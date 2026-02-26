ETV Bharat / automobile-and-gadgets
തലയൊന്ന് കുലുക്കിയാൽ മതി, ഇൻകമിങ് കോൾ കട്ടാവും! 'ഹെഡ് ജെസ്റ്റർ' പിന്തുണയുമായി ഗാലക്സി ബഡ്സ് 4 സീരിസിൽ രണ്ട് ഇയർബഡ്സ്
തല ചലിപ്പിച്ചാൽ കോളെടുക്കാനും കട്ട് ചെയ്യാനും കഴിയുന്ന ഹെഡ് ജെസ്റ്റർ ഫീച്ചർ പിന്തുണയ്ക്കുന്നതാണ് ഗാലക്സി ബഡ്സ് 4 സീരിസ്. ബഡ്സ് 4, ബഡ്സ് 4 പ്രോ എന്നീ മോഡലുകൾ ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് ഈ സീരിസ്.
Published : February 26, 2026 at 11:54 AM IST
ഹൈദരാബാദ്: സാംസങിന്റെ ഏറ്റവും പുതിയ ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് ട്രൂ വയർലെസ് സ്റ്റീരിയോ (TWS) ഹെഡ്സെറ്റുകൾ ഇന്ത്യ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആഗോള വിപണിയിൽ പുറത്തിറക്കി. ഇന്നലെ (ഫെബ്രുവരി 25) ഇന്ത്യൻ സമയം രാത്രി 11.30ന് യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സിലെ (യുഎസ്) സാൻ ഫ്രാൻസിസ്കോയിൽ വെച്ച് നടന്ന ഗാലക്സി അൺപാക്ക്ഡ് ഇവന്റിലാണ് 'ഗാലക്സി ബഡ്സ് 4 സീരിസ്' പുറത്തിറക്കിയത്. കമ്പനിയുടെ ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് സീരിസായ എസ് 26 സീരിസിനൊപ്പമാണ് ഗാലക്സി ബഡ്സ് 4 സീരിസ് പുറത്തിറക്കിയത്.
ഗാലക്സി ബഡ്സ് 4, ഗാലക്സി ബഡ്സ് 4 പ്രോ എന്നീ മോഡലുകൾ ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് സാംസങിന്റെ ഗാലക്സി ബഡ്സ് 4 സീരിസ്. ഇന്ത്യ ഉൾപ്പെടെയുള്ള തിരഞ്ഞെടുത്ത ആഗോള വിപണികളിൽ പുതിയ TWS ഹെഡ്സെറ്റുകൾ ഉടൻ വാങ്ങാൻ ലഭ്യമാകും. പ്രോ മോഡൽ മൂന്ന് നിറങ്ങളിൽ ലഭ്യമാകും. അതേസമയം സ്റ്റാൻഡേർഡ് മോഡൽ രണ്ട് നിറങ്ങളിലാവും വിൽപ്പനയ്ക്കെത്തുക. തലയുടെ ചലനം കൊണ്ട് കോൾ എടുക്കാൻ വരെ സാധിക്കുന്ന ഹെഡ് ജെസ്റ്റർ ഫീച്ചർ പിന്തുണയ്ക്കുന്നതാണ് ഈ ഇയർബഡുകൾ.
മുൻ മോഡലിൽ നിന്നുള്ള മാറ്റങ്ങൾ?
പുനർരൂപകൽപ്പന ചെയ്ത ഈ ഇയർബഡുകൾക്ക് പുതിയ ചാർജിങ് കേസും ലഭിക്കും. കനാൽ-ഫിറ്റ് ആർക്കിടെക്ചർ, പുതിയ വീതിയേറിയ വൂഫർ, ടു-വേ സ്പീക്കർ സിസ്റ്റം എന്നിങ്ങനെ മുൻ മോഡലിനെ അപേക്ഷിച്ച് മെച്ചപ്പെടുത്തലുമായാണ് ഗാലക്സി ബഡ്സ് 4 പ്രോ പുറത്തിറക്കിയത്. ചെവിയുടെ ആകൃതിയും ധരിക്കുന്ന സാഹചര്യങ്ങളും അടിസ്ഥാനമാക്കി ക്രമീകരിക്കുന്ന മെച്ചപ്പെടുത്തിയ അഡാപ്റ്റീവ് ഇക്യു, അഡാപ്റ്റീവ് എഎൻസി, ബിക്സ്ബി, ഗൂഗിൾ ജെമിനി, പെർപ്ലെക്സിറ്റി പോലുള്ള AI അസിസ്റ്റന്റുകളിലേക്ക് കൈ ഉപയോഗിക്കാതെയുള്ള ആക്സസ് എന്നിവയും ഇതിന്റെ പ്രത്യേകതകളാണ്. മെച്ചപ്പെടുത്തിയ ആക്റ്റീവ് നോയ്സ് ക്യാൻസലേഷൻ, അഡാപ്റ്റീവ് ഇക്യു, സൂപ്പർ ക്ലിയർ കോൾ സാങ്കേതികവിദ്യ എന്നിവ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് ദിവസം മുഴുവൻ ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ഓപ്പൺ-ഫിറ്റ് ഡിസൈൻ ഗാലക്സി ബഡ്സ്4ൽ ഉണ്ട്.
