ് വേരിയന്റുകളിൽ ലഭ്യമാകും. F70 സീരിസിലെ രണ്ടാമത്തെ ഫോണാണ് ഇത്.
Published : August 3, 2026 at 12:08 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ പുത്തൻ സ്മാർട്ട്ഫോൺ പുറത്തിറക്കി സാംസങ്. 'ഗാലക്സി എഫ്70 പ്രോ 5ജി' എന്ന പേരിലാണ് പുതിയ ഫോൺ എത്തിയത്. കമ്പനിയുടെ F70 സീരിസിലെ രണ്ടാമത്തെ ഫോണാണ് ഇത്. ഈ സീരിസിലെ ആദ്യത്തെ മോഡലായ ഗാലക്സി F70e 5G കമ്പനി ഈ വർഷം ഫെബ്രുവരിയിൽ പുറത്തിറക്കിയിരുന്നു. പുതിയ ഫോണിന് ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ എത്ര രൂപ വില വരുമെന്നും എന്തൊക്കെ സവിശേഷതകൾ ലഭിക്കുമെന്നും ഓഫർ വില എത്രയായിരിക്കുമെന്നും പരിശോധിക്കാം.
സാംസങ് ഗാലക്സി എഫ്70 പ്രോ 5ജി: ഇന്ത്യയിൽ ലോഞ്ച് തീയതി, വില
സാംസങ് ഗാലക്സി എഫ്70 പ്രോ 5ജി മൂന്ന് സ്റ്റോറേജ് ഓപ്ഷനുകളിൽ ലഭ്യമാകും. 6 ജിബി റാമും 128 ജിബി സ്റ്റോറേജുമുള്ള വേരിയന്റിന് 25,999 രൂപ വില വരും. അതേസമയം 8 ജിബി + 128 ജിബി മോഡലിന് 29,999 രൂപയും 8 ജിബി + 256 ജിബി പതിപ്പിന് 34,999 രൂപയുമാണ് വില. ആൽഫ ബ്ലാക്ക്, ഓറ ഗ്രീൻ കളർ ഓപ്ഷനുകളിൽ ഫോണുകൾ ലഭ്യമാകും.
The creators' phone is here!— Samsung India (@SamsungIndia) August 1, 2026
The #GalaxyF70Pro 5G is here, and it’s posing some serious questions to the other phones. Especially in regard to their selfie cameras. After all, the #GalaxyF70Pro 5G comes with the segment’s only HDR selfie camera that takes clear, bright selfies… pic.twitter.com/TrZlAM7psa
സാംസങ് ഗാലക്സി എഫ്70 പ്രോ 5ജി: സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ
120Hz റിഫ്രഷ് റേറ്റുള്ള ഒരു ഫ്ലാറ്റ് FHD+ സൂപ്പർ AMOLED ഡിസ്പ്ലേയും, കോർണിങ് ഗൊറില്ല ഗ്ലാസ് വിക്ടസ്+ പ്രൊട്ടക്ഷനും സാംസങ് ഗാലക്സി എഫ്70 പ്രോ 5ജി ഫോണിന് ലഭിക്കുന്നു. ക്വാൽകോമിന്റെ സ്നാപ്ഡ്രാഗൺ 6 ജെൻ 3 ചിപ്സെറ്റ് ആണ് പുതിയ ഫോണിന് കരുത്ത് പകരുന്നത്. ഇത് LPDDR5x റാം, UFS 3.1 സ്റ്റോറേജ് എന്നിവയുമായി ജോടിയാക്കിയിരിക്കുന്നു.
ഒപ്റ്റിക്കൽ ഇമേജ് സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ (OIS) ഉള്ള 50MP പ്രൈമറി ക്യാമറയും 5MP അൾട്രാ-വൈഡ് ക്യാമറയും 2MP മാക്രോ സെൻസറും ഇതിൽ ഉണ്ട്. ഇത് 4K വീഡിയോ റെക്കോർഡിംഗിനെ പിന്തുണയ്ക്കും. ഫ്രണ്ട് ക്യാമറയ്ക്ക് HDR പിന്തുണ ലഭിക്കും. 45W വയർഡ് ചാർജിംഗുള്ള 6,000mAh ബാറ്ററിയാണ് ഫോണിന് ലഭിക്കുക. ഒറ്റ ചാർജിൽ 24 മണിക്കൂറിലധികം യൂട്യൂബ് സ്ട്രീമിംഗ്, എട്ട് മണിക്കൂറിലധികം ഗെയിമിംഗ്, അല്ലെങ്കിൽ 12 മണിക്കൂർ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഉപയോഗം എന്നിവ നൽകാൻ ഈ ബാറ്ററിക്ക് കഴിയുമെന്ന് കമ്പനി അവകാശപ്പെടുന്നു.
വൺപ്ലസ്, iQOO , മോട്ടറോള തുടങ്ങിയ ബ്രാൻഡുകളിൽ നിന്നുള്ള ഫോണുകളുമായി ആയിരിക്കും സാംസങിന്റെ ഗാലക്സി എഫ്70 പ്രോ 5ജി മത്സരിക്കുക. എഫ്എച്ച്ഡി + അമോലെഡ് ഡിസ്പ്ലേ, വൈവിധ്യമാർന്ന ക്യാമറ, സാംസങിന്റെ സോഫ്റ്റ്വെയർ അനുഭവം എന്നിവയാണ് മറ്റ് ബ്രാൻഡുകളുടെ ഫോണുകളിൽ നിന്ന് സാംസങിന്റെ പുതിയ ഫോണിനെ വേറിട്ടുനിർത്തുന്നത്.
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