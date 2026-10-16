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ഗാലക്സി എഫ്70 സീരിസിലേക്ക് മൂന്നാമൻ, ലോഞ്ചിന് രണ്ട് ദിവസം മാത്രം: സവിശേഷതകൾ വെളിപ്പെടുത്തി
ഗാലക്സി എഫ്70 സീരിസിലെ മൂന്നാമത്തെ ഫോണാണ് വരാനിരിക്കുന്ന സാംസങ് ഗാലക്സി F70 5G. ലോഞ്ച് ഒക്ടോബർ 18ന്.
Published : October 16, 2026 at 2:40 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: ഇക്കഴിഞ്ഞ ഓഗസ്റ്റിലാണ് ഗാലക്സി എഫ്70 സീരിസിലെ രണ്ടാമത്തെ ഫോണായ എഫ്70 പ്രോ 5ജി ഇന്ത്യൻ വിപണിയിലെത്തുന്നത്. സീരിസിലെ ആദ്യത്തെ മോഡലായ ഗാലക്സി എഫ്70ഇ 5ജി കമ്പനി ഈ വർഷം ഫെബ്രുവരിയിലും പുറത്തിറക്കിയിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ഈ സീരിസിലേക്ക് മൂന്നാമത്തെ ഫോണായ സാംസങ് ഗാലക്സി F70 5G കൊണ്ടുവരാനുള്ള ഒരുക്കത്തിലാണ് കമ്പനി.
ഈ ഫോൺ അടുത്ത ആഴ്ച ഇന്ത്യയിൽ അവതരിപ്പിക്കുമെന്ന് കമ്പനി അറിയിച്ചു. ഇതിനായി പ്രത്യേകം മൈക്രോസൈറ്റ് ലഭ്യമാണ്. ഇതിൽ ഫോണിന്റെ ഡിസൈൻ, പ്രധാന സവിശേഷതകൾ, ഫീച്ചറുകൾ, ലഭ്യത എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. 50 മെഗാപിക്സലിന്റെ പ്രധാന ക്യാമറ ഉൾപ്പെടെ മൂന്ന് ക്യാമറകളടങ്ങുന്ന ട്രിപ്പിൾ റിയർ ക്യാമറ സംവിധാനമാണ് ഇതിലുള്ളത്.
കൂടാതെ, sAMOLED ഡിസ്പ്ലേയും ഇതിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും. രണ്ട് വ്യത്യസ്ത നിറങ്ങളിൽ ഈ ഫോൺ ഇന്ത്യയിൽ വിൽപ്പനയ്ക്കെത്തും. സാംസങ് ഗാലക്സി F70 5G ഫോണിനെ കുറിച്ച് നിലവിൽ ലഭ്യമായ വിവരങ്ങൾ എന്തൊക്കെയെന്ന് പരിശോധിക്കാം.
സാംസങ് ഗാലക്സി F70 5ജി: ലോഞ്ച് തീയതി
ഇന്ത്യയിൽ പുറത്തിറക്കാനിരിക്കുന്ന സാംസങ് ഗാലക്സി F70 5G ഫോണിനായി ഒരു പ്രത്യേക മൈക്രോസൈറ്റ് ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് പ്രകാരം, പുതിയ ഫോൺ ഒക്ടോബർ 18ന് ഇന്ത്യയിൽ അവതരിപ്പിക്കും. ബോൾഡ് ബ്ലാക്ക്, വിവിഡ് വയലറ്റ് എന്നിങ്ങനെ രണ്ട് നിറങ്ങളിൽ ഫോൺ ലഭ്യമാകുമെന്നും ഇതിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു. ഫ്ലിപ്പ്കാർട്ട് വഴിയായിരിക്കും ഫോൺ വിൽക്കുക.
Life can give you the shakes. Your videos don’t have to. Be it skating down a road or a fun time in a crowded place, the 50MP OIS camera on #GalaxyF70 5G keeps your videos steady, so you can capture the moment as it happens. With no shakes. #NoShakesNoRetakes #FameUpWithGalaxyF70 #Samsung— Samsung India (@SamsungIndia) October 16, 2026
സ്ഥിരീകരിച്ച സവിശേഷതകൾ
ഒപ്റ്റിക്കൽ ഇമേജ് സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ സൗകര്യമുള്ള 50 മെഗാപിക്സൽ പ്രധാന ക്യാമറ ഉൾപ്പെടെ ട്രിപ്പിൾ റിയർ ക്യാമറ സംവിധാനമാണ് ഇതിലുള്ളത്. ഇതിനു പുറമെ, 5 എംപി അൾട്രാ വൈഡ് ക്യാമറയും 2 എംപി മാക്രോ സെൻസറും ഇതിന് ലഭിക്കുന്നു. 7.5 മില്ലീമീറ്റർ വണ്ണമുള്ള ഈ ഫോണിന്റെ മുൻവശത്ത് സെൽഫികൾക്കും വീഡിയോ കോളുകൾക്കുമായി 13 മെഗാപിക്സൽ ക്യാമറയും നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
കോർണിങ് ഗൊറില്ല ഗ്ലാസ് വിക്ടസ് സുരക്ഷ നൽകുന്ന ഫ്ലാറ്റ് sAMOLED ഡിസ്പ്ലേയാണ് സാംസങ് ഗാലക്സി F70ന് ലഭിക്കുന്നത്. സാംസങിന്റെ സ്വന്തം ചിപ്സെറ്റായ എക്സിനോസ് 1330 ആണ് ഇതിന് കരുത്തേകുന്നത്. 5,000mAh ബാറ്ററിയാണ് ഇതിലുള്ളത്. കൂടാതെ 25W വയർഡ് ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ് സൗകര്യവും ഈ ഫോൺ പിന്തുണയ്ക്കുന്നു.
സർക്കിൾ ടു സെർച്ച് ഉൾപ്പെടെ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് അധിഷ്ഠിത ടൂളുകളും ഇതിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും. സാംസങിന്റെ അത്യാധുനിക സെക്യൂരിറ്റി പ്ലാറ്റ്ഫോമായ സാംസങ് നോക്സ് സംവിധാനവും ഇതിൽ ലഭ്യമാണ്. കൂടാതെ, വൺ യുഐ ഓപ്പറേറ്റിങ് സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പതിപ്പിലായിരിക്കും ഈ ഫോൺ പ്രവർത്തിക്കുക.
സാംസങ് ഗാലക്സി F70 5ജിക്ക് പരന്ന പിൻഭാഗമാണ് ലഭിക്കുന്നത്. ഇതിന്റെ മുകൾഭാഗത്ത് ഇടത് മൂലയിലായി, ഗുളികയുടെ ആകൃതിയിലുള്ള വെർട്ടിക്കൽ ക്യാമറ മൊഡ്യൂൾ നൽകിയിരിക്കുന്നു. ഫ്രണ്ട് ക്യാമറയ്ക്കായി 'വാട്ടർഡ്രോപ്പ്' ശൈലിയിലുള്ള നോച്ചും ഇതിലുണ്ട്. വലതുവശത്തായാണ് പവർ ബട്ടൺ നൽകിയിരിക്കുന്നത്. താഴെ യുഎസ്ബി ടൈപ്പ്-സി പോർട്ടും നൽകിയിരിക്കുന്നു.
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