ഗാലക്സി ബഡ്സ് 4 സീരിസ്: ഇന്ത്യയിലെ വില, ലഭ്യത
ഇന്ത്യയിൽ സാംസങ് ഗാലക്സി ബഡ്സ് സീരിസിലെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് മോഡലായ ഗാലക്സി ബഡ്സ് 4ന് 16,999 രൂപയാണ് വില. അതേസമയം സാംസങ് ഗാലക്സി ബഡ്സ് 4 പ്രോയുടെ വില 22,999 രൂപയാണ്. സാംസങ് ആമസോണിലൂടെയും സാംസങ് ഇന്ത്യ ഓൺലൈൻ സ്റ്റോറിലൂടെയും ആണ് പുതിയ ഇയർബഡുകൾ വിൽക്കുക. സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഗാലക്സി ബഡ്സ് 4 കറുപ്പ്, വെളുപ്പ് നിറങ്ങളിൽ ആണ് ലഭ്യമാവുക. അതേസമയം ഗാലക്സി ബഡ്സ് 4 പ്രോ കറുപ്പ്, പിങ്ക് ഗോൾഡ്, വെള്ള നിറങ്ങളിൽ ലഭ്യമാകും.
ഗാലക്സി ബഡ്സ് 4 സീരിസ്: ഫീച്ചറുകൾ
സാംസങ് ഗാലക്സി ബഡ്സ് 4 പ്രോയും ഗാലക്സി ബഡ്സ് 4 പ്രോയും ഹെഡ് ജെസ്റ്ററുകളെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നു. തല ചലിപ്പിച്ച് കൊണ്ട് കോൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് പുതിയ ഫീച്ചർ. ഇത് ഉപയോക്താക്കളെ തലയാട്ടി കൊണ്ട് കോളെടുക്കാനും, തല കുലുക്കി കൊണ്ട് കോൾ കട്ട് ചെയ്യാനും സഹായിക്കുന്നതാണ് പുതിയ ഫീച്ചർ. തലയുടെ ചലനങ്ങൾ കണ്ടെത്തുന്നതിന് ആന്തരിക സെൻസറുകൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഈ ഫീച്ചർ പ്രവർത്തിക്കുക.
TWS മെച്ചപ്പെടുത്തിയ ടു-വേ സ്പീക്കറുകൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നുവെന്ന് കമ്പനി അവകാശപ്പെടുന്നു. ഗാലക്സി ബഡ്സ് 4 സീരീസിൽ ആറ് മൈക്രോഫോൺ സജ്ജീകരണമുണ്ട്. രണ്ടും അഡാപ്റ്റീവ് ANC, EQ എന്നിവയെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നു. പ്രോ മോഡലിൽ സൈറൺ ഡിറ്റക്ഷൻ, 360-ഓഡിയോ സപ്പോർട്ട്, സംഭാഷണ ഡിറ്റക്ഷൻ എന്നീ ഫീച്ചറുകളും ഉണ്ട്.
ഓഡിയോ കോഡെക്കിന്റെ കാര്യത്തിൽ, രണ്ട് മോഡലുകളും AAC, SBC, SSC (Samsung Seamless Codec), SSC-UHQ, LC3 എന്നിവയെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നു. കണക്റ്റിവിറ്റിക്കായി, ഗാലക്സി ബഡ്സ് 4 ഉം ഗാലക്സി ബഡ്സ് 4 പ്രോയും ബ്ലൂടൂത്ത് 6.1 പിന്തുണയ്ക്കുന്നു. ഉപകരണങ്ങൾക്കിടയിൽ മാറാൻ ഉപയോക്താക്കളെ അനുവദിക്കുന്ന ഓട്ടോ സ്വിച്ച്, മൾട്ടി-പോയിന്റ് കണക്റ്റിവിറ്റി എന്നിവയും അവയിൽ ഉണ്ട്.
സാംസങ് ഗാലക്സി ബഡ്സ് 4 പ്രോ ANC ഓൺ ആണെങ്കിൽ, ചാർജിങ് കേസ് ഉപയോഗിച്ച് 26 മണിക്കൂർ ഓഡിയോ പ്ലേബാക്കും, ഇയർബഡ്സ് മാത്രമായി 6 മണിക്കൂർ ബാറ്ററി ലൈഫും നൽകുമെന്ന് കമ്പനി അവകാശപ്പെടുന്നു. അതേസമയം സാംസങ് ഗാലക്സി ബഡ്സ് 4 പ്രോ, ANC ഓഫ് ആണെങ്കിൽ ചാർജിങ് കേസ് ഉപയോഗിച്ച് 30 മണിക്കൂർ ഓഡിയോ പ്ലേബാക്കും, ഇയർബഡസ് മാത്രമായി 7 മണിക്കൂറും ബാറ്ററി ലൈഫും നൽകും. TWS 61mAh ബാറ്ററിയാണ് ഇതിലുള്ളത്. അതേസമയം ചാർജിംഗ് കേസിൽ 530mAh ബാറ്ററിയുണ്ട്. അതേസമയം ഓരോ ബഡിനും ഏകദേശം 5.1g ഭാരം വരും. പൊടി, ജല പ്രതിരോധത്തിന് IP57 റേറ്റിങാണ് ഉള്ളത്.
