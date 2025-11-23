ETV Bharat / automobile-and-gadgets
സാംസങ് ഗാലക്സി എ സീരിസിലേക്ക് രണ്ട് ഫോണുകൾ കൂടെ: ഗീക്ക്ബെഞ്ച് ലിസ്റ്റിങ് വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക്
ഗാലക്സി എ73ന് പിൻഗാമിയായി ആയിരിക്കാം വരാനിരിക്കുന്ന ഗാലക്സി എ77 എന്നും സൂചനയുണ്ട്. രണ്ട് മോഡലുകളുടെയും ഗീക്ക്ബെഞ്ച് ലിസ്റ്റിങ് വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ നൽകുന്നു.
Published : November 23, 2025 at 6:29 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: ഗാലക്സി എ-സീരിസിൽ പുതിയ സ്മാർട്ട്ഫോണുകൾ പുറത്തിറക്കാനുള്ള ഒരുക്കത്തിലാണ് സാംസങ് എന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ. ഗാലക്സി എ77, ഗാലക്സി എ57 എന്നിങ്ങനെ രണ്ട് മോഡലുകൾ ഗീക്ക്ബെഞ്ചിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇത് പുതിയ ഫോണുകൾ പുറത്തിറക്കാനുള്ള സാധ്യതയെ കൂടുതൽ ബലപ്പെടുത്തുന്നു.
അടുത്ത തലമുറ ഗാലക്സി എ-സീരിസാണ് വരാനിരിക്കുന്നതെന്ന് സ്ഥിരീകരിക്കുന്നതാണ് ഗീക്ക്ബെഞ്ച് ലിസ്റ്റിങ്. ഗാലക്സി എ7x സീരിസിലെ അവസാന ഫോണായ ഗാലക്സി എ73ന് പിൻഗാമിയായി ആയിരിക്കാം ഒരുപക്ഷേ കമ്പനി ഗാലക്സി എ77 പുറത്തിറക്കുക. ഏറ്റവും പുതിയ ആൻഡ്രോയിഡ് 16 ഓപ്പറേറ്റിങ് സിസ്റ്റം, സാംസങ് എക്സിനോസ് ചിപ്സെറ്റുകൾ എന്നിവയുൾപ്പെടെയുള്ള സവിശേഷതകൾ രണ്ട് മോഡലുകളിലും ഉള്ളതായി ഗീക്ക്ബെഞ്ച് ലിസ്റ്റിങ് സ്ഥിരീകരിക്കുന്നു. വിശദമായി അറിയാം.
സാംസങ് ഗാലക്സി എ77: വിശദാംശങ്ങൾ
ഗീക്ക്ബെഞ്ച് പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ സാംസങ് ഗാലക്സി എ77 മോഡൽ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. കമ്പനി ഗാലക്സി എ7എക്സ് സീരിസ് കൊണ്ടുവരാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് ടിപ്സ്റ്റർ അഭിഷേക് യാദവ് പറയുന്നു. ഗീക്ക്ബെഞ്ച് ലിസ്റ്റിങിൽ ഈ ഫോണിന് SM-A776B എന്ന മോഡൽ നമ്പറാണുള്ളത്. മാത്രമല്ല, വ്യക്തമാക്കാത്ത സാംസങ് എക്സിനോസ് ഡെക്ക-കോർ പ്രോസസറിൽ ഈ ഫോൺ പ്രവർത്തിക്കുമെന്നും ലിസ്റ്റിങ് കാണിക്കുന്നു.
2.78GHz ക്ലോക്ക് ആവൃത്തിയിലുള്ള മൂന്ന് കോറുകളും, 2.30GHz ക്ലോക്ക് ആവൃത്തിയിലുള്ള മൂന്ന് കോറുകളും, 1.82GHz ക്ലോക്ക് ആവൃത്തിയിലുള്ള നാല് കോറുകളും ഈ ചിപ്സെറ്റിൽ ഉണ്ട്. എക്സിനോസ് 2400, എക്സിനോസ് 2400e എന്നിവയിൽ ഉള്ളതിന് സമാനമായ സാംസങ് Xclipse 940 ജിപിയുവും SoCയിൽ ഉണ്ട്.
വരാനിരിക്കുന്ന സാംസങ് മോഡൽ ആൻഡ്രോയിഡ് 16 ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിലാണ് പ്രവർത്തിക്കുകയെന്ന് ലിസ്റ്റിങ് വെളിപ്പെടുത്തുന്നു. കൂടാതെ 8 ജിബി റാം സ്റ്റോറേജും ഉണ്ടായിരിക്കും. മാത്രമല്ല, സിംഗിൾ-കോർ ടെസ്റ്റിൽ ഹാൻഡ്സെറ്റ് 1673 പോയിന്റും മൾട്ടി-കോർ ടെസ്റ്റിൽ 5,597 പോയിന്റും നേടിയിട്ടുണ്ട്.
സാംസങ് ഗാലക്സി എ57: വിശദാംശങ്ങൾ
വരാനിരിക്കുന്ന സാംസങ് ഗാലക്സി എ57ന്റെ ഗീക്ക്ബെഞ്ച് ലിസ്റ്റിങ് വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ, SM-A576B എന്ന മോഡൽ നമ്പറിലാണ് ഇത് ലിസ്റ്റിങ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഗാലക്സി എ56 സ്മാർട്ട്ഫോണിൽ നൽകിയിട്ടുള്ള എക്സിനോസ് 1580ന്റെ പിൻഗാമിയായ സാംസങ് എക്സിനോസ് 1680 പ്രോസസറാണ് വരാനിരിക്കുന്ന ഫോണിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുകയെന്നാണ് ലിസ്റ്റിങ് കാണിക്കുന്നത്. എക്സിനോസ് 1680 ചിപ്സെറ്റിൽ 2.91GHz വരെ ക്ലോക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രൈം കോർ, 2.6GHz വരെ ക്ലോക്ക് ചെയ്യുന്ന നാല് പെർഫോമൻസ് കോറുകൾ, 1.95GHz വരെ ക്ലോക്ക് ചെയ്യുന്ന മൂന്ന് എഫിഷ്യൻസി കോറുകൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു.
സാംസങ് ഗാലക്സി എ57 സിംഗിൾ-കോർ ടെസ്റ്റിൽ 1,311 പോയിന്റും, മൾട്ടി-കോർ ടെസ്റ്റിൽ 4,347 പോയിന്റും നേടിയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് ലിസ്റ്റിങ് വെളിപ്പെടുത്തുന്നത്. വരാനിരിക്കുന്ന ഗാലക്സി എ57 12 ജിബി റാമുമായി വരുമെന്നും ആൻഡ്രോയിഡ് 16 ഓപ്പറേറ്റിങ് സിസ്റ്റത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുമെന്നും ലിസ്റ്റിങ് സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
എന്നിരുന്നാലും, രണ്ട് ഉപകരണങ്ങളുടെയും ലോഞ്ച് എപ്പോൾ നടക്കുമെന്നോ, മറ്റ് എന്തെല്ലാം സവിശേഷതകൾ ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്നോ കമ്പനി ഇതുവരെ വിവരങ്ങളൊന്നും പുറത്തുവിട്ടിട്ടില്ല. ഈ രണ്ട് ഫോണുകളും വൈകാതെ പുറത്തിറക്കാനാവുമെങ്കിൽ, വരും ദിവസങ്ങളിൽ കമ്പനി തന്നെ ഔദ്യോഗികമായി വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവിടുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം.
Also Read:
- എക്സ്ട്രാ ഡാർക്ക് മോഡുമായി നത്തിങ് ഒഎസ് 4.0: ഏതൊക്കെ ഫോണുകളിൽ ലഭ്യമാകും; അറിയാം വിശദമായി
- വൺപ്ലസ് 15 പുറത്തിറക്കിയതിന് പിന്നാലെ കമ്പനിയുടെ മറ്റൊരു ഫോൺ കൂടെ: വൺപ്ലസ് 15ആർ വരുന്നു, ലോഞ്ച് ഉടൻ
- റിയൽമിയുടെ പി4 സീരിസിലേക്ക് പുതിയ അംഗം കൂടെ: പി4എക്സ് 5ജി ഉടൻ പുറത്തിറക്കും; ലഭ്യമായ വിവരങ്ങൾ
- ഊരിമാറ്റാവുന്ന ക്യാമറ ബമ്പുകൾ, ഏറ്റവും പുതിയ ചിപ്സെറ്റ്: റിയൽമിയുടെ ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് ഫോൺ ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