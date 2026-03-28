ഗാലക്സി ബുക്ക് 6 സീരിസിൽ സാംസങിന്റെ മൂന്ന് ലാപ്ടോപ്പുകൾ: വിദ്യാർഥികൾക്ക് പ്രത്യേക ഓഫർ
പുതിയ ഗാലക്സി ബുക്ക് 6 സീരിസ് ലാപ്ടോപ്പുകൾ ഇന്റലിന്റെ ഏറ്റവും പുതിയ പാന്തർ ലേക്ക് പ്രോസസറുകളിലാണ് വരുന്നത്. അൾട്രാ, പ്രോ മോഡലുകൾ ഒരൊറ്റ ഷേഡിലും സ്റ്റാൻഡേർഡ് മോഡൽ രണ്ട് കളർ ഓപ്ഷനുകളിൽ ലഭ്യമാകും.
Published : March 28, 2026 at 11:17 AM IST
ഹൈദരാബാദ്: യുകെ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിപണികളിൽ അവതരിപ്പിച്ച് ഒരു മാസത്തിന് ശേഷം സാംസങ് ഗാലക്സി ബുക്ക് 6 സീരിസ് ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ പുറത്തിറക്കി. ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് ഗാലക്സി ബുക്ക് 6 അൾട്രാ, ഗാലക്സി ബുക്ക് 6 പ്രോ, സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഗാലക്സി ബുക്ക് 6 എന്നീ മോഡലുകൾ അടങ്ങുന്നതാണ് ഈ ലൈനപ്പ്. കമ്പനിയുടെ ഓൺലൈൻ സ്റ്റോറിലൂടെയും സാംസങ് അംഗീകൃത ഓഫ്ലൈൻ റീട്ടെയിൽ ഔട്ട്ലെറ്റുകളിലൂടെയും പുതിയ ഈ മൂന്ന് ലാപ്ടോപ്പുകൾ രാജ്യത്ത് വിൽപ്പനയ്ക്കെത്തും.
അൾട്രാ, പ്രോ മോഡലുകൾ ഒരൊറ്റ ഷേഡിൽ മാത്രമാണ് ലഭ്യമാവുക. അതേസമയം സ്റ്റാൻഡേർഡ് മോഡൽ രണ്ട് കളർ ഓപ്ഷനുകളിൽ ലഭിക്കും. പുതിയ ഗാലക്സി ബുക്ക് 6 സീരിസ് ലാപ്ടോപ്പുകൾ ഇന്റലിന്റെ ഏറ്റവും പുതിയ പാന്തർ ലേക്ക് പ്രോസസറുകളാണ് നൽകുന്നത്. മൂന്ന് ലാപ്ടോപ്പുകളുടെയും വിലയും സവിശേഷതകളും പരിശോധിക്കാം.
സാംസങ് ഗാലക്സി ബുക്ക് 6 സീരിസ്: ഇന്ത്യയിലെ വില, ലഭ്യത
ഇന്റൽ കോർ അൾട്രാ 7 സീരിസ് 3 പ്രോസസർ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന സാംസങ് ഗാലക്സി ബുക്ക് 6 അൾട്രയ്ക്ക് ഇന്ത്യയിൽ 2,42,990 രൂപയാണ് വില. അതേസമയം ഇന്റൽ കോർ അൾട്രാ 5 സീരിസ് 3 പ്രോസസർ, 16 ജിബി റാം, 512 ജിബി സ്റ്റോറേജ് എന്നിവയുള്ള 14 ഇഞ്ച് ഗാലക്സി ബുക്ക് 6 പ്രോയുടെ അടിസ്ഥാന വേരിയന്റിന് 1,78,990 രൂപയാണ് വില. ഗാലക്സി ബുക്ക് 6 അൾട്രയും പ്രോ മോഡലും ഗ്രേ നിറത്തിൽ മാത്രമേ ലഭ്യമാവൂ. അതേസമയം ഗാലക്സി ബുക്ക് 6 സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഗ്രേ, സിൽവർ എന്നീ നിറങ്ങളിൽ ലഭ്യമാവും. പ്രോ മോഡലിന്റെ അതേ പ്രോസസർ, റാം, സ്റ്റോറേജ് കോൺഫിഗറേഷൻ എന്നിവയുള്ള 14 ഇഞ്ച് സാംസങ് ഗാലക്സി ബുക്ക് 6ന്റെ വില 1,27,990 രൂപയിൽ ആരംഭിക്കുന്നു.
