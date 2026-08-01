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സാംസങിന്‍റെ പുതിയ ഫോൺ വരുന്നു: ലോഞ്ചിന് മുൻപെ വില ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിശദാംശങ്ങൾ പുറത്തുവിട്ടു; വിശദമായി

ഗാലക്‌സി എഫ്70 പ്രോ 5ജി മൂന്ന് സ്റ്റോറേജ് വേരിയന്‍റുകളിൽ ലഭ്യമാകും. ഇവയുടെ വില കമ്പനി പുറത്തുവിട്ടിട്ടുണ്ട്.

SAMSUNG GALAXY F70 PRO 5G GALAXY F70 PRO PRICE GALAXY F70 PRO SPECIFICATIONS സാംസങ് ഗാലക്‌സി എഫ്70 പ്രോ 5ജി
Samsung Galaxy F70 Pro 5G to Launch Soon in India (Image credit: Samsung)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : August 1, 2026 at 9:03 PM IST

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ഹൈദരാബാദ്: സാംസങിന്‍റെ പുത്തൻ സ്‌മാർട്ട്‌ഫോൺ ലോഞ്ചിനൊരുങ്ങുന്നു. F70 സീരിസിലെ രണ്ടാമത്തെ ഫോണാണ് കമ്പനി ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ അവതരിപ്പിക്കാൻ ഒരുങ്ങുന്നത്. 'ഗാലക്‌സി എഫ്70 പ്രോ 5ജി' എന്ന പേരിലാണ് പുതിയ ഫോൺ പുറത്തിറക്കുക.

ഈ സീരിസിലെ ആദ്യത്തെ മോഡലായ ഗാലക്സി F70e 5G കമ്പനി ഈ വർഷം ഫെബ്രുവരിയിൽ പുറത്തിറക്കിയിരുന്നു. മാസങ്ങൾക്കിപ്പുറം രണ്ടാമത്തെ ഫോണും പുറത്തിറക്കാൻ പോവുകയാണ്. ഗാലക്‌സി എഫ്70 പ്രോ 5ജി ഓഗസ്റ്റ് 3ന് ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ ലോഞ്ച് ചെയ്യുമെന്ന് കമ്പനി സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

വരാനിരിക്കുന്ന ഫോണിനായി ഒരു സമർപ്പിത മൈക്രോസൈറ്റ്ഒരു ഇ-കൊമേഴ്‌സ് പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിൽ ലൈവായിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഫോണിന്‍റെ ഡിസൈനും, ലഭ്യതയും, സവിശേഷതകളും, വിലനിർണ്ണയം, മെമ്മറി ഓപ്ഷനുകൾ, ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിവരങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

സാംസങ് ഗാലക്‌സി എഫ്70 പ്രോ 5ജി: ഇന്ത്യയിൽ ലോഞ്ച് തീയതി, വില

സാംസങ് ഗാലക്‌സി എഫ്70 പ്രോ 5ജി ഓഗസ്റ്റ് 3ന് ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ പുറത്തിറക്കും. ഫ്ലിപ്കാർട്ട് വഴി സ്മാർട്ട്‌ഫോൺ വിൽപ്പനയ്‌ക്കെത്തുമെന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ചു. മൂന്ന് വേരിയന്‍റുകളിലായി പുറത്തിറക്കും. ഇവയുടെ വിലയും കമ്പനി വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. 6 ജിബി റാമും 128 ജിബി സ്റ്റോറേജുമുള്ള വേരിയന്‍റിന് 25,999 രൂപ വില വരും. അതേസമയം 8 ജിബി + 128 ജിബി മോഡലിന് 29,999 രൂപയും 8 ജിബി + 256 ജിബി പതിപ്പിന് 34,999 രൂപയുമാണ് വില. ഇത് ഓഫർ വിലയാണെന്ന് സാംസങ് പറയുന്നു.

