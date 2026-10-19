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എക്സിനോസ് ചിപ്സെറ്റിന്റെ കരുത്തിൽ ഗാലക്സി എഫ്70 സീരിസിലേക്ക് മൂന്നാമൻ
ഗാലക്സി എഫ്70 സീരിസിലെ മൂന്നാമത്തെ ഫോണാണ് സാംസങ് ഗാലക്സി F70 5G. 19,999 രൂപയാണ് പ്രാരംഭവില.
Published : October 19, 2026 at 12:14 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: ഇക്കഴിഞ്ഞ ഓഗസ്റ്റിലാണ് ഗാലക്സി എഫ്70 സീരിസിലെ രണ്ടാമത്തെ ഫോണായ എഫ്70 പ്രോ 5ജി ഇന്ത്യൻ വിപണിയിലെത്തുന്നത്. സീരിസിലെ ആദ്യത്തെ മോഡലായ ഗാലക്സി എഫ്70ഇ 5ജി കമ്പനി ഈ വർഷം ഫെബ്രുവരിയിലും പുറത്തിറക്കിയിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ഈ സീരിസിലേക്ക് മൂന്നാമത്തെ ഫോണായ സാംസങ് ഗാലക്സി F70 5G കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുകയാണ് കമ്പനി.
എക്സിനോസ് 1330 ചിപ്സെറ്റിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഈ ഫോണിൽ, ഒപ്റ്റിക്കൽ ഇമേജ് സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ സൗകര്യമുള്ള 50 മെഗാപിക്സൽ പ്രൈമറി ക്യാമറയും, 6.7 ഇഞ്ച് ഫുൾ HD+ ഡിസ്പ്ലേയും, 7.5 മില്ലീമീറ്റർ വണ്ണമുള്ള ബോഡിയും ലഭിക്കുന്നു. ഇതിന് നാല് തലമുറ ആൻഡ്രോയിഡ് OS അപ്ഗ്രേഡുകളും അഞ്ച് വർഷത്തെ സുരക്ഷാ പാച്ചുകളും സാംസങ് ഉറപ്പുനൽകുന്നു. പുതിയ ഫോണിന് ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ എത്ര രൂപ വില വരുമെന്നും എന്തൊക്കെ സവിശേഷതകൾ ലഭിക്കുമെന്നും പരിശോധിക്കാം.
സാംസങ് ഗാലക്സി F70 5G: വില
സാംസങ് തങ്ങളുടെ F70 സീരിസിലെ മൂന്നാമത്തെ മോഡലായ ഗാലക്സി F70 5G ഫോണിന് 19,999 രൂപയാണ് പ്രാരംഭവില. 18,499 രൂപ മുതൽ വില ആരംഭിക്കുന്ന 'ഗാലക്സി എഫ്70ഇ 5G' മോഡലിനും 37,999 രൂപ മുതൽ വിലയുള്ള 'ഗാലക്സി F70 പ്രോ 5G' മോഡലിനും ഇടയിലാണ് പുതിയ സ്മാർട്ട്ഫോൺ വരുന്നത്.
ഇതിന്റെ 4GB+128GB സ്റ്റോറേജ് വേരിയന്റിന് 19,999 രൂപയാണ് വില. 6GB RAM, 128GB സ്റ്റോറേജ് ഉള്ള മോഡലിന് 22,999 രൂപയും വിലയുണ്ട്. ലോഞ്ച് ഓഫറുകളുടെ ഭാഗമായി, ബാങ്ക് ഡിസ്കൗണ്ടോടെ 17,999 രൂപ പ്രാരംഭവിലയിൽ പുതിയ ഫോൺ ലഭ്യമാവും. ലൈലാക് ബ്ലിസ്, ബ്ലിസ് ബ്ലാക്ക് എന്നീ നിറങ്ങളിൽ ഈ ഫോൺ ലഭ്യമാണ്.
ഒക്ടോബർ 20ന് ഉച്ചയ്ക്ക് 12 മണി മുതൽ ഫ്ലിപ്പ്കാർട്ട് വഴി ഗാലക്സി F70 5G വിൽപ്പനയ്ക്കെത്തും. സാംസങ് ഗാലക്സി F70 5G-യുടെ ഈ വില വിഭാഗത്തിൽ വരുന്ന എതിരാളി വൺപ്ലസ് N6x ആണ്. ഇതിന്റെ 4GB + 64GB മോഡലിന് 18,499 രൂപയും, 4GB + 128GB മോഡലിന് 19,999 രൂപയുമാണ് വില.
|സ്റ്റോറേജ്
|വില
|4GB+128GB
|19,999 രൂപ
|6GB+128GB
|22,999 രൂപ
സാംസങ് ഗാലക്സി F70 5G: സവിശേഷതകൾ
90Hz റിഫ്രഷ് റേറ്റും കോർണിങ് ഗൊറില്ല ഗ്ലാസ് വിക്ടസ് സംരക്ഷണവും ലഭിക്കുന്ന 6.7 ഇഞ്ച് ഫുൾ HD+ സൂപ്പർ AMOLED ഇൻഫിനിറ്റി-U ഡിസ്പ്ലേയാണ് ഗാലക്സി F70 5G-യിലുള്ളത്. 192 ഗ്രാം ഭാരമുള്ള ഈ ഫോണിന് പൊടിയിൽ നിന്നും വെള്ളത്തിൽ നിന്നും സംരക്ഷണം ലഭിക്കുന്നതിന് IP54 റേറ്റിങും ലഭിക്കും.
5nm എക്സിനോസ് 1330 ഒക്ടാ-കോർ പ്രോസസറാണ് ഇതിന് കരുത്തേകുന്നത്. 6GB വരെ റാമും 128GB വരെ ഇന്റേണൽ സ്റ്റോറേജും ലഭിക്കും. മൈക്രോ എസ്ഡി കാർഡ് ഉപയോഗിച്ച് സ്റ്റോറേജ് 2TB വരെ വികസിപ്പിക്കാവുന്നതാണ്. 25W വയർഡ് ചാർജിംഗ് സൗകര്യമുള്ള 5,000mAh ബാറ്ററിയാണ് ഫോണിലുള്ളത്.
OIS-ഉള്ള 50MP മെയിൻ സെൻസർ, 5MP അൾട്രാ-വൈഡ് ലെൻസ്, 2MP മാക്രോ ലെൻസ് എന്നിവ അടങ്ങിയ ട്രിപ്പിൾ റിയർ ക്യാമറ സജ്ജീകരണമാണ് ഇതിലുള്ളത്. സെൽഫികൾക്കും വീഡിയോ കോളുകൾക്കുമായി 13MP ഫ്രണ്ട് ക്യാമറയും നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ്രോയിഡ് 15 അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള 'വൺ യുഐ 7' ആണ് ഈ സ്മാർട്ട്ഫോണിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. കൂടാതെ, മൾട്ടി-ലേയേർഡ് സെക്യൂരിറ്റി പ്ലാറ്റ്ഫോമായ സാംസങ് നോക്സ് സുരക്ഷാ സംവിധാനം, സാംസങ് വാലറ്റ്, ഗൂഗിളിന്റെ 'സർക്കിൾ ടു സെർച്ച്' എന്നീ സൗകര്യങ്ങളും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
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