കമ്പനി 24 മാസം വരെ പലിശ രഹിത ഇഎംഐ ഓപ്ഷനുകൾ അല്ലെങ്കിൽ 5,000 രൂപ വരെ ക്യാഷ്ബാക്ക് ഓഫർ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സാധുവായ സ്റ്റുഡന്റ് ഐഡി ഉപയോഗിച്ച്, ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് 10 ശതമാനം വരെ അധിക ആനുകൂല്യങ്ങൾ നേടാം. പുതിയ സാംസങ് ഗാലക്സി ബുക്ക് 6 സീരിസ് ഇന്ത്യയിൽ സാംസങ് ഓൺലൈൻ സ്റ്റോർ വഴിയും മറ്റ് സാംസങ് അംഗീകൃത ഓഫ്ലൈൻ റീട്ടെയിൽ ചാനലുകൾ വഴിയും വാങ്ങാം.
സാംസങ് ഗാലക്സി ബുക്ക് 6 അൾട്ര: സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ, ഫീച്ചർ
സാംസങ് ഗാലക്സി ബുക്ക് 6 അൾട്രായിൽ വിൻഡോസ് 11 ഹോം ലഭ്യമാണ്. 16 ഇഞ്ച് WQXGA+ (2,880x1,800 പിക്സൽ) AMOLED ടച്ച്സ്ക്രീൻ ആണ് ഈ ലാപ്ടോപ്പിൽ സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇത് 1,000 നിറ്റ്സ് വരെ പീക്ക് ബ്രൈറ്റ്നസ് നൽകുന്നു. ആന്റി-റിഫ്ലെക്റ്റീവ് കോട്ടിങും ഇതിന് ലഭിക്കുന്നു. ഇന്റൽ കോർ അൾട്രാ X7 സീരിസ് 3 ഇവോ എഡിഷൻ പ്രോസസർ, 50 ടോപ്സ് വരെ നൽകുന്ന ഇന്റൽ NPU, ഒരു Nvidia GeForce 5070 GPU എന്നിവയാണ് ഇതിന് കരുത്ത് പകരുന്നത്.
കൂടാതെ, ലാപ്ടോപ്പിൽ 32 ജിബി വരെ LPDDR5x റാമും ഇന്റേണൽ സ്റ്റോറേജിനായി 1TB PCle SSD-യും ഉണ്ട്. ഗാലക്സി ബുക്ക് 6 അൾട്രയിൽ 2-എംപി 1080p ഫുൾ-എച്ച്ഡി വെബ്ക്യാം ഉണ്ട്. കമ്പനി ലാപ്ടോപ്പിൽ സാംസങ് ടു ടോൺ പ്രോ ബാക്ക്ലിറ്റ് കീബോർഡും ഹാപ്റ്റിക് ടച്ച് ട്രാക്ക്പാഡും സജ്ജീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. 140W വയർഡ് ഫാസ്റ്റ് ചാർജിംഗുള്ള 80.20Wh ബാറ്ററിയും ഇതിനുണ്ട്. സാംസങ് ഗാലക്സി ബുക്ക് 6 അൾട്രയിലെ I/O പോർട്ടുകളുടെ പട്ടികയിൽ രണ്ട് തണ്ടർബോൾട്ട് 4 പോർട്ടുകൾ, ഒരു യുഎസ്ബി ടൈപ്പ്-എ പോർട്ട്, ഒരു മൈക്രോഎസ്ഡി കാർഡ് സ്ലോട്ട്, ഒരു ഓഡിയോ ജാക്ക്, ഒരു HDMI 2.1 പോർട്ട് എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു. ഈ ലാപ്ടോപ്പിന് ഏകദേശം 1.89kg ഭാരവുമുണ്ട്.
സാംസങ് ഗാലക്സി ബുക്ക് 6 പ്രോ: സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ, ഫീച്ചർ
അൾട്രാ മോഡലിന്റെ അതേ വിൻഡോസ് പതിപ്പിലാണ് സാംസങ് ഗാലക്സി ബുക്ക് 6 പ്രോയും പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ആന്റി-റിഫ്ലെക്റ്റീവ് കോട്ടിങുള്ള 16 ഇഞ്ച് AMOLED ടച്ച്സ്ക്രീൻ വരെ ഇതിലുണ്ട്. ഇന്റൽ കോർ അൾട്രാ X7 സീരിസ് 3 ഇവോ എഡിഷൻ പ്രോസസർ, ഇന്റൽ ആർക്ക് ഗ്രാഫിക്സ് ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് ജിപിയു എന്നിവ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് ഗാലക്സി ബുക്ക് 6 അൾട്രയുടെ അതേ റാം, സ്റ്റോറേജ്, എൻപിയു, വെബ്ക്യാം, ഐ/ഒ പോർട്ടുകൾ, ബാക്ക്ലിറ്റ് കീബോർഡ്, ട്രാക്ക്പാഡ് എന്നിവയും ഇതിന് ലഭിക്കുന്നു. 16 ഇഞ്ച് മോഡലിന് 78.07Wh ബാറ്ററിയും 14 ഇഞ്ച് മോഡലിന് 67.18Wh ബാറ്ററിയുമാണ് ഉള്ളത്. ഇതിന്റെ ഭാരം 1.24kg ഉം ആണ്.
സാംസങ് ഗാലക്സി ബുക്ക് 6: സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ, ഫീച്ചർ
സ്റ്റാൻഡേർഡ് മോഡലിലേക്ക് വരുമ്പോൾ, സാംസങ് ഗാലക്സി ബുക്ക് 6 പ്രോ അൾട്രാ മോഡലുകളുമായി OS, I/O പോർട്ടുകൾ, റാം, SSD, ബാക്ക്ലിറ്റ് കീബോർഡ്, വെബ്ക്യാം, ട്രാക്ക്പാഡ് എന്നിവയും പങ്കിടുന്നു. 16 ഇഞ്ച് ടച്ച്സ്ക്രീൻ മോഡൽ, 16 ഇഞ്ച് നോൺ-ടച്ച് മോഡൽ, 14 ഇഞ്ച് നോൺ-ടച്ച് മോഡൽ എന്നിവ ഉൾപ്പെടെ മൂന്ന് ഡിസ്പ്ലേ വേരിയന്റുകൾ ലഭ്യമാകും. ടോപ്പ്-എൻഡ് ഗാലക്സി ബുക്ക് 6-ൽ 16 ഇഞ്ച് WUXGA (1,920x1,200 പിക്സൽ) IPS ടച്ച്സ്ക്രീൻ ഉണ്ട്. 350 നിറ്റ്സ് വരെ പീക്ക് ബ്രൈറ്റ്നസ് നൽകുന്നതാണ് ഈ സ്ക്രീൻ.
സാംസങ് ഗാലക്സി ബുക്ക് 6 ഇന്റൽ കോർ അൾട്രാ 7 സീരിസ് 3 പ്രോസസർ, ഇന്റൽ എൻപിയു എന്നിവയോടൊപ്പം 49 ടോപ്സ് വരെ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. കൂടാതെ ഒരു ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് ജിപിയുവും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. കണക്റ്റിവിറ്റിക്കായി വൈ-ഫൈ 6E, ബ്ലൂടൂത്ത് 5.4 എന്നിവയ്ക്കുള്ള പിന്തുണ ലാപ്ടോപ്പിൽ ഉണ്ട്. നോൺ-ടച്ച് മോഡലിന് 357.1×248.0×14.9mm അളവുകൾ ഉണ്ടെങ്കിലും, ടച്ച് വേരിയന്റിന് 357.1×248.0×16.8mm എന്നിങ്ങനെ അളവുകൾ ഉണ്ട്. 14 ഇഞ്ച് ഓപ്ഷന് 313.4×221.1×14.9mm അളവുകൾ ഉണ്ട്.