ഫോണിന്‍റെ യഥാർത്ഥ വില വ്യത്യസ്‌തമായിരിക്കാമെന്നാണ് ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. എങ്കിലും വാങ്ങുന്നവർക്ക് എക്സ്ക്ലൂസീവ് ലോഞ്ച് ഓഫറുകൾ ലഭിക്കുമെന്നും കമ്പനി പറയുന്നു. ആൽഫ ബ്ലാക്ക്, ഓറ ഗ്രീൻ കളർ ഓപ്ഷനുകളിൽ ഫോണുകൾ ലഭ്യമാകുമെന്നും കമ്പനി സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

സാംസങ് ഗാലക്‌സി എഫ്70 പ്രോ 5ജി: സ്ഥിരീകരിച്ച സ്‌പെസിഫിക്കേഷനുകൾ

120Hz റിഫ്രഷ് റേറ്റുള്ള ഒരു ഫ്ലാറ്റ് FHD+ സൂപ്പർ AMOLED ഡിസ്പ്ലേയും, കോർണിങ് ഗൊറില്ല ഗ്ലാസ് വിക്ടസ്+ പ്രൊട്ടക്ഷനും സാംസങ് ഗാലക്‌സി എഫ്70 പ്രോ 5ജി ഫോണിന് ലഭിക്കും. സ്നാപ്ഡ്രാഗൺ ചിപ്സെറ്റ് ആയിരിക്കുമെങ്കിലും ഏതായിരിക്കുമെന്ന് കമ്പനി വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. എങ്കിലും LPDDR5x റാം, UFS 3.1 സ്റ്റോറേജ് എന്നിവയുമായി ജോടിയാക്കുമെന്ന് കമ്പനി പറയുന്നു.

ഒപ്റ്റിക്കൽ ഇമേജ് സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ (OIS) ഉള്ള 50MP പ്രൈമറി ക്യാമറയും 5MP അൾട്രാ-വൈഡ് ക്യാമറയും 2MP മാക്രോ സെൻസറും ഇതിൽ ഉണ്ടാകും. ഇത് 4K വീഡിയോ റെക്കോർഡിംഗിനെ പിന്തുണയ്ക്കും. ഫ്രണ്ട് ക്യാമറയ്ക്ക് HDR പിന്തുണ ലഭിക്കും. 45W വയർഡ് ചാർജിംഗുള്ള 6,000mAh ബാറ്ററിയാണ് ഫോണിന് ലഭിക്കുക. ഒറ്റ ചാർജിൽ 24 മണിക്കൂറിലധികം യൂട്യൂബ് സ്ട്രീമിംഗ്, എട്ട് മണിക്കൂറിലധികം ഗെയിമിംഗ്, അല്ലെങ്കിൽ 12 മണിക്കൂർ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഉപയോഗം എന്നിവ നൽകാൻ ഈ ബാറ്ററിക്ക് കഴിയുമെന്ന് കമ്പനി അവകാശപ്പെടുന്നു.

വൺപ്ലസ്, iQOO , മോട്ടറോള തുടങ്ങിയ ബ്രാൻഡുകളിൽ നിന്നുള്ള ഫോണുകളുമായി ആയിരിക്കും സാംസങിന്‍റെ ഗാലക്‌സി എഫ്70 പ്രോ 5ജി മത്സരിക്കുക. എഫ്‌എച്ച്‌ഡി + അമോലെഡ് ഡിസ്‌പ്ലേ, വൈവിധ്യമാർന്ന ക്യാമറ, സാംസങിന്‍റെ സോഫ്റ്റ്‌വെയർ അനുഭവം എന്നിവയായിരിക്കും മറ്റ് ബ്രാൻഡുകളുടെ ഫോണുകളിൽ നിന്ന് സാംസങിന്‍റെ വരാനിരിക്കുന്ന ഫോണിനെ വേറിട്ടുനിർത്തുക. എങ്കിലും ഫോണിന്‍റെ ചിപ്‌സെറ്റ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ലോഞ്ച് വരെ കാത്തിരിക്കണം.

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GALAXY F70 PRO LAUNCH DATE

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