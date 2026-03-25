ദീർഘകാല സോഫ്റ്റ്‌വെയർ പിന്തുണയും പുതിയ സവിശേഷതകളും: മിഡ്-റേഞ്ച് വിഭാഗത്തിൽ സാംസങിന്‍റെ രണ്ട് സ്‌മാർട്ട്‌ഫോണുകൾ

അപ്‌ഗ്രേഡുചെയ്‌ത സവിശേഷതകളും വിപുലീകൃത സോഫ്റ്റ്‌വെയർ പിന്തുണയും വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നതാണ് സാംസങിന്‍റെ ഗാലക്‌സി എ സീരിസിലെ പുതിയ ഫോണുകൾ. രണ്ട് ഫോണുകളിലും 6.7 ഇഞ്ച് സൂപ്പർ AMOLED ഡിസ്‌പ്ലേയും 5,000 എംഎഎച്ച് ബാറ്ററിയും ഉണ്ട്.

SAMSUNG GALAXY A37 5G SAMSUNG GALAXY A57 PRICE SAMSUNG GALAXY A37 PRICE സാംസങ് ഗാലക്‌സി എ57
Samsung Galaxy A57 5G and Galaxy A37 5G launched (Image credit: Samsung)
By ETV Bharat Tech Team

Published : March 25, 2026 at 7:28 PM IST

ഹൈദരാബാദ്: ഗാലക്‌സി എ സീരിസിലേക്ക് രണ്ട് മിഡ്-റേഞ്ച് സ്‌മാർട്ട്‌ഫോണുകളുമായി സാംസങ്. ഗാലക്‌സി എ57 5ജി, ഗാലക്‌സി എ37 5ജി എന്നീ രണ്ട് സ്‌മാർട്ട്‌ഫോണുകളാണ് ഇന്ത്യയുൾപ്പെടെയുള്ള ആഗോള വിപണിയിൽ കമ്പനി പുറത്തിറക്കിയത്. നവീകരിച്ച സവിശേഷതകളും ദീർഘകാല സോഫ്റ്റ്‌വെയർ പിന്തുണയും പുതിയ ഫോണുകളിലുണ്ട്.

കഴിഞ്ഞ വർഷം മാർച്ചിൽ പുറത്തിറക്കിയ സാംസങ് ഗാലക്‌സി എ56, സാംസങ് ഗാലക്‌സി എ36 എന്നിവയ്ക്ക് പകരമായാണ് പുതിയ ഫോണുകൾ പുറത്തിറക്കിയത്. രണ്ട് ഫോണുകളുടെയും വിലയും സവിശേഷതകളും പരിശോധിക്കാം.

സാംസങ് ഗാലക്‌സി എ57, എ37: വില
8+256 GB, 12+256 GB, എന്നിങ്ങനെ രണ്ട് വേരിയന്‍റുകളിലാണ് ഗാലക്‌സി എ57 5ജി ലഭ്യമാവുക. ഇത് ഓസം നേവി, ഓസം ഐസിബ്ലൂ, ഓസം ലൈലാക് എന്നീ നിറങ്ങളിൽ ലഭ്യമാകും. 8+256 GB വേരിയന്‍റിന് 58,999 രൂപയും 12+256 GB വേരിയന്‍റിന് 62,999 രൂപയുമാണ് വില. 8+256 GB വേരിയന്‍റ് 2000 രൂപയുടെ ഡിസ്‌ക്കൗണ്ടിന് ശേഷം 56,999 രൂപയ്‌ക്ക് ലഭ്യമാവും. 12+256 GB വേരിയന്‍റ് 500 രൂപയുടെ ഡിസ്‌ക്കൗണ്ടിന് ശേഷം 62,499 രൂപയ്‌ക്ക് ലഭ്യമാവും.

അതേസമയം ഗാലക്‌സി എ37 5ജി ഓസം ലാവെൻഡർ, ഓസം ചാർക്കോൾ, ഓസം ഗ്രേഗ്രീൻ എന്നീ നിറങ്ങളിൽ ലഭ്യമാകും. 8+128 GB, 8+256 GB എന്നിങ്ങനെ രണ്ട് വേരിയന്‍റുകളിലാണ് ഇത് ലഭ്യമാവുക. 8+128 GB വേരിയന്‍റിന് 45,999 രൂപയും 8+256 GB വേരിയന്‍റിന് 49999 രൂപയുമാണ് വില. 8+128 GB വേരിയന്‍റ് 4000 രൂപ ഡിസ്‌ക്കൗണ്ടിന് ശേഷം 41999 രൂപയ്‌ക്ക് ലഭ്യമാവും. 8+256 GB വേരിയന്‍റ് 2,500 രൂപ ഡിസ്‌ക്കൗണ്ടിന് ശേഷം 47,499 രൂപയ്‌ക്കും ലഭ്യമാവും.

സാംസങ് ഗാലക്‌സി എ57, എ37: സ്‌പെസിഫിക്കേഷനുകൾ
സാംസങ് ഗാലക്‌സി എ57 എക്‌സിനോസ് 1680 ചിപ്‌സെറ്റിലാണ് വരുന്നത്. കൂടാതെ ഇത് 12 ജിബി വരെ റാമും 256 ജിബി വരെ ഇന്‍റേണൽ സ്റ്റോറേജും വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. ആൻഡ്രോയിഡ് 16 അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള വൺ യുഐ 8.5 ഓപ്പറേറ്റിങ് സിസ്റ്റത്തിൽ ഇത് പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ആറ് തലമുറകൾ വരെ ആൻഡ്രോയിഡ് ഒഎസും വൺ യുഐ അപ്‌ഗ്രേഡുകളും ആറ് വർഷത്തെ സുരക്ഷാ അപ്‌ഡേറ്റുകളും സാംസങ് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.

അതേസമയം സാംസങ് ഗാലക്‌സി എ37 എക്‌സിനോസ് 1480 പ്രോസസറിലാണ് പ്രവർത്തിക്കുക. കൂടാതെ 12 ജിബി വരെ റാമും 256 ജിബി വരെ ഇന്‍റേണൽ സ്റ്റോറേജും വാഗ്‌ദാനം ചെയ്യുന്നു. ആൻഡ്രോയിഡ് 16 അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള വൺ യുഐ 8.5 ലാണ് ഇത് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ആറ് തലമുറകളുടെ ഒഎസും വൺ യുഐ അപ്‌ഡേറ്റുകളും ആറ് വർഷത്തെ സുരക്ഷാ പിന്തുണയും ഇതിന് ലഭിക്കും.

സാംസങ് ഗാലക്‌സി എ57ൽ 120Hz റിഫ്രഷ് റേറ്റും വിഷൻ ബൂസ്റ്റർ പിന്തുണയുമുള്ള 6.7 ഇഞ്ച് എഫ്‌എച്ച്‌ഡി+ സൂപ്പർ AMOLED ഡിസ്‌പ്ലേയാണ് ഉള്ളത്. ഇത് 5,000 എംഎഎച്ച് ബാറ്ററിയെ പിന്തുണയ്‌ക്കുന്നു. വെള്ളത്തിൽ നിന്നും പൊടിയിൽ നിന്നും ഫോണിന് സംരക്ഷണം നൽകുന്നതിന് ഐപി68 റേറ്റിംഗും ഇതിനുണ്ട്.

അതേസമയം സാംസങ് ഗാലക്‌സി എ37-ൽ 120Hz റിഫ്രഷ് റേറ്റും വിഷൻ ബൂസ്റ്റർ പിന്തുണയുമുള്ള 6.7 ഇഞ്ച് FHD+ സൂപ്പർ AMOLED ഡിസ്‌പ്ലേയും ഉണ്ട്. ഇത് 5,000mAh ബാറ്ററിയെ പിന്തുണയ്‌ക്കുന്നു. വെള്ളത്തിൽ നിന്നും പൊടിയിൽ നിന്നും ഫോണിന് സംരക്ഷണം നൽകുന്നതിന് ഐപി68 റേറ്റിംഗും ഇതിനുണ്ട്. രണ്ട് ഫോണുകളുടെയും ചാർജിങ് വേഗത എത്രയെന്ന് നൽകിയിട്ടില്ലെങ്കിലും സൂപ്പർഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ് 2.0 ടെക്‌നോളജി പിന്തുണയ്‌ക്കുമെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

ക്യാമറ വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ, 50MP പ്രൈമറി സെൻസർ, 12MP അൾട്രാ-വൈഡ് ലെൻസ്, 5MP മാക്രോ ക്യാമറ എന്നിവയുൾപ്പെടെ ട്രിപ്പിൾ റിയർ ക്യാമറ സജ്ജീകരണത്തോടെയാണ് സാംസങ് ഗാലക്‌സി എ57 വരുന്നത്. 12MP ഫ്രണ്ട് ക്യാമറയും ഉണ്ട്. അതേസമയം ഗാലക്‌സി എ37ൽ 50MP പ്രൈമറി സെൻസർ, 8MP അൾട്രാ-വൈഡ് ലെൻസ്, 5MP മാക്രോ ക്യാമറ എന്നിവയുള്ള ട്രിപ്പിൾ റിയർ ക്യാമറ സജ്ജീകരണമുണ്ട്. സെൽഫികൾക്കും വീഡിയോ കോളുകൾക്കുമായി 12MP ഫ്രണ്ട് ക്യാമറയും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.

Also Read:

  1. 6,500mAh ബാറ്ററിയിൽ വിവോയുടെ രണ്ട് ചുണക്കുട്ടികൾ: വിലയും സവിശേഷതകളും
  2. 9,000mAh ബാറ്ററിയിൽ മൂന്ന് കളർ ഓപ്‌ഷനുകളിൽ വൺപ്ലസിന്‍റെ പുതിയ ഫോൺ: ലോഞ്ച് ഏപ്രിൽ 7ന്
  3. നെറ്റ്‌വർക്ക് വേണ്ട, ഐഫോണിലേക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ഫോട്ടോകൾ അയയ്‌ക്കാം: 'എയർഡ്രോപ്പ്' ആൻഡ്രോയിഡിലും
  4. 'വിവോ വി70 എഫ്ഇ' ഇന്ത്യയിലേക്ക്: ലോഞ്ച് സ്ഥിരീകരിച്ചു; വിശദാംശങ്ങൾ
  5. ഗാലക്‌സി എ സീരിസിലേക്ക് സാംസങിന്‍റെ രണ്ട് മിഡ്-റേഞ്ച് സ്‌മാർട്ട്‌ഫോണുകൾ വരുന്നു: ലോഞ്ച് മാർച്ചിൽ