അതേസമയം ഗാലക്സി ബഡ്സ് 4, ANC ഓഫ് ആണെങ്കിൽ ചാർജിങ് കേസ് ഉപയോഗിച്ച് 30 മണിക്കൂർ വരെഓഡിയോ പ്ലേബാക്കും, ഇയർബഡ്സ് മാത്രമായി ആറ് മണിക്കൂർ വരെ ബാറ്ററി ലൈഫും നൽകും. ഇത് 45mAh ബാറ്ററിയാണ് പിന്തുണയ്ക്കുന്നത്. അതേസമയം ചാർജിങ് കേസിൽ 515mAh സെൽ ലഭിക്കുന്നു. പൊടിയെയും വെള്ളത്തെയും പ്രതിരോധിക്കുന്നതിന് IP54-റേറ്റിങുണ്ട്. ഓരോ ബഡ്സിനും ഏകദേശം 4.6 ഗ്രാം ഭാരമുണ്ട്.
ഗാലക്സി എസ് 26 സീരിസ്
ഗാലക്സി എസ് 26, ഗാലക്സി എസ് 26 പ്ലസ്, ഗാലക്സി എസ് 26 അൾട്രാ മോഡലുകൾ അടങ്ങുന്നതാണ് സാംസങ് ഗാലക്സി എസ് 26 സീരിസ്. ഗാലക്സിയ്ക്കായി കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്ത സ്നാപ്ഡ്രാഗൺ 8 എലൈറ്റ് ജെൻ 5 പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നിന്നാണ് ഈ സീരിസിലെ ടോപ്പ്-സ്പെക്ക് മോഡലായ എസ് 26 അൾട്രാ പുറത്തിറക്കിയത്. കൂടാതെ അപ്ഗ്രേഡുചെയ്ത 200 എംപി ക്വാഡ് റിയർ ക്യാമറ സജ്ജീകരണവുമുണ്ട്.
അതേസമയം സ്റ്റാൻഡേർഡ്, പ്ലസ് വേരിയന്റുകളിൽ 2nm എക്സിനോസ് 2600 ചിപ്സെറ്റും 50 എംപി ട്രിപ്പിൾ റിയർ ക്യാമറ സജ്ജീകരണവുമുണ്ട്. ഏറ്റവും പുതിയ ആൻഡ്രോയിഡ് 16 ഓപ്പറേറ്റിങ് സിസ്റ്റത്തിലാണ് പുതിയ ലൈനപ്പ് പ്രവർത്തിക്കുക. സാംസങിന്റെ വൺ യുഐ 8.5 ഇന്റർഫേസും ലഭിക്കും.
സാംസങ് ഗാലക്സി എസ് 26ന്റെ 12 ജിബി റാമും 256 ജിബി സ്റ്റോറേജും ഉള്ള വേരിയന്റിന് 87,999 രൂപയാണ് പ്രാരംഭ വില. സാംസങ് ഗാലക്സി എസ് 26 പ്ലസിന്റെ 12 ജിബി റാമും 256 ജിബി സ്റ്റോറേജും ഉള്ള വേരിയന്റിന് 1,19,999 രൂപയാണ് വില. അതേസമയം ടോപ് സ്പെക് മോഡലായ സാംസങ് ഗാലക്സി എസ് 26 അൾട്രയുടെ 12 ജിബി റാമും 256 ജിബി സ്റ്റോറേജും ഉള്ള വേരിയന്റിന് 1,39,999 രൂപയാണ് വില.
Also Read:
- തൊട്ടടുത്ത് ഇരിക്കുന്നവർക്ക് പോലും സ്ക്രീനിൽ എന്തെന്ന് കാണില്ല! പ്രൈവസി ഡിസ്പ്ലേയും 200 എംപി ക്യാമറയുമായി സാംസങിന്റെ ഗാലക്സി എസ് 26 സീരിസ്
- സാംസങ് ഗാലക്സി എസ് 26 സീരീസ്: എവിടെ നിന്ന് വാങ്ങുന്നതാണ് നല്ലത്? ഏറ്റവും വില കുറവ് ഇവിടെ
- പെട്ടന്ന് ചാർജാകും, ബാറ്ററി ലൈഫും കൂടുതൽ: സ്നാപ്ഡ്രാഗൺ ചിപ്സെറ്റിന്റെ കരുത്തിൽ 50MP സോണി ക്യാമറയുമായി iQOO 15R
- പുതിയ ഗ്ലിഫ് ബാർ, സിഗ്നേച്ചർ ഡിസൈൻ കൈവിടാതെ ട്രാൻസ്പാരന്റ് ലുക്കിൽ നത്തിങ് ഫോൺ 4a: ഫസ്റ്റ് ലുക്ക് പുറത്ത